Недавняя поездка четы Зеленских в Нью-Йорк на Генассамблею ООН как-то уже традиционно ознаменовалась публичными конфузами.

Иван Шилов ИА Регнум

Сам Зеленский выступал с трибуны ООН при почти пустом зале, а его супруге Елене пришлось долго доказывать, что она встретилась с первой леди США Меланией Трамп: «Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства». На самом же деле, как выяснилось, встречи не было, только дежурная фотосессия в виде конвейера с женами первых лиц.

В кадр попала и Зеленская — а вот в беседе ей было отказано.

Но, по большому счету, это не столь важно: вся их жизнь — это сцена, роли, рейтинги, публика, пиар. Сказалось веселое прошлое кавээнщиков и комедиантов, из которого вышла и сменившая фамилию после замужества Елена Кияшко, некогда писавшая сценарии для криворожской команды «веселых и находчивых».

Работая в основном «за кадром», девушка из обычной семьи преподавателя и инженера стала одним из столпов творческого успеха «Квартала 95». Принцип «Весь мир — театр», похоже, барышня усвоила навсегда. А неожиданная мировая слава ее мужа в роли «спасителя Европы», «борца с российской агрессией» и «отца украинской нации» позволила и ей блистать на обложках мировых изданий, в интервью мировым телеканалам, в лентах мировых информагентств.

Если на первый взгляд кажется, что от реалий и собственного народа оторвался только издерганный Зеленский, то его вторая половинка уверенно доказывает, что в их команде КВН это системное явление. Собственно говоря, и настойчивое преследование г-жи Трамп, которой из Киева сначала шли письма, а затем прибыла и их автор, показывает, что «первая леди Украины» на полном серьёзе считает себя звездой первой величины.

И ведет себя соответственно, постоянно влипая в скандалы, где проявляется её раздутое самомнение — как в недавнем требовании к Королевской опере в Лондоне отменить выступление певицы Анны Нетребко.

А заодно подсвечиваются и омерзительные дела, ставшие единым стилем «зелёных», пришедших к власти на имидже простых парней из народа, чуждых фальши и пошлой роскоши.

Язык её — враг её

Первоначально чуждая публичности, почти на старте своей карьеры «первой леди» Елена получила обидное прозвище «скумбрия по восемь» или просто — «скумбрия». Произошло это после того, как дама решила показать близость к людям и сообщила им, что покупает указанную рыбу в киевских супермаркетах по 8 гривен за килограмм.

На тот момент цена на скумбрию стартовала от 65 гривен, поэтому это очень всех позабавило. Тем более что в активах Зеленских имелась фирма по торговле рыбой и морепродуктами «Зелари Фиш», где совладельцем выступал друг семьи, а затем и депутат от «Слуги народа», будущий глава бюджетного комитета Верховной рады Юрий Аристов.

Дальнейшее вхождение в новый образ происходило в том же стиле.

Одна из самых громких инициатив Зеленской — реформа школьного питания на Украине. Она продвигала проект «Здоровая страна», целью которого было внедрение здорового, сбалансированного, а главное — «истинно украинского» питания в школах. Для чего вместе с полубезумным поваром Евгэном Клопотенко было разработано авторское меню, в котором, вместо пюре с сосисками и котлет, появились банош (кукурузная каша с овечьим сыром, блюдо карпатских пастухов), никем не виданная с XIX века шпундра (свинина, тушёная со свёклой в свекольном квасе) и почему-то лобио.

Вполне закономерно, что на этапе реализации проект столкнулся с множеством проблем: нехватка финансирования в некоторых регионах, неготовность инфраструктуры школьных столовых к таким выкрутасам, отсутствие качественных продуктов — и в итоге жалобы на качество еды и её количество.

Критики указывали, что красивая идея и её пиар перевесили тщательную проработку, но кому интересно мнение критиков?

Проблема передвижения людей с инвалидностью — этой темой тоже взялась заниматься Зеленская, решительно заявлявшая о важности создания безбарьерной среды на Украине. Но когда в 2020 году её супруг вручал награду военному Владимиру Бровченко, который передвигался на инвалидной коляске, оказалось, что для церемонии выбрали здание, где не было пандуса.

Так что военному пришлось подниматься по лестнице на руках. Небольшой, но очень показательный эпизод.

Но Елену Владимировну, очевидно, уже понесло от новых возможностей и публичности, так что к 2022 году она окончательно потеряла берега. Так, британской газете «Guardian» она на голубом глазу заявила, что для России является «целью номер два». И на Банковую должны были быть отправлены «два отряда спецназа», чтобы схватить ее с супругом.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Елена Зеленская во время выборов президента Украины в 2019 году

Из этой же серии её рассказы о том, как 24 февраля она проснулась и муж сказал ей: «Началось», — а потом их с детьми спрятали на три месяца «в неизвестном месте».

А чтобы такая важная особа навсегда осталась в памяти потомков красивой и элегантной, летом того же года Зеленская вместе со своим президентом появились на обложке журнала Vogue в гламурной фотосессии, что вызвало приступ ярости у конгрессвумен от Республиканской партии США Лорен Боберт. Она выложила журнальные снимки, сделанные фотографом Энни Лейбовиц, в Twitter и подписала:

«Пока мы выделяем Украине помощь на $60 млрд, Зеленский участвует в фотосессиях для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы кучка простофиль».

Но на самом деле в истории успеха леди Зеленской какая-то депутатша из конгресса не первая и, конечно, не последняя.

