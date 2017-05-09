Астана, 9 мая, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Еще за неделю до празднования Дня Победы были большие сомнения в том, что акция «Бессмертный полк», которая проводится в Казахстане с 2012 года, вновь состоится: бурные споры дискуссии разгорались и вокруг гвардейской ленты, и вокруг нужности акции в Казахстане, да и в адрес самого праздника нередко звучали негативные высказывания.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM

Однако утром 9 мая, когда у памятника Героям Советского союза Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой в Алма-Ате начали собираться люди, стало понятно, что тех, кто помнит, гораздо больше, чем тех, кто пытается перекроить историю.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM

Люди все шли и шли. Практически у каждого на груди была приколота гвардейская лента. Новых голубых лент с желтым казахским орнаментом, призванных заменить гвардейскую ленту, было очень мало.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM

Напомним, в 2017 году противники оранжево-черной ленты добились даже частичной реконструкции памятников: в Чимкенте (город на юге Казахстана) накануне Дня Победы с Обелиска Славы демонтировали гвардейскую ленту и заменили ее на голубую ленту. Аналогичные акции по смене лент прошли и в Алма-Ате. Буквально за одну ночь власти города сменили все рекламные конструкции, на которых была изображена гвардейская лента, на новые, с голубой лентой.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM

Сбор на площади «Астана» у памятника Героям Советского союза был назначен на 11.30 утра. В 12.00 колонна «Бессмертного полка» была полностью сформирована. Во главе процессии стояли два ретро-автомобиля, