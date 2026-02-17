Несмотря на немалый опыт темных делишек и тайных совещаний в «бэк-офисах», и даже проигнорировав пристальный интерес к своей персоне со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко повел себя как дитя.

Иван Шилов ИА Регнум

Вечером 14 февраля он просто сел в поезд на Варшаву, почему-то наивно думая, что этого никто не заметит и можно будет просто комфортно пересечь границу.

Наверное, потому, что после отставки с должности в правительстве, куда он перешел из руководства минэнерго, Галущенко никто особо не трогал. В ноябре он был на допросе в НАБУ. А в середине января появился на заседании Временной следственной комиссии Верховной рады, где заявил, что проходит как свидетель по делу о масштабной коррупции в энергетике (в частности, относительно влияния на НАЭК «Энергоатом») под руководством Тимура Миндича.

Он подтвердил, что знаком с Миндичем с 2017–2018 годов, но заверил, что тот никакого влияния на него не оказывал. Как юрист «Гера» решил, что «нет у них ничего против Кости Сапрыкина», — и чемодан — вокзал — Варшава.

Однако фигуранта, конечно же, заметили. На границе лежала ориентировка, «Геру» вывели из уютного купе и поместили под стражу. А уже в начале новой рабочей недели суд переместил его в СИЗО, предложив взамен неподъемный залог в 425 миллионов гривен. Из зала привыкшего к комфорту Галущенко вывели в наручниках прямо поверх дорогого костюма, а в прессу полетела очередная пачка сенсационных подробностей.

Как оказалось, от всех скрывали, что бывший юрист НАЭК «Энергоатом», за старания и преданность получивший министерский пост и возможность участия в масштабных схемах воровства, с 2020 по 2025 год получил 9 млн долларов по «схеме Миндича», поскольку был на низшем уровне иерархии в организованной преступной группе.

Кроме того, все узнали, что его сын уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы — College Alpin Beau Soleil в Швейцарии, где стоимость обучения и проживания достигает 200 тыс. долларов в год.

То есть общая стоимость обучения уже превысила 700-800 тыс. долларов, что в разы больше официального дохода и задекларированных сбережений семьи Галущенко.

Да и в декларациях бывшего министра нет упоминаний о таких расходах, хотя по закону все траты больше 3,5 тыс. долларов обязательно должны там указываться.

Запутавшийся в своих родственных связях Галущенко сначала утверждал, что за сына платила его бывшая жена, а уже на суде по избранию меры пресечения вдруг вспомнил, что «первый год обучения платил крестный отец, а потом — другой человек. У меня много кумовьев, и все они состоятельные».

Однако прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры был непреклонен, заявив, что на обучение детей Галущенко тратил часть денег, полученных через преступную организацию. А НАБУ опубликовало инфографику-разъяснялку, в которой сообщает, что всё это время не лентяйничало, а отслеживало движение денег за границей и «один из возможных ответов на международный запрос получен детективами 13 февраля 2026 года».

А уже 16 февраля следственный судья Высшего антикоррупционного суда проверил и подтвердил законность задержания фигуранта. Просто вихрь правосудия какой-то.

В ВАКС заодно было озвучено, что фигурант «сохранял влияние на министра энергетики Гринчук», кандидатуру которой он согласовал. И в случаях принятия неправильных решений, мешавших деятельности преступной организации Миндича, проводил с ней беседы и устранял препятствия.

То есть несложно сдедуктировать, что Светлана Гринчук — следующий кандидат на то, чтобы оказаться за решеткой.

Казалось бы, зачем так подробно об этом рассказывать российскому читателю: известное дело — воровали, используя прямые связи с Офисом президента; главных фигурантов, близких к Зеленскому, отпустили, душат «низший уровень», а денег уже не вернуть.

Однако происходит всё это в важный момент, когда идет активная фаза мирных переговоров, и после провальной конференции по безопасности в Мюнхене, где Украине прямо сообщили, что быстрого членства в ЕС не будет.

Бывший глава ГУР, а ныне руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*, ставший фактически новым главой украинской делегации, выступает за быстрое заключение мирного соглашения с Россией при посредничестве США, но часть переговорщиков, ориентированных на сохраняющего влияние Андрея Ермака, против этого.

