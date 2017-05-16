72-я годовщина Великой Победы отпразднована. Националистически настроенные казахстанские тролли, выступавшие против празднования 9 мая и использования Гвардейских лент уже 10 мая переключились в «спящий» режим. До следующего года. До следующей годовщины Победы. Правда, то тут, то там на просторах казахстанского сегмента социальных сетей вспыхивают еще конфликты на этой почве, но они уже не имеют такого накала страстей. В ближайшее время никаких праздников не предвидится, а потому страна вернулась к прежней жизни и к прежним проблемам, которые из-за обсуждения Гвардейских лент отодвинулись на второй план, но при этом никуда не делись.

Иван Шилов ИА REGNUM

Это и наша Победа!

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 мая в крупнейших городах Казахстана прошел торжественным маршем «Бессмертный полк». О том, сколько человек приняли участие в этой акции, официальных данных нет. Оценки наблюдателей же значительно разнятся. К примеру, в Алма-Ате, по разным подсчетам, в строй Бессмертного полка встали от 25 до 100 тысяч человек. Если последняя цифра верна, это означает, что в акции приняло участие в четыре раза больше людей, чем в 2016 году.

Примечательно, что на посвященных 9 мая торжественных мероприятиях с участием чиновников, на груди буквально каждого была приколота голубая лента с желтым казахским орнаментом — новодел, придуманный в Казахстане в качестве замены Гвардейской ленты — символа «русского колониализма».

А вот на народном шествии Бессмертного полка, напротив, голубых лент на груди участников было раз-два и обчелся. Зато золотисто-черные ленты были сплошь у всех. К слову, на шествии в Алма-Ате среди портретов ветеранов был и портрет товарища Сталина. Он «промаршировал» от начала и до конца.

Но вернемся к ленточным войнам. Незадолго до празднования Дня Победы инициаторы перекраски Гвардейской ленты в голубой цвет писали в социальных сетях, что людям казахстанский символ праздника гораздо ближе, чем тот, что навязывает Россия. И давали прогноз, что на 9 мая в глазах будет пестреть от голубого цвета. Но вышло все наоборот.

Видимо, поэтому — от отчаяния — казахоязычный портал qazaquni. kz опубликовал статью с предложением официально запретить использование Гвардейских, а точнее Георгиевских лент в стране.

«Георгиевская лента сегодня становится не символом Победы, а символом представителей русской национальности в Казахстане. Если вы с голубой лентой — значит, вы казах, а если с георгиевской — русский. Это явное разделение общества. Чтобы не усугублять этот процесс, нужно наложить запрет на использование флага, военной формы, ленты чужого государства», — говорится в материале.

Между тем, не остался в стороне от ленточных войн и министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев.

«Здесь все достаточно просто: мы не должны указывать, что кому делать. Люди должны носить ленточку, в первую, очередь как память. Другое дело, что современный казахстанец гораздо лучше воспринимает бирюзовую ленточку, потому что она имеет непосредственное отношение к независимости нашей страны. Но давайте не будем политизировать этот вопрос. Самое главное — это любовь к нашим предкам, которую мы должны сохранить, и уважение к ним. Мы должны помнить о той трагедии, которая была, о тех потерях, которые мы понесли, о том моральном долге гражданина Казахстана перед нашими предками», — заявил министр, выступая в эфире местной телепрограммы «Открытый диалог».

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM «Бессмертный полк»

При этом Даурен Абаев высказался в поддержку акции «Бессмертный полк»:

«Относительно марша Бессмертного полка лично моя позиция — я поддерживаю, потому что это марш памяти людей, своих предков, которые погибли на фронтах, или которые служили во время Великой Отечественной войны, и это самое главное. Это порыв души, который мы должны поддержать. 9% наших граждан помнят День Победы 9 мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем — это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем», — подчеркнул глава ведомства.

Стоит отметить, что говоря «мы все любим и уважаем этот праздник», министр утрирует. Причем, довольно сильно. Далеко не все любят и, уж тем более, уважают 9 мая. Ленточные споры — яркое доказательство этому. Причем, среди тех, кто не любит День Победы есть и, так скажем, неформальные лидеры казахоязычного общества.

«Называть кровопролитие 1939−1945 годов в отличие от всего мира Отечественной войной, ошибка. Самое верное название — Вторая мировая война. Во-первых, эту войну развязали не казахи. Казахстан как страна, входившая в состав Советского Союза, была вынуждена участвовать в ней. Необходимо отметить: царская Россия и в Первой мировой войне пыталась в 1916 году втянуть в нее казахских жигитов. Однако наш народ, считавший ее чужой войной, поднял восстание. Спустя четверть века казахи, чья интеллигенция была полностью истреблена, а сознание отравлено советской пропагандой, признала Вторую мировую войну своей. Во-вторых, эта война проходила не на казахской земле, чтобы называть ее Отечественной. В-третьих, эта «победа» принесла казахам не очередные достижения, а новые трагедии. Более того, сегодня после обретения Независимости почти все страны постсоветского пространства, входившие в состав Красной империи, считают эту войну чуждой для себя. Сегодня они в этот день не проводят военных парадов, не считают праздником, с горечью вспоминая жертв этой трагедии. Сегодня они, вышедшие из состава прежней метрополии, чувствуют себя самостоятельной нацией, которая сама определяет и оценивает важные моменты своей истории. Значит пришло время и казахам быть самостоятельными, чем мы хуже других? Наша судьба в наших руках», — говорится в опубликованной незадолго до праздника статье политолога Расула Жумалы.

Между тем, по мнению другого политолога, Султанбека Султангалиева, отдельные личности систематически из года в год инициируют ажиотаж вокруг праздника Победы, чтобы, в том числе, выделиться перед теми влиятельными лицами внутри страны и за рубежом, кто является скрытыми либо явными противниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках Евразийского союза.

«Воевать с мертвыми львами СССР и далеким Путиным всегда безопаснее и комфортнее, чем поднимать острые вопросы текущей жизни. Попытки переформатирования праздника великой Победы над фашизмом предпринимаются теми кто, во-первых, не желает признавать, что в советском периоде истории Казахстана были не только трагические страницы, было и место ратному и трудовому подвигу народа. И во-вторых, теми, кто сочувственно относится к нацистским идеям национал-социализма и был не прочь повторить нечто подобное и на казахстанской земле. Так что выражение «Гитлер-ата» (ата — по-казахски дедушка — ИА REGNUM ) — это не плод воображения пользователей социальных сетей», — уверен Султангалиев.

При этом он обращает внимание на следующий факт: среди тех казахстанцев, кто не устает твердить о том, что «война была чужой и, следовательно, победа не наша», можно обнаружить в их рядах преимущественно яростных сторонников киевского майдана и противников Евразийского союза.

«Отрицание значения победы над фашизмом — это не просто проявление исторического невежества, а элемент системы политического мировоззрения, в котором воедино сплелись и ненависть к советскому прошлому, и неприязнь к России, и нередко откровенная русофобия. Подобные настроения, к счастью, не являются официальной позицией властей Казахстана. Я бы сравнил такую антипобедную пропаганду в социальных сетях с мутной грязной пеной, всплывающей на морских волнах. Народ — это могучая волна, преисполненная естественной мудростью, а всякого рода «диванные батыры», злопыхательствующие в том же Фейсбуке — просто статистическая погрешность. И многотысячные акции «Бессмертного полка», прошедшие во многих городах нашей страны, яркая тому иллюстрация, — добавляет политолог.

Между тем, как сообщил на минувшей неделе заместитель председателя Центрального совета организации ветеранов Казахстана Омирзак Озгенбаев, в стране на сегодняшний день осталось всего 2 тысячи ветеранов.

