Первое время после ухода всеобщего внимания в тему непростого торга о мирном соглашении казалось, что грандиозный «Миндичгейт», уже прозванный в народе «четвертым сезоном «Слуги народа», затухает.

Иван Шилов ИА Регнум

Даже на парламентских слушаниях с участием Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции обсуждался довольно скучный эпизод из записей.

Там участники коррупционной «семьи» из ближайшего окружения Зеленского собирались занести 20 тысяч долларов в НАПК — Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, структуру, которая сама должна быть «смотрящим» за прозрачностью власти.

Зеленский же, выводя из-под удара главу своего Офиса и главного администратора всей системы управления в стране, назначил Андрея Ермака главой переговорной группы в США. Не желая сдавать своего друга и соратника, только с которым он обещал уйти, — о чем мы подробно рассказывали.

Однако, как и предполагало ИА Регнум, останавливаться асфальтовый каток, запущенный «пленками Миндича», не собирался. В точности по указанному сценарию анонс в виде появления в материалах прослушки Ермака стал прямым действием. И повышение статуса «серого кардинала» до главного переговорщика не помогло, а усугубило ситуацию.

Дональд Трамп давал Зеленскому время подписать мирное соглашение до 27 ноября. Но вместо этого вышел Ермак и озвучил встречные условия в привычном украинском стиле «не вам указывать, что нам делать».

«Пока Зеленский — президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территории. Он не подпишет документ об отказе от территории. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если не хочет идти против украинской конституции и украинского народа», — заявил он в интервью Саймону Шустеру для издания The Atlantic и дал инструкции для американского руководства: нужно определить линию соприкосновения.

Там, цитируя Зеленского, «есть сигналы, что команда Трампа слышит нас».

Так что уже 28 ноября в отношении всемогущего АБ начались «воспитательные работы» в виде обыска на дому и в помещении, где он живет — в админздании на улице Банковой. В связи с сенсацией пресс-служба НАБУ сообщила, что следственные действия санкционированы и проводятся в рамках всё того же расследования — дела «Мидас» о коррупции в энергетическом секторе.

Директор НАБУ Семен Кривонос ранее заявлял, что производство будет расширяться, и в ближайшее время возможны новые подозрения. «Выходит, 10 разбойников из НАБУ и САП обыскивают пещеру сокровищ Али-Бабы», — ёрничает по этому поводу совершенно счастливый народный депутат Ярослав Железняк, основной канал слива информации по делу и атакующее копьё невидимых сил США.

Напомним, громкое дело связывают с масштабной схемой откатов в «Энергоатоме». 10 ноября НАБУ и САП обнародовали записи, на которых участники ОПГ рулят схемой откатов, когда подрядчики, прошедшие все формальности и «прозрачные тендеры», не могли получить свои деньги без «откатов» в 10–15% от суммы контрактов.

Незаконные средства, по данным следствия, легализовывались через «бэк-офис» в центре Киева. Общий объем теневых операций детективы оценили в 100 млн долларов, но это только верхушка «зеленого айсберга».

Поскольку в промежутке между первым накатом и сегодняшним ударом по неуязвимой «Алле Борисовне» антикоррупционные структуры досыпали других дел — как с сфере энергетики, так и, например, в виде традиционного воровства в «Укрзализныце» или раскрытой схемы хищения государственных средств, выделенных на обеспечение теплом и водой населенных пунктов Донецкой области.

Но если в двух последних случаях речь идет о сравнительно скромных суммах, то, скажем, в деле о достройке хранилища отработавшего ядерного топлива речь про утроение бюджета, который вырос до 1,5 млрд гривен (35,5 млн долларов). И так понемногу общая сумма растет.

Соль вопроса в том, что ни одно кадровое решение в стране не могло приниматься без личного одобрения Ермака. Наблюдательный совет НАЭК «Энергоатом», при котором деньги выкачивались потоком, формировало правительство Юлии Свириденко, которое назначал Офис президента. В том числе под конкретную задачу подписания кабального и позорного соглашения о передаче украинских недр в фактическую собственность США.

Как следует из записей НАБУ, зарплату ей платили в конверте — специальный человек в бэк-офисе Миндича за этим следил. Соответственно, ни один доллар нетрудовых доходов не мог плыть мимо кассы Зеленского-Ермака. Речь идет и про «успешное освоение» международной помощи, в том числе на защиту и восстановление энергетических объектов, различные гуманитарные вопросы, производство вооружений и т.д.

