



Photoshara.ucoz.ru Не верь глазам своим: паводка нет

Сотрудники департамента по ЧС Акмолинской области при проведении эвакуации в селе Сандыктау в одном из подтопленных домов обнаружили тело 59-летней женщины. Как сообщает пресс-служба Комитета по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана, причины смерти женщины устанавливаются.

Отметим, что это не первая жертва паводка. Еще в начале апреля казахстанские СМИ сообщали о пяти жертвах большой воды в Карагандинской области. В селе Бесоба Каркаралинского района упал в залитый талыми водами кювет автомобиль УАЗ. В нем находилось 13 человек, включая водителя. Трем из них не удалось выбраться из воды, их унесло потоком. Неподалеку от села Жарлы в том же районе утонули два брата. Они решили перейти через бурную реку верхом на лошадях. Тогда в областном департаменте по ЧС заявили, что в смерти этих людей виноваты не паводки, а пренебрежение правилами безопасности.

«Эти случаи мы не привязываем к последствиям паводков. Естественно, если бы люди соблюдали все правила, как и все остальные жители, то такого бы не случилось. То есть они сами пошли на такой шаг» — заявил 3 апреля на пресс-конференции заместитель начальника департамента по ЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

И в том, что страна оказалась не готова к паводкам, тоже виноваты не чиновники. Сегодня, 17 апреля, на пресс-конференции в Астане, посвященной паводковой ситуации, заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин (к слову, в недавнем прошлом начальник департамента по ЧС города Алма-Аты) в сложившейся критической ситуации обвинил метеорологов.

Emer.gov.kz Большая вода

«Казгидромет признаёт, что в ряде регионов произошли ошибочные расчёты по количеству как выпавших осадков в виде снега, так и температурного фона. Несвоевременно были сделаны расчёты по возможной паводковой обстановке. Эта весна у нас довольно-таки необычная. По информации тех же подразделений Казгидромета, выпадение осадков превышает многолетние наблюдения, которые происходили на территории данных регионов», — заявил Ильин.

Понесут ли метеорологи ответственность за свою оплошность, Ильин не уточнил. Не назвал он и того, кто конкретно понесет наказание за прорыв построенной год назад дамбы в Атбасаре. Ограничился лишь общими фразами.

«Сегодня на совещании министром внутренних дел было поручено возбудить уголовное дело по факту строительства и эксплуатации данной плотины. Результаты которого потом будут вынесены по окончании следствия. Соответственно уже будут привлекаться и проектные организации, которые разрабатывали проект, и подрядные организации. Было ли построено с соблюдением всех правил и норм эксплуатации данной плотины», — отметил вице-министр.

Видимо, Юрий Викторович из-за суеты с паводками позабыл, что дамба просто так не строится и не водится в эксплуатацию. В этих процессах самое живое участие принимают и контролирующие органы, в том числе и подразделения Комитета по ЧС. Однако про них, как видно из цитаты Ильина, не было сказано ни слова.

Emer.gov.kz Большая вода

Напомним, дамбу в Атбасаре прорвало поздним вечером в субботу, 15 апреля. Из зоны подтопления к утру 16 апреля спасатели эвакуировали 150 человек.

«Плотина не была предназначена для такого количества воды, была разрушена в выходные дни, и произошел разлив. Более 200 домов находятся в зоне подтопления. В домах высота воды — от 1 метра до нескольких сантиметров. В школах прекращены занятия. Ведется охрана общественного порядка для недопущения мародерства», — сообщил по этому поводу Юрий Ильин.

Отметим, что дамба высотой 7 метров и протяженностью 9,5 километра была построена в 2016 году. Возведение этого насыпного гидросооружения обошлось казахстанскому бюджету в кругленькую сумму — 200 миллионов тенге (около 40 млн руб.). Добавим, что вопрос строительства дамбы в Атбасаре возник далеко не случайно, поскольку этот населенный пункт больше других страдает от паводков буквально каждый год.

В 2014 году высота воды, подступившей к дамбе, составляла 4,5 метра, а в 2016-м — порядка 4 метров. Именно поэтому акиматом (администрацией губернатора) Акмолинской области и было принято решение построить дамбу высотой 7 метров. Однако это не помогло. Не исключено, что после завершения расследования вину возложат не только на строительную и подрядную организации, но и на главу местной администрации, поскольку эта дамба находилась на балансе государства.

Тут следует вспомнить и другой немаловажный момент. В феврале премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил всем местным исполнительным органам проверить состояние гидротехнических сооружений республики, находящихся как на балансе подразделений республиканского государственного предприятия (РГП) «Казводхоз» и акиматов, так и в частной собственности.

22 февраля на заседании правительства под председательством Сагинтаева был рассмотрен вопрос о готовности центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2017 года.

На этом заседании был заслушан отчет вице-министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова, который сообщил, что по состоянию на 17 февраля 2017 года в республиканской собственности на балансе РГП «Казводхоз» состоят 2177 гидротехнических сооружений, из них 78 водохранилищ, 83 гидроузла, 26 плотин и 1990 других сооружений.

«Бассейновыми инспекциями Комитета по водным ресурсам совместно с территориальными органами чрезвычайных ситуаций, экологии и местными исполнительными органами проведены визуальные обследования на 761 гидротехническом сооружении. Установлено, что 27 гидротехнических сооружений по республике находятся в неудовлетворительном состоянии, увеличивается риск их разрушений во время паводков и половодий. Собственникам этих гидротехнических сооружений бассейновыми инспекциями выданы предписания об устранении выявленных нарушений и направлены письма о необходимости принять меры по безопасному пропуску паводковых вод. В целом все водохранилища сработаны и имеют запас емкости для приема весеннего паводка 2017 года. На сегодняшний день водохозяйственная обстановка на объектах республиканской собственности стабильна и находится под постоянным контролем», — заверил тогда членов правительства Айтуганов.

Но почему же тогда прорвало дамбу в Атбасаре, которая состоит на балансе государства и которая, судя по заверениям Айтуганова, была признана безопасной наравне с другими гидросооружениями, находящимися в госсобственности? Кто понесет за это ответственность?

К слову, журналисты, присутствовавшие на сегодняшней пресс-конференции, поинтересовались у Юрия Ильина степенью ответственности сопричастных чиновников, в том числе и руководителя региона, однако вице-министр внутренних дел вопрос этот проигнорировал…

Впрочем, жители республики не забыли о том, что 25 марта Юрий Ильин вместе с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным совершили облет региона на вертолете с целью изучения паводковой ситуации.

«Сегодня мы с воздуха изучили шесть районов с повышенной опасностью паводка. Подготовка к паводку текущего года в Акмолинской области начата ещё в прошлый летне-осенний период. В частности, во всех регионах области проведен комплекс инженерно-предупредительных мероприятий. В частности, в Атбасаре была построена защитная дамба протяженностью 9,5 км», — сообщил журналистам в тот день Малик Мурзалин.

Он также отметил, что они с Ильиным устроили в Атбасаре смотр готовности специализированной автотранспортной техники. И добавил, что на подготовку противопаводковых мероприятий, предупреждение и ликвидацию ЧС в области выделяется более 900 млн тенге (163 млн руб.). Неужели этих денег оказалось недостаточно?

Между тем еще в конце марта усугубилась ситуация и в Кзыл-Ординской области. Как сообщил телеканал КТК, из берегов вышла река Сырдарья. В регионе тоже был объявлен режим ЧС. Местные жители не пострадали, но потеряли практически весь свой скот. На видеокадрах видно, что местность практически вся усыпана тушами мертвых баранов и другого скота. При этом фермеры утверждают, что никаких предупреждений о надвигающемся ЧП они от властей не получали.

Emer.gov.kz Противопаводковые работы

На этом фоне весьма удивительно выглядит лента новостей на сайтах президента и премьер-министра Казахстана. Согласно сообщениям пресс-службы Акорды (резиденция главы государства), у Нурсултана Назарбаева была сегодня, 17 апреля, встреча с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. Однако речь шла вовсе не о паводке и не о том, как помочь людям, пострадавшим от большой воды. Премьер-министр только отчитался перед президентом о деятельности правительства по реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и обсудил с ним его недавнюю статью «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Ту самую, где было объявлено о начале перехода на латиницу.

После Сагинтаева Нурсултан Назарбаев встретился еще с первым заместителем председателя партии «Нур Отан» Мухтаром Кул-Мухаммедом, который ознакомил президента с отчетом о деятельности партии по итогам 2016 года и с планом работ на предстоящий период.

Позже состоялась встреча Назарбаева с президентом Международной Тюркской академии Дарханом Кыдырали, на которой речь шла о перспективах работы Академии в рамках опубликованной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

О паводках там тоже вряд ли говорили.