«Сейчас по Казахстану число ветеранов-участников ВОВ около 2 тысяч, их ряды с каждым днем редеют. Число ветеранов тыла не более 150 тысяч. Самому старшему ветерану больше 90 лет. Им оказывается всяческая помощь со стороны государства. Они получают жилье, дворы и дома, где они проживают, проходят постоянно ремонтные работы», — рассказал Озгенбаев.

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О долларе и статистике

Пока в интернет-просторах шли бои между сторонниками голубых и Гвардейских лент, на финансовом поле продолжалась неравная борьба казахстанский национальной валюты тенге против американского захватчика — доллара.

ИА REGNUM Доллар

Нет, речь идет совсем не об официальном курсе, поскольку в этой области обе валюты борются с переменным успехом: к примеру, если в апреле один доллар стоил в среднем 310 тенге (56,3 руб.), то ко Дню Победы он укрепился до отметки 318 тенге (57,8 руб). Однако к концу недели снова ослаб до 315,5 тенге (57,3 руб.).

Нет, доллар побеждает не столько количественно, сколько морально. Как вы помните, в Казахстане в декабре 2014 года президент Нурсултан Назарбаев объявил о курсе на дедолларизацию экономики.

В январе 2016 года глава Казахстана вновь призвал население отказаться от доллара.

«Нам важен в стране тенге, а не доллар. Давайте остановимся, глубокий вдох сделаем и забудем про доллар. Мы живем на тенге, мы покупаем за тенге, мы рассчитываемся за тенге», — подчеркнул он.

С того момента чиновники высоких рангов, в том числе и глава Нацбанка, регулярно отчитывались перед президентом о том, что работа по дедолларизации продвигается быстрыми и успешными темпами.

Однако, как сообщает портал 365info. kz, дело по дедолларизации, похоже, накрылось медным тазом.

«Начиная с июля 2016 года объемы продаж наличной американской валюты обменными пунктами населению устойчиво превышают ее скупку в обратном направлении. Таким образом, можно считать, что период дедолларизации рынка валютной наличности, длившийся в 2016 году с февраля по июнь, давно закончился в пользу доллара. А если принять во внимание, что тенге девальвировался за март на 0,3%, а в апреле еще на столько же, судя по итогам работы KASE, остается только предположить, что вскоре и на депозитном рынке возобновится их долларизация с «перевертыванием» из тенге в доллары», — отмечается в публикации.

И как тут не вспомнить слова казахстанского экономиста Петра Своика, сказанные им в интервью ИА REGNUM в декабре 2016 года:

«Дедолларизация экономики — как была «бла-бла», так и осталась. Дедолларизация не только не достигнута, но и сама по себе тенденция уменьшения долларовых депозитов и увеличение тенговых, если как-то и проявляется, хотя долларовых все равно больше, то проявляется только за счет совершенно фантастических ставок депозитов и кредитов. Вкладчики может и порадовались бы за 14% (годовая ставка вознаграждения по тенговым депозитам), но экономика на такой стоимости кредитов существовать не может. Это вообще диверсия против экономики», — заявил Своик, оценивая действия Национального банка Казахстана.

Однако монетарные власти с высоких трибун продолжают уверять всех и вся, что страна неуклонно движется к дедолларизации. В доказательство своих слов они приводят официальные статистические данные. Но можно ли им доверять?

«В демократическом обществе независимость официальной статистики равнозначна свободе слова. Экономические агенты хотят открыто выражать свои мысли и получать данные, на которые они могут опираться при принятии решений. Это важно как для простых граждан, так и для бизнеса, и инвесторов. Граждане должны быть уверены, что правительство выполняет свои обязательства и поставленные перед ним задачи, например, в части удержания инфляции, уровня безработицы или темпов экономического роста. Для бизнеса также важно иметь правдивые данные для принятия важных решений, для прогнозирования экономических трендов, которые могут негативно повлиять на их финансовое положение. Даже правдивые данные не всегда объективно отражают реальную ситуацию. Методы, которые использует официальная статистика, не последовательны и требуют доработки. Казахстану необходимо исключить потенциальный конфликт интересов, а именно вывести Комитет по статистике из состава Министерства национальной экономики. Министерство, которое отвечает за качественный экономический рост, не должно курировать действия официальной статистики ввиду заинтересованности в постоянном росте показателей, для улучшения личного ключевого показателя эффективности и возможности изменения ряда других данных. Это вызывает недоверие не только у граждан, но и у иностранных инвесторов», — заявил по этому поводу на минувшей неделе экономист Тимур Абилкасымов.

Сомнения в официальной статистике связаны не только с показателями дедолларизации, но и с другими факторами. К примеру, согласно официальным данным, уровень безработицы в стране не превышает 5%. Однако, по мнению независимых аналитиков, эти цифры далеки от истины.

«Реальное количество безработных в Казахстане может превышать официальные показатели статистики почти в три раза, считают эксперты. По мнению экс-министра экономики и торговли Жаксыбека Кулекеева, казахстанский рынок труда имеет ряд характерных черт. Среди безработных становится больше граждан с высшим и средним профессиональным образованием, и меньше — без квалификации и образования. Доля самостоятельно занятого населения составляет 25,4% в сумме с непродуктивно занятыми, о которых говорилось выше. И это довольно высокий уровень», — отмечается в статье «Парадоксы безработицы в Казахстане: растет дефицит рабсилы и число неработающих», опубликованной на портале 365info.kz.

В статье также приводится мнение представителя «Назарбаев Университет» Корлан Сыздыковой, которая считает, что характерной особенностью рынка труда в Казахстане являются «одновременные рост числа безработных и дефицит рабочей силы».

По ее мнению, это произошло из-за «перепроизводства» кадров по одним специальностям и недостатка по другим. Причинами она называет «отсутствие полноценной профориентации и отрыв подготовки кадров от потребностей рынка труда». Теперь выпускники вынуждены тратить время и средства на переучивание либо работать не по специальности.

«Глобализация, возросший уровень конкуренции на рынке труда, отмирание «старых» и появление новых профессий — это та реальность, для ориентации в которой необходимы соответствующие знания и навыки», — приводит портал слова Сыздыковой.

О деньгах и чиновниках

Однако казахстанские власти не спешат решать ворох накопившихся проблем. Напротив, они мечтают о реализации более масштабных и глобальных прожектов — таких как всемирная выставка EXPO, или Всемирный курултай (народное собрание, съезд — ИА REGNUM ) казахов.

К слову, выставка EXPO-2017 откроет свои двери 10 июня и продлится до 10 сентября, а Курултай пройдет в Астане в конце июня.

«В Астане пройдет пятый по счету Всемирный курултай казахов. Его «высокие» идеи — объединить народ и стимулировать зарубежных соотечественников к переезду на историческую родину — вполне понятны и даже благородны. Однако практический смысл таких форумов вызывает множество вопросов, поскольку они мало способствуют решению тех проблем, с которыми приходится сталкиваться как казахам, живущим в других странах, так и оралманам. Вследствие чего девальвируется само понятие «курултай» как всенародного органа по решению важнейших вопросов жизни этноса», — сомневается в надобности этого мероприятия казахстанская газета Central Asia Monitor.

«Считаю, что толку от курултаев казахов, да и в целом от Всемирной ассоциации казахов — никакого. Они все внимание уделяют оралманам (казахам-репатриантам — ИА REGNUM ) и этнической репатриации. Но это, на мой взгляд, вредная идея. Наоборот, казахи, живущие в других странах, — большой плюс для Казахстана. Они выступают как сила влияния и как медиаторы (посредники) между нашей страной и другими государствами. И это надо понимать. Кстати, такая же ситуация и в России. Нет никакого толку от таких конкурирующих организаций, как Россотрудничество и фонд «Русский мир», — приводятся в статье слова этнополитолога Нуртая Мустафаева.

