В реальных окопах или в списках погибших «за свободу и независимость Украины» вы никогда не увидите имен тех, кто хотел этой войны, звал туда украинского обывателя, подливал масла в огонь и клеймил позором тех, кто «ухыляется» от мобилизации.

Украинцы уже как-то попривыкли к таким, как «капитан ВСУ» Святослав Вакарчук, раскатывающий с концертами по Европе, «сержант» Виталий Шабунин, воюющий в киевских ресторанах с коррупцией или обрюзгший «директор пингвинов» Евгений Дикий, всюду комментирующий войну как «командир роты», которым много лет не является.

Однако после того, как на днях выяснилось, что наглым уклонистом является родной брат новой премьер-министра Украины ЮлииСвириденко, страсти разгорелись с новой силой. Этому весьма способствовал фон событий: пани премьерка находилась в центре новостей по поводу разрешения на выезд из страны парням в возрасте до 22 лет.

А тут оказалось, что 36-летний Виталий Свириденко — призывного возраста, здоровый и розовощекий, — благополучно «уехал учиться в Лондон».

Поначалу его влиятельная сестра солгала, что он уехал за границу еще до начала войны. Но оказалось, что на сайте Черниговского облсовета, чьим депутатом является Виталий, еще в 2022 году опубликовано несколько сообщений о том, что он лично помогал эвакуации людей, а в 2023 году в новостях все еще упоминался как действующий депутат.

С одной стороны, скандал не стал чем-то неожиданным для всей политической и управенческой верхушки Украины. Зато является поводом вспомнить, кто еще из украинской элиты питается на войне, но при этом предпочитает держаться как можно дальше от неё — и сохранять в уютных европах «ядро нации» в виде своих родственников.

Герои Майдана

Вожаки майдана, с которого начался пожар войны на Украине, в основном рассосались в пространстве, когда пришло время отстоять страну, которую они сами и создали.

Или нашли дела поважнее.

Эталоном лицемерия в данном вопросе можно признать мэра Киева, в прошлом знаменитого боксера Виталия Кличко. В начале 2022 года, сидя в студии одного из украинских политических ток-шоу, он заявил: «Я как бывший солдат возьму в руки автомат и пойду воевать за Украину».

Но потом боевые действия начали, а воевать не пошел ни сам Виталик, ни его дети — 25-летний Егор-Даниэль 20-летний Максим-Александр. Более того, молодые люди находятся даже не на Украине, благополучно обитают где-то между США и Германией.

Второй великий боксер, Владимир Кличко, даже обещать ничего не стал. В сентябре 2023 года в интервью немецкому телеканалу ZDF он заявил, что «не готов умирать за эту страну, я готов жить за нее. А это сложнее».

Истово живут за Украину и дети Петра Порошенко*, который умножил на ноль мирные Минские соглашения и строил политическую программу на лозунге «армія, мова, віра». Пока «сивочолый гетман» позирует на фоне коробок с «помощью для фронта», его взрослые сыновья Алексей (40 лет) и Михаил (24 года) кушают фуа-гра в Лондоне, где-то недалеко от брата Свириденко.

Хотя повестки из военкомата Алексею приходили и даже был назначен штраф за уклонение от службы в 56 тысяч гривен, до сих пор наследником папиной бизнес-империи не оплачен. Как и первый, в 21 тысячу гривен.

Но указанные деятели хотя бы имитируют бурную деятельность.

А вот глава неонацистской партии «Свобода» Олег Тягнибок, охотно создавший свой добробат для уничтожения жителей Донбасса в 2014-м, просто исчез. В окопы драться с «москалями» он не полез — как и его брат Андрей, и взрослый сын Гордей.

Экс-премьер Арсений Яценюк по кличке «кулявлоб», строивший грозные рубежи из сетки-рабицы на границе с Россией, тоже не воюет. Хотя по возрасту годится и занимается неизвестно чем. Его дочери с волонтерстве или деятельности сестер милосердия тоже не замечены.

54-летний комендант Майдана и картавый бандеровец Андрей Парубий, снискавший себе славу в физических потасовках на майдане, после ухода с поста спикера Верховной Рады в 2020 году занимался выборами в интересах партии Порошенко, а как началась заваруха — куда-то делся

Как и «кровавый пастор» Александр Турчинов, занявший в результате госпереворота 2014 года кресло временного главы государства. Он имеет наследника, сына Кирилла 1992 года рождения, которому еще в 2014 году сказал по повестке в армию не ходить. Молодой человек папу послушал, в 2018 году защитил диссертацию, и чем занимается в непростое для страны время — никто не знает.

Еще один герой Майдана и бывший глава МВД Арсен Аваков выехал за границу, где, предположительно находится и его сын Александр, основательно подзаработавший во время «АТО» на Донбассе.

В 2017 году министерство папы закупило у фирмы Авакова-младшего рюкзаки для областных управлений МВД по цене, в 20 раз выше закупочной. Только по этой операции ущерб казне составил 15 млн гривен, но мальчика в итоге просто отпустили.

Ну, и, наконец, «валькирия революции», она же «женщина с косой» Юлия Тимошенко, которая собиралась обносить Донбасс колючей проволокой, а русских «бомбить атомным оружием», преспокойно прячет своего зятя Артура Чечеткина за кордоном.

За время войны он успел засветиться на итальянском курорте Форте-дей-Марми и в клубах Парижа. А дочь Тимошенко благополучно живет в ОАЭ со своими детьми и все, что натворила ее мама, её никак не касается.

Юмористы, артисты и оппортунисты

Постпорошенковская «элита», пришедшая с Зеленским, лишь продолжила и усугубила традицию уклоняться от воинского долга, к чему сами они отчаянно и с особой яростью призывают всех остальных.

А что тут говорить, если сам Зеленский — четырежды уклонист. В 2014–2015 году он последовательно получал повестки, но так и не явился в военкомат.

В украинском парламенте, где пока правит бал партия «Слуга народа», также нет депутатов, чьи дети бы ушли воевать. Об этом в 2023 году заявил сам спикер Верховной Рад Руслан Стефанчук, чьи взрослые сын и дочь не замечены в сводках военных новостей.

Да и из числа «зеленых» на фронт отправились лишь два депутата — Костенко и Лозинский, успевающие и отражать атаки противника, и посещать заседания Рады и комитетов. А заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, когда-то пять лет прослужившая в ВСУ и с экспрессией фюрера призывавшая всех готовиться к затяжной войне и учить матчасть оружия, предпочла своего сыночку защитить учебой.

Потому, что он у нее — хрупкий айтишник и «у него нет ни капли моего лидерского характера».

А сынулька бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы занимался практической стрельбой и позировал с богато обвешенным автоматом, но стрелять во врагов почему-то не захотел. Хотя его папа в 2024 году в одном из интервью уверял, что если страны Запада перестанут давать Украине оружие, то «украинцы все равно продолжат воевать, вооружившись всего лишь лопатами». В итоге грозный экс-министр ведет беззаботную мирную жизнь гражданского человека — рыбалка, обнимашки с гражданской женой, прогулки с собакой и прочие милые дела.

А министру обороны Рустему Умерову, ныне переведенномуна пост главы СНБО, вообще не надо напрягаться, чтобы «защищать свой дом, семью и Родину», ведь ни того, ни другого, ни третьего на Украине у Умерова нет — вся его семья живет во Флориде.

Подобная история — и Анатолия Гриценко, тоже бывшего министра обороны и соратника Виктора Ющенко. Его сын Алексей руководил движением «Автомайдан», был таким активным парнем, а вот теперь где-то гуляет и в ус не дует, не спеша оказаться в списках убитых.

С начальства берут пример и комики «95 квартала». На правах друзей президента его соратники по сценической деятельности живут обычной жизнью и повесток в ТЦК не боятся.

Евгений Кошевой («Лысый») даже не постеснялся публично заявить, что на фронт он не пойдет, потому что у него «нет опыта и там могут убить». Но потом на всякий случай оформил фиктивную службу, числится прикомандированным к одной из воинских частей.

Пропагандисты, подстрекатели, лоббисты

За президентской уклонистской ратью, которой примыкает и «оппозиция», тянутся пропагандисты всех мастей.

Самым ярким примером, безусловно, является медиа-звезда Дмитрий Гордон. В апреле 2023 года он вдруг решил посвятить общество в подробности своей семейной жизни и объяснил, почему его три великовозрастных сына, да и он сам, не на фронте:

«У старшего заболевание очень тяжелое… что касается двух других моих детей, они оба рождены не на Украине, они живут в Америке».

А ведь до войны Гордон в интервью американцу Гарри Табаху заверял, что если начнется война и призыв, то он сам пойдет воевать и сына из Америки отпустит на войну. А тут вдруг оказался многодетным папашей, имеющим бронь.

У самого известного глашатая войны, ведущей телеканала «1+1» Натальи Мосейчук случился тот же конфуз. Если на экране эта дама демонстрирует эталонную русофобию и патриотизм высшей пробы, то в быту оказалась обычной мамой ухылянта.

Ее 27-летний сын Антон живет в Германии, и это «его личный выбор», на который повлиять невозможно. Также не на фронте и ее супруг, хотя Мосейчук знаменита цитатой: «СБУ постучит в двери каждому… У нас заканчивается демократия… Всем мужчинам придется оказаться в ТЦК».

Оказывается, что всё-таки не всем.

Зато всем остальным теледива ставит в вину их жизнь вне войны. Так, в одном из эфиров Мосейчук предлагала идти защищать Родину одному из приближенных к ОП пропагандистов Владимиру Петрову. Он прославился своей русофобией, кровожадностью, абсолютным бескультурьем и заявлениями, что «гибнущие — это не самая большая трагедия Украины. Их не настолько много, чтобы это называть трагедией государства. Войну нельзя заканчивать, нужно воевать. Государству нужна война».

Учитывая недавнюю информацию о том, что Украина потеряла 1 млн 700 тысяч погибшими, даже непомнятно, кем надо быть, чтобы заявить такое, но самому жить припеваючи.

В теплых студиях, а не в окопах на теме патриотизма паразитируют и «слепой артиллерист» Сергей Стерненко, записной провокатор Дмитрий Корчинский (имеющий некий боевой опыт), СБУ-шный провокатор Жека Карась, «лейтенант ВСУ» Вахтанг Кипиани, редактирующий «исторические» ресурсы.

Отдельное внимание стоит уделить и такой прослойке социальных паразитов как «птенцы Сороса»: Мустафа Найем, звавший людей с зонтиками и горячим чаем на майдан, Сергей Лещенко, который диджействует в ночных клубах, коллега Кипиани, расследователь коррупционных схем Михаил Ткач, отдыхающий сейчас в Калифорнии и выезжающий на съемки в Монако, Вену и другие красивые места.

А сын эстрадной певицы Тины Кароль, бегавшей по полигону с автоматом, вступавшей на фоне декораций с горящим Кремлем и выпускавшей коллекцию одежды для ВСУ, давно живет опять-таки в Британии.

Напоследок можно было бы перечислить когорту других деятелей культуры, спорта и других непроизводительных отраслей, которые или сбежали из страны или нашли себе теплое местечко, оправдывая беззаботную жизнь свой особой нужностью.

Но достаточно просто сказать, что каждый из этих людей мнит себя исключением, «цветом нации», которому негоже удобрять собой поля сражений. Они прекрасно понимают, что являются примером двойных стандартов, лицемерия и лжи. Но что поделать, «не мы такие — жизнь такая».

Всем представителям «элиты» очевидно, что никакой победы в этой войне быть не может, а может быть только постыдное, болезненное и очень тяжелое поражение. Так что тем более нужно сохранить себя, успеть заработать пока можно, а там как-нибудь оно будет. А то, что каждый день тысячи сограждан гибнут — ну что же, им не повезло. «Надо было учиться лучше» — тогда и они могли бы спокойно «решить вопрос», а не бегать на штурм посадок.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов