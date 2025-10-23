Попытки властей европейских стран ограничить возможность для граждан Украины получить новые паспорта, конечно же, подтолкнули предприимчивых украинцев к поиску новых путей достижения цели.

Иван Шилов ИА Регнум

На днях «Польское радио» сообщило, что «украинки, уехавшие в Польшу, массово выходят замуж за поляков». Такой вывод журналисты сделали из отчета управления по делам иностранцев, которое собирает официальную статистику по бракам.

Что характерно и логично (в силу запрета выезда мужчинам из Украины), количество браков украинок с поляками гораздо больше, чем украинцев с польскими женщинами. Главное управление статистики в 2023 году насчитало таких браков соответственно — 2213 и 715. А в 2024 году эти показатели составили 2021 брак украинок с поляками и 535 браков, где глава семьи — украинец.

Причины для брака — не только любовь, но и вполне понятный расчет: замужество или женитьба позволяют легально и спокойно остаться в ЕС и не возвращаться на родину.

Соответственно, на их родине обратная тенденция: количество разводов активно догоняет количество браков: в 2024 году зарегистрировано 141 800 разводов против 150 200 браков. Хотя в той же Польше, как утверждают брачующиеся, оформить отношения очень трудно.

Так, под тематическим видео на популярном YouTube-канале «Работа в Польше» Елена Гонтовая сокрушается в комментариях: «Господи, какой геморрой. Вроде бы Европа, а застряли в бумажной бюрократии». А другие пользователи подтверждают, что в космос улететь проще, чем расписаться.

Однако трудности того стоят. Украинские беженки не отчаиваются, активно разоряют европейские семейные гнезда и штурмуют загсы местных муниципалитетов. Тенденция нашла свое отражение в множестве видео на тему «Как украинки уводят мужей…». Кстати, соответствующие жалобы звучат в Польше как минимум три года: скучные, холодные и привыкшие кормиться полуфабрикатами польки, с детского сада воспитанные в католической традиции, влёгкую проигрывают конкуренцию веселым работящим украинкам, как правило, отличным хозяйкам.

Тем более что и в детях они мужьям не отказывают.

А на видеоплатформе группы «Русские в Германии» зафиксированы аналогичные жалобы и от немок, теряющих своих супругов. На канале Walk and Talk в видео «Про украинок в Европе, бросающих сегодня мужей» блогеры приводят статистику: 7 из 10 украинок, уехавших от войны в Европу, бросили своих украинских мужей и выходят замуж за иностранцев.

Бывшая жительница Бердянска Татьяна, живущая теперь в Германии, объясняет это тем, что украинки красивее и гораздо хозяйственнее немок.

Британию также периодически сотрясают скандальные истории с разводами англичан по причине адюльтера с украинскими беженками. Еще пару лет назад газета Daily Mail публиковала большую статью о том, что жительницы острова жалуются на неблагодарность тех, кого они приютили.

Так, британка Эмма Нисигаки рассказала, что знает по меньшей мере 17 жен, чьи мужья имели романы с украинками, которых британцы селили у себя по программе Home for Ukrainians: «Эти молодые женщины вскружили голову мужчинам, и их семьи были разрушены».

Все еще помнят громкий скандал, случившийся в мае 2022 года, когда британец Энтони Гарнетт бросил семью из-за беженки с Украины, львовянки Софии Каркадым.

Предприимчивая украинка всего за десять дней пребывания в Западном Йоркшире очаровала мужа приютившей ее англичанки. Британка выселила соблазнительницу, однако вместе с ней из дома ушел и неверный супруг, бросив жену с двумя детьми. После того, как история стала достоянием широкой публики, муж-гуляка был уволен с работы и разорился.

Ну, а львовянка София поматросила и… бросила британца. Хотя чуть позже пара всё же восстановила отношения.

Еще об одной украинской обольстительнице и разорительнице чужого семейного очага писала все та же Daily Mail. Мария Полончук была принята в доме мультимиллионера (бывшего главы кредитной фирмы Wonga) Хакона Оверли. И разбила семью своих благодетелей. Оверли бросил жену и детей, а сама Мария очень скоро развелась со своим мужем Андреем, который в это время оставался в Киеве.

Теперь Полончук переименовала себя в Машу Эпштейн. Возможно, это связано с тем, что женщина открыла дизайнерский бизнес и ей необходим творческий псевдоним. Ирония ситуации же для британца Оверли состоит в том, что он был одним из активных лоббистов помощи украинским беженцам.

