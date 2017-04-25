В Казахстане закроют «путь домой» людям, сотрудничающим с «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заявление президента Нурсултана Назарбаева о возможном лишении гражданства террористов стало поводом для дискуссий как в самой стране, так и за ее пределами.

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«Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет: автоматически лишается гражданства. Это вынужденная мера. От Казахстана в «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас человек 500−600, от стран бывшего Советского Союза — до пяти тысяч, а может, и больше», — отметил Назарбаев в интервью телеканалу «МИР».

Прокомментировал заявление Назарбаева и президент России Владимир Путин. Он пообещал, что в ближайшее время будут проведены необходимые юридические консультации относительно возможности применения таких мер и в России.

«В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — отметил Владимир Путин.

По словам казахстанского политолога Ислама Кураева, решение лишать гражданства террористов — правильное и своевременное, но вопрос в том, как власти будут выявлять тех, кому нужно «закрыть путь домой». Своим мнением относительно заявления Назарбаева политолог поделился с корреспондентом ИА REGNUM.

В том, что Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем интервью затронул темы терроризма и религиозного экстремизма, нет ничего удивительного, поскольку они в последнее время для Казахстана весьма актуальны. Сегодня религия становится главным институтом, имеющим влияние на политическую, социальную, а иногда и экономическую жизнь стран и народов. Лишение гражданства тех, кто уехал на Ближний Восток воевать в рядах террористических организаций, конечно же правильная и своевременная мера. Безусловно, радикально мыслящие террористы, вернувшись на родину, будут заниматься миссионерством и пропагандировать свои экстремистские взгляды. Так что лишать их гражданства необходимо. Но возникает вопрос: как государство будет выявлять потенциальных террористов? Будут ли власти вносить в черный список тех, кто выехал из страны, или же будут дожидаться их возвращения, судить, лишать гражданства и затем уже выдворять за пределы республики? То есть схема реализации этого шага на сегодняшний день непонятна. Одним словом, процесс лишения террористов гражданства выглядит соблазнительным, но не доработанным.

ИА REGNUM: Президент заявил, что в рядах бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находится порядка 500−600 казахстанцев. Ощущение такое, что Казахстан чуть ли не один из основных поставщиков живой силы религиозным экстремистам…

Не только Казахстан. По различным данным, в рядах бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоят свыше 5000 выходцев из стран СНГ. А сколько еще тех, кто намерен присоединиться к этой организации, но пока не может в силу каких-то обстоятельств покинуть родину? И сколько тех, кто, вступив в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), смог проскочить под носом правоохранительных органов и спецслужб и вернуться в родные пенаты? Это очень большая проблема, причем не только для Казахстана, а для всего СНГ.

На мой взгляд решить этот вопрос по плечу таким организациям как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). Я думаю, в рамках этих объединений необходимо создать единый механизм выявления террористов, экстремистов и противостояния им.

ИА REGNUM: Все-таки хотелось бы больше конкретики.

Во-первых, необходимо создание общей базы потенциальных террористов. Причем такой, которая бы позволяла выявлять желающих выехать из страны для присоединения к террористическим группировкам еще до того, как они пересекут границу одного из союзных государств. Во-вторых, необходимо усиление контроля границ с государствами, которые не входят в вышеупомянутые объединения, особенно в Центральной Азии. Террористический транзит, как правило, проходит через Афганистан, Таджикистан и Киргизию и только потом они (террористы и экстремисты) попадают в Казахстан и Россию. В-третьих, нужно создать специализированные места заключения для террористов с тем, чтобы предотвратить вербовку других заключенных. Кроме того, нужны специалисты, которые бы смогли поменять убеждения уже зомбированных.

