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Минувшая неделя в Казахстане выдалась не очень насыщенной в плане новостей, поскольку страна отмечала Наурыз (праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов). Наурыз в Казахстане празднуется с 21 по 23 марта. Эти дни являются выходными. Тем не менее произошло несколько важных событий, которые и легли в основу нашего еженедельного обзора.

С дружеским приветом

Главным событием, безусловно, стал визит нового президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Казахстан стал вторым государством, куда Мирзиёев прибыл с официальным визитом в качестве главы государства. Первым была Туркмения.

Многие полагали, что после инаугурации Шавкат Мирзиёев должен отправиться в Москву или в Астану. Но ставка на Москву могла бы прийтись не по вкусу Вашингтону и Пекину. А если бы первой была выбрана Астана, то тем самым глава Узбекистана показал бы, что в Средней Азии главенствующая роль принадлежит Акорде (резиденция президента Казахстана), а не Оксарою (резиденция президента Узбекистана).

Отметим, что до смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова (2 сентября 2016 года) между Астаной и Ташкентом шло негласное соревнование за роль лидера в Средней Азии. Шавкат Мирзиёев в последние 13 лет занимал при Каримове пост премьер-министра. После победы на президентских выборах новый глава государства сразу заявил, что намерен следовать путем, намеченным Исламом Абдуганиевичем. Поэтому, несмотря на то что встреча в Астане прошла в теплой и дружественной обстановке и стороны заверяли друг друга в братских чувствах, соперничество, пусть пока не столь явно выраженное, вероятно, никуда не делось.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев

Отметим, накануне своего визита в Казахстан Мирзиёев дал интервью казахстанским СМИ, в котором заявил, что эта поездка позволит сделать новый шаг в развитии двусторонних отношений.

«Наши позиции по многим вопросам международной и региональной политики совпадают. Узбекистан и Казахстан чувствуют свою ответственность за состояние дел в нашем обширном регионе в целом, за укрепление здесь мира и безопасности. […] В Узбекистане знают и уважают Нурсултана Абишевича Назарбаева как президента братского Казахстана, высоко ценят его личностные качества, которые наглядно проявились в сентябре прошлого года, когда он приехал в Узбекистан для того, чтобы почтить память первого президента Республики Узбекистан, своего друга Ислама Абдуганиевича Каримова. И такое не забывается…, — заявил узбекский лидер.

22 марта в аэропорту Астаны приземлился самолет президента Узбекистана. Честь встречать главу государства выпала премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву. С одной стороны протокол вроде бы соблюден, но с другой — того же Ислама Каримова Нурсултан Назарбаев всегда встречал лично. Вполне возможно, что в этом кроется определенный намек, особенно если учесть, что принять Мирзиёева Назарбаев смог только на следующий день — 23 марта.

«Я от души по-братски приветствую вас на казахстанской земле, мы вас очень ждали, это ваш первый визит в качестве президента. Мы поздравляем вас с избранием узбекским народом. Узбекистан — наш стратегический партнер, сосед, братская страна. Наше население желает процветания, благополучия. И в культурно-гуманитарных вопросах мы серьезно рассчитываем на Узбекистан, на вас лично. Чтобы сделать успешным ваш визит, с нашей стороны будет сделано все. Мы уже вчера начали наши переговоры, говорили о том, что уже сделана работа по открытию границ для транспорта и торговли», — поприветствовал узбекского коллегу Нурсултан Назарбаев.

«Вы, Нурсултан Абишевич, в сентябре прошлого года, посещая Самарканд, сказали такие слова, что Казахстан с Узбекистаном всегда будут вместе. В хорошие дни мы будем радоваться друг дугу, а в тяжелые минуты будем переживать друг за друга. Эти слова, которые вы сказали в прошлом году в Самарканде, еще более сблизили нас, и ваши слова стали основанием, что весь узбекский народ почувствовал плечо настоящее друга и брата. Вы в день Хаита (праздник жертвоприношения Курбан Байрам (Курбан Айт) — ИА REGNUM ) приехали специально отдать дань первому президенту Республики Узбекистан, вашему другу Исламу Абдуганиевичу Каримову», — не остался в долгу Мирзиёев.

