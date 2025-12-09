В соцсетях появился скриншот переписки в родительском чате львовского детского сада, где мама ребенка жалуется на русском языке на то, что дочке не дали подарок на День святого Николая.

Иван Шилов ИА Регнум

Им, как известно, на Украине заменили «неправильного» Деда Мороза и активно навязывают эту традицию детям.

Так вот, в ответ русскоязычной маме сообщают, что её ребенок написал письмо Николаю на русском языке, а во Львове все должны разговаривать на государственной мове. Так что «Николай решил не дарить подарки москворотым».

Впоследствии автор сообщения удалила и саму публикацию, и свой аккаунт.

После дичайшего скандала местные власти утверждают, что никакой девочки не было, а история про то, что «Миколайчик» не дарит подарки «москворотым» детям — фейк и вброс Кремля.

Но проблема в том, что даже если это и фейк, то очень органичный, природный как для Львова, так и для нынешней Украины в целом. Фейк, никак не противоречащий действительности — такого в истории человечества еще не бывало.

Волна пошла высокая и мутная. Например, случившееся в жесткой форме прокомментировала популярный блогер Анна Алхим, которая ранее уже выступала против давления на русскоязычных украинцев. Так что городские власти кинулись изображать бурную деятельность.

8 декабря глава департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк прокомментировал инцидент.

Он назвал эту информацию ложной и призванной рассорить людей между собой, посеять недоверие и оскорбления там, где их нет.

«В сети распространяется скриншот из вроде бы львовского садика, где ребенку не дали подарок от Николая из-за того, что он общается на русском. Это неправда. Мы все тщательно проверили и уверяем, что в коммунальных садах Львова такой ситуации не было», — заверил чиновник.

Поскольку во львовских садах все дети равны.

«Наши учебные заведения — пространство безопасности и поддержки. Ребёнок не может и не должен отвечать за взгляды и поступки своих взрослых», — подытожил Закалюк.

Естественно, медиа наперебой стали убеждать аудиторию, что это был специальный вброс, тем более что столь яркий эпизод широко разошелся по российским пабликам, попал на центральное телевидение России и вернулся угрозами сделать что-нибудь нехорошее со Львовом.

Мол, россияне специально создали медиаповод, чтобы понагнетать.

Но вот какое дело: одновременно с «выдуманной Дашей» есть вполне реальные малыши, которых не просто травят за русский язык — в одном из таких случаев за безумную мовную активистку вписался целый «шпрехенфюрер»: Елена Ивановская, уполномоченная по защите государственного языка сочла реакцию общества «выходящей за границы цивилизованной дискуссии».

Хотя в действиях жительницы Белой Церкви Ирины Савченко-Киселевой вряд ли можно в принципе усмотреть что-то цивилизованное.

До этого момента она была одной из тысяч ничем не примечательных юзеров, пока не рассказала о том, как в детсаду, куда ходит ее сын, не завелась такая же «москворотая» девочка. И из-за нее «он стал приносить домой русизмы».

Барышня (которая сама зарабатывает преподаванием английского) сообщила, что при других детях и воспитательнице заявила трехлетнему ребенку: «Я тебя не понимаю, что ты говоришь. Ты что, еще не научилась говорить?» После этого девочка ненадолго перешла на украинский, но затем продолжила говорить на русском.

Тогда Киселева обратилась к другим детям, объявив, что девочка «неправильно говорит», заявила воспитательнице, что её «нужно исправлять», потом отправилась к директору.

И уже через несколько дней, по ее словам, другая воспитательница «помогала русифицированному ребенку».

За это на активистку посыпались проклятия как на русском, так и на украинском языке, люди весьма эмоционально называли ее дурой и врагом Украины, воюющей с малышами.

Но после того, как позицию Савченко-Киселевой поддержала мовный омбудсмен, та просто расцвела, продолжив развивать своё творчество в том же направлении.

«Категорически осуждаю любые попытки дискредитировать и унижать граждан, добивающихся соблюдения языкового законодательства. Кампания травли Ирины Савченко-Киселевой — включая искажение ее слов, персональные обиды и участие пророссийских блогеров — выходит за пределы цивилизованной дискуссии и создает опасный прецедент давления на людей, настаивающих на законном праве детей расти украинцами в своем государстве»,— заявила Ивановская, дав, таким образом, полный карт-бланш на травлю детей.

Хотя она продолжается и безо всяких карт-бланшей: сама атмосфера ненависти, созданная вокруг языкового вопроса, диктует соответствующую манеру поведения. Так, например, другая известная «блогерка» Елена Мандзюк заявляла, что ее дети «могут и от… (избить) ребенка, говорящего на языке террористов».

А в продолжение кейса с «Миколайчиком» газета «Зеркало недели» дала материал с подробной историей детского психолога Ирины Королец, которая переехала из Донецкой области во Львов еще в 2016 году.

Женщина рассказала изданию, что ее собственная дочь в пятилетнем возрасте страдала от буллинга во львовском детском саду, поскольку детей там воспитывали в истине «русский язык — зло».

Но если в саду ситуацию удалось отрегулировать, то в школе травлю «неправильной» девочки со стороны других учеников учителя игнорировали.