Дергают же «главу переговорной группы», как следует из отрывочных сведений, за дело о взятке вице-премьера Алексея Чернышова, который входил в круг доверенных лиц. Поскольку через него из «теневого штаба» направлялись деньги на сооружение домов в элитном поселке под Киевом — так называемый кооператив «Династия».

Неофициально всем известно, что четыре огромных коттеджа строились для Зеленского, Ермака, Миндича и самого Чернышова, который сдуру вернулся на Украину в июне после удачного побега. Под личные гарантии Зеленского.

И интерес Андрея Борисовича к указанной стройке тоже имеется в распоряжении детективов.

Поскольку следить за этим должно было НАПК, то занесенная туда взятка автоматически увязывает всё это в единую историю, где в центре большой паутины коррупционных связей сидел серый паучок на должности фактически клерка. Ведь должность «глава Офиса президента» не предусмотрена конституцией Украины в качестве отдельной ветви власти, которой являлась фактически.

Само НАПК, конечно, мгновенно объявило о служебной проверке. Его руководитель Светлана Гринчук заявила: «Мы запросили у НАБУ всю информацию по упоминаниям НАПК. Объективная проверка — в интересах агентства».

Сразу вспоминается мем, запущенный Виктором Ющенко, — «эти руки ничего не крали». И происходят события, которые ни пресса, ни эксперты пока не отважились как-то комментировать, как раз накануне визита в Киев представителя президента США генерала Дэниела Дрисколла.

То есть у Зеленского забрали точку опоры, сильную фигуру, которая его морально поддерживает и во всем помогает.

Как мы и писали на днях, «глава ОП — символическая фигура, он просто обеспечивает шаткое психологическое равновесие «гаранта конституции», а когда посыплется вся вертикаль — он ее не удержит. Подписание некого документа — точка отсчета: дальше или выборы через 100 дней и Зеленский уйдет, или его попытка не отдавать власть так же, как он сейчас не отдает друга».

Подозрение (в украинской юридической практике это официальное предположение правоохранительных органов о причастности кого-то к преступлению, основанное на неполном результате расследования) Ермаку пока не вручали, и в СИЗО он, судя по всему, не поедет.

Пока. А если даже и поедет, то очень скоро выйдет под крупный залог — как это успешно делают фигуранты «Мидаса». Однако случившего уже вполне достаточно. Поскольку информация про обыски у влиятельной фигуры немедленно появились в западной прессе.

The Guardian пишет, что это «будет иметь огромные последствия для Украины и, возможно, для мирных переговоров». И допускает, что Зеленский будет противиться его увольнению.

«Иностранные политики часто ценили возможность использовать Ермака в качестве прямого канала связи с президентом, но некоторые считали его неудобным собеседником, а представители администрации Трампа, как известно, предпочитали иметь дело с Умеровым. До сих пор Зеленский всегда сопротивлялся призывам уволить Ермака или хотя бы урезать его полномочия, но, если он теперь оказался втянут в коррупционный скандал, эти призывы, вероятно, станут громче.

С политической точки зрения, увольнение своего главы администрации может быть самым разумным шагом Зеленского, но те, кто знает их обоих, говорят, что их отношения настолько близки, что трудно представить, что Зеленский пойдет на такой шаг», — пишет журналист Шон Уокер.

Остаться в одиночестве перед лицом огромной опасности для себя лично и для всего политического режима для маленького диктатора будет невыносимо. Однако управлять государством в новом статусе Ермак объективно не сможет, а его увольнение означает потерю контроля над парламентским большинством и правительством, Офисом генпрокурора, СБУ и Госбюро расследований.

Поскольку всё это было замкнуто на одного человека.

Что будет дальше — ИА Регнум подробно рассказывало: фракция «поплывёт», на повестку дня встанет проблема создания широкой коалиции, отставки правительства, проведения выборов и т.д. И, конечно, кто-то должен будет заменить Ермака в переговорной группе.

До завершающего удара по самому Зеленскому, по всей видимости, остается буквально полшага. И если он попытается дать последний бой, его сомнут как бумажный кораблик. Поскольку теперь жонглировать «защитой Европы» у него уже не получится.