Алексей Саврасов. Степь днем. 1852

С ним не согласен упомянутый выше политолог Расул Жумалы:

«Важность подобного рода курултаев не вызывает сомнений — они позволяют сверить часы, обсудить важные вопросы. Но не надо превращать их в помпезные имиджевые проекты или пиар-акции. Хотелось бы, чтобы эти мероприятия способствовали решению конкретных проблем — в частности, улучшению демографической ситуации в стране, созданию новых рабочих мест. К примеру, у нас есть регионы, особенно на севере Казахстана, которые подвергаются обезлюживанию: там много заводов, фабрик, фермерских хозяйств, где некому работать. Мы должны учитывать эти факторы при размещении оралманов, как поступают другие страны. Ведь это огромное экономическое и политическое подспорье. Например, тот же Израиль смог не только привлечь репатриантов из Советского Союза, Европы, стран Ближнего Востока, но и повысить за счет этого свое экономическое благосостояние и усилить военно-политическую безопасность. К сожалению, нам до такого еще далеко. Хотя это вопрос не только идеологической целесообразности, но и моральной, социальной, экономической, если хотите, политической целесообразности», — говорит он.

Является ли курултай важным форумом или же это все-таки PR-кампания — решать не нам, а его участникам. Однако стоит отметить, что с PR-ом у казахстанских властей все плохо. Во всяком случае, такого мнения придерживается казахстанский политтехнолог и PR-специалист Ерлан Аскарбеков.

«Нет понимания системного, нет правильного подхода, нет обучения высших чиновников и депутатов, 90% просто безграмотны в этой сфере, до сих пор нет правильной системы государственного PR, особенно по превентивной работе с сопротивлением, проводимым регуляторным изменениям. Между тем, единственное, что государство может и должно радикально улучшить ради собственного выживания — это государственный PR. Сотни миллионов долларов на «джинсу» уничтожают наше государство, не давая состояться социальной базе власти, убивая индекс ее доверия, размывая общественный договор. И это при объективных успехах Казахстана! А деньги нужно направить на повышение зарплат рядовым журналистам государственных СМИ, на возрождение культуры как современной, так и традиционной, на основание большой сети корреспондентских пунктов. Все всё знают, что нужно делать, чтобы привести государственный PR к профессиональным стандартам качества. И ничего пока что не меняется», — резюмирует специалист.

Впрочем, государство тратит деньги впустую не только на свой PR, но и на другие — гораздо более важные вещи. К примеру — на борьбу с терроризмом.

Как сообщил на минувшей неделе портал matritca. kz, 80 чиновников управлений по делам религий, спорта, молодежной политики и образования Алма-Атинской области наказаны за неэффективную работу в деле противодействия экстремизму и терроризму.

«Как оказалось, с 2013 года согласно госпрограмме по противодействию религиозному экстремизму только в вышеназванные управления Алма-Атинской области было перечислено почти 6 миллиардов тенге (свыше 1 млрд руб.). Однако, как показала прокурорская проверка, средства, предназначенные на организацию и координирование работы по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму, участие в формировании антитеррористического сознания в обществе тратились не эффективно. Отчеты в акимат (мэрию) о проделанной профилактической работе сдавались формальные», — говорится в публикации.

В ней также приводятся слова начальника отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом прокуратуры Алма-Атинской области Алмаза Абдрасилова.

«На самом деле этими деньгами латали другие дыры. Любая госпрограмма предусматривает финансирование по определенной специфике, а здесь деньги поступали на общий счет, смешивались со всеми остальными и тратились не по назначению. Например, программа предусматривала экскурсии школьников по историческим местам, а подростков просто вели в кино или в цирк, в школах должны были установить камеры видеонаблюдения, поскольку эти учреждения являются объектами уязвимыми в террористическом отношении, но сэкономленные деньги тратились на другие нужды. Более того, по заказу Отдела образования Карасайского района в 11 школах установлено 179 видеокамер, не соответствующих техспецификации, вместо 32 камер, установлены просто 16 канальные видео-регистраторы. В спортшколе в Талгарском районе по отчетам открыты 74 группы, где якобы занимались 906 учащихся, но на деле оказалось, что формально работает только 8 секций», — сообщил Абдрасилов.

Впрочем, чиновники чиновников управлений по делам религий, спорта, молодежной политики и образования Алма-Атинской области не одиноки в своей любви к государственным деньгам. Как сообщила на минувшей неделе казахстанская газета «Время», руководители квазигосударственной компании Airport Management Group (AMG), под управлением которой находятся восемь государственных аэропортов, подозреваются в хищении более 6 миллионов долларов (342,7 млн руб.).

«Эти деньги, по версии следствия, пошли на разработку 18 документов, предназначенных для управления воздушными гаванями. Инструкции действительно были написаны и разосланы во все восемь аэропортов. В воздушных гаванях бумаги тщательно изучили, и особо дотошные сотрудники заметили, что инструкции, мягко говоря, чем-то похожи на уже внедренные нормативно-правовые акты, за которые отвечает комитет гражданской авиации. А затем те же документы сравнили следователи управления расследования правонарушений в финансовой сфере комитета госдоходов. Вот так и появилось уголовное дело в отношении руководителей AMG», — пишет издание.

Alexanderps Нурсултан Назарбаев

Отдельно стоит отметить и другую тему, которая также живо обсуждалась на минувшей неделе. Речь идет о модернизации общественного сознания, курс на которую 12 апреля объявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»).

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«Уже вполне ясно, чем сейчас займутся члены нацкомиссии (Нацкомиссия по модернизации общественного сознания — ИА REGNUM ). Это конференции, круглые столы с длинными докладами все с теми же лицами, с заученными текстами. Вероятно, мы будем наблюдать элементарное ИБД (имитация бурной деятельности), вытекающее в отличный отчет с максимальным «все усвоили», то есть процесс будет проходить под той же старой схеме. Начинать, я просто уверен, следует с создания независимой комиссии, имеющей объективные взгляды и нацеленность на результативный «выхлоп». Нет? Тогда все задумки останутся лишь на бумаге, как и ряд других, честно говоря, государственных программ», — уверен казахстанский политолог Ислам Кураев.

При этом он напоминает, что раньше создавать платформу для формирования идеологической мысли Казахстану не было смысла, так как «народ проявлял полный абсентеизм. В последнее же время интерес масс к политическим процессам в стране значительно вырос, и дальнейшее развитие по принципу волюнтаризма становится просто неуместным. Чаще всего социальные настроения вызваны депривацией».

Аналогичной позиции придерживается и политолог Султанбек Султангалиев.

«Восторженный апломб наших излюбленных властью представителей интеллигенции на статью президента о модернизации общественного сознания вызвал у меня чувство оторопи. Во-первых, гуманитарная модернизация не реализуется по вдохновению небожителей политического Олимпа и бюрократическим указам. Это естественный, эволюционный, поступательный этап развития общества. Во-вторых, ничего принципиально нового в озвученной идее модернизации нет. Президент на протяжении всех 25 лет независимости призывает к обычным моральным нормам человеческого поведения, а так же этике делового предпринимательства и государственной службы, принятой в развитом обществе — скромности, порядочности, честности, патриотизме. Провозглашенная модернизация вполне может свестись к ритуальным верноподданническим танцам с бездумным «одобрямсом» и информационной кампанейщине при полном равнодушии 99% населения страны, которое волнуют совершенно другие, проблемы обычного, земного, материального характера. В общем, первоначально необходимо модернизировать сознание чиновников путём ужесточения Уголовного Кодекса», — заявил Султангалиев в интервью порталу matritca.kz.

Он также подчеркнул, что большой скепсис относительно успешности реализации проекта внушает само несовершенство государственной системы управления, косность и коррумпированность бюрократического аппарата, оглушительно провалившего практически все государственные программы.

О коррупции и России

Коррумпированностью чиновничьего аппарата, которую упомянул Султангалиев, в Казахстане никого не удивить. Об этом наглядно свидетельствует статья под заголовком «Особенности национальной борьбы с коррупцией», опубликованная в газете Central Asia Monitor.