В итоге Королец приняла решение о переезде от «своих» в Германию, где учит вместе с ребенком немецкий язык и чувствует себя гораздо спокойнее.

«Если мы говорим об образовательном процессе, то именно школа и детский сад прежде всего (!) ответственны за безопасность каждого ребенка. Безопасность ребенка — это состояние защищенности его жизни, здоровья и благополучия от различных угроз, включающее физическую, психологическую, социальную и цифровую безопасность. И вот здесь — ключевое отличие между нарушением права ребенка на получение образования в дошкольном коммунальном заведении на государственном языке и права на защиту от насилия или права на равенство»,— размышляет эксперт, не нашедшая всего этого во Львове.

Да, в принципе, этого не найти нигде. На прошлой неделе весь телеграм смеялся над строчкой из ChatGPT «вот ваш исправленный текст», которую забыли убрать из решения черниговского суда.

Только почти никто не обратил внимания на то, что говорится в нем о наказании родителей за невыполнение своих обязанностей: очередная девочка с подружкой танцевала для видео под песню на русском языке на фоне мемориала погибших вэсэушников, «чем унизила общественную мораль».

Причем случилось это жуткое преступление два года назад.

И если «свидомые» взрослые бесконечно дергают своих «неправильных» сограждан буквально за язык, чуть ли не ежедневно подавая примеры унижения, оскорбления, тотального запретительства и настоящего лингвоцида, то почему дети должны вести себя иначе?

Они совершенно логично делают всё то же самое со своими «неправильными» сверстниками — с участием и при поддержке родителей, воспитателей, учителей.

Конечно, с этим многие не согласны. И кое-кто из этих многих может чуть больше, чем написать оскорбления в комментах. Так, «шпрехенфюрера» Ивановскую раскритиковал нардеп Максим Бужанский (находящийся в перманентном конфликте по языковому вопросу со всеми в Раде) и заявил, что попросит полицию проверить, преступила ли омбудсмен статью 161 УК о нарушении равноправия граждан.

«В любой нормальной демократической стране ее уволили бы в тот же день», — пишет Бужанский, до сих пор не сумевший осознать, что живет в совершенно другой стране.

А известный журналист и один из самых цитируемых экспертов Юрий Романенко (автор формулы «Мовный Талибан») грозит активистке из Белой Церкви карами от Службы безопасности (СБУ). Напирая, конечно, на то, что такие, как она, работают на врага, и «россияне будут разжигать эту тему в геометрической прогрессии». Понятное дело, что и Дашу из Львова он тоже пожалел.

«Я подаю запрос на СБУ на предмет установления, что это за аккаунт. Является ли он фейковым или настоящим. Кроме того, как я обещал, мы создаем инфраструктуру, которая будет заниматься такими случаями и будет требовать от правоохранительной системы конкретных действий. Потому что мы из-за этого маразма рискуем потерять Украину. И каждый правоохранитель, который не реагирует на такие случаи, несет персональную ответственность за гибель украинского государства», — пишет Юрий, который тоже почему-то не осознает, что его праведный гнев никого не колышет.

Как и публикации, подобные той, что вышла в одном из старейших британских изданий The Spectator под заголовком «Война Украины с русским языком — ошибка».

Преподаватель социальной антропологии в King’s College London, антрополог из Одессы Анастасия Пилявская, говоря о языковой политике Украины, описывает масштабную кампанию дерусификации: русский запрещён в школах и университетах, из библиотек изымаются русскоязычные книги, включая произведения Ильфа и Петрова, Бунина, Бабеля. В Одессе под угрозой находится памятник герцогу Ришелье, основателю города.

Автор считает, что лишение русского языка защиты по Европейской хартии региональных языков и меньшинств стало серьёзной ошибкой Киева, которая подтверждает тезисы Владимира Путина о том, что все русскоговорящие — это русские. Русскоязычные солдаты чувствуют себя преданными Украиной, а гражданские в Одессе живут «во внутренней эмиграции».

Притом именно русскоговорящие регионы — наиболее пострадавшие от войны. Пилявская подчеркивает, что Зеленский когда-то понимал это лучше многих. «На своей инаугурации он обратился к оккупированному Донбассу по-русски, прервав депутата-националиста, возразившего: «Хватит разделять страну!». Сегодня его правительство делает именно это»,— говорится в статье.

Это уже не первая критическая статья по отношению к Украине в журнале, но от нее в Киеве отмахнулись, назвали российской пропагандой — как и любую подобную публикацию. Никакими статьями эту проблему не решить, и западное общество отказывается видеть насилие, чинимое украинской властью и «активом» над своими гражданами, уже много лет.

Насилие, которое нельзя оправдывать ни военным временем, ни обидами прошлого, ни происхождением маленьких мальчиков и девочек из «зросийщеных семей».

Украина — это антигосударство, где даже дети не могут находиться в безопасной среде и иметь равные права, независимо от их происхождения, расы или религии. Она не просто «Антироссия» — это антиевропейский проект, стоящий на антиценностях.

И рассказывать о нем миру нужно именно на примере Даши, не получившей подарок. Зато получившей психологическую травму на всю жизнь.