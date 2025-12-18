В прошлогоднем британском мини-сериале «Все совпадения неслучайны» с прекрасной Кейт Бланшетт есть такая сцена. Умирает пожилая женщина, на дом приходит работница социальной службы, чтобы забрать ненужные вещи.

Иван Шилов ИА Регнум

А вместе с ней — двое развеселых парней-чернорабочих, которые деловито озирают комнату, восклицая: «Co tu mamy?» (Что тут у нас?).

Этот образ для британского общества целиком и полностью органичен: сотни тысяч поляков, прибывших после открытия границ в рамках ЕС в 2004 году стали явлением, широко известным как «польский сантехник».

Причем круглосуточно доступный.

«Более миллиона польских сантехников хлынули в Великобританию, заполнив пробелы в сфере услуг и строительной отрасли. Дешевый, надежный и всегда готовый к решению любых проблем, вездесущий польский сантехник стал воплощением взаимовыгодной миграции», — пишет в огромном репортаже газета The Daily Mail, которая при этом потратила годы на демонизацию мигрантов из Восточной Европы.

Теперь же она сетует на то, что подобные мастера на все руки становятся таким дефицитом, что «саркастические сетования по поводу их ухода становятся вирусными в TikTok».

Жизнь в Британии стала совсем не такой, как прежде: криминал, наркотики, мигранты куда похуже славян, совершенно не желающие интегироваться в общество, высокие налоги, проблемы с поиском нормальной работы, обязательная «повесточка» — всё это привело к массовому исходу поляков, возвращающихся на Родину.

Daily Mail описывает это как историю британского упадка на фоне могучего польского подъема, на контрасте показывая жизнь в балтийском Гданьске и его близнеце — портовом и судостроительном городе Сандерленд на Северном море.

Первый — чуть ли не рай земной, куда едут работать даже британцы, второй — в состоянии полуразложения. Четверть детей здесь живет в нищете, 40% жителей входят в нижнюю пятую часть наиболее обездоленного населения Англии, а уровень насильственных преступлений составляет 127% от общенационального показателя.

Все это, конечно, преувеличено, однако призвано подчеркнуть важность проблемы: исход трудолюбивых и высококвалифицированных польских рабочих-мигрантов из Великобритании набирает обороты.

«Новые статистические данные показывают, что если за год, закончившийся в июне прошлого года, прибыло 7000 поляков, то домой вернулись 25 000: чистый отток составил 18 000 человек. Общая численность польского населения Великобритании сократилась до 750 000 человек, и прогнозируется, что она продолжит снижаться. С британской точки зрения, причины этой массовой репатриации удручающи и позорны, — констатирует издание, приводя примеры конкретных людей.

Работавший в Портсмуте сварщиком 35-летний Славек Франковский увез всю семью. Говорит, «это была уже не та Британия, в которую мы приехали за лучшей жизнью 15 лет назад». Каждую неделю то полиция воюет с наркоторговцами, то пожарные что-то тушат, то еще какая напасть.

29-летняя Наталья Вашеньска ехала за британской культурой в местный университет, но поработав официанткой, нашла культуру дома — открыла центр изучения английского языка на грант от польского правительства для молодых предпринимателей.

А премьер-министр Польши Дональд Туск не поленился показать, какой он молодец, отправившись с подарками в гости к Бартеку, который после 12 лет работы за морем вернулся с семьей домой, строить на побережье Балтики ветровые электростанции.

Алексей Смышляев/ТАСС Старые кварталы Гданьска на берегу реки Мотлава. Польша

В видеосюжете, который появился на странице Туска в соцсети, парень со скрытым ликованием говорит, что в начале поляков за морем не сильно хотели видеть, а «теперь плачут, что мы уезжаем и «останьтесь, пожалуйста». «Теперь нет разницы, что на Западе лучше, Польша — суперская страна, мы даже зарабатываем больше, чем британцы, и многие наши знакомые тоже вернулись», — констатирует Бартек, а премьер, сияя, добавляет, что его коллега из Лондона в общении по данному поводу был «не слишком счастлив».

В то время как в Великобритании с 2004 года реальные зарплаты практически не выросли, в Польше за тот же период они увеличились в четыре раза. И, как сообщает управляющий крупнейшим на побережье бизнес-центром «Оливия» в Гданьске, бывший ди-джей Джейк Джефкотт, «стабильные 20-30 процентов» из его сотрудников — поляки, вернувшиеся из Великобритании и Ирландии.

В общем, всё это подается как приговор Киру Стармеру и его правительству в вопросах управления экономикой, что, очевидно, и было основной задачей репортажа.

Тем более что The Daily Mail сама непосредственно причастна к «британскому упадку», активно агитируя за Brexit. Накануне референдума 2016 года газета даже опубликовала редакционную статью с десятью причинами выхода из ЕС, самой важной из которых было выросшее количество «сантехников» из Восточной Европы, приехавших в страну.