В общем, помог и словом, и делом.

Таким образом, выйти замуж — теперь это для многих украинок возможность закрепиться в Европе, легально оставаться там и не опасаться депортаций и ужесточения условий пребывания. Что, кстати, сейчас ожидается в ряде стран ЕС.

Так, Польша уже заявляет о том, что вскоре кран помощи украинским беженцам она будет перекрывать. Глава управления президента по международным делам Марчин Пшидач заявил, что страна достигла предела в плане приема беженцев и теперь должна сосредоточиться на интеграции тех, кто в нее приехал.

Польские власти уже увеличивают срок получения гражданства до 10 лет. Также они сокращают выплаты, приостанавливают выплаты «детских» пособий, требуют всё новые и новые справки от полиции и пограничных служб для переподтверждения статуса беженца.

В Польше же сейчас проживает более 1,5 миллиона украинцев, из них получило гражданство лишь 26 тысяч. При такой печальной статистике, конечно же, фиктивный брак с поляком или полькой превращается в палочку-выручалочку.

Тем более что настроений возвращаться домой не наблюдается.

Недавно аналитический центр польского агентства по трудоустройству Gremi Personal провел исследование среди украинцев в семи крупнейших польских городах. Результаты исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на довольно низкие оценки качества жизни в Польше, половина опрошенных всё еще решает, остаться ли там или вернуться после войны на Украину, и только 18% заявили, что точно вернутся.

По данным исследовательской группы CES IFO Мюнхенского университета, и вовсе выходит, что на Украину даже при самом оптимистическом сценарии вернется меньше половины украинцев, а при пессимистическом — только 3%.

Учитывая статистику Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, речь идет о миллионах невозвращенцев, а точнее, 6,8 миллиона украинцев, которые покинули страну с февраля 2022 года. Очевидно, эти данные не учитывают тех, кто уехал жить в Россию, где процедура получения гражданства, наоборот, предельно упрощена.

В сумме это означает для украинского государства не просто демографическую катастрофу, а крах.

Украина довольно быстро превращается в территорию без людей. Мужское население гибнет на фронте, женщины фертильного возраста уезжают из страны и обустраивают свою жизнь за границей. Дети едут вместе с мамами и бабушками также за кордон. Они быстрее взрослых ассимилируются и интегрируются в новые сообщества. И уж точно не будут возвращаться на Украину.

Те же, кто остался на Украине, детьми обзаводиться не хотят: смертность превысила рождаемость в три раза, в 2024 году на почти полмиллиона умерших пришлось всего 176 тысяч рожденных!

Институт семьи также нещадно шатает война. Только за первое полугодие 2025 года в стране на 68 595 браков пришелся 51 401 развод. Лидерами среди регионов по разводам стали Днепропетровская область, Киев, Одесская область и Харьков. Меньше всего разводов отмечено на западе страны — в Закарпатье, на Волыни и Ровенщине.

Главный демограф Украины, директор национального Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила о том, что Украина входит в так называемую демографическую «спираль смерти», гарантирующую сокращение населения даже после окончания боевых действий.

И ее выводы подтверждает ЦРУ на своем официальном сайте: Украина первая в мире по убыли населения.

Либанова уже посчитала, что для удержания населения в рамках 30 миллионов Украине ежегодно надо завозить 300 тысяч мигрантов. Нетрудно догадаться, что поедут туда представители тех стран, где ситуация еще хуже.

Так что идея завоза на Украину человеческого ресурса из стран Азии, Африки и Ближнего Востока в последнее время буквально стала топовой. И демографы, и экономисты, и политики, и даже дипломаты активно «готовят» общество к такому будущему. Бывший посол Канады на Украине Роман Ващук вообще заявил, что это нормально и полезно, ведь для азиатов жизнь на Украине — это «апгрейд» по сравнению с их нынешней жизнью.

Ну, а украинки по всему миру будут рожать и воспитывать уже не украинских детей.

С такими перспективами Украина рискует потерять свое славянское лицо, культуру, язык и, как следствие, идентичность. И исчезнуть с карты мира как национальное государство. И в этом парадокс украинского интегрального национализма, ставшего государственной идеологией: декларируя «защиту нации», на практике он несовместим с жизнью и способен уничтожить целый народ.