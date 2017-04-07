В последнее время Казахстан и Киргизия заметно охладели друг к другу. И это кажется довольно странным, поскольку на первый взгляд предпосылок нет: президенты у обеих стран те же, что и несколько лет назад, когда страны демонстрировали всему миру пылкую братскую любовь; границы остались прежними, никаких экономических и политических скандалов между Астаной и Бишкеком замечено не было. И тем не менее, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вдруг — ни с того ни с сего — начал провоцировать Казахстан.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмазбек Атамбаев

Напомним, в феврале 2017 года в интервью телеканалу Euronews в Брюсселе киргизский лидер обвинил Казахстан в том, что в 2010 году из-за устроенной им блокады (закрытия границ — ИА REGNUM ) в Киргизии были человеческие жертвы. Это высказывание вызвало негативную реакцию граждан Казахстана, а казахстанский МИД попросил киргизстанских коллег объясниться. Коллеги опровергать заявление своего президента не стали, но прямо заявили, что «в целях дальнейшего конструктивного взаимодействия и сотрудничества дипломатам необходимо уйти от полемики по данному вопросу и сосредоточиться на реализации текущих задач». И тут слово взял президент Казахстана.

«Такая ситуация там творилась. Переворот, свергли законного президента, выгнали из страны. Выпустили заключенных из тюрем, и все эти заключенные хлынули к нам. Мы закрыли границу. И в будущем, если повторится такая ситуация, мы поступим так же — закроем границы. Какое государство не закрывает свои границы? Турция, вон, тоже закрывает, и Узбекистан закрыл, и Таджикистан. Поэтому здесь нет никакой вины ни на ком, причиной стала сама ситуация в Кыргызстане», — заявил Нурсултан Назарбаев, добавив, что «из-за сказанных слов (президентом Атамбаевым — ИА REGNUM ), я не думаю, что будет какая-то неприязнь между двумя народами. Мы помогаем им и будем дальше помогать. Не так давно 40 миллионов долларов выделили, чтобы они отремонтировали лаборатории на границах, для того, чтобы могли завозить к нам мясо. Я направил деньги на строительство школ, когда в Оше все разрушили. Гуманитарную помощь отправляем. Мы же братья, как я говорил, соседи. И Киргизия, и Узбекистан, и Таджикистан — это все пути Казахстана. И железная дорога проходит, и автомагистрали, и самолеты, и связь, все от нас. Нужно хранить дружбу, единство, нет ценнее ничего этого».

Высказывание казахстанского президента породило ответную реакцию. Но не со стороны Атамбаева (с учетом приближающихся выборов в Киргизии, а также помня о судьбе предыдущих президентов, сбежавших из страны и нашедших убежище сначала в Казахстане, а затем в России и Белоруссии, ему крайне невыгодно вступать с Назарбаевым в открытый конфликт), а со стороны депутатов парламента Киргизии.

«Мы глубоко разочарованы высказываниями президента Казахстана, который, назвав нас братским народом, обещает и в будущем устроить нам блокаду, если посчитает это нужным. Конечно, не стоит считаться теперь с прошлыми обидами, нужно идти вперед. Но говорить: «Надо будет — опять границу закрою» по отношению к союзникам по ЕАЭС и ОДКБ — это, на наш взгляд, совсем не по-дружески, не по-братски», — заявили депутаты фракции Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК — партия власти в Киргизии) Рыскельди Момбеков и Евгения Строкова.

Не прошло и месяца после этого обмена «любезностями», как Алмазбек Атамбаев вновь помянул Казахстан «добрым» словом.

«Что касается Казахстана, который благодаря дальновидной политике уважаемого президента Назарбаева является лидером по уровню ВВП на душу населения среди стран СНГ, то у нас на одного человека уровень ВВП примерно в 9 раз меньше, а доходы бюджета на одного человека примерно в 7 раз меньше, чем в Казахстане. То есть, по всем расчетам, наши граждане должны бы жить в 7 — 9 раз хуже, чем казахстанцы. Но на деле мы знаем, что уровень жизни простых людей в Казахстане и Кыргызстане ненамного отличается. Нередко во многих наших селах люди живут даже лучше, чем у соседей», — заявил Атамбаев, выступая на заседании Национального совета по устойчивому развитию сегодня, 3 апреля.

Напомним также, что в перерывах между словесными баталиями были в отношениях между странами и другие моменты. К примеру, возвраты сельхозпродукции или закрытие пропускного пункта на границе.

Почему в отношениях между странами градус напряжения стал резко расти? И с какой целью Атамбаев и его свита провоцируют Казахстан? Об этом корреспондент ИА REGNUM побеседовал с казахстанским политологом Исламом Кураевым.

ИА REGNUM : Ислам, как вы оцениваете казахстанско-киргизстанские отношения на сегодняшний день?