«В Великобритании проживает более трех миллионов мигрантов из стран ЕС — это вдвое больше, чем в 2004 году, когда ЕС расширился и включил в себя страны Восточной Европы, которые направили сюда более миллиона человек (несмотря на то, что предыдущее лейбористское правительство заявляло, что это будет всего 13 000 человек в год)», — возмущалась тогда газета, на которую Федерация поляков в Великобритании даже подала жалобу в профильную госкомиссию, обвинив в клевете на своих соотечественников.

Приложив список из 50 оскорбительных заголовков с эмоциональной антипольской лексикой.

Так что, можно сказать, Mail добилась, чего хотела, и теперь созерцает результаты своего упорного труда. Хотя это не отменяет сути проблемы, которая гораздо шире «массового исхода» поляков с Острова. Газета упоминает об этом вскользь, напоминая, что только в 480-тысячном Гданьске пятую часть жителей теперь составляют украинцы и белорусы.

Однако мы с вами понимаем, что возвращение хозяев совершенно закономерно ставит на повестку дня вопрос о дальнейшей судьбе гостей, в свое время заменивших «польского сантехника» у него дома.

Тем более что все эти процессы как-то очень удачно совпали во времени с окончанием программы временной защиты и переводом украинцев на оформление разрешения на временное пребывание, о чем ИА Регнум подробно рассказывало. Простое сопоставление одного с другим показывает, что таким образом добряк Туск освобождает место для Бартека, которому он рад.

А надоевшим «братьям» предлагают или работать, где скажут, или ехать восвояси на свою свободную Украину.

Аккурат 16 декабря Польский экономический институт (PIE) опубликовал результаты исследования, согласно которому около 650 тысяч украинцев, которые сейчас работают в Польше, могут вскоре покинуть страну. Нетрудно заметить, что число сопоставимо с количеством «британских» поляков.

Польское издание Onet пишет, что проект, подготовленный Министерством внутренних дел и администрации страны, предусматривает, что с 4 марта 2026 года украинские беженцы больше не будут иметь особого статуса и будут рассматриваться как другие иностранцы, находящиеся на территории страны.

В то время как украинцы оказались там при других обстоятельствах и внутри себя делятся на очень неоднородные группы.

Вот и PIE не делит украинских иммигрантов на тех, кто приехал до войны, и беженцев, прибывших после 2022 года.

Там видят 39% с условным названием «гости» — в основном мужчины, работающие на простых или должностях средней квалификации; 30% «путешественниц», молодых женщин, работающих в сферах услуг, медицины, торговли и намеренных вернуться домой, 16% «пришельцев» без стабильной работы или не работающих и 15% «осадников», лучше всего адаптированных и намеренных остаться в Польше.

Общая статистика утверждает, что в стране легально находится примерно 1,55 миллиона украинцев, но разрешение на временное проживание имеют только 482 тысячи, а 57,7 тысячи — на постоянное. Остальные живут с налоговым номером PESEL UKR, который дает право на работу.

Так что, по оценкам PIE, польский рынок труда могут покинуть около 300 тысяч «гостей» и 285 тысяч «путешественниц». Однако и судьба «Пришельцев» в марте следующего года решится автоматически, так что в итоге лишь 40% взрослых украинцев имеют высокие шансы остаться в Польше.

Как считает издание Rzeczpospolita, опубликовавшее результаты размышлений PIE, это «скорее эмоциональный и психологический выбор, а не только вопрос экономических условий». Только каковы могут быть эмоции у людей, которые ежедневно подвергаются психологическому прессингу и обвинениям в «неблагодарности»?

Тем более что с возвращением квалифицированной рабочей силы с польскими паспортами они становятся уже не так нужны, как раньше.

Заграничные поляки претендуют на заработки не ниже тех, что у них были раньше. Украинцы по-прежнему живут в огромном диссонансе между своей квалификацией и фактической работой.

Более 45% женщин и более 35% мужчин имеют высшее образование, имеют профессиональный опыт в секторах, которые в Польше требуют особой процедуры признания и допуска — здравоохранение, образование, государственное управление или некоторые технические профессии.

Признание дипломов и квалификаций происходит медленно, а часть профессий остается закрытой для лиц, не являющихся гражданами Европейского союза. Более того, из-за разницы в официальных списках профессий некоторых украинских специалистов в Европе просто не существует — там нет соответствующих учебных заведений (например, музыкальных училищ) и, соответственно, аналогичных позиций для специалистов.

Как следствие, многие мигранты продолжают работать ниже своих компетенций и стабильно получают меньше, чем хозяева, — даже на уровне минимальной зарплаты эта разница составляет тысячу злотых. А «исход» означает, что шансов вырасти просто нет — именно это и показывает дружеский визит Дональда к Бартеку.

К Мыколе он не пойдет никогда, поскольку он свою роль уже отыграл и для дальнейшей истории «процветания Польши» не особо нужен — один исход неизбежно означает другой.