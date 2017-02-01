Объемы государственной поддержки птицеводческой отрасли в Казахстане за последние несколько лет выросли в 18 раз. Об этом сегодня, 16 марта, сообщил президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.

Казахстан

«Рост продукции птицеводства обусловлен как поддержкой государства, так и заинтересованностью бизнеса вкладывать средства в отрасль. За последние годы объемы господдержки увеличились в 18 раз. Данная поддержка способствовала также увеличению количества птицеводческих хозяйств», — отметил Шарипов, выступая на отчетном собрании Союза птицеводов.

Согласно данным Шарипова, производство мяса птицы в республике за последние 6 лет увеличилось на 67%, рост производства товарного яйца составил 78%, поголовье птицы увеличилось на 87%.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Численность птицы

«В текущем году ожидается, что общее производство мяса птицы составит 203 тысячи тонн, в том числе птицефабрики произведут 193 тысячи тонн мяса птицы, товарного яйца — 6 млрд штук», — поделился Шарипов планами на 2017 год.

Согласно официальным данным, производство куриных яиц в Казахстане на протяжении последних пяти лет варьировалось в пределах 3,6−4,7 млрд штук в год. В 2010—2012 годах объемы производства незначительно снижались, затем производство куриных яиц демонстрировало стабильную тенденцию к росту, увеличиваясь на 5,8−9,4% каждый год. В 2015 году во всем Казахстане было произведено 4,72 млрд куриных яиц, 73,6% из которых пришлось на сельхозпредприятия, 25,9% — на хозяйства населения и только 0,5% — на крестьянские и фермерские хозяйства.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Производство яиц по категориям хозяйств

В 2016 году в республике было произведено 4,73 млрд яиц. Из них 3,46 млрд штук было произведено сельхозпредприятиями республики, 20,8 млн — крестьянскими и фермерскими хозяйствами, 1,24 млрд — хозяйствами населения.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Производство яиц в Казахстане

Отметим, что рост численности голов птицы повлек за собой увеличение расхода кормов.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Расход кормов

Если в 2012 году на прокорм 33,4 млн голов в республике было затрачено 6 126 174 центнеров кормов, то в 2016 году на содержание 35 млн голов птиц было затрачено 8 324 430,2 центнеров кормов.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана Средний выход яиц на одну курицу-несушку

Здесь следует уточнить, что рост поголовья птицы в республике стал возможен благодаря не только государственным субсидиям, но и росту урожайности зерна. Если в 2012 году в Казахстане было собрано 13 млн тонн зерна, то в 2015 году объем урожая зерновых достиг отметки 18,6 миллиона тонн.

Следует также отметить, что наряду с ростом поголовья птиц и производства яиц в стране растет и объем потребления яиц. Согласно данным Союза птицеводов Казахстана, в 2000 году потребление составляло 1,51 млрд штук яиц, в 2005 году — 2,41 млрд штук, в 2016 году — 3,35 млрд штук.

Что касается экспорта и импорта куриных яиц, то, по данным Комитета государственных доходов республики, доля импорта с 2012 года в общем объеме потребления снизилась с 3296 тонн до 613 тонн. Между тем, экспорт наоборот вырос. В 2014 году Казахстан экспортировал 12,8 млн штук яиц, в 2015 — 46,1 млн штук, в 2016 — 94,1 млн. штук.

Экспорт куриных яиц Казахстан в основном осуществляет в Россию и Киргизию, а также в Таджикистан, ОАЭ и Узбекистан. Что касается импорта, то основным поставщиком яиц в Казахстан является Россия (порядка 89%), а также Иран (6,5%) и Бельгия (4,5%).

Отметим, что на сегодняшнем совещании Союза птицеводов, фермеры подняли вопрос об увеличении экспорта птицеводческой продукции, в первую очередь мяса птицы.

Что касается числа предприятий по производству куриных яиц, то по состоянию на 2016 год, в республике их насчитывалось порядка 123. При этом большинство птицефабрик являются малыми предприятиями.