Для реализации этих мер, в свою очередь, необходимо предпринять следующие шаги:

создание специализированных учреждений для обучения школьников и студентов азам религии;

во избежание перевербовки в другой мазхаб направлять обучающихся только в проверенные иностранные учебные заведения. При этом необходимо ограничить влияние арабского мира на религиозных деятелей в Казахстане и направить вектор в Турцию, которая также придерживается Ханафитского мазхаба;

обеспечить контроль за назначением имамов в мечетях, особенно в отдаленных местах, поскольку население в таких регионах зачастую имеет более низкий уровень образованности и более высокий уровень религиозности. Это и служит одной из причин перехода к радикализму.

Экстремисты привлекают мнимой простотой альтернативы: возврат в прошлое, к исламской мечте о «золотом веке», к традиционализму и застою, уход в шариат. Они называют виновником бед исламского мира страны Севера, «цивилизацию христиан», «неверных», т. е. внешнего врага. В целом религиозный экстремизм угрожает сегодня, по крайней мере, 15 странам и несет ответственность за 80% террористических актов в мире.

ИА REGNUM: Почему ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользуется столь большой популярностью у выходцев из стран СНГ?

Идеи всемирного халифата многим кажутся привлекательными — равно как и агрессивность этой организации. В последние годы группировка стала центром притяжения для многих радикально настроенных мусульман, недовольных западной экспансией в арабский мир. Наверняка, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет и тайных союзников среди государств, так как без мощной материальной поддержки извне невозможно было бы в столь короткие сроки создать вооруженные силы, какими группировка обладает сегодня. Среди возможных финансовых доноров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) эксперты называют Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, а также частных инвесторов из стран Персидского залива. Кроме того, в скрытой поддержке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) друг друга обвиняют Иран и Ирак.

Но сейчас наступают трудные времена, для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они не сумели достичь желаемых результатов, и начался процесс самоликвидации изнутри. Сама идея, возможно, была перспективной, но подход террористический со временем не менялся, не приближая сторонников к намеченным целям.

Хотелось бы также отметить, что несмотря на свой религиозный фанатизм, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается перенимать и внедрять на захваченных территориях многие западные методы управления, активно вербует в свои ряды иностранцев, формируя из них отдельные подразделения. По некоторым данным, ежемесячно к группировке присоединяется не менее тысячи добровольцев из-за рубежа.

Тем временем правительство Казахстана своим постановлением уже утвердило Правила выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства (ЛБГ) в принудительном порядке.

Согласно документу, выдворение иностранца или ЛБГ осуществляется органами национальной безопасности и внутренних дел Казахстана. При этом все связанные с этим расходы должен нести сам иностранец или ЛБГ, либо физические или юридические лица, пригласившие его в Казахстан. В случаях отсутствия либо недостаточности у названных лиц средств для покрытия расходов, выдворение производится за счет бюджета. Однако эти деньги подлежат возмещению в судебном порядке по искам органов внутренних дел к физическим или юридическим лицам, пригласившим иностранца или лицо без гражданства в Казахстан.

«Органы внутренних дел в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующей информации проводят мероприятия по организации выдворения иностранца или ЛБГ (определение маршрута, места пересечения Государственной границы и приобретение проездных билетов), а также информируют Пограничную службу Комитета национальной безопасности Казахстана о предстоящем выдворении.

Выдворение осуществляется путем препровождения иностранца или ЛБГ органами внутренних дел до пункта пропуска через государственную границу на железнодорожном транспорте. При отсутствии железнодорожного сообщения выдворение осуществляется иными видами транспорта (воздушным, автомобильным или водным). В случае нахождения выдворяемого иммигранта в одном населенном пункте с пунктом пропуска через Государственную границу, его препровождение осуществляется на автомобильном транспорте или в пешем порядке. Пограничная служба осуществляет пропуск указанной категории иностранцев или лиц без гражданства через Государственную границу в установленном законодательством порядке. В пункте пропуска через Государственную границу должностные лица органов внутренних дел и Пограничной службы составляют акт о выдворении за пределы республики иностранца или лица без гражданства, который ими подписывается после пересечения выдворяемым иммигрантом Государственной границы», — говорится в Правилах.

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