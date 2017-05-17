Руслан Бахтигареев

Автор

Родился в в 1982 году в Чимкентской области Казахской ССР. В 2003 году окончил Алматинский экономический университет по специальности «Международные экономические отношения». В журналистике с 17 лет. Работал на телевидении, радио, интернет-порталах и в газетах. Живет в Казахстане, в городе Алма-Ата. Является заместителем редактора казахской республиканской общественно-политической газеты «Время». Создатель нескольких интернет-площадок для медийного сообщества. Личный сайт - www.vteme.kz