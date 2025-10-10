Относительно спокойная жизнь в «дружественных странах» для украинских беженцев стремительно заканчивается — в том числе для мужчин, подлежащих мобилизации.

К примеру, из Канады множатся сообщения о рассылках иммиграционной службой «писем счастья» с требованием предоставить справку об освобождении от воинской службы на родине.

«Я выехал из Украины как волонтер, но не вернулся, ибо там война. В Резерве+ я в розыске, то есть подать выписку я не смогу. Адвокат, которая ведет мое дело, говорит, чтобы я как-то брал справку из Украины, или иначе она отказывается от ведения дела», — жалуется новый житель Торонто, который, как несложно понять, является типичным «ухылянтом».

Его заявка на статус Permanent Residence теперь будет гарантированно отклонена.

При этом программу CUAET (экстренного временного проживания для украинцев) Канада официально закрыла для новых заявок ещё с июля 2023 года. Правительство также прекратило выдачу разовых выплат по прибытии для тех, кто подавал заявление на визу после февраля того же года.

А те, кто успел приехать на «землю обетованную», где проживает крупная украинская диаспора, не могут скрыть разочарования.

«Почему афганцам можно, а украинцам нет? Факт: Канада в 2025 году открывает еще одну программу для афганцев, которая сразу же предоставляет постоянное пребывание (PR). Но для украинцев, уже более двух лет живущих в Канаде, до сих пор нет никакой специальной программы для получения PR. Афганцы получали PR напрямую еще в 2021–2022, и теперь снова. Сирийцы в 2015 году прибывали массово и сразу получали статус постоянного проживания. Палестинцы могут подаваться на PR через гуманитарные каналы, если у них есть семья в Канаде. …Почему украинцы, которые убегают от войны, не имеют такого права?» — жалуется в группе «Украинцы в Торонто» в социальной сети человек под ником Daniel Walner.

Другие распространенные жалобы: без местного опыта и рекомендаций берут только на низкооплачиваемую работу; на аренду квартиры в Торонто уходит 80% зарплаты; помощи от государства нет; в некоторых провинциях медстраховку для новоприбывших отменили, а медобслуживание баснословно дорогое.

Однако такой подход к мигрантам из Украины, рассчитанный на отсеивание только здоровых, трудоспособных и финансово стабильных людей, демонстрируют практически все страны нынешнего пребывания украинских граждан, где больше, где меньше.

Буквально 8 октября Еврокомиссия уведомила украинские власти о том, что ЕС намерен завершить программу поддержки украинских беженцев после марта 2027 года. В связи с этим Киев должен готовиться к возвращению наиболее уязвимых групп граждан, — об этом сообщила депутат Верховной рады Виктория Гриб.

По её словам, после указанного срока в странах Европы смогут остаться только те украинцы, у которых есть официальная занятость, вид на жительство или гражданство. Остальные вынуждены будут вернуться домой.

Впрочем, некоторые вернутся еще раньше.

Швейцария и Норвегия объявили, что жители западных областей Украины больше не будут считаться беженцами, поскольку там безопасно (а норвежцы относят к безопасным еще и ряд центральных областей, например Киевскую и Черкасскую). Со всеми вытекающими в виде лишения помощи от государства, выдачи соответствующего статуса и депортации, если не получен статус, позволяющий остаться и работать.

В Швейцарии — до 4 марта 2027 года.

А наличие работы и возможности самостоятельно себя обеспечивать вообще является базовым условием дальнейшего пребывания. И, скажем, Польша фактически делает украинцев «крепостными»: любой выезд за границу Шенгенской зоны автоматически аннулирует статус временной защиты, налоговый номер и выплаты.

«Я в мае была в Украине аж полчаса, на границе забирала свою кошку, больше никуда не ездила, а в сентябре обнаружила, что мне сняли статус временной защиты PESEL UKR, а вместе с ним — и выплаты. В ужонде (это типа нашего исполкома) пояснили, что нужно запросить по электронной почте справку о возвращении в пункте пропуска на границе, которую пересекала.

Мол, согласно новому постановлению, в компьютере все автоматически снимается, когда пересекаешь границу. Я написала на кордон уже несколько десятков писем, но пока безрезультатно»,— жалуется в соцсетях киевлянка Оксана Левкович.

В принципе, «обнуление» действует уже минимум пару лет. Но если раньше можно было показать пограничникам свой номер PESEL и аккаунт в польском аналоге «Госуслуг», то проблем не было. А при выезде на срок от месяца надо было заранее уведомить Управление социального страхования (ZUS).

Теперь все аннулируется в любом случае: нечего шастать, работать надо.

Но в любом случае выплаты новыми решениями президента Кароля Навроцкого сокращены и оставлены только работающим (500 злотых на ребенка), а проблемы с жильем предлагается решать самостоятельно. Это тоже общая черта текущей политики всех европейских стран — на днях про отмену бесплатных приютов объявили Нидерланды.

В Британии с февраля 2024 года не принимаются новые заявки на въезд по программам «Homes for Ukraine» и «Ukraine Family Scheme». Более того, отдельные украинские семьи, осевшие в Великобритании, уже стали получать оповещения о выселении.

Правительство рассылает уведомления беженцам, проживающим на государственном обеспечении, о том, что их размещение подходит к концу и им нужно искать частное жилье. Также прекратились государственные выплаты тем британцам, которые принимали у себя украинцев. Аналогичная ситуация в Эстонии.

Британское издание The Guardian предупреждает, что правительство планирует ужесточить требования для украинских беженцев: теперь недостаточно базового знания английского, нужна и… безупречная репутация. Для получения постоянного вида на жительство беженец должен работать и не получать государственные выплаты; владеть английским на «высоком уровне»; не иметь даже небольших проблем с законом; участвовать в волонтерских и общественных инициативах.

А в соседней Ирландии украинцы теперь получают стандартное пособие (38,80 евро в неделю) и имеют право на бесплатное государственное жилье только на 90 дней.

Самая щедрая страна из всех — Германия — тоже ужимает траты.

Год назад правительство перевело украинских беженцев на стандартное пособие по безработице Bürgergeld (563 евро в месяц) и строгие региональные лимиты на компенсацию арендной платы.

Для продления вида на жительство и получения работы всё чаще требуется подтверждение владения немецким языком и способности к интеграции в немецкое общество.

А на днях канцлер Фридрих Мерц вообще заявил, что за первый пропуск визита в центр занятости пособие урежут на треть, за второй — еще на треть, а на третий раз отменят его выплату полностью. На следующий месяц за непосещение отменят и помощь с жильем.

В соцсетях можно найти массу комментариев от украинцев, которые описывают свои мытарства в деталях.

К примеру, украинка, живущая в Берлине, поясняет:

«Пособие Bürgergeld — это хорошо, но его едва хватает на аренду комнаты. А главная проблема — жилье. Конкуренция бешеная, и когда слышат мой акцент, часто просто вешают трубку. Государство больше не помогает искать жилье, как было вначале».

Людям сокращают выплаты и за отказ принять предложенную работу: на первом этапе можно было отказаться от труда не по специальности, но теперь позиция уборщицы для квалифицированного бухгалтера означает, что надо соглашаться. Поскольку на курсы переквалификации нет ни денег, ни времени, а язык многим дается тяжело.

Ну, а Украина тем временем тоже не теряет времени зря, готовясь облегчить нагрузку европейских налогоплательщиков.

В конце сентября кабмин внес изменения в порядок воинского учета, и, как сообщило минобороны, «все граждане Украины мужского пола в возрасте 25-60 лет, которые до сих пор не состоят на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически».

Сделают это благодаря единому государственному демографическому реестру, ведомственной системе ДМС (добровольное медицинское страхование), единому государственному реестру «Оберег», другим реестрам и базам данных.

Найдут, сами поставят на воинский учет и на первый раз оштрафуют за уклонение от самостоятельной постановки на сумму от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (в рублях — от 35 до 50 тысяч). Ну, а там и до запросов на депортацию недалеко.

А на фоне падения радушия западных стран к украинцам никто не обращает внимания, что самое большое количество беженцев приняла именно Россия. И здесь, несмотря на свои трудности, до сих пор сохраняется упрощенная процедура получения гражданства.

В марте 2023 года ООН заявила о 2,85 миллиона украинцев, которые «выехали» в РФ — без уточнения, что именно имелось в виду. А первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью в августе 2025 г. призвал при мирном урегулировании между Москвой и Киевом учитывать мнение 7 млн человек, нашедших убежище в России.

Так или иначе, все украинские граждане могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре за 2-2,5 месяца, а те, кто был зарегистрирован в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, — по ускоренной.

Учить русский язык не нужно, как и подтверждать уровень владения, — все по умолчанию являются его носителями. Русская культура являются для украинцев родной. Образование и здравоохранение — бесплатны, даже если беженцы и их дети не обрели российского гражданства.

Выплат и бесплатного жилья, конечно, в России не предусмотрено, но нет и ограничений для учебы, работы, выбора места жительства. Хотя отсутствие «местного опыта» в глазах многих работодателей является большим недостатком.

Новые граждане становятся на воинский учет, но на фронт могут попасть только по своему личному желанию. И справку из украинского ТЦК об отсутствии претензий попросят вряд ли.

Известная украинская блогер Валерия Браца, которая уехала жить в Россию, снимает ролики о том, чем жизнь здесь выгодно отличается от жизни и на Украине, и в Европе. Другая украинка, харьковчанка Марина Онищенко, рассказывает о жизни в глубинке России, где есть все для нормальной жизни.

До этого она пожила в Великобритании, где ей и ее семье явно не понравилось. В семье Онищенко — четверо детей. И все они, по словам их мамы, имеют максимальные возможности для полноценного физического, духовного и интеллектуального развития.

Так что, похоже, Россия становится своеобразным «ноевым ковчегом» для украинцев. А знаменитый писатель Николай Гоголь, похороненный на Новодевичьем кладбище в Москве, еще в начале XIX века сформулировал отличный вопрос для дня сегодняшнего: «Ну, что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».