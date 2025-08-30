Сегодня во Львове около полудня был убит, пожалуй, один из самых одиозных бандеровцев Украины политик Андрей Парубий.

Maxym Marusenko/Global Look Press Андрей Парубий

В летнее субботнее солнечное утро он шел по одной из улиц Львова в спортивной одежде, со спортивной сумкой. Предполагается, что киллером был мужчина, экипированный как доставщик еды.

Восемь совершённых им выстрелов позволяют говорить о том, что это было профессиональное убийство. Два выстрела были совершены прямо в голову, чтобы у Парубия не было шансов. Еще до приезда «скорой» он и умер.

Зеленский тут же написал, что «все необходимые силы и средства задействованы для расследования и поиска убийцы».

Украинский сегмент мировых соцсетей эта новость взорвала не меньше, чем сообщение об убийстве год назад еще одной такой же одиозной личности, эталонной русофобки Ирины Фарион.

Кстати, оба политика были убиты во Львове, оба политически корнями из партии «Свобода» с той лишь разницей, что Парубий был еще и сооснователем этой неонацисткой структуры.

Кто же таков этот Парубий, ведь такую дерзкую показательную казнь еще надо заслужить?

Андрей Парубий был профессиональным неонацистским «активистом» со Львовщины. 1971 года рождения, город рождения — Червоноград, вероисповедание — греко-католик. В конце 80-х гг прошлого века закончил исторический факультет Львовского университета, там же пристроился на должность лаборанта.

Но конкретной работой он обременен не был, определенную профессию так и не освоил. Вся его жизнь — это сплошной «активизм», митинги, баррикады, майданы и потасовки.

Агитлистовка Андрея Парубия на выборах во Львовский облсовет 1990 года

Уже со студенческой скамьи Парубий рванул в общественную деятельность. Успел поруководить молодежной организацией «Наследие», которая занималась восстановление могил вояк УПА*, участвовал в антисоветских митингах во Львове, за что даже был арестован. Также срывал чествования ветеранов на 9 мая и митинги коммунистов.

В 19 лет стал депутатом Львовского областного совета, а уже в 20 лет вместе с таким же экстремистом Олегом Тягнибоком основал неонацистскую партию — Социал-национальную партию Украины, впоследствии переименованную в «Свободу» (уж очень перекликалось ее первое название с гитлеровской Национал-социалистической рабочей партией).

В 1999 году Парубий опубликовал ряд своих статей под названием «Взгляд справа». Среди прочего он писал: «Только Украина сегодня способна предложить миру правдивый национализм, который сможет вывести человечество из духовного упадка и стать ведущей идеологией будущего. Я убежден, что этим мировоззрением станет социал-национализм, как завершающее звено развития традиционного украинского национализма».

Цитата превосходно демонстрирует, что «историк» таки исповедовал неонацизм.

По мнению Парубия, в древности Украина защитила «белую расу от азиатских орд», а вся надежда Европы и «белой расы» сохранилась только в селах Галичины. Галичане являются «избранными», а Галичина — это «прародина праевропейской цивилизации».

На этом основании он убеждал остальных, что украинцы должны править миром, Галичина — Украиной, а националисты-боевики — простыми рабочими и крестьянами.

Во Львовском областном совете он просидел долго — до 2002 года. И даже дорос до должности заместителя его главы. И тут в 2004 году грянула «оранжевая революция», которая дала стремительный старт карьере национального уровня таким бандеровцам, как Парубий.

Он уехал «на майдан», стал комендантом Украинского дома (одно из захваченных протестующими зданий в центре Киева) и понял, что политических высот добьется быстрее с новой звездой по имени Виктор Ющенко. Парубий со скандалом вышел из «Свободы» и влился в ряды партии Ющенко «Наша Украина».

И уже в 2007 год по списку «Нашей Украины» очутился — в Верховной Раде, став депутатом парламента. Запомнился он тем, что дрался с депутатами «Партии регионов» и коммунистами, зажигал в зале заседаний дымовые шашки, чтобы сорвать голосование за решение по продлению сроков пребывания Черноморского флота России в Крыму.