По итогам переговоров главы государств подписали совместную декларацию о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Казахстаном и Узбекистаном. На уровне премьер-министров были подписаны соглашение о межрегиональном сотрудничестве, Стратегия экономического сотрудничества на 2017−2019, протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения. Был подписан также ряд документов на уровне министров: протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о международном автомобильном сообщении, программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Узбекистана, соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами. Назарбаев и Мирзиёев обсудили также проблемы Аральского моря, экстремизма, терроризма, вопросы использования трансграничных водных ресурсов и многое другое. Кроме того, на казахстанско-узбекистанском бизнес-форуме, который начался в Астане в рамках визита Шавката Мирзиёева, между странами подписаны контракты на сумму около миллиарда долларов США (56,9 млрд руб).

Отметим также, что по итогам 2016 года объем товарооборота между странами составил два миллиарда долларов (113,8 млрд руб.). Основными импортируемыми товарами из Казахстана в Узбеки­стан являются пшеница, мука, компоненты из железа или нелегированной стали, руды и концентраты цинковые, необработанный алюминий. В свою очередь основными экспортируемыми товарами из Узбекистана в Казахстан являются природный газ, автомобили, овощи, фрукты и многое другое. В Узбекистане осуществляют деятельность свыше 230 предприятий с участием казахстанских партнеров.

«Основы отношений были заложены между мной и первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Моим большим другом. Пусть земля ему будет пухом. И мы с вами продолжим эти традиции как братья, близкие страны, как добрые соседи, помогая друг другу, открывая сердца и объятия двух народов», — заявил Назарбаев, завершая переговоры с Мирзиёевым.

Между тем многие полагали, что на встрече двух лидеров будет затронут вопрос возрождения некогда существовавшей организации ЦАС — Центрально-Азиатского союза.

Напомним, ЦАС была создана в 1993 году между Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном. Затем к договору присоединился Таджикистан. В 2004 году к ЦАС присоединилась и Россия. Причем идея позвать Владимира Путина принадлежала Исламу Каримову. В 2005 году ЦАС объединили с ЕврАзЭС. В 2008 году Узбекистан вышел из ЕврАзЭС. В 2012 году Ташкент покинул Организацию Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Таким образом на сегодняшний день Узбекистан интегрирован с постсоветскими странами только в рамках СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Однако на переговорах в Астане о ЦАС не было сказано ни слова.

«Нужно иметь ввиду, в каких условиях создавалось то, первое, центрально-азиатское сообщество. Не в последнюю очередь оно формировалось в пику непредсказуемой политике России во главе с Борисом Ельциным. Стояли цели зарекомендовать себя и свои возможности для мирового сообщества, действия же эти поддерживались Западом. Но сейчас, когда Запад испытывает значительные трудности, а Россия один из главных векторов своей политики направила в Центральную Азию, любой союз, как и многие другие объединения, будут существовать только на бумагах. Официальный Ташкент, конечно же, заинтересован в придании нового импульса своей экономике и поддержании отечественного производителя. Но говорить о каких-либо конкретных действиях узбекской стороны рано, а официальный визит президента Мирзиёева в Астану можно объяснить стандартной международной процедурой, но не более», — прокомментировал этот момент казахстанский политолог Ислам Кураев в интервью газете «Время».

Другой казахстанский политолог Марат Шибутов также высказал сомнения насчет воскрешения ЦАС.

«На мой взгляд, создание Центрально-Азиатского союза невозможно по многим причинам. В первую очередь потому, что такого региона, как единого политического или экономического целого, не существует и не существовало никогда. Во-вторых, произошло разделение региона по центрам экономического притяжения — Туркмения и Таджикистан дрейфуют к Китаю, Казахстан и Киргизия — к России, Узбекистан пока сохраняет равноудаленную позицию. Плюс различный набор вхождения в разные интеграционные объединения — ВТО, ЕАЭС, зона свободной торговли, СНГ. В-третьих, пока собственно никаких разговоров о союзе нет, есть лишь подвижки в улучшении двусторонних отношений Астаны и Ташкента, хотя и это, безусловно, очень важно. На мой взгляд, тут не нужно забегать вперед паровоза, а выполнять небольшие задачи, одну за одной, но успешно», — пояснил Шибутов.

Akorda.kz Двусторонние переговоры

Остается добавить, что в 2017 году Узбекистан планирует увеличить экспорт плодоовощной продукции в Казахстан до 560 тысяч тонн.

Согласно опубликованным данным, только за январь-февраль 2017 года экспорт свежей и сушеной плодоовощной продукции в Казахстан составил более 22 тысяч тонн на сумму более 15,9 млн долларов (904,7 млн руб.). Кроме того, экспортированы соки, джемы, прохладительные напитки и консервированная продукция на сумму 3,35 млн долларов (190 млн руб.).

Бедные, но счастливые

Казахстан занял второе место среди стран СНГ по количеству граждан, желающих получить гражданство России. Согласно данным министерства внутренних дел России, которые были обнародованы на минувшей неделе на сайте RT, в 2016 году 37 837 казахстанцев получили российские паспорта. Примечательно, что в 2015 году число сменивших казахстанское гражданство на российское составило 32 070 человек.

«Основная часть тех граждан Казахстана, которые находятся в России, — русскоязычное население. В том числе значительная часть тех, кто получает в России высшее образование. И для них, уже практически интегрированных в российское общество, действуют определенные преференции согласно закону», — прокомментировал ситуацию RT главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель.

Он также пояснил, что на желание граждан Армении и Казахстана эмигрировать в Россию могло повлиять членство этих стран в ЕАЭС. При этом Мукомель высказал предположение, что количество казахстанцев, желающих получить гражданство России, будет расти, но через год-два пойдет на спад, поскольку «контингент желающих получить российское гражданство не безграничен».

Но каковы причины, заставляющие казахстанцев покидать родину? Может, все дело в том, что в России люди более счастливые, чем в Казахстане? Ведь именно об этом свидетельствует рейтинг счастливых стран, составленный организацией «Сеть по поиску решений в целях устойчивого развития» (SDSN) по заказу ООН. Публикация доклада была приурочена к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта. Согласно этому документу Казахстан в списке из 155 стран занимает 60 место по уровню счастья населения, в то время как Россия — 49 позицию.

Minsvyaz.ru Российские паспорта

К слову, в другом рейтинге ООН — по индексу человеческого развития, также опубликованном на прошлой неделе — Казахстан занял 56 место, а Россия — традиционное 49.

А может быть, дело в трудной экономической ситуации, в которой оказались казахстанцы? Нет, власти с высоких трибун заявляют, что в стране кризиса нет, и что народ никогда не жил так замечательно, как сейчас… Вот только эту точку зрения опровергает исследование компании Nielsen Kazakhstan. Как сообщила на минувшей неделе сотрудница этой компании Касымова, 74% казахстанцев, принявших участие в опросе, стали экономить буквально на всем. 58% теперь экономят на одежде, 51% не особо раскошеливается на веселье, а 41% не выбирается на короткий отдых.

«Отвечая на вопрос, считаете, что сейчас самое время тратить, казахстанцы так не думают. 75 процентов людей считают, что сейчас не самое подходящее время. Каждый второй человек стал меньше тратить на одежду, сократил расходы на развлечения вне дома, уже не ходит, к примеру, три раза в кино, а обходится одним посещением. Экономят на коротких отпусках, например, не выезжают за город на два-три дня. Кроме того, отложили покупку гаджетов», — рассказала Касымова журналистам.

Она также добавила, что жители страны стали больше экономить на товарах для детей. Кроме того, 28% респондентов тревожат цены на питание, где-то 50% казахстанцев теперь экономят на свежей продукции, 43% процента людей сократили траты на дорогостоящие продукты.

Между тем президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на праздничном мероприятии по случаю Наурыза, заявил, что страна начала серьезное обновление в рамках программы Третьей модернизации, которая предусматривает реформы политической и экономической систем.

«У всех преобразований в Казахстане одна цель — чтобы в каждом доме, в каждой семье, под каждым шаныраком (шанырак — элемент купола юрты — ИА REGNUM ) было изобилие и стабильность. Чтобы каждый имел возможность спокойно трудиться для своей страны, воспитывать своих детей и с радостью встречать новый день. Это достигается трудом, который обеспечивается государством», — отметил глава государства.

Но если все так хорошо, то почему казахстанцы стали больше употреблять алкогольных напитков? Согласно данным казахоязычного портала sn. kz, в феврале 2017 года в Казахстане производство коньяка увеличилось на 78%, ликерных изделий — 55%, пива — 39%, водки — 15%, вина — 14%.

С другой стороны, это ведь тоже не показатель. Потому что не у всех казахстанцев дела обстоят плохо. У пяти человек из 17-миллионного населения дела идут очень хорошо. Их имена — достояние журнала Forbes. Это бизнесмен Булат Утемуратов (состояние 2,3 млрд долларов), глава компании «Казахмыс» Владимир Ким (2,1 млрд долларов), дочь президента Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев, владеющие «Народным банком Казахстана» (состояние каждого — 2,1 млрд долларов) и металлургический магнат, совладелец ERG Алиджан Ибрагимов (1,9 млрд долларов).

