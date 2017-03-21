В Казахстане загодя готовятся к празднованию Наурыза (праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов, отмечается 21 марта — ИА REGNUM ). В связи с этим минувшая новостная неделя была больше обычного наполнена позитивом.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Казахстана

Примерная Конституция

10 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан». Документ закрепил поправки, перераспределяющие полномочия между ветвями власти.

ИА REGNUM активно освещало эпопею с поправками в Конституцию. Напомним, конституционная реформа в Казахстане де-факто была запущена еще в конце 2016 года в День независимости страны, 16 декабря. Тогда, выступая на торжественном собрании, Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом и создании для этой цели специальной комиссии. Затем предлагаемые поправки были вынесены на всенародное обсуждение, на которое был отведен ровно месяц. После был выработан окончательный пакет поправок, который утвердил парламент республики, одобрил Конституционный совет и подписал глава государства.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев

Несмотря на то, что в вопросе конституционных реформ де-факто поставлена точка, в стране до сих пор продолжается обсуждение уже принятых поправок. Тон обсуждения, как правило, бравурный.

Например, в конце минувшей недели казахстанские СМИ опубликовали сенсационную новость: белорусский президент Александр Лукашенко заинтересовался казахстанским опытом конституционных реформ. Об этом он заявил на встрече с председателем Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.

«Очень часто наблюдаю, анализирую, пытаюсь изучить опыт деятельности ваших высших органов власти, прежде всего, президента. Нам этот опыт очень полезен. Мы действительно очень серьёзно и внимательно изучаем ваш опыт. Думаю, что для Казахстана это очень важные шаги, которые вы предпринимаете во имя, прежде всего, сохранения стабильности и независимости вашего государства. И вы молодцы, что в это сложное для всех время сохраняете единство страны», — заявил Лукашенко.

Ожидаемо, что через два дня заинтересованность в передовом казахстанском опыте выразила и научная общественность Белоруссии.

«Наше экспертное сообщество внимательно отслеживает начавшийся процесс конституционных реформ в Казахстане, инициированных президентом Назарбаевым. Белорусские политологи интересуются данным вопросом по двум причинам. Первая имеет чисто практический опыт. Мы надеемся использовать казахстанский опыт в будущем, когда политическая система РБ встанет перед необходимостью реформирования. Вторая причина имеет в большей степени академический, политологический характер. Мы берем казахстанский опыт для сравнения с другими моделями на постсоветском пространстве: российской, украинской и белорусской. Насколько соотносимы эти модели между собой, в пользу чего сделать выбор: президентской республики, парламентской системы или президентско-парламентской? В этом контексте опыт Казахстана, который прошел различные стадии на пути создания супер-президентской модели правления и затем начал отход в сторону развития парламентаризма, по-своему уникален для СНГ», — заявил заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук Сергей Кизима в интервью агентству «Казинформ».

Но пока казахстанские и белорусские СМИ пели дифирамбы конституционным реформам в Казахстане, российские издания выступили с критикой. На портале Gazeta.ru на эту тему была опубликована, по сути, разгромная статья.

«Реформа абсолютно лишена всякого смысла. Особенно в условиях, когда власть организована не по конституционной модели, а как во многих других авторитарных государствах Средней Азии — демонстративно принять какой-то закон, но не исполнять его», — цитирует издание слова главного редактора портала «Фергана.ру» Даниила Кислова.

Опираясь на опыт Узбекистана, он высказывает мнение о том, что конституционная реформа не поможет избежать болезненной передачи власти после ухода Назарбаева.

«Каримов незадолго до своей смерти выступал с поправками в конституцию, которые все тогда оценивали как какую-то базу для возможного в будущем грамотного перехода власти. Там прослеживалась логика — было видно, что Каримов хочет обезопасить государство — в случае чего, власть должна была временно перейти в руки председателя верхней палаты парламента. Однако после смерти Каримова вопрос передачи власти решился иначе. Это все доказывает, что политическая модель западного образца, напяленная, как шапка-ушанка, на страны Средней Азии, — полная бутафория. Назарбаев может хоть сто раз менять конституцию, но власть все равно поделится внутри, и договоренности будут заключаться вне всяких конституционных законов», — уверен эксперт.

Впрочем, скепсис по поводу поправок сквозит и в оценках некоторых казахстанских политологов. К примеру, Максим Казначеев в интервью казахстанскому порталу «Саясат» заявил, что партийно-политическое поле, а также кадровая политика вряд ли претерпят изменения вслед за конституцией в ближайшее время.

«Изменения лишь косметически меняют существующую процедуру принятия решений. Они имеют смысл только в рамках нахождения Нурсултана Назарбаева на занимаемом посту. Надо быть реалистом и понимать, что преемник — новый президент напишет новую конституцию. Это уже вопрос времени. Именно по этой причине я бы не стал придавать большого значения изменениям, которые были приняты в последние полтора месяца», — отмечает эксперт.

Бывший лидер оппозиционной Коммунистической партии Казахстана Серикболсын Абдильдин в своих рассуждениях на тему конституционных поправок еще более категоричен. По его словам, никакой демократии в Казахстане нет и не планируется.

«Подобно тому, как лягушка может не заметить того, как она сварится, — если достаточно медленно подогревать воду в сосуде, в котором она находится, — так и казахстанское общество за 25 лет не заметило, что проект «Суперхан» в основном уже реализовался. Власти Казахстана говорят, что никакого такого плана по узурпации власти Назарбаевым и его семьей не существует. Но это идет давно — к неконституционной монархии. Демократии нет и не было, автократия давно действует, — уверен коммунист.

Напомним, проект «Суперхан» был описан еще в 2009 году бывшим (обвиненным в убийстве, ушедшим в оппозицию, эмигрировавшим, арестованным и умершим в австрийской тюрьме — ИА REGNUM ) зятем президента Казахстана Рахатом Алиевым. Этот план якобы был разработан группой экспертов, аналитиков, политологов под руководством гражданина США болгарского происхождения Александра Мирчева. В рамках данного проекта определены направления, которые должны сформировать культ личности президента Назарбаева. Среди них: развитие и воспроизводство «мифологии» относительно Суперхана, Суперхан как двигатель мирного перехода к независимости; Суперхан как автор государственности Казахстана; Суперхан как инициатор и гарант ядерного разоружения Казахстана и региона; бесспорная геополитическая роль Суперхана и возрастание его международного авторитета; историческая роль Суперхана в создании, развитии и модернизации современного Казахстана; лидерство Суперхана в модернизации и соответствующей интеграции Казахстана в глобальную экономику; Суперхан как создатель новой столицы; передовая роль Суперхана в борьбе с коррупцией в Казахстане, и регионе и т.д.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев

Те, кто активно следит за новостями из Казахстана, пожалуй, уже заметили, что львиная доля событий, связанных с именем президента республики, происходит как раз-таки в рамках заявленных направлений.

Любовь продажная

Как уже говорилось вначале, казахстанцы — весьма оптимистично настроенная нация. Доллар растет, цены на продукты становятся заоблачными, внешний долг страны увеличивается. Но это не только не страшно, но и… неинтересно. Гораздо больше новостей экономики аудиторию занимает, как прошел поединок между легендой современного казахстанского бокса Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом, или как жить мужчине с двумя женами под одной крышей. Или почему в Каргалинском районе Актюбинской области нет ни одной школы с казахским языком обучения?

На фоне этих новостей и разворачивающихся вокруг них горячих словесных баталий, другие темы просто меркнут. А между тем иногда они имеют гораздо большее значение, чем все псевдоновости, призванные отвлекать внимание, вместе взятые.

К примеру, портал «Номад» опубликовал аналитическую статью о ситуации в банковской сфере республики, из которой следует однозначный вывод: банковская отрасль находится просто в удручающем состоянии. Пациент скорее мертв, чем жив.

«По мнению международных агентств, казахстанский банковский сектор в ближайшем будущем ничего особенно позитивного не ждет. Согласно прогнозу S&P, его положение будет стабилизироваться достаточно медленно. Как еще в прошлом году отмечали аналитики, несмотря на то, что всего 7 из 19 казахстанских банков, которым присвоены рейтинги Standard & Poor’s, имеют «Негативные» прогнозы, в 2016 г. число негативных рейтинговых действий превысило число позитивных. Причина — ухудшение показателей капитализации и ликвидности. Как заявляли в агентстве: «Средний уровень долгосрочного рейтинга казахстанских банков — «В», и в некоторых случаях он включает надбавки за возможность получения поддержки со стороны государства или материнской компании. Кроме того, средний рейтинг казахстанских банков значительно ниже уровня суверенного рейтинга «ВВВ-». Мы по-прежнему относим банковский сектор Казахстана к группе «8» по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA; к группе «1» относятся банковские системы с наименьшими рисками, к группе «10» — с наибольшими рисками)», — отмечается в публикации.

Нацбанк Казахстана, как неоднократно заявляло его руководство, видит спасение казахстанских банков в объединении. Более того, два крупнейших банка Казахстана «Qazkom» и «Народный» уже на пороге слияния — вероятность сделки составляет 80%. Вопрос в том, кто от этого выиграет? Один из вариантов ответа приводится в публикации портала kz.expert. Выиграют мажоритарные владельцы «Народного банка Казахстана»: Динара и Тимур Кулибаевы. Для полноты картины следует пояснить, что Динара Кулибаева является средней дочерью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ни население страны, ни профессиональные финансисты не верят, что такая мера станет панацеей, поскольку предыдущие слияния крупных банков ситуацию не улучшили.

«Мегабанки — это не всегда хорошо для экономики в целом. Мировой опыт показывает сложнейшие проблемы и риски так называемых мегабанков, таких как в США и Японии. Понятие toobigtofail (с английского: слишком большой, чтобы обанкротиться — ИА REGNUM ) устарело; ведущие издания в мире пишут о крупных банках как toobigtomanage (с английского: слишком велик для управления — ИА REGNUM )и toobigtotrust (с английского: слишком велик для доверия — ИА REGNUM ), указывая на проблемы управления и снижения клиентского доверия к мегабанкам. Хочется, чтобы Казахстан был исключением в этом тренде, очень надеюсь на это. Стоит отметить также, что небольшие банки по всему миру служат драйверами инноваций. По сути, это является одним из условий их выживания в условиях конкуренции с гигантами на рынке. Так, именно небольшие банки делают прорывы и объявляются самыми инновационными банками в мире, достаточно погуглить, и вы найдете много имен в подтверждение этому», — говорит по этому поводу глава Capital Bank Гани Узбеков.

В свою очередь портал 365info, рассуждая о ситуации на валютном рынке страны, приходит к выводу, что вероятность очередной девальвации национальной валюты в Казахстане довольно высока:

«В январе обороты на своп-рынке вышли на отметку в $15,313 млрд — рост к декабрю составил 1,6 раза, а к ноябрю — в 3,2 раза. И вот на днях биржевики сообщили, что в феврале объем торгов доллара на своп-рынке достиг $20,412 млрд! Как нетрудно подсчитать, к январю рост февральских оборотов составил 33,3%, к декабрю — 2,2 раза, а к ноябрю — 4,2 раза. И если динамика здесь будет нарастать нынешними темпами, то не за горами тот момент, когда биржевикам покорится 30-миллиардная отметка! Напомним, что подобная резкая активизация оборотов наблюдалась в последние годы дважды — перед февральской девальвацией 2014 года и гораздо более резким одномоментным обесценением тенге в августе 2015 года», — говорится в статье.

Национальный банк Республики Казахстан Тенге

Но допускать новую девальвацию нельзя. Это пагубно скажется не только на уровне жизни населения республики, но и… на демографической ситуации в стране. Такой вывод напрашивается из статьи эксперта по семейным отношениям и демографии Жаната Жусупова. Эксперт проанализировал статистические данные и пришел к неутешительному выводу: после девальвации тенге количество заключаемых браков в стране резко снизилось.

«Если в 2013—2014 годах граждане активно сочетались в загсах, то, как только произошла корректировка курса, стали более сдержанны в проявлении своих чувств. Произошло и снижение количества рожденных детей. Сегодня произошел резкий крен в мышлении современных мужчин и женщин. Их ценности настолько привязались к доллару и прочим материальным благам, что достаточно даже небольшого кризиса, чтобы они изменили планы на жизнь. Сегодня людей волнует всё, кроме семьи. Вот возьмем последнюю волну обсуждений по земельному вопросу. Все встали на дыбы. А я хочу сказать: если вы не будете плодиться и размножаться, то кто будет работать на этой земле? Понятно, что будут приходить люди из соседних стран, там столько рабочих рук. Нужно возмущаться в первую очередь тем, что у нас падает рождаемость!» — говорит демограф.

На том же портале есть и другая любопытная статья. В ней приведены данные по инфляции в Казахстане и их сравнение с показателями российской инфляции. И результаты этого сравнения, увы, не в пользу Казахстана.

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, в феврале годовая инфляция (по сравнению с февралем 2016-го) составила 7,8%. На этом же уровне сложилась и среднегодовая (январь-февраль к тому же периоду 2016 года) инфляция. Между тем, из данных Росстата следует, что в России годовая инфляция в феврале сложилась на отметке 4,6%, а среднегодовая — 4,8%.

«Россияне свели воедино данные об инфляции в январе по странам-участникам ЕАЭС и СНГ. Из них выясняется, что Казахстан с годовой инфляцией в этом месяце на уровне 7,9% оказался в одной группе с Белоруссией (9,5%), а опережает их лишь Украина с 12,6%. Если ориентироваться на страны ЕАЭС, то у России значение этого показателя составило 5,0%, Киргизии — 0,5%, а в Армении и вовсе произошло снижение потребительских цен, то есть дефляция, на 0,6%», — подводят итог в публикации.

«Ватный» диагноз

В числе «насущных» проблем казахстанского общества, более интересных, чем проблемы экономики, оказалась и такая: чему будет учить казахстанцев известный российский телеведущий, журналист Владимир Соловьев, который собирается в апреле провести мастер-классы в Казахстане? В интернете даже развернулась обширная кампания против приезда Соловьева.

«Недавно стало известно, что скоро в Алматы и Астану приедет российский журналист Владимир Соловьев, который проведет семинар «Жесткие переговоры, или Искусство быть лидером!». Билеты на это мероприятие стоят от 50 до 300 тысяч тенге (от 10 до 60 тысяч руб.). Известно, что Соловьев — пропагандист русского великодержавного шовинизма. Автор скандальных книг «Апокалипсис от Владимира», «Евангелие от Соловьева», «Мы русские! С нами Бог!». Как долго кремлевские шовинисты будут обогащаться за наш счет?», — написал по этому поводуказахоязычный портал qazaquni.kz.

«Если кому-то кажется, что в программах Соловьева звучат призывы к нарушению территориальной целостности лишь Украины, он глубоко ошибается. В его программе «Воскресный вечер» участники неоднократно поднимали вопрос о территориальной целостности Казахстана, в частности тот же Владимир Жириновский не раз делал провокационные выпады против Казахстана именно в эфирах Соловьева. В тех же эфирах Соловьева еще один своеобразный деятель Евгений Сатановский прямым текстом заявил, что «если в Казахстане будут антирусские настроения, вероятно, он разделит судьбу Украины». Ведущий тогда никак не отреагировал, а лишь глубокомысленно подбодрил приглашенного «эксперта». Соловьеву не впервой устраивать чёсы и зарабатывать деньги в странах, которые он поливает грязью в своих программах», — говорится в статье другого казахстанского портала exclusive.kz.

«Как ни крути, но общение самого Соловьева с публикой по-любому выльется в очередную пропагандистскую истерию про плохой и подлый Запад и великую и справедливую Россию, про фашистско-бандеровскую Украину и вставание с колен. Нужно знать Соловьева, чтобы понять, что иначе он не сможет. Он же до краев наполнен имперской великодержавной дурью, которую будет разбрызгивать с превеликим удовольствием, получив любой мало-мальски наводящий вопрос из зала. Само по себе появление в Казахстане ведущего пропагандиста Кремля и предоставление ему возможности публичных выступлений является серьезной пропагандистской акцией, направленной на поддержание «ватно-сепаратистских» настроений у части казахстанских граждан, — вторит казахстанский журналист Сергей Дуванов, известный своим нетерпимым отношением к России.

Слово «вата» и производные от него все чаще звучат в казахстанском информационном поле. В социальных сетях есть группы «ватников» и «антиватников». Национал-популисты без разговоров присваивают статус «ватника» всякому, кто не согласен с ними по любому вопросу: будь то статус русского языка, отношения Астаны и Москвы или влияние американского президента Дональда Трампа на ситуацию в Средней Азии.

В более же широком смысле «ватниками» в Казахстане априори считается практически все русскоязычное население хотя бы потому, что не знает казахского языка. На деле же и среди русскоязычных есть те, кто сам направо и налево навешивает этот ярлык.

«Наблюдаемое сегодня казахское «антиватничество» не является продуктом теоретических разработок, а есть, по сути, банальный (фактически бытовой) национализм, который, согласно исторической логике, рано или поздно может привести к большому внутреннему конфликту. Пока же у нас все оборачивается бегством молодежи из Казахстана. Причем молодежи всех национальностей. Впору задаться вопросом: «Что лежит в основе этого процесса, столь грустного для будущего нашей страны?» Ответ более чем очевиден: молодежь в силу присущего ей прогрессивного мышления прекрасно осознает, что все возможности с точки зрения перспективного образования и технологического прогресса имеются не у нас, а в более развитых странах. В том числе и в России. Которая к тому же не раз даже на памяти здравствующих сегодня людей демонстрировала способность к реанимации утраченного, казалось бы, потенциала», — говорится на этот счет в публикации «Почему среди казахстанцев так много «ватников»?».

Масла в огонь добавило обсуждение в России поправок по упрощению процедуры получения гражданства. Эта новость в Казахстане некоторых расстроила. Тем более что большинству высказывающихся непонятно, о чем все-таки в еще не принятых поправках идет речь.

«На мой взгляд, со стороны России, которая считается нашим союзником и партнером, это совершенно неверный шаг. Ссылаясь на «украинские процессы», она сейчас включает бомбу замедленного действия. Просто тебе выдается бумажка, а жить ты можешь по-прежнему в том же Казахстане. Таких людей, я думаю, мы сразу должны считать «пятой колонной». Тем более что сам президент Нурсултан Назарбаев говорил о ее наличии в стране. «Пятая колонна» у нас и так присутствует, а теперь они тем более пойдут к нам скопом. И страшно, что все это время у нас практически не работала национальная идеология, не культивировался настоящий патриотизм, не уделялось должного внимания казахскому языку. Будь все это, сейчас, не было бы особой нужды опасаться, а теперь мы пожинаем плоды своей толерантности и желания не обидеть соседа. И никто не может гарантировать, что завтра тот же Эдуард Лимонов или ему подобные не станут составлять списки своих сторонников в Казахстане, призывать к двойному гражданству, заявлять о необходимости создания военизированных формирований для защиты своих интересов и т.д. Повторюсь: я считаю, что Россия сделала неправильный шаг», — прокомментировал ситуацию президент Казахстанского альянса блогеров, общественный деятель Галым Байтук.

Но с этой позицией не согласен специалист по двусторонним отношениям между Казахстаном и РФ Рахим Ошакбаев:

«Я не думаю, что подобный сценарий возможен. Даже если представить, что это может быть использовано как повод, то он не столь важный. Для сепаратизма, который вы подразумеваете, можно найти любой другой повод. А так у нас никаких территориальных споров с Россией нет. У нас много разноплановых договоренностей, мы сотрудничаем по различным направлениям. РФ — наш союзник и партнер. И последний визит Путина в Казахстан лишний раз показал, что у нас блестящие двусторонние отношения с Россией», — заявляет эксперт.

Казахстанский общественный деятель Айдос Сарым и вовсе считает, что уже пора казахстанскому МИДу вручать российскому послу ноту протеста по этому поводу.

«За этим стоит огромная угроза. Здесь необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: если это внутренняя проблема России, то в законопроекте нужно четко указать, что лица, обретающие российское гражданство, будь то этнические русские или другие, должны отказаться от гражданства страны проживания. А что мы видим на самом деле? Отсутствие необходимости предоставления документа об отказе от гражданства страны проживания, раздача российских паспортов по упрощенной системе — это больше похоже на провокацию», — говорит Сарым.

«Массовая раздача российских паспортов — первый шаг к установлению двойного гражданства. Если дело касается только этнических русских, то нет повода для беспокойства — сейчас в Казахстане удельный вес русских не более 19%, большинство из которых составляют люди пожилого возраста, то есть старики. Но ведь речь идет о тех, кто родился в СССР и их потомках. А у нас, не будем скрывать, достаточно политических симпатизантов», — предлагает делить по национальному признаку потенциальных граждан России Азимбай Гали.

И другие новости

Завершая обзор минувшей недели, хочется перечислить ряд новостей, которые в него не вошли, но представляют определенный интерес.

В Казахстане процветает мужская проституция. Об этом сообщает казахоязычный портал alashainasy.kz.

«Мужчины регистрируются на специальных сайтах, публикующих их объявления, где выставляются фото, в том числе и половых органов. Их возраст 20−30 лет. Как выяснилось, они оказывают услуги не только состоятельным женщинам, но и мужчинам, а также семейным парам. Их заработки составляют примерно 15 тысяч тенге в час (3 тыс. руб.) и доходят до 1000 долларов в месяц (59 тыс. руб.). Занимающиеся проституцией — молодые люди либо студенты, либо сотрудники различных компаний. По их словам, они пришли в этот «бизнес» случайно и занимаются этим временно», — говорится в материале.

Многоженство — единственный путь, который спасет казахов от деградации. Материал с таким заголовком был опубликован на минувшей неделе в газете «Замана».

»Раньше у нас не было коррупционеров, геев и лесбиянок, сирот. Никто не оставлял в беде вдов, не было попрошаек и брошенных детей. Наши девушки не выходили замуж за китайцев, негров и прочих. А если мужья брали вторых или третьих жен, байбише (первые жены — ИА REGNUM ) радовались только пополнению. Почему сейчас мы отказываемся это понимать и принимать? Если бы Елбасы (лидер нации — ИА REGNUM )и правительство узаконили многоженство, мы бы объединили разрозненный, обнищавший народ, подняв его моральный дух и самосознание, честь и совесть. Аллах и пророк были бы довольны. Поэтому поддержим и воспользуемся светлым путем Аллаха, праведной дорогой пророка, заветами предков!», — пишет издание.

Портал Abai. kz сокрушается, что в соседнем Узбекистане сфера применения казахского языка сужается.

«На сегодня в Узбекистане проживает 1 млн 093 тысячи казахов. В некоторых городах — Ташкенте, Навои, Нукусе, Джизаке — действуют Казахские культурные центры. В вузах — Ташкентском государственном педагогическом университете, пединституте в Навои, Нукуском госуниверситете — студенты получают знания на факультетах казахской филологии или отделениях казахского языка и литературы. Но в самом старейшем вузе страны — ТашМПУ им. Низами — факультет казахской филологии, которому более 50 лет, преобразован в отделение казахского языка и литературы на факультете иностранных языков, и имеет лишь один кабинет. В комнате площадью всего 20 кв. метров вынуждены работать все преподаватели кафедры. Более того, ректорат запретил вешать в кабинете портреты казахских ученых, поэтов и писателей. Самое печальное — в новом учебном году на отделении не было приема студентов. В педуниверситете на 2, 3 и 4 курсах учатся всего 52 студента. В связи с этим сокращен штат кафедры, остались всего 3 преподавателя», — говорится в публикации.

Еще один казахоязычный портал Stan. kz публикует мнение писателя Келиса Рахымжана, который предлагает внести изменения в законодательство, позволяющие наказывать граждан за секс без брака.

«В стране увеличилось количество разводов. Чтобы как-то урегулировать беспорядочные интимные отношения между свободными мужчинами и женщинами, нужно внести в закон «О браке» изменения. Нужна статья, содержащая наказание за «свободную любовь», если выяснится, что вступившие в отношения не состоят в браке. Такое применялось нашими предками. Были отдельные наказания для совершивших прелюбодеяние мужчин и женщин. Несомненно, такая статья в законе поставит на место тех, кто слишком надеется на свои деньги, а также приведет в чувство тех, кто отказывается от своих обязанностей», — предлагает писатель.

И хочется вернуться к той теме, о которой речь шла в самом начале — праздновании Наурыза. На портале QASYM.KZ было опубликовано мнение некоего священнослужителя из Духовного управления мусульман Казахстана, который рассуждает, можно ли мусульманам отмечать Наурыз?

Akorda.kz Празднование Наурыза

«Некоторые исламские ученые высказывали мнение, что мусульманам не следует праздновать Наурыз. Почему? Потому что ранее его отмечали, в основном, те, кто поклонялся огню. Но этот праздник есть в истории различных народов. У кого-то он назывался праздником весны. Однако надо отметить сразу, что это не религиозный праздник. Когда-то говорили, что Наурыз — это мусульманский новый год, но это не так. Это праздник тюркских народов, персов, который отмечался еще до прихода ислама. У казахов Наурыз называют Ұлыстың ұлы күні (Великий народный день). Мы никогда не связывали этот праздник с огнем, а больше с национальными обрядами», — говорит священнослужитель.