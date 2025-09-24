На днях в украинских новостях промелькнуло заявление, больше похожее на чудо благоразумия: руководитель «Центра изучения оккупации Украины» Петр Андрющенко, в прошлом советник мэра Мариуполя, заявил, что Украина обязана обеспечить Донецк водой.

«Ради спасения наших людей надо объявить, например, водное перемирие на территории, где проходит канал Северский Донец, в котором и лежит вся причина и проблема. Мы готовы — как сторона, которая заботится о своих гражданах, которые находятся в оккупации — найти общее решение, чтобы провести необходимые ремонты, реновации и пустить воду. Мы готовы обеспечить ею людей, а после этого объявить эту зону демилитаризованной», — сообщил он, внезапно оказавшись практически в единственном числе.

Ведь общий хор и «настоящих патриотов», и главных спикеров режима Зеленского в унисон извергает злорадство в отношении страдающих от острого дефицита воды жителей Донбасса.

Чего только стоят, к примеру, слова известного пропагандиста Дмитрия Гордона, призвавшего дончан не жаловаться на отсутствие воды, а пить мочу.

Только удивительное прозрение Андрющенко вообще никак не касается заботы о «наших людях», которых безо всякой жалости убивают более десяти лет. После 2014 года блокады более неподконтрольных ей регионов — экономические и ресурсные — стали нормой в политике киевской власти. И главная мысль, вынесенная в эфир, — это демилитаризация зоны водного канала.

Иными словами, чиновник предлагает зафиксировать линию фронта, тем самым остановив российскую армию от дальнейшего наступления к границам бывшей Донецкой области. А она тем временем в некоторых местах перешла за линию канала.

До настоящего же момента Киев поступал по отношению к ушедшим в Россию людям жестоко и мстительно, по всем канонам геноцида.

Начиналось все еще с Крыма, когда 26 апреля 2014 года украинские власти (по решению Верховной рады и тогдашнего и. о. президента Александра Турчинова) перекрыли дамбой русло Северо-Крымского канала на границе с Крымом в Херсонской области.

Официально заявленной целью было «прекращение водоснабжения оккупированной территории» как экономическая и гуманитарная меры давления на российские власти. Украина также ссылалась на то, что не может обеспечивать водой регион, за управление которым она не несет ответственности, и что Крым не платит за воду. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде, поступавшей из Днепра.

Россия эти действия расценила как гуманитарное преступление, однако «цивилизованный мир» на них никакого внимания не обратил.

Поэтому российские власти начали инвестировать значительные средства в решение водной проблемы: строительство новых водопроводов, бурение скважин, ремонт инфраструктуры. Однако проблема дефицита воды оставалась мучительной и особенно обострялась в засушливые годы. Ситуация коренным образом изменилась в 2022 году, после начала СВО.

В первые же недели российские войска установили контроль над северной частью Крымского канала и ликвидировали дамбу. В течение 2022 года вода по каналу вновь пошла в Крым — до того момента, когда целенаправленными ударами ВСУ была разрушена Каховская ГЭС и уничтожено Каховское водохранилище.

В Донбассе же проблемы с водой постмайданный режим создавал постепенно, так как часть региона находилась в его руках. В ЛНР в 2014 году поступление воды с Айдарского и Кондрашевского водозаборов было прекращено, как только они оказались в руках ВСУ и «добробатов». А если бы перекрыли водозабор в Славянске, то пересохли бы подконтрольные в те годы Украине Волноваха и Мариуполь с его крупными металлургическими комбинатами, принадлежавшими олигарху Ринату Ахметову.

А в донецкой агломерации (включая прилегающие Макеевку и Горловку) канал обеспечивал около 70–80% водопотребления. Фактическая подача до 2014 года составляла около 1,2–1,4 млн куб. м воды в сутки. Протяженность магистральных водоводов превышала 2500 километров.

Однако огромная система, позволявшая перебрасывать воду на большие расстояния по разветвленной сети, в 2022 году оказалась в зоне боевых действий. Славянская фильтровальная станция, водоводы СДВ-1 и СДВ-2, Юзовские очистные сооружения, Первая насосная станция (ПНС) под Славянском прекратили свою работу. В том числе и потому, что продолжать работу стало невозможно для персонала.

Инфраструктура канала, линии электропередачи, питавшие насосные станции, получили повреждения. Отсутствие электричества парализовало работу насосов и систем очистки воды.

Однако это не было сиюминутной причиной. Киев всё равно оставил бы ДНР без воды: еще в 2021 году велась разработка схемы снабжения Мариуполя и Волновахи через два отдельных 70-километровых трубопровода, подключенных в канал в Краматорском районе, и самостоятельную станцию очистки воды.

А из-за начавшегося кризиса в Донецке с весны 2022 года стали подавать воду на два часа раз в двое суток и на три часа раз в трое суток в Макеевке. К ноябрю объем, который заходил в сети, составлял только шестую часть от того, что было до начала СВО: 40–50 тысяч кубометров в сутки против 300 «кубов».

Сейчас для обеспечения населения и восстановления промышленности Донбассу требуется от 1,5 до 2,5 миллиона кубометров, и временными мерами вроде бурения скважин или переброски воды из Дона этот объем не перекрыть.

Дефицит воды вошел в жизнь городов Донбасса настолько, что это отражается даже на содержании модных дефиле. Так, весной этого года на «Неделе моды Донбасса» модели выходили на подиум с 5-литровыми баклажками.

И если бы у Украины действительно было бы желание помочь жителям региона с водой, то она бы давно это сделала. Даже находясь в состоянии конфликта.

Но для постмайданного режима стиль общения с Россией — это тотальный деструктив. Вряд ли всерьез стоит предполагать, что спустя столько лет и столько бед, сознательно принесенных жителям Донбасса их бывшей страной, она вдруг встанет на путь исправления и начнет комплексное восстановление водовода в кооперации с Россией.

Путь у русского солдата — на Славянск. Именно там находится контроль над главной водной артерией Донбасса. А затем — к водозабору канала Днепр — Донбасс, откуда днепровская вода подаётся как дополнительный источник.

И то, что можно прогнозировать наверняка, так это то, что перед уходом ВСУ целенаправленно уничтожат всё, что относится к критически важной инфраструктуре.

Так что остатки канала Северский Донец могут и не дождаться освобождения: уже сейчас нужно планировать строительство нового водовода. Продолжая строить альтернативные источники водоснабжения. «Вода — Донбассу!» — теперь это не просто лозунг из прошлого, это призыв обеспечить настоящее и будущее крупнейшего и важнейшего региона России.