Напомним, в феврале 2017 года казахстанские депутаты высказали недовольство тем фактом, что в стране сократилось субсидирование разведения крупно-рогатого скота и лошадей, но при этом были увеличены субсидии на свиноводство и птицеводство. Претензию в адрес правительства высказали члена партии «Ак жол».

В частности, по словам депутата Берика Дюсембинова, в концепции государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017−2021 годы субсидии на традиционные виды животноводства были сильно сокращены.

«Субсидирование производства мяса птицы возросло с 9 миллиардов тенге (1,6 млрд руб.) до 13 миллиардов (2,45 млрд руб), то есть в 1,5 раза. Вместе с тем субсидирование на производство мяса крупно-рогатого скота, наоборот, уменьшилось в полтора раза, с 10 миллиардов (1,8 млрд руб.) до 7 миллиардов тенге (1,3 млрд руб.). Субсидирование разведения свиней увеличилось с 16,5 миллиона тенге (3,11 млн руб) до 315 миллионов тенге (59,4 млн руб), или в 19 раз. А субсидирование улучшения пород лошадей планируется сократить с 387 миллионов тенге (73 млн руб.) до 126 миллионов (23,7 млн руб), или в три раза», — возмутился Дюсембинов.

Вопросы субсидирования были подняты и на сегодняшней встрече Союза птицеводов. По словам Руслана Шарипова, птицеводы хотели бы поличать субсидии на строительно-монтажные работы. По его словам, с 8 марта в Казахстане действуют новые правила субсидирования сельскохозяйственной отрасли, в которых не были учтены предложения птицеводов, высказанные ими на стадии обсуждения этих правил.

«В январе текущего года состоялась встреча членов правления Союза птицеводов с первым вице-министром сельского хозяйства Кайратом Айтугановым. В ходе данной встречи были согласованы многие предложения. Но с выходом новых Правил субсидирования мы не увидели многих предложений. То есть, в Правила не включили субсидирование яйца, реализованного и переданного для производства яичного порошка. Также нами предлагалось увеличить субсидии на приобретение племенного суточного молодняка мясного направления до 800 тенге (150 руб), яичного — до 600 тенге (113 руб) за одного цыпленка, из расчета 50 процентов стоимости. Касательно инвестиционного субсидирования — с 8 марта введены в действие новые Правила, без учета наших предложений. Не включены строительно-монтажные работы, племенные репродукторы, хотя все знают, что племенная база в республике отсутствует. Не учтены предложения по расширению яичных птицефабрик», — возмутился Шарипов.

Он также отметил, что исключение из субсидирования строительно-монтажных работ делает проекты по созданию новых птицефабрик в республике инвестиционно непривлекательными, малоэффективными, капиталоемкими, поскольку затраты на строительно-монтажные работы, как правило, составляют 50 и более процентов от общей стоимости проекта. Шарипов отметил, что новые правила субсидирования приведут к сокращению рынка.

Птицеводы Казахстана обратились также к правительству с просьбой защитить внутренний рынок от некачественной продукции.

«Союз птицеводов не раз поднимал вопрос о защите внутреннего рынка от некачественного импортного мяса птицы. Как можно есть то, из чего при разморозке вытекает непонятная жидкость, и даже невооруженным глазом виден гель? Я бы это курицей не назвал. Мы готовы конкурировать, но с порядочными игроками. Также поднимали вопрос о расследовании антимонопольного агентства, которое ежемесячно проверяет производителей из-за скачков цен на птицеводческую продукцию. Хотя, в основном, накрутку на продукцию ставят посредники, которые дезавуируют ценовую политику. Посредник занимается только реализацией товара, он не несет никаких дополнительных финансовых нагрузок, кроме доставки и хранения. В связи с этим, предлагаю рассмотреть предложение по увеличению объемов экспортных поставок нашей продукции с целью создания в республике дефицита. Может быть, только тогда проверяющие органы перестанут преследовать птицеводство», — заявил Шарипов.