Дела её грешные

Список важных встреч на высшем уровне у первой леди Украины поменьше, чем у «первого джентльмена», но тоже ничего: помимо Мелании Трамп она встречалась с предыдущим госсекретарем США Энтони Блинкеном, водила по Ирпеню администратора USAID (организация, признанная в РФ нежелательной) Саманту Пауэр, встречалась с членами британской и датской королевских семей, константинопольским патриархом Варфоломеем.

Еще в ноябре 2020 года Зеленская стала героиней книги «Ukrainian Women in Vogue», в июле 2022-го появилась на обложке влиятельного американского журнала Time и дала ему интервью. Заголовок: «Её личная война».

23 июля 2022 г. супруга «вождя» провела в Киеве второй саммит первых леди и джентльменов. В мероприятии приняли участие 23 женщины, пожертвовавшие приличную сумму в 120 млн гривен. И в следующие годы собрались еще трижды.

Девочка из Кривого Рога включена в список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира 2022 года по версии Би-би-си, отмечена наградой имени Хиллари Клинтон. А в ноябре 2023 года вошла в список 25 самых влиятельных женщин мира по версии Financial Times.

Список велик, но главное, зачем его нужно было упоминать, — это необходимость выглядеть топово, от которой «влиятельная женщина» отказаться не смогла.

Мятый зеленый свитер пусть носит муж, а его спутница, возглавляющая благотворительный фонд, помогающий украинским детям и семьям военнослужащих, одевается только в брендовые вещи. Во время «её личной войны» Елена была замечена с сумкой от Loewe стоимостью несколько тысяч долларов. На публику Зеленская выходит в одежде от ведущих украинских дизайнеров.

Но не брезгует и международными брендами.

Иногда, особенно на самых крупных международных мероприятиях (например, во время визита в США), она может надеть платье от Oscar de la Renta, как на встрече с Джилл Байден, Olivier Theyskens, чьи дорогие платья явно по вкусу представительнице страдающего народа, Jean-Paul Gaultier, Vetements, Balenciaga, Roger Vivier и другие.

Про обувь и сумочки нечего и говорить. Но отдельный большой скандал вызвала страсть Елены к хорошей ювелирке. Речь идет о попавшем в Сеть ролике, где девушка из Бенина, ныне проживающая в США, жалуется на то, что её уволили из ювелирного магазина Нью-Йорка из-за жены президента Украины.

Она демонстрирует чек покупок Зеленской. По ее словам, гостья якобы приобрела у «Картье» браслет, серьги и ожерелье из белого золота. Всё — с бриллиантами. А ожерелье ещё и с ониксами и изумрудами. Общая сумма покупки составила 1 миллион 100 тысяч долларов.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Елена Зеленская, первая леди США Джилл Байден и президент США Джо Байден у Белого дома

А еще были скандалы с дорогостоящим и эксклюзивным отдыхом в Португалии летом 2023 года, когда были опубликованы кадры с прекрасной яхты.

Хотя позже офис первой леди уточнил, что это была не их личная яхта, а просто лодка для короткой прогулки. Но сам факт отдыха за границей, в курортном регионе, вызвал весьма бурную реакцию в обществе. Затем был скандал с роскошным отдыхом «нашей жены» на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, куда, вообще-то, все приехали на форум по делу.

Тогда первая леди Украины остановилась в номере местного отеля, выбрав просторный люкс площадью 120 квадратных метров с панорамными окнами с видом на Альпы и озеро Санкт-Мориц. Стоимость аренды составляла до 32 тысяч евро в сутки (около трех миллионов рублей по нынешнему курсу). В украинских соцсетях также гуляют фотографии, на которых Зеленская запечатлена в салоне раритетного Rolls Royce Phantom VI, стоящего у трапа бизнес-джета в аэропорту курорта Санкт-Мориц.

На все претензии по поводу недопустимости такого образа жизни в то время, когда Украина постоянно выпрашивает деньги на оружие «для выживания нации», знатная дама отвечает просто. В одном из интервью телеканалу Би-би-си она парировала претензии: «Пока вы считаете копейки в своих кошельках, мы считаем убитых».

Тот же телеканал прославил Елену ее заявлением, что украинцы готовы терпеть и жить и два, и три года без тепла и света. Тут уже ее проклинали собственные сограждане. В соцсетях посыпались возмущенные вопросы о том, где находится сама первая леди и сидит ли она сама с детьми без света и тепла?

Поскольку всё сказанное выше показывает: нет, не сидит.

Ну а в своих многочисленных выступлениях (включая обращение к конгрессу США в 2022 году) она так же энергично транслировала мысль о том, что украинцы готовы платить высокую цену за свою свободу и не примут никаких компромиссов, связанных с потерей суверенитета или территорий.

Что совершенно логично, поскольку, пока украинцы эту цену платят, свой процент стабильно получает «Квартал 95». А если его предводитель вынужден который год ходить небритым и получать насмешки за отсутствие костюма как «лидер воюющей нации», то «цель номер два» этого делать вовсе не обязана.

И наслаждается жизнью на совершенно законных основаниях: может себе позволить.

Сияющая Елена является как бы обратной стороной монеты, показывая своим примером, как на самом деле живут «простые парни» и в каком месте они видели «страдающий украинский народ». Она так же настойчива, добиваясь каких-то важных для паблисити встреч, так же вещает от имени всей Украины (не имея на это вообще никакого права) и так же цинично грабит её под прикрытием красивых лозунгов.

Криворожская богема, вдруг возомнившая себя мировой элитой, уничтожает страну ради еще одной фотографии с Меланией Трамп. Но не нужно это принимать слишком близко к сердцу: просто это такая сценическая постановка.