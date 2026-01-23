С момента, когда Азовское море стало внутренним морем России, встал и вопрос, как правильно освоить огромный макрорегион, объединяющий семь субъектов федерации.

Иван Шилов ИА Регнум

Освоить — значит решить громадное количество проблем, за 30 лет хозяйствования Украины превративших прекрасный край и самое продуктивное море на планете в место, для жизни, отдыха и хозяйственной деятельности малопригодное. В первую очередь это, конечно, касается северного побережья, относящегося к прибрежной линии ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Стратегия устойчивого развития Приазовья до 2040 года, подписанная премьер-министром Михаилом Мишустиным накануне Нового года, достаточно скупа на оценки нынешнего состояния дел. Однако рисует картину неприглядную: начиная с того, что новые регионы сильно отстают в развитии как от «старых», интегрированных в национальную экономику, так и от Крыма.

Теоретически Приазовье можно считать территорией с высоким уровнем экономического развития. Здесь сосредоточены предприятия промышленности, имеется транспортная инфраструктура: крупные морские порты, автодороги и железнодорожные пути, аэропорты. В наличии обширное сельское хозяйство с 30 млн гектаров пахотной земли.

При этом сквозное железнодорожное сообщение отсутствует: на запад от Таганрога и Ростова-на-Дону крупные населенные пункты имеют только железнодорожные линии, уходящие вглубь материка. Аэропорты Донецка и Мариуполя разрушены, а что осталось в Бердянске (рядом с которым находится бывшая советская авиабаза), трудно сказать наверняка.

Хотя потенциально это очень востребованная инфраструктура: в планах на ближайшее будущее создать в городе Приморске Запорожской области круглогодичный морской курорт. Не говоря уже о развитии туристической инфраструктуры побережья как таковой.

Например, в Херсонской области уже завершено приведение в порядок подъездных путей к курортную зону, а в ДНР запущено создание пяти новых туристических кластеров, предусматривающих детский и семейный отдых, а также развитие маршрутов по местам боевой славы и паломнического туризма.

Всего в приазовских регионах определен 21 потенциальный туристский кластер, совмещающий разные формы активности для гостей — от простого пляжного отдыха до строительства аквапарков и океанариумов.

Как отмечено в стратегии, «благодаря созданию современной транспортной, коммунальной, рекреационной и других видов инфраструктуры, увеличению площади оборудованных пляжей, <…> количество туристических поездок может увеличиться к 2030 году до 23,6 млн человек, а к 2040 году — до 25,3 млн человек».

Так что одних лишь аэропортов вряд ли будет достаточно.

В бассейне Азовского моря имеются восемь морпортов, между которыми нет пассажирского сообщения, да и причал для приема пассажирских судов существует только в Таганроге.

Порты Ейска и Мариуполя такую возможность утратили, а в целом береговая инфраструктура морально устарела. Все это требует капитальных инвестиций для возобновления морского сообщения — раньше, к примеру, из Мариуполя ходил паром даже в Батуми.

Что же касается автодорог, то важнейшей из них в Приазовье пока является федеральная трасса Р-280 «Новороссия» (Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь), более известная как «сухопутный маршрут в Крым».

Виталий Тимкив/РИА Новости Отдыхающие на пляже в станице Тамань в Краснодарском крае

Пока что велась реконструкция съездов к ней из населенных пунктов, но в дальнейшем стратегией указана стратегически важная задача сооружения 1400-километрового транспортного кольца вокруг Азова, соединенного с трассой «Таврида» в Крыму.

А вдоль шоссе на северном берегу моря предполагается прокладка линии железной дороги. Вместе с быстроходным водным транспортом, который свяжет Крым с приазовскими регионами России, получится комплексная логистическая сеть.

«Это серьезный стимул для роста туристического потока, развития прибрежных территорий и модернизации курортной инфраструктуры на азовском побережье. Формирование разветвленной сети дорог и морских связей укрепляет транспортную безопасность Крыма, обеспечивая бесперебойное сообщение с материковой Россией даже в условиях пиковых нагрузок или непредвиденных обстоятельств. Для крымчан это означает повышение мобильности, рост числа рабочих мест в логистической сфере, строительстве и сфере услуг, а также улучшение качества жизни за счет создания современной инфраструктуры», — комментирует ИА Регнум глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

А под развитие круизного и рыбопромыслового направления, по его словам, судостроительные предприятия полуострова готовы загрузить свои производственные мощности.

К слову, малый рыболовецкий флот в регионе находится в удручающем состоянии — средний возраст судов составляет более 30 лет. Но в целом это соответствует ситуации: три десятка лет назад уловы были совсем другими и всё это время неуклонно падали, сокращая заработки рыбаков.

Безудержное браконьерство, загрязнение почвы и вод отходами тяжелой промышленности с украинских предприятий (в первую очередь комбината «Азовсталь»), непродуманная мелиорация и варварские способы ведения сельского хозяйства, уничтожение лесополос, забитые мусором и заросшие русла рек, хаотический курортный бизнес…

Всё это привело к тому, что Азов стал почти безжизненным.

В середине прошлого века плотность рыбы здесь была в 80 раз выше, чем в Каспии, и в 300 раз выше, чем в Средиземном море.

Теперь же уровень солености воды в море существенно вырос, в нем сильно сократились или полностью исчезли популяции осетровых рыб, завезенного в советское время пеленгаса, знаменитого азовского судака, сельди, камбалы. Даже бычка, которого насчитывалось около 20 видов, стало в шесть раз меньше.

Вместо этого в огромных количествах появились медузы, в конце сезона делающие нормальный отдых проблематичным, и водоросли, забивающие береговую линию тоннами гниющей массы.