Взаимоотношения Киргизии и Казахстана сегодня сложно назвать партнерскими, даже несмотря на вхождение обеих стран в Евразийский экономический союз. Взаимные упреки, барьеры и запреты — то, что характеризует нынешние отношения государств. Сегодня Киргизия сталкивается с тем, что Казахстан применяет меры нетарифного регулирования, ограничивая ввоз киргизской продукции санитарными и фитосанитарными нормами, требованиями к маркировке и упаковке. Но на это есть свои причины, ведь в Киргизии отсутствуют лаборатории международных стандартов ветеринарной диагностики. Защищая своего производителя, Казахстан однозначно прав. Однако из-за этого официальный Бишкек обозлился на своего соседа. Киргизская сторона, вступая в ЕАЭС, отчасти, понимала, что с выходом на цивилизованный уровень торговли между государствами она просто обязана будет соблюдать все международные нормы в части безопасности продукции. Нельзя сказать, что Казахстан беспричинно не хочет пускать киргизские товары к себе или в Россию.

При этом нападки со стороны братской страны для Казахстана каждый раз становятся все более острыми и агрессивными. Поначалу казахстанская сторона пыталась не реагировать и выступала лишь от лица МИД, но в последний раз ответить своему коллеге пришлось президенту Казахстана. Эти факты говорят о повышении градуса напряженности между сторонами.

ИА REGNUM : Неужели причина этой агрессии кроется только в том, что Казахстан вернул Киргизии капусту?

Безусловно! На мой взгляд, есть два фактора, влияющие на обострение межгосударственных отношений.

Во-первых, это внутренний фактор. На фоне политической ситуации в стране у Атамбаева нет иного способа для завоевания доверия народа, чем сыграть на чувствах патриотов, обозначив для них внешнего врага.

Во-вторых, это экономические отношения между странами, которые начали полномасштабный процесс интеграции в рамках ЕАЭС. Эта интеграция необходима Киргизии для того, чтобы придать новый импульс развития для своей умирающей экономики. Казахстан в свою же очередь пошел на это сближение в целях оказания совместного сопротивления российскому и белорусскому производителю. Но, как мы видим, благие намерения не увенчались успехом: интеграция привела к тому, что на казахстанский рынок из Киргизии хлынула дешевая продукция, не соответствующая стандартам ЕАЭС. Естественно, казахстанские власти на это отреагировали резко и жестко. Но такая реакция не понравилась киргизским «партнерам». И в ответ они стали катить на нас бочку, что еще более усугубило ситуацию.

ИА REGNUM : А зачем Атамбаеву завоевывать доверие народа, если уже в ближайшем будущем он лишится поста президента?

Страну затягивает в воронку предвыборной борьбы, и каждый день приносит все больше тревог и сомнений. При этом никто не может дать гарантий, что Атамбаев не лишится статуса президента еще до выборов.

А ведь еще летом 2016 года в стране царила почти, можно сказать, внутриполитическая идиллия. Президент раз за разом убаюкивал общественность заверениями, что в 2017 году у него не будет преемника, а он уйдет из политики.

В результате потенциальные кандидаты в президенты и политические силы потеряли бдительность, умудрившись не замечать, какие действия предпринимаются Атамбаевым. Наверняка, все рассчитывали на то, что следует потерпеть, и передача власти будет законной — такой же, как в Узбекистане.

Но не так давно президент Киргизии заявил, что он остается в политике, хотя ранее говорил о своем уходе на заслуженный отдых. Тем самым, он дал понять, что будет активно влиять не только на результат предстоящих президентских выборов, но и на политический курс страны в дальнейшем. Не стоит также забывать, что Атамбаев принимал активное участие в организации двух предыдущих революций в стране, поэтому говорить о выводе Алмазбека Атамбаева из большой игры внутри Киргизии даже не стоит. На мой взгляд, у соседей переход власти пройдет по тому же сценарию, который успешно сработал в России с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Киргизов ждет именно такое же развитие событий.

ИА REGNUM : Как будут в дальнейшем развиваться отношения между Казахстаном и Киргизией?

В ближайшие полгода в отношениях официальных Астаны и Бишкека не стоит ждать улучшения. Более того, можно предположить, что во время предвыборной кампании в Киргизии Казахстан еще не раз подвергнется критике со стороны киргизских политиков. Если смотреть на ситуацию более реалистично, то выстраивать более теплые и добрососедские отношения придется новому главе Киргизии. Хотел бы также отметить, что главная проблема кроется не столько в отношениях между двумя государствами, сколько в нынешней тупиковой ситуации в самой Киргизии. Киргизия настолько дестабилизировала саму себя, что любые отношения с любой из стран не могут быть позитивными ни с точки зрения настоящего, ни с точки зрения будущего.

Киргизия находится на грани дестабилизации и распада, который происходит на глазах… Надежда в светлое будущее страны рухнула тогда, когда Алмазбек Атамбаев начал впадать в крайности… Между тем, единственным правильным решением было бы направление вектора внешней политики на интеграционные проекты. Но все начатые в этом направлении инициативы захлебываются, как впрочем и многие другие межгосударственные проекты. А предвыборная гонка только усугубит нынешнее положение в стране: если не случится «третья революция», то, как минимум, мы увидим массовые погромы и беспорядки по территории государства.