По данным Forbes, за 2016 год миллиардеры Казахстана стали богаче в совокупности на 1,2 млрд долларов.

Как аукнется, так не откликнется

Третья модернизация Казахстана, упомянутая выше, будоражит умы не только казахстанцев, но и россиян. Причем настолько, что московская научная интеллигенция не жалеет собственного времени в рабочий день, чтобы обсудить политические и экономические реформы в Казахстане.

Вот и на сайте «Новые известия» вышла на минувшей неделе публикация, посвященная путям развития и политическим реформам в Казахстане.

«В своё время, сразу после распада СССР, создание в Казахстане жёсткой президентской системы правления было очень правильно для начального этапа государственного строительства, когда необходимо было разрешить чрезвычайные проблемы. Сегодня обстановка в стране позволяет пойти на перераспределение властных полномочий. Очевидная мягкость реформы, по-моему, оправдана, ведь любое резкое изменение, как показала практика 90-х годов, не обходится без потерь. Но поступательное движение всё-таки идёт и происходит перепрограммирование, выстраивание новой системы сдержек и противовесов ветвей власти. Как эта система будет работать, покажет время. Единственное, что хотел бы уточнить, что эта реформа — не есть метод трансляции, передачи власти от Назарбаева возможному преемнику. Это несколько преждевременное утверждение. В Казахстане происходит не трансляция власти, а стабилизация системы», — цитирует издание слова участника одного из круглых столов директора российского Института Региональных Проблем Дмитрия Журавлёва.

«В Центральной Азии нет традиции демократической передачи власти, как и на всём постсоветском пространстве. То, что сделал Нурсултан Абишевич, дай бог ему здоровья, показатель того, что он демиург. Я думаю, что такая мудрая, свойственная такому стилю правления, как у Назарбаева, тактика полностью изменила повестку власти. Все перестали говорить о передаче власти, эти разговоры на некоторое время отставлены в сторону», — поддержал коллегу другой российский политолог Аркадий Дубнов, известный своим теплым отношением к Казахстану в целом и к Назарбаеву в частности.

«25 лет — очень небольшой срок в масштабах всемирной истории. К чему это я? А к тому, что Казахстану очень повезло с личностью лидера государства. Для того, чтобы строить и укреплять государство, необходимы были сильные люди. Назарбаев силён не только волей и если хотите авторитарностью, но и пониманием проблем и задач, которые стоят перед страной. И я уверен, что политика, которая проводилась за всё время правления его, учитывала точку зрения как народа страны, так и политического истеблишмента», — не смог сдержать эмоций заместитель генерального директора ИАЦ МГУ по изучению стран постсоветского пространства Исмаил Агакишиев.

Как видим, высказывания всех трех экспертов наглядно демонстрируют, насколько велико уважение россиян к Казахстану и его президенту.

Что особенно ярко выделяется на контрастном фоне многочисленных негативных публикаций в адрес России в казахстанских СМИ и нелицеприятных характеристик, раздаваемых представителями национал-патриотических объединений страны российскому лидеру.

Как уже неоднократно писало ИА REGNUM, отношение к русскому языку в Казахстане ухудшается с каждым годом, а в многочисленных проблемах как экономического, так и политического толка граждане страны привыкли винить не столько местные власти, сколько российское руководство.

Оно и понятно — сосед же. Причем самый ближайший и крупнейший. А как говорится в той же русской поговорке: «С соседом дружись, а за саблю держись». Вот в Казахстане и держатся.

А тут еще и упомянутая выше статистика по принятию казахстанцами российского гражданства. Ведь есть и те, кто уезжает, не оформив смену подданства. К примеру, как сообщил на прошлой неделе портал 365info. kz со ссылкой на Комитет по статистике республики, в 2016 году из Казахстана в Россию уехало 23 589 этнических русских, 2252 украинца, 2915 немцев и 843 татарина, и 755 казахов! Общее же количество эмигрировавших казахстанцев достигло почти 33 тысяч человек. 32 276 из них выбрали для дальнейшего проживания Россию, Белоруссию, Германию, Польшу, Канаду и США.

«В ближайшее время в России будет запущена программа переселения для лиц, которые родились на территории СССР, с предоставлением им гражданства. И этот шаг только усилит отток населения из Казахстана. У нас демографическая ситуация и так не ахти какая. А с принятием этого закона она приобретет критический характер. Те казахстанцы, которые сейчас думают, стоит уезжать или нет, после этого, скорее всего, склонятся к решению о переезде, так как процедура получения гражданства упростится», — считает политолог Замир Каражанов.

И так как основная масса уехавших — это люди с высшим образованием, то в выигрыше остается только Россия.

Впрочем, этим грехи России не ограничиваются. Самый главный страх многих казахстанцев — потеря территорий.

Именно по этой причине в стране активно читают украинские сайты, интервью украинских политологов и других работников агитпропа.

И украинские СМИ подогревают интерес казахстанской аудитории. К примеру на сайте «Политека» было опубликовано на минувшей неделе интервью журналиста Айдера Муджбаева под заголовком «Россия осуждает всех, кто осмеливается сказать «Крымненаш».

"Во всей этой ситуации я твердо могу рассчитывать только на Путина. Потому что этот человек не сойдет с намеченного плана, он пойдет дальше и будет совершать ошибки, и эти ошибки помогут Украине. Запад поймет, что не бороться с ним нельзя. Путин может аннексировать Беларусь, Казахстан, может усилить войну против Украины», — говорит журналист в том интервью.

И другие новости

На минувшей неделе в информационном поле Казахстана было еще несколько довольно любопытных сообщений.

К примеру, известный казахстанский певец Токтар Серик в эфире передачи «Сырласу» на телеканале «Астана» заявил, что выйти замуж за китайцев хотят только проститутки.

Напомним, в январе 2017 года в Астане прошел стихийный митинг против браков между казахскими девушками и гражданами Китая. Поводом для него послужила новость о том, что в Казахстан едут за женами китайские женихи. С тех пор эта тема продолжает будоражить казахстанское общество и его творческую интеллигенцию.

«Когда поднялся этот шум, про то, что казашки собрались замуж за китайцев, мне было очень плохо, прям заболел. Ревность охватила. Приревновал их, как свою жену, дочь, сестру. Плакать хотелось. Потом успокоился. Наши девушки гордые, они дорожат своей честью, больше даже, чем мы, мужчины. Они не могут выйти за китайцев, не считают их ровней себе. А кто может выйти за китайцев? Девушки легкого поведения, у которых нет чести, благородства, которые только внешне похожи на казашек. Пусть они выходят. А тех, кого я считаю своими сестренками, не могут выйти, они ищут настоящую любовь, это те девушки, которые рожают настоящих батыров, я верю в это», — заявил певец в эфире телепрограммы.

Pixabay.com Молодая казашка

В Казахстане к Китаю всегда было неоднозначное отношение. Те же земельные митинги, которые прокатились по стране весной 2016 года, были вызваны слухами о том, что Казахстан намерен продавать китайцам земли сельхозназначения.

Китай же пытается бороться со сложившимися стереотипами. К примеру, на прошлой неделе посол Китая в Казахстане провел пресс-конференцию, на которой заявил, что «Китай ни на кого не нападал и не нападет».

«Мы избавились от менталитета холодной войны. Но все же историю не следует забывать. Сейчас некоторые говорят о «китайской угрозе». Они до подробностей рассказывают, как и на кого мы нападем. Но Китай ни на кого не нападал и не нападет», — цитирует посла казахоязычный портал ult.kz.

И еще одна новость: представители казахстанской интеллигенции обратились с открытым письмом к президенту Казахстана, парламенту и правительству, в котором потребовали остановить борьбу против казахского языка.

«В образовательной программе на 2016−2019 учебные годы в школах предусмотрено обучение физике, химии, биологии на английском, всемирной истории на русском, все это будет делаться за счет сокращения казахского языка. Внедряемое трехъязычие, противоречащее законам педагогики, направлено против развития казахского языка и государственных институтов. В вузах закрыты кафедры казахской филологии, специальности «Казахская история» и «История Казахстана». Учитывая все вышесказанное, требуем: узаконить возможности обеспечения прав граждан на свободу слова, проведения митингов и т. д.; создать комиссию по проблемам науки и образования; внедрить проект «Казтест» во всех структурах госсистемы, довести до 2020 года долю прошедших через него до 90 процентов; объединив общество посредством казахского языка, подготовить механизмы развития человеческого капитала и государственных институтов», — приводит выдержки из письма казахоязычный портал abai.kz.