Поэтому можно сказать, что первым и главным приоритетом, от которого «танцует» всё остальное, является оздоровление Азова — снижение уровня солености (прежде всего за счет системной расчистки русел рек), очистка стоков, устранение стихийных и плохо организованных свалок, системное зарыбление.

Исследования Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии показывают, что ресурсы моря позволяют выпустить в него до 78 млн мальков русского осетра, 204 млн — севрюги и 1,3 млн — белуги.

В царские времена Азовское море давало почти 40% вылова осетровых рыб, добычи черной икры. Это продолжалось и в советское время — вплоть до строительства промышленных гигантов в Мариуполе и других городах Приазовья. Еще в начале 1990-х годов официальный вылов осетра составлял почти 1 тыс. тонн, и в течение 10–15 лет можно будет вернуться к полноценному промыслу.

А при условии восстановления других пород рыб море снова станет кормильцем: на самом деле уже на рубеже 2017 года 99% скромного промышленного улова составляли не ценные виды, а тюлька, хамса и бычок.

Виталий Тимкив/РИА Новости Вылов осетра

При снижении солености воды всего на 0,5–0,6 промилле экономический потенциал Азова возрастет на 32% — оно способно и к самовосстановлению. Этому немало будет способствовать и увеличение процента заповедных территорий до 10% от общей площади каждого региона.

«К моменту, когда созрела идея разработки стратегии, было очевидно, что каждый регион и каждое министерство уже предпринимают разрозненные шаги по решению экологических проблем моря, развитию туризма, наращиванию инфраструктуры, рыборазведению и т.д. И точно так же было очевидно, что все эти усилия нужно объединить, скоординировать и направить, создать комплексное видение развития макрорегиона, чтобы не было разнобоя и энтропии, лишнего растрачивания ресурсов на дублирование. Это будет правильно с точки зрения общей логистики, единой инфраструктуры, использования средств и распределения нагрузки для большей эффективности», — поясняет ИА Регнум сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, принимающий непосредственное участие в разработке и реализации проекта.

Действительно, еще до принятия документа те или иные работы уже выполнялись или даже были завершены.

Например, в ДНР расчистка русел рек началась из-за острой необходимости найти дополнительные источники пресной воды. В Запорожской области, помимо прочего, закончились работы по очистке реки Обиточной в Приморске: из нее вывезли более 585 тонн мусора, в том числе автомобильных шин, строительных и бытовых отходов.

При этом лиман реки Молочной — главное нерестилище пеленгаса, именно здесь его «малая родина»: в 70-х годах прошлого века адаптация суперперспективной дальневосточной рыбы началась именно в этом месте, где было выпущено первое поголовье мальков. А зимовать подрастающий пеленгас предпочитал в реках, куда заходил из замерзающего моря.

Так что здесь всё взаимосвязано, и неслучайно к приазовским регионам отнесена Луганская Народная Республика, не имеющая береговой линии.

Всё Приазовье — Краснодарский край, Крым, Ростовская, Херсонская, Запорожская области, ЛНР и ДНР — объединено схожестью природно-климатических условий, ключевыми принципами ведения сельского хозяйства, единством туристского и рыбохозяйственного комплексов.

По их территориям текут реки, впадающие в Азовское море, а все эти регионы используют море в качестве общего транспортного коридора. Единые для всего макрорегиона природоохранные требования и экономические условия хозяйствования предполагают также разработку единого же особого подхода к принятию решений в части управления всем Приазовьем.

А для него будущее рисуется оптимистично: в случае успешной реализации пяти глобальных направлений (промышленность, рекреация, транспорт, экология и зарыбление моря) к 2040 году могут получиться развитые регионы с высоким уровнем жизни.

В частности, стратегия предполагает, что до этого времени население увеличится почти до 9 млн человек, средняя зарплата вырастет с 42,3 тыс. рублей до 138,4 тыс. рублей, а валовый региональный продукт макрорегиона — с 1,3 трлн рублей до 16,8 трлн рублей.

Реальный расчет пока делается под увеличение потока туристов до 15 млн человек, и под него планируется создать более 650 тыс. гостиниц, соответственно, более 170 тыс. рабочих мест в сфере обслуживания.

Как поясняют эксперты, основной смысл принятия стратегии заключался в том, чтобы перестать рассматривать территории разрозненно и перейти к модели единой макротерритории.

«Ранее попытки отдельных субъектов решить экологические, социальные и экономические вызовы не приносили нужных результатов, поэтому потребовалась государственная координация взаимодействия всех семи регионов, связанных общими природными и транспортно-логистическими системами.

Это решение критически важно для создания единой инфраструктуры и системы экологической безопасности, так как перед регионами стоят общие задачи — развитие транспортного и туристского комплексов, поддержание экосистемных функций, сохранение биоразнообразия, адаптация к климатическим изменениям и другие», — поясняет ИА Регнум один из экспертов, создававших стратегию.

Удручающее состояние экологии моря не может быть проблемой одного региона, его использование тоже общее, экономика практически одинаковая. Поэтому сделать развитие равномерным, сбалансировать развитие сельского хозяйства, поднять садоводство и виноградарство там, где для этого имеются благоприятные условия, построить единую транспортную сеть — значит найти общую же выгоду.

Поэтому проблема и была вынесена на общегосударственный уровень, получив одобрение президента и правительства: в рамках стратегии сведены воедино все финансы, национальные программы, программы социально-экономического развития. Все ресурсы, которые каждое ведомство, министерство и каждый регион тратили сами по себе.

Другими словами, Приазовьем будет заниматься вся страна, поскольку и проект этот имеет глобальное значение. А первый этап, когда должен быть сформирован фундамент для выполнения всех задач, установлен на рубеже 2028 года, когда уже можно будет говорить о первых результатах.