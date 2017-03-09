Мини-нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Казахстана не в состоянии удовлетворить потребности внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. К такому выводу пришли в Министерстве энергетики республики, проанализировав данные по поставкам нефти на мини-НПЗ и объемам их переработки.

Казахстан

Согласно отчету, опубликованному на сайте ведомства, на сегодняшний день при плане поставок нефти на НПЗ республики в размере 14,5 млн тонн в год нагрузка на недропользователей (без учета Тенгизского, Северо-Каспийского и Карачаганакского проектов) по поставкам нефти составляет всего лишь 40−60% от объема добычи.

В министерстве объясняют это тем, что действующие контракты на недропользование с нефтедобывающими компаниями были подписаны в 90-х и 2000-х годах, а потому совсем не учитывают реалии сегодняшнего дня.

Необходимо пояснить, что длительное время при высоких ценах на нефть нефтяникам было намного выгоднее продавать сырую нефть на внешний рынок, чем сдавать ее на НПЗ. Единственными, кто постоянно это делал, были вертикально интегрированные компании, которые добывали нефть, перерабатывали ее методом толлинга на НПЗ, потом забирали полученные нефтепродукты и продавали их оптом или на свои заправки. Поэтому длительное время Казахстан, имея развитую нефтяную промышленность, покупал и покупает нефтепродукты в России, в основном у Омского НПЗ, принадлежащего «Газпромнефти». С учетом понижения цен на нефть, переработка стала выгодней, но все равно не настолько, чтобы ею занимались все.

Не менее удручающе выглядит картина и по объемам нефтепереработки на мини-НПЗ. Согласно данным Министерства энергетики, в Казахстане зарегистрированы и имеют паспорта производства 34 мини-НПЗ, которые, согласно технической документации, могут перерабатывать порядка 6,5 млн тонн нефти в год. Однако в 2016 году на мини-НПЗ было переработано всего 469,6 тысяч тонн, что составляет чуть больше 3% от общего объема переработки нефти в стране. Причем, по сравнению с 2014 годом, объемы переработки сократились более чем в три раза.

Министерство энергетики Казахстана Переработка нефти на мини-НПЗ Казахстана

При этом, несмотря на снижение общих объемов нефтепереработки, производство на мини-НПЗ республики дизельного топлива, не соответствующего стандарту Евро-2, остается примерно на том же уровне, что и в 2014 году. Отметим также, что за два года на мини-НПЗ республики выросло производство керосина — с 859 тонн до 7 тысяч тонн. Естественно, это не могло не привести к изменению объемов выработки других видов ГСМ. Если в 2014 году на мини-НПЗ было произведено 30 тысяч тонн бензина, то в 2016 году — всего 13,6 тыс. тонн, что составляет 2,9% от общего объема производства бензина в стране.

Министерство энергетики Казахстана Объемы производства нефтепродуктов на мини-НПЗ Казахстана

В министерстве отмечают, что выработка востребованных видов нефтепродуктов на мини-НПЗ незначительна, посколькутехнологические установки, имеющиеся на этих нефтеперерабатывающих заводах не позволяют выработать больше светлых видов нефтепродуктов. Они в основном вырабатывают мазут, печное топливо, моторное топливо, солярку. При этом часто полученный ими мазут закупался и перерабатывался дополнительно за пределами Казахстана.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Объемы производства нефтепродуктов в Казахстане

Напомним, в начале марта 2017 года министр энергетики республики Канат Бозумбаев на заседании коллегии ведомства сообщил, что страна намерена выйти на самообеспечение горюче-смазочными материалами к 2019 году. Как отметил Бозумбаев, к этому сроку рост объемов переработки нефти должен увеличиться с нынешних 14,5 до 17,5 миллиона тонн в год. При этом министр пояснил, что для достижения этой цели потребуется дождаться завершения модернизации на трех нефтеперерабатывающих заводах республики: Павлодарском, Атырауском и Чимкентском. По его словам, модернизация Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов должна завершиться уже в 2017 году, а Чимкентского НПЗ — в 2018 году.

«После модернизации нефтеперерабатывающих заводов увеличится производство светлых нефтепродуктов, бензина, дизельного топлива, авиатоплива. Объем переработки нефти возрастет с 14,5 до 17,5 миллиона тонн. Таким образом, в 2019 году мы ожидаем полное обеспечение внутренней потребности страны отечественными нефтепродуктами и исключение импортозависимости ГСМ», — сообщил министр. При этом он также отметил, что после выхода всех трех НПЗ на полную мощность Министерство энергетики сможет обеспечить стабильность цен на все нефтепродукты в стране.

Отметим, что по прогнозам, в 2017 году объем переработки нефти в республике незначительно превысит показатель в 14,5 млн тонн.

Однако, как следует из опубликованного на сайте ведомства отчета, для улучшения ситуации на внутреннем рынке ГСМ и переработки нефти министерство предпринимает и другие меры, в том числе касающиеся и работы мини-НПЗ. В частности, отмечается, что на сегодняшний день ведется работа по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты в части сокращения перечня нефтепродуктов до уровня, который не будет создавать препятствия для работы нефтеперерабатывающих заводов — как мелких, так и крупных. Помимо этого планируется провести полную либерализацию рынка нефтепродуктов и газа.

В частности, планируется отменить государственное регулирование цен на бензин марки Аи-80. Отметим, что это топливо на сегодня является единственным, цена на которое регулируется государством. Государственное регулирование цен на бензин марки Аи-92/93 было отменено еще в сентябре 2015 года, а на дизельное топливо — в августе 2016 года.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Динамика изменения цен на бензин марки Аи-92

Как пояснялось тогда, такое решение правительство приняло в связи с тем, что из-за разницы в цене происходит переток данных видов ГСМ в Россию и Киргизию, что приводит к дефициту нефтепродуктов в стране. Стоит также отметить, что уже тогда правительство объявляло о своих планах отказаться также от госрегулирования цен на Аи-80. К слову, Министерство энергетики в 2018 году намерено отказаться от массового производства бензина марки Аи-80. Данный вид топлива, согласно планам, будет производиться только по спецзаказам для военной техники или коммунальных служб.

Дефицит потребления ГСМ возникает в стране еще и из-за роста автопарка. По данным Информационно-аналитического центра нефти и газа, если в 2001 году в Казахстане на 1000 человек приходилось 70 автомобилей, то в 2016 году на 1000 человек было уже 220 машин. Также надо учесть, что Казахстан согласно госпрограмме «Нурлы Жол» планирует развивать транзит, а значит, потребление топлива теми же большегрузными автомобилями будет только расти.

«Резкий рост потребления создал дефицит в стране. Его мы наблюдаем по бензину и ДТ примерно с 2011 года. В настоящий момент дефицит по бензину составляет порядка 30%, по ДТ — 15%», — сообщил в марте 2017 года директор департамента аналитики ИАЦНГ Багдат Кадыров.

Напомним также, что в целях устранения дефицита на ГСМ Казахстан регулярно вводит запреты на экспорт нефтепродуктов. Запрет на экспорт светлых нефтепродуктов действует в стране и на сегодняшний день. Однако, по словам министра энергетики, после модернизации казахстанских НПЗ, о которой говорилось выше, в 2019 году страна намерена снять этот запрет. Согласно расчетам министерства, после модернизации НПЗ в Казахстане будет производиться порядка 10 млн тонн бензина и ДТ (из 17,5 млн тонн всех нефтепродуктов в год), а внутреннее потребление при этом составит 9 млн тонн. Таким образом страна сможет экспортировать до 1 млн тонн светлых нефтепродуктов.

По словам вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева, потенциальным экспортным рынком для казахстанских нефтепродуктов являются страны Центральной Азии.

«Это в первую очередь Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Я думаю, мы должны экспортировать и будем экспортировать. Понятно, что сегодня эти рынки заняты другими странами, но это все дело конкуренции. Тем более у нас логистика удобная здесь», — пояснил Мирзагалиев.

Что касается либерализации рынка, то Министерство энергетики снизило экспортную таможенную пошлина на мазут с 60 до 30 долларов за тонну (с 3540 до 1770 руб). Кроме того, в ведомстве утвердили на уровне рыночных отпускные цены на мазут во время отопительного периода и цену дизельного топлива для проведения полевых работ. Помимо этого была увеличена предельная оптовая цена реализации сжиженного нефтяного газа от заводов-производителей для внутреннего рынка Казахстана.

Отметим также, что Министерство энергетики Казахстана разработало меры по обеспечению внутреннего рынка нефтью до 2030 года. Среди них: снижение и унификация ставок вывозных пошлин на темные нефтепродукты (вакуумный газойль, печное топливо и мазут); снижения уровня налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при поставке нефти на внутренний рынок; выравнивание ставок акцизов на импортируемый и казахстанский бензин, и дизельное топливо; отмена госрегулирования цен на сжиженный углеводородный газ; отмена механизма удешевления дизтоплива для сельского хозяйства и удешевления цен на мазут для социально-производственных объектов и учреждений.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, нефтедобывающая отрасль должна стать в 2017 году основным драйвером казахстанской экономики. Такое заявление сделал министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на расширенной коллегии ведомства 23 февраля.

«Основными драйверами (развития экономики — ИА REGNUM ) станут традиционные системообразующие отрасли. В частности, будет увеличена добыча нефти с 79,5 до 81 млн тонн за счет наращивания добычи на Кашагане; основные отрасли обрабатывающей промышленности — за счет ввода проектов государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР) и продолжения реализации госпрограммы «Нурлы жол» динамика роста обработки увеличена с 1,2% до 2,6%; увеличение транзитных грузов и повышение транзитного потенциала страны — завершение инфраструктурных проектов госпрограммы «Нурлы жол» способствует повышению динамики транспортной отрасли до 4%», — сообщил Сулейменов.

По мнению министра, эти меры позволят обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) в 2017 году на уровне 2,5%.

Отметим также, что Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США прогнозирует, что в 2017 году объемы нефтедобычи в Казахстане составят порядка 1,88 млн баррелей в сутки, а в 2018 году — около 1,9 млн баррелей в сутки.

Между тем, по данным британской нефтегазовой компании BP, опубликованным в статистическом обзоре мировой энергетики, доказанные запасы нефти Казахстана составляли по состоянию на 2015 год 30 млрд баррелей.