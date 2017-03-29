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Казахстан, являющийся уже 10 лет участником рамочной конвенции по борьбе против табака Всемирной ассоциации здравоохранения, сокращает объемы производства табачных изделий. Согласно официальным данным, производство сигар, черут, сигарилл, сигарет и папирос в натуральном выражении за январь-февраль 2017 года сократилось до 2,9 млрд штук, что на 12,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Отметим, что мощности табачных компаний, базирующихся в Казахстане, рассчитаны на производство до 37,9 млрд штук сигарет, папирос, сигар и черут в год.

В стоимостном выражении производство табачных изделий за январь-февраль 2017 года также снизилось до 9,25 млрд тенге (1,71 млрд руб.), что на 22,9% меньше, чем в январе-феврале 2016 года.

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Отметим также, что посевные площади табака в 2016 году составили всего 357 гектаров, а в 2012 году табак высеивали на 1275,1 га. Таким образом посевные площади табака сократились за 4 года на 72%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году посевные площади, отведенные под табак, сократились на 22,5% по сравнению с 2015 годом.

Несмотря на снижение производства табачных изделий, граждане Казахстане курить меньше не стали. Наоборот, объемы потребления сигарет в январе 2017 года выросли на 47,6% по сравнению с январем 2016 года. Рост потребления произошел за счет роста импорта — в 2,3 раза. В общей доле потребления импортные табачные изделия составили 52,3%.

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Как сообщает портал Energyprom. kz, ежегодно в Казахстане потребляется в среднем 8−10 млрд штук табачных изделий, а ежегодный рост объема потребления в период 2013—2015 годов составляет порядка 44% в натуральном и более чем 11% в стоимостном выражении.

«В среднем в 2015 году на душу населения приходилось порядка 769 сигарет, или 38 пачек сигарет в год. Объем реализованных табачных изделий может увеличиваться как за счет роста числа курильщиков, так и за счет увеличения объема потребления ими табачной продукции», — отмечается в сообщении.

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Следует также добавить, что за год цены на табачные изделия в Казахстане выросли на 11,9%, до 337 тенге (62,4 руб.) за пачку сигарет.

На фоне сокращения производства и роста цен на табачные изделия совсем неудивительными выглядят новости о фактах выявления контрафактной продукции.

К примеру, в первом квартале 2017 года в Южно-Казахстанской области было выявлено и закрыто крупное производство по выпуску контрафактных сигарет. Как сообщили в Службе экономических расследований Комитета государственных доходов (КГД) Министерства финансов, фабрика такого масштаба обнаружена на территории Казахстана впервые.

HM Revenue & Customs Изготовление табачной проукции

По словам представителя КГД Артура Барамышева, на фабрике было изъято около 900 тысяч поддельных акцизных марок, более 20 тонн табака, сырье для производства и упаковки сигаретной продукции, промышленное оборудование мощностью до 3 тысяч сигарет в минуту.

HM Revenue & Customs Изготовление табачной проукции

«По материалам дела проходят не менее 10 человек — это граждане Киргизии, Казахстана и Узбекистана. За 3−5 месяцев они развернули производство и наладили ежедневный выпуск от 300 тысяч до 500 тысяч поддельных сигарет. Отличить их от оригинала крайне сложно. За подобную деятельность закон предусматривает наказание от 3 до 5 лишения свободы с конфискацией имущества», — сообщил Барамышев.

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При этом он отметил, что в торговые точки контрафактная продукция поступала по цене 250 тенге (46,2 руб) за пачку, то есть на 16 рублей дешевле средней стоимости. Отметим также, что за 2016 год КГД изъяли из оборота более 500 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Между тем, по подсчетам руководителя аналитической группы «Кипр» Ерлана Смайлова, из-за контрафактной табачной продукции казахстанский бюджет ежегодно теряет порядка 3,3 млрд тенге (611 млн руб.)

«Я примерно разложил и посчитал стоимость потерь государства от 1% легального рынка. Если говорить о данных 2016 года, мы можем говорить о рынке, по разным оценкам, в 22 — 23 млрд штук сигарет, если это перевести в пачки получится 11 млн пачек. Это 1% — условно. По минимальной розничной цене в 300 тенге (55,5 руб.) это составило бы 3,3 млрд тенге», — сообщил Смайлов на пресс-конференции.

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При этом эксперт пояснил, что при оценке ущерба для казахстанского бюджета, наносимого контрафактной продукцией, следует также учитывать и другие показатели. Согласно его подсчетам, потери акциза составляют минимум 1,3 млрд тенге (240 млн руб.), а потери налога на добавленную стоимость (НДС) — свыше 350 млн тенге (64,8 млн руб.), а потери по КПН предположительно — 2,3 млн тенге (460 тыс. руб.). Все это от 1% минимального рынка.

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Напомним, как стало известно на днях, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение уровнять индикативную ставку на сигареты для стран ЕАЭС на уровне 35 евро (2158 рублей) за тысячу штук. Об этом говорится в письме заместителя главы Минфина РФ Ильи Трунина в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Единая индикативная ставка — это среднее значение, на которое может ориентироваться каждая страна ЕАЭС при установлении табачного акциза.

В письме Минфина сказано, что для всех стран разработан диапазон отклонений фактических ставок от индикативной. Для Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации размер отклонения должен быть не более чем на 15% в меньшую сторону и не более чем на 20% в большую. Для Армении, Киргизии и в отношении сигарет первой ценовой группы (дешевый ассортимент) для Белоруссии — не более чем на 30% в меньшую сторону и не более чем на 20% в большую сторону.

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На сегодняшний день в Киргизии, Армении, Казахстане, Белоруссии действует фиксированное значение ставки на 1 тысячу сигарет. В России используется более сложная формула, исходя из которой среднее значение ставки «табачного» акциза составляет не менее 34 евро (2096 руб.) за 1 тысячу сигарет. В Белоруссии аналогичный показатель составляет около 500 рублей, а в Казахстане — примерно 1,1 тыс. рублей.