«Для большинства казахстанцев власть и коррупция — понятия практически тождественные. Борьба с коррупцией в нашей стране стала частью борьбы политической. Возвращение финансовой полиции в прямое подчинение президенту страны лишний раз это доказывает, а система сдержек и противовесов, используемая Ак-Ордой во внутренней политике и при осуществлении контроля за различными кланами, призвана обеспечить спокойствие во время переходного периода. Верховная власть прекрасно осознает, что коррупция в стране обрела политический фундамент, и сейчас, в условиях транзита, борьба с ней становится инструментом давления на элитные группировки. Ведь речь идет о перераспределении не только властных полномочий, но и активов различных финансово-промышленных групп. А главное — это инструмент контроля за возможным финансированием тех, кто может воспользоваться ослаблением верховной власти в период осуществления операции «Преемник». Поэтому борьба с коррупцией в Казахстане может растянуться на долгие годы и вестись именно так, как будет выгодно власти. Ведь не о люстрации идет речь, в конце концов. И пусть наш народ воспринимает эти потуги по искоренению мздоимства как-то же самое, что «пчелы против меда», «рок против наркотиков» или «казахи против мяса», — это никоим образом не волнует власть: у нас ведь, по сути, только коррупция является неким связующим звеном между населением и этой самой властью», — отмечается в публикации.

Впрочем, не только вышеперечисленные проблемы волновали казахстанцев на минувшей неделе. Были и те, что относятся к разряду «долгоиграющих». К примеру, переход Казахстана на латиницу.

В частности, казахоязычный портал SN. kz, коснувшись этой темы, сообщил, что не только Казахстан отказывается от кириллицы. Есть и другие — Монголия, к примеру.

«С 1991 года в школах страны изучают старомонгольский алфавит как отдельный предмет. В старом алфавите 28 букв, слова пишутся сверху вниз. Согласно историческим данным, старомонгольский алфавит был подготовлен по указу Чингисхана. Современный алфавит монгольского языка основан на кириллице, на который страна перешла с 1940 года одновременно со странами Средней Азии. Однако с 2025 года Монголия планирует перейти на старомонгольский алфавит», — говорится в статье под заголовком «Вместе с казахами и монголы намерены отказаться от кириллицы».

Но не только кириллица вызывает отторжение у казахоязычных граждан, но и русский язык тоже. Коренное население страны не понимает, почему оно вынуждено на своей родине говорить не на казахском, а на языке другого государства? Не понимают этого и оралманы (этнические казахи-репатрианты — ИА REGNUM ).

«Когда мы переехали в Казахстан, в 2003 году, я учился в начальных классах. Сначала жили в Усть-Каменогорске. Жители города — внешне казахи, плохо говорящие на родном языке, и русские. Словно все чужие, только одно название, что мы все казахи. Когда пошел в школу, по русскому языку дали учить наизусть стихотворение «Родина». Не смог выучить каких-то восемь строк за два дня, плакал из-за этого. Хотелось обратно уехать туда, откуда приехал, там то хоть меня понимали. Пошли как-то с отцом в парикмахерскую, а он не смог объяснить на русском, что нам нужно подстричься. Мой отец, прекрасный знаток казахского языка, выглядел таким несчастным и жалким, когда с помощью жестов пытался изъясняться с русской парикмахершей. А она в ответ твердила: «Извините, я вас не понимаю». Сейчас-то я прекрасно понимаю, что она говорила. Тогда для меня это был абсолютно непонятный мир. И я заплакал от отчаяния. Так мы и не подстриглись. А по пути домой отец сказал мне: «Нужно выучить русский, чтобы выжить. Учи! Это твоя родина!». Стихотворение то я все-таки выучил и впервые получил по русскому четверку. И учил русский язык, чтобы сходить в парикмахерскую… Это было для меня делом чести», — говорится в опубликованном порталом qamshy. kz письме оралмана Маргулана Акана.

Еще один, ставший в последнее время популярным, термин вызывает негативное отношение казахстанцев. Речь идет о так называемом «Русском мире».