В декабре 2011 года Парубий посетил антиправительственный митинг на Болотной площади в Москве. «Атмосфера — как когда-то у нас на Майдане!», — делился впечатлениями депутат-неонацист.

В 2012 году, когда партия «Наша Украина» уже превратилась в тыкву, ушлый Парубий навострил лыжи к Арсению Яценюку во «Фронт перемен», что помогло ему остаться депутатом в парламенте по списку блока «Батькивщина», куда и вошла партия Яценюка.

Когда же настало время свергать власть Виктора Януковича, на майдане собрали довольно упитанных и великовозрастных «студентов», Парубий стал комендантом палаточного лагеря и руководителем «отрядов самообороны майдана».

Именно он выводил из здания гостиницы «Украина» людей c закрытыми лицами, груженых экипировкой, в которой легко угадывались снайперские винтовки и оборудование, закутанные в чехлы.

Экс-глава СБУ Александр Якименко в одном из интервью напрямую называл Парубия координатором снайперов, которые расстреливали на майдане как протестующих, так и силовиков.

После государственного переворота 2014 года Андрей Парубий был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

И уже в марте 2014-го новоиспеченный начальник выступил с инициативой ввести визы для граждан России, а затем предложил ставить штамп в паспортах о выезде с Украины в Россию, используя опыт СССР: «Те, кто работает в России, все равно не будут нашими союзниками, поэтому нам наплевать на их интересы».

Именно по его инициативе в то же время на Украине полностью запрещают вещание российских федеральных каналов — РТР, «Первого», России 24, НТВ.

А уже в мае 2014, аккурат накануне показательной массовой казни одесситов, которые вышли с протестами против постмайданного режима на Куликово поле, Парубий выезжает в Одессу.

Он был одним из организаторов расправы над куликовцами. В результате в Доме профсоюзов были сожжены заживо 48 человек, десятки ранены. Дело, конечно, же замяли, расследование велось так, что на скамье подсудимых оказались пострадавшие, а не виновные.

Незаконные осенние парламентские выборы 2014 года для Парубия прошли удачно. Он возвращается в парламент, занимает пост первого заместителя спикера Верховной рады, а затем и спикера.

Ирония состояла в том, что Андрей Парубий картавил, проглатывал буквы и не мог произнести некоторые звуки. Его в шутку называли «мечтой логопеда». И вот именно такого человека назначают спикером целого парламента.

Но несмотря на уморительную артикуляцию, Парубий произносил чудовищные вещи.

Так в одном из украинских телеэфиров он с восхищением заявил: «Я — огромный сторонник прямой демократии. Самым большим человеком, практиковавшим прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер — прим. ред.)… Надо не забывать вклад фюрера в развитие демократии».

В 2019 году Парубий снова меняет партийную принадлежность и ставит уже на партию Петра Порошенко** «Европейская солидарность». И снова без проблем обретает мандат народного депутата Верховной рады.

С началом СВО Парубий ради фото надел камуфляж и покрасовался где-то на посту киевской территориальной обороны. И более никакой особой активности в последние годы не проявлял. «Герою», видимо, стало страшно.

В статусе народного депутата Парубий и встретил свою смерть. Конечно же, в бандеровских пабликах уже обозначили заказчика убийства — Россию. Кто бы сомневался. Но есть и версии, имеющие рациональное зерно.

В этом плане стоит обратить внимание на сегодняшний комментарий украинского политолога Костя Бондаренко. Он пишет: «Реальная подоплека преступления, скорее всего, останется нераскрытой. Искать ее необходимо в радикальной среде: есть абсолютно недоступная человеческому взгляду политического аналитика система отношений в структурах, которые самоименуются «структурами орденского типа».

Там бурлит своя жизнь — деньги, личные амбиции, ссоры, терки, теневой бизнес. Думаю, истоки этого преступления (как и убийства Ирины Фарион) надо искать именно там. Но искать никто не будет. Я могу уже сейчас спрогнозировать, какую версию озвучат…».

Молодые гиены, убивая старых, расчищают себе дорогу на политический олимп.

*Запрещённая организация, признанная экстремистской

**Физическое лицо, внесённое в списки экстремистов и террористов