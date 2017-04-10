До 10 июня, когда в Астане откроется международная выставка EXPO-2017, осталось чуть больше двух месяцев. Продажи билетов начались и в России. Власти Казахстана активно готовятся к мероприятию, рекламируя его всеми возможными способами. Оно и понятно — выставка такого уровня в республике проходит впервые. К тому же не стоит забывать, сколько средств из нефтяного казахстанского бюджета было вложено в EXPO. Но насколько возможно их вернуть?

Коротко об EXPO

Первая всемирная выставка была проведена в 1851 году в Гайд-парке в Лондоне по инициативе государственного деятеля, предпринимателя и дизайнера Генри Коула и принца Альберта. Девизом выставки стал лозунг: «Пусть все народы работают над великим делом — совершенствованием человечества». Главной достопримечательностью выставки стал Хрустальный дворец, возведённый Джозефом Пакстоном из железа и стекла. Здание было сооружено из отдельных конструкций, которые легко собирались и разбирались.

Выставка имела огромный успех, и идеей провести ее в Париже загорелся Наполеон III. Начиная с 1867 года всемирные выставки регулярно проводились в столице Франции. Там же, к слову, была заложена традиция размещать экспозиции стран-участниц в специально построенных национальных павильонах.

Историю развития выставок можно разделить на три периода: индустриальная эпоха, эпоха культурного обмена и эпоха национального брендинга.

Индустриальная эпоха выставок длилась с 1851 по 1938 годы, когда демонстрировались в основном технологические достижения и открытия. К примеру, телефон был презентован как раз на одной из всемирных выставок. Знаменитый французский инженер Гюстав Эйфель спроектировал Эйфелеву башню для всемирной выставки 1889 года.

Эпоха культурного обмена длилась с 1939 года по 1987 год. Постепенно технические открытия и достижения отошли на второй план, уступив место межкультурному общению и обмену инновациями для строительства светлого будущего. В 1939 темой выставки стало «Построить мир завтрашнего дня». Именно на этой выставке в Нью-Йорке были представлены первые достижения в области телевидения.

Эпоха национального брендинга началась в 1988 году. С этого момента страны — участницы стали уделять огромное внимание свои павильонам, пытаясь с их помощью улучшить свой национальный имидж.

На выставке в 2000 году в Ганновере, где страны сами разрабатывали архитектуру, в павильон в среднем вкладывалось около 12 миллионов евро. При этом сама выставка оказалась убыточной, поскольку вместо ожидавшихся 40 миллионов посетителей на выставку пришли всего 18 млн человек. Убытки Германии от проведения EXPO-2000 составили 1,2 млрд евро (30,1 млрд руб. по курсу 2000 года).

Учитывая такие размеры вложений и риски убыточности, многие страны порой сомневаются в целесообразности участия.

Кстати, самой дорогой EXPO за всю историю всемирных выставок стала Шанхайская выставка 2010 года. Затраты на ее проведение составили 60 млрд долларов (1,8 трлн руб). При этом прибыль составила всего 12 млрд долларов (370 млрд руб).

Казахстанская история

Казахстан является членом Международного бюро выставок (МБВ) с 1997 года. Первое участие страны в выставке EXPO произошло в 2005 году в Японии в префектуре Аичи (восточная часть города Нагоя). В японской выставке, прошедшей под названием «Мудрость природы», приняла участие 121 страна мира.

Следующая выставка, в которой принял участие Казахстан, прошла в 2008 году в испанском городе Сарагоса. По итогам EXPO-2008 павильон Казахстана был удостоен бронзовой награды за третье место по критериям внешнего и внутреннего оформления. И именно тогда во время своего визита на эту выставку президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости проведения подобного мероприятия в Астане.

В июне 2011 года в Париже, в штаб-квартире Международного бюро выставок (МБВ) ответственный секретарь МИД Республики Казахстан, национальный координатор проекта EXPO в Казахстане Рапиль Жошыбаев от имени казахстанского правительства вручил генеральному секретарю МБВ Висенте Лоссерталесузаявку на проведение в 2017 году в Астане Международной специализированной выставки EXPO.

22 ноября 2012 года на 152-й Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок в результате тайного голосования столица Казахстана Астана, набрав большинство голосов (103 из 161), опередила бельгийский город Льеж и была объявлена местом проведения «EXPO-2017». Тема, с которой вышел Казахстан, — «Энергия будущего».

В этот же день Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам, где отметил, что решение о проведении ЭКСПО-2017 в Астане является историческим событием.

«На выставках ЭКСПО все государства мира показывают свои лучшие технологические, научные, культурные достижения. Они формируют новую повестку глобального развития. Такие мероприятия посещают миллионы людей из десятков стран со всех континентов. Победа Астаны в острой конкурентной борьбе далеко не случайна. Во-первых, это признание нашей столицы как центра, достойного принять событие всемирного ранга. Во-вторых, выбор в пользу Казахстана говорит о высокой оценке успехов нашего государства и подчеркивает перспективы его развития, как и всего Евразийского региона. В-третьих, победе помогла актуальность предложенной нами темы — «Энергия будущего». И, наконец, главное — выбор Астаны стал плодом усилий всего казахстанского народа», — констатировал Президент Казахстана.

В 2015 году Международная выставка «Экспо-2015» прошла в Милане (Италия). Тема выставки: «Накормить планету, энергия для жизни». Национальный павильон Республики Казахстан вошел в тройку лучших павильонов в номинации: «Лучшее раскрытие темы и контента». К завершению выставки казахстанский павильон посетило более 1 миллиона посетителей.

Без скандалов не обошлось

Указом президента Казахстана 26 ноября 2012 года была образована госкомиссия по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017». Председателем комиссии был назначен премьер-министр Казахстана, заместителями председателя — вице-премьер и аким (мэр) Астаны. В состав комиссии вошел ряд министров, а также глава агентства по делам строительства и ЖКХ.

В конкурсе на лучший проект выставочного комплекса «ЭКСПО-2017» участвовали более 50 архитекторов из разных стран мира. Победителем был признан проект американской компании Adrian Smith+Gordon Gill Architecture LLP.

15 января 2013 года создано АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», руководителем которой был назначен Талгат Ермегияев.

24 апреля 2014 года Нурсултан Назарбаев дал запуск строительству ЭКСПО-городка, приняв участие в церемонии закладки капсулы выставочного комплекса.

Но в Казахстане реализация крупных объектов нередко сопровождается коррупционными скандалами. Не избежала этой участи и выставка EXPO.

11 июня 2015 года глава компании «Астана ЭКСПО-2017» Талгат Ермегияев был освобожден от занимаемой должности. 15 июня стало известно, что Ермегияева арестовали по подозрению в хищении чужого имущества по двум эпизодам по статье 176 часть 4 пункт «б» Уголовного Кодекса Республики Казахстан («Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенное неоднократно»).

Суд по делу о хищениях в «Астана Экспо» начался в апреле 2016 года. По данным антикоррупционной службы, общая сумма украденного составила 10 миллиардов 200 миллионов тенге (2,04 млрд руб). Доказано, что лично Ермегияевым были получены 4,2 миллиарда. Уголовное дело составило более 500 томов. Вместе с Ермегияевым по данному уголовному делу проходили 23 человека.

В июне 2016 года председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адилхан Шайхисламоввынес решение по делу Ермегияева: 14 лет лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в госорганах и коммерческих организациях. Кроме того, суд направил на имя главы государства ходатайство о лишении Ермегияева всех государственных наград.

После снятия с должности Ермегияева 11 июня 2015 года пост председателя правления нацкомпании занял аким Астаны Адильбек Джаксыбеков, которого 9 августа того же года сменил бывший аким Алма-Аты Ахметжан Есимов.

В сентябре 2015 года на стройке погиб рабочий, упавший с высоты.

7 января 2016 года на двух строителей с 7-го этажа упал поддон с кирпичами, в результате чего один рабочий скончался, второй в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.

9 января 2016 года на стройплощадке вспыхнул пожар. Обошлось без пострадавших.

13 апреля 2016 года загорелась кровля одного из возведенных павильонов. Пожар чуть было не уничтожил все здание. Возгорание удалось вовремя ликвидировать.

16 ноября 2016 года произошло обрушение декоративной мостовой конструкции между выставочными павильонами блоков С1−3 и С1−4.

В обрушении виновным был признан подрядчик, который использовал при возведении конструкции не тот тип металла.

Непростая математика

По состоянию на февраль 2017 года во всемирной выставке в Астане пообещали принять участие 115 стран и 18 международных организаций. В Казахстане ожидают, что EXPO-2017 посетят свыше 2,5 миллионов человек, без учета 79 000 человек — обслуживающего персонала.

Общее же количество посещений выставки планируется на уровне 5 млн. Сама выставка по прогнозам должна принести в бюджет республики 283 млн евро прибыли (16,991 млрд руб.)

Между тем, в июле 2014 года сообщалось, что на проведение выставки из бюджета Казахстана выделяется 283 млн евро.

Общая же стоимость проекта по предварительным подсчетам должна была составить порядка 3 миллиардов долларов (свыше 170 млрд руб.). Однако, как заявлял до ареста Талгат Ермегияев, все затраты на выставку вернутся.

«Разговоры о том, что выставка не окупится, это лишь домыслы, не подкрепленные никакими фактами. Я гарантирую, что проект будет окупаемым. Но не нужно измерять ценность ЭКСПО только деньгами. Она останется в качестве наследия будущим поколениям как проект с социальным, образовательным, в конце концов, духовным значением, казахстанцы будут его вспоминать еще десятки лет. И наша задача чтобы выставка осталась в памяти народа как грандиозное, уникальное событие», — заявлял Ермегияев в интервью казахстанским СМИ.

Однако после назначения на пост главы национальной компании «Астана ЭКСПО» Ахметжана Есимова топ-менеджмент компании был сокращен, за счет чего удалось добиться уменьшения фонда заработной платы на 150 млн тенге (порядка 30 млн руб). В целом же, по словам директора департамента по связям с общественностью нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Сергея Куянова, Ахметжану Есимову удалось сэкономить на строительстве EXPO 300 миллиардов тенге (60 млрд руб). Таким образом получается, что общая стоимость проекта была снижена примерно до 110 млрд рублей.

Теперь попробуем разобраться: сможет ли Казахстан вернуть хотя бы половину денег, затраченных на выставку?

Итак, билеты на EXPO уже продаются в Казахстане. Цена одного билета — 5 тысяч тенге (925 руб.). То есть за 5 млн посещений Казахстан получит 4,625 млрд руб — только на продаже билетов.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в самой Астане продано 670 тысяч билетов. То есть в бюджет компании уже поступили 620,3 млн рублей.

Далее. Как сообщил на брифинге 28 марта директор департамента коммерциализации нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Даулет Еркимбаев, компания намерена выпустить лимитированное издание vip-тикетов — билетов, изготовленных из войлока в количестве 10 тысяч штук. Цена элитного билета будет составлять 20 тысяч тенге (3703 руб.). Итого получаем 37 037 037 руб.

Планируется также выпуск абонементов на многоразовое посещение выставки. В каком объеме и в каком количестве — пока не сообщается.

Отметим также, что центры по продаже билетов открылись и в России — всего 38 точек: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В целом же планируется, что 85% от общего числа посетителей составят казахстанцы, а 15% — граждане иностранных государств. Большинство из них приедут из стран СНГ и Китая. Значительное количество туристов также ожидается из Европы, Японии и США.

15% от 2,5 млн человек — это 375 тысяч иностранцев. Если предположить, что все они приедут хотя бы на неделю и будут ежедневно тратить, как минимум, 100 долларов, то в Казахстане останется порядка 262,5 млн долларов (14,7 млрд руб).

2,125 млн посетителей-граждан Казахстана в расчет, наверное, брать не стоит, поскольку единственная прибыль от них — это покупка билетов. Их деньги и так находятся в Казахстане, поэтому неважно, где потратят они свои накопления — в Астане во время EXPO или в своем населенном пункте.

К слову, Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана регулярно мониторит мнение иностранных туристов на тему их интереса к EXPO.

Согласно опубликованным данным, количество прибывших в Казахстан иностранных граждан (въездных посетителей), владеющих информацией о проведении выставки составило в январе 2017 года 9659 человек.

При этом о своем желании посетить выставку в обязательном порядке заявили 1297 туристов, 5275 высказали намерение побывать на EXPO, а 3474 — затруднились дать ответ.

При этом из всего количества опрошенных туристов, выразивших намерение посетить выставку, более 4,5 тысяч человек намерены остановиться на время EXPO в гостиницах, около двух тысяч — на съемных квартирах и более 2,5 тысяч — у родственников.

Но самое интересное в опросах — это примерные оценки расходов въездных посетителей на EXPO.

Согласно прогнозам, вышеуказанные туристы при посещении EXPO должны потратить в Казахстане порядка 333,7 млн тенге (61,7 млн. руб.). При этом самыми затратными частями поездки станут проживание, питание и покупка сувениров.

Отметим, что в выборочном исследовании, посвященном EXPO, принимали участие 10 046 туристов (нерезидентов). Согласно результатам опроса, респонденты планируют приобрести в общей сложности 10 285 сувениров.

Исходя из вышеуказанных цифр, подсчетов и результатов опроса въездных посетителей в январе 2017 года, можно сделать вывод, что затраты Казахстана на выставку EXPO-2017 не окупятся. В лучшем случае, страна может вернуть порядка 30% расходов. Но как заявил директор департамента по связям с общественностью нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Сергей Куянов в интервью газете «Время», окупаемость — это не самое главное.

«Необходимость окупаемости EXPO — один из странных и безграмотных мифов, родившихся несколько лет назад. Нужно понимать: EXPO — не торговое предприятие. Здесь невозможно подсчитать сальдо и подбить прибыль. Два с лишним миллиона посетителей и пять миллионов посещений мы реально ожидаем. Компании-реселлеры у нас уже законтрактовали 600 тысяч билетов. Теперь давайте подумаем более масштабно. Вот комплекс зданий, в которых будет проводиться выставка. После EXPO эти здания никто не снесет и не увезет, здесь будет деловой центр столицы, которого, кстати говоря, у Астаны до сих пор нет. И лет через 5−10 никто даже не попытается отнести затраты на его строительство на счет EXPO. Теперь о доходах. Вопрос в том, что EXPO дает возможности, а не прибыль. Если вы покупаете билет на самолет и опаздываете на рейс, это не вина авиакомпании. Здесь аналогичная ситуация. Задача страны — выжать максимум профита из этих возможностей ‑ и в продвижении, и в технологическом развитии, и в туризме. Южная Корея в начале 90-х сумела это сделать, после EXPO их Тэджон стал научно-технологическим центром. И сами корейцы говорят, что их нынешнее господство в области бытовой техники зиждется во многом на тэджонских разработках. У нас тема выставки гораздо серьезнее: не холодильники и телевизоры, а энергия. То есть основа всего — от экономики до бытового комфорта. Нефтяная эра в мире заканчивается. Начинается эпоха новой энергии. И если мы все сделаем правильно, она начнется отсюда — из Астаны», — заявил Куянов.