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Напомним, когда Назарбаев объявил о переходе на латиницу, депутат Мажилиса парламента Казахстана Ирина Смирнова выразила сожаление по данному поводу.

«Я переживаю, что Казахстан, таким образом, все дальше уходит от Русского мира. Потому что кириллица уходит, и этот алфавит будет потерян для следующего поколения. Мне это печально», — отметила она.

Эти слова стали причиной того, что казахоязычный портал abai. kz предложил повесить на биллбордах изображение Смирновой, как врага национальных интересов.

«Русский мир» воспринимается многими в ближнем зарубежье, как попытка культурной и идеологической агрессии со стороны России против национальных культур независимых государств. Это факт, который наносит сильнейший ущерб восприятию России со стороны соседних народов, который в упор не видят дипломировано вальяжные великодержавные дурни, зарабатывающие гиподинамию в студиях российских телеканалов. Я могу примерно представить истерическую реакцию инициативных недотёп «русского мира», если бы в Казахстане в точности по лекалам Александра Дугина, господ Никонова и Проханова создали бы концепцию «Казахского мира». Я уже не говорю о том, какой потенциальный заряд межнациональной, межконфессиональной распри и сепаратизма несет идея «Русского мира» самой России», — объясняет причины негативного восприятия «Русского мира» в Казахстане Султанбек Султангалиев.

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В числе прочих факторов, что не красят Россию в глазах казахстанцев, есть и финансовые.

«240 миллионов долларов государственного долга простила Россия братской Киргизии, таким образом, обнулив ее задолженность. Списание произведено «под соусом» официальной помощи развитию республики. К слову, за последние три года это уже шестая страна, которой Россия «отпустила грехи» по госдолгу. Среди счастливчиков — Куба, Узбекистан, Монголия, КНДР, Эфиопия. Есть ли у Казахстана возможность попасть в этот список и тоже избавиться от внешних обязательств перед Россией?», — таким вопросом задалась на минувшей неделе казахстанская газета «Караван».

Мнения экспертов, которых на эту тему опросил «Караван», однозначны — никакой халявы от России Казахстану ждать не приходится.

«Мы не сможем убедительно сформулировать необходимость списания долга. Мы позиционируемся на территории бывшего СССР как достаточно благополучная республика, имеющая очень серьезные доходы и неплохой политический режим. На этом фоне тема списания Россией казахстанского госдолга выглядит несколько абсурдной, и наше руководство просто не будет ставить такой вопрос», — говорит экономист Айдар Алибаев.

«Может ли случиться так, что Россия простит Казахстану его долг? Не дай бог нам такой перспективы! Потому что это будет означать, что Казахстан совсем в плачевной ситуации. Оба наших государства являются «монетарными колониями» мировой метрополии, столица которой находится в США. Внешний долг Казахстана, как и правительственная часть этого долга, существует именно потому, что деньги для развития приходится занимать извне. И, по всей видимости, казахстанский долг перед Россией имеет матрёшечный вид. Россия сама является «монетарной колонией», но более высокого уровня, у нее все же больше денег. Казахстан, видимо, занимает у России вторичным образом», — полагает другой экономист Петр Своик.

Впрочем, в негласном противостоянии с Россией у Казахстана есть свои, пусть и маленькие, но победы.

К примеру, как сообщил казахоязычный портал jasqazaq. kz, со ссылкой на ежегодное исследование Всемирного экономического форума, Казахстан в мировом рейтинге «обогнал Россию».

«В рейтинге «Бизнес-среда» Казахстан расположился на 36 месте, первую позицию занимает Гонконг. По «Безопасности и охране» мы на 58, а Россия оказалась на 109 месте, Киргизия на 98. По показателю «Здоровье и чистота» Казахстан занял 6 место, на первом месте — Германия. По «Туризму и путешествиям» среди 136 стран РК заняла 93 позицию. По «Конкуренции цен» Казахстан возглавил список стран СНГ, заняв 8 место», — уточняет портал.