Как сообщает The Economist со ссылкой на свои источники, «одно крыло, возглавляемое Будановым, считает, что интересы Украины лучше всего будут обеспечены быстрым соглашением под руководством США, и опасается, что окно для действий может скоро закрыться». Вторые хотят и дальше «просто воевать», добиваясь неких более выгодных условий, а Зеленский «балансирует между ними, имея при этом и свои собственные идеи».

Впрочем, его «идеи» мы и так все знаем: никакого вывода войск из Донбасса, никакого соглашения без гарантий безопасности, никаких выборов без двух месяцев тишины.

То есть, как и писало ИА Регнум, главным препятствием к миру является один человек, неспособный представить себя вне контекста войны и всеобщего хаоса. После того как первая атака НАБУ со вскрытием Миндича и его связей с «верховным главнокомандующим» дала эффект, переговорный процесс пошел.

А потом всё вроде как-то улеглось и снова начался бег на месте.

Таким образом, новая атака, вероятнее всего, является продолжением попыток склонить недоговороспособного Зеленского к договороспособности. Подозрение экс-министру энергетики Галущенко — это «плюс один в карму», новая порция доказательств, и следующим, кого будут ловить на польской границе, станет сам Ермак.

Тем более, он тоже вспомнил, что является юристом, передумал идти на фронт, как обещал, и «вошел в команду адвокатов» скелетониста Гераскевича, дисквалифицированного на Олимпиаде за наклейки на шлеме.

Накат на Андрея Борисовича вполне может усилить и посадка слабой женщины, которая не вынесет ужасов СИЗО на контрасте после министерского кабинета. Но и сам Галущенко, судя по озвученной НАБУ ещё осенью прошлого года фабуле дела «Мидас», является одной из ключевых фигур в коррупционных схемах в энергетике и больше о них знает разве что сам Миндич.

А дальше по этой цепочке — сам Зеленский, который накануне нового раунда переговоров по завершению войны в Женеве сделал достаточно резкие заявления, отвергнув любые уступки и дав понять, что готов воевать до «победного конца».

Резкая смена жизненных обстоятельств спокойно гулявшего по Киеву «Геры» недвусмысленно дает понять, что этот конец может быть действительно победным только для антикоррупционных структур и «прогрессивных сил».

Которые спят и видят, как бы сбросить надоевшего всем до чертиков Зеленского и сформировать очередное потешное «правительство национального единства».

Другая версия, гласящая, что коррупционный скандал против Зеленского раскручивается не Трампом, а людьми и структурами, ранее связанными с Демпартией США, а теперь перешедшими под патронат Европы, вряд ли может считаться состоятельной. Грантовые организации, связанные с ними политики и СМИ, ряд условно-оппозиционных деятелей, вместе сложивших ситуативную «антизеленскую коалицию», безусловно, находятся в тесной связи и с демократами, и европейцами.

Однако антикоррупционная вертикаль — инструмент, формировавшийся администрацией США под конкретную задачу ручного контроля украинской власти. Фактически параллельный механизм, призванный направлять политику туда, куда нужно. Использовать же его может только власть, то есть люди Трампа.

Единственный совпадающий интерес — отодвинуть Зеленского от власти, принудив не только к миру, но и к переформатированию парламентского большинства, формированию нового Кабмина, проведению выборов и передаче оставшихся финансовых потоков в другие руки.

Но так как Зеленский ни того, ни другого делать не хочет, то давление на него продолжается.

Миндича можно объявить в международный розыск по-честному. Как сообщил в конце января руководитель САП Александр Клименко, украинская сторона направила в Интерпол соответствующие документы, но «красной карточки» пока нет.

Потому что не время.

Как пока еще не время трогать Ермака и Сергея Шефира — давнего и ближайшего соратника «лидера нации». Хотя к нему НАБУ и САП уже подобрались через близкого к нему депутата Юрия Киселя — у того стояла прослушка, и в декабре криворожский уроженец получил меру пресечения в виде залога.

А если и это не сработает, тогда, не исключено, удар будет нанесен уже непосредственно по Зеленскому. Тем более что давно запущена неофициальная информация: на записях, сделанных в квартире Миндича, есть и голос, «похожий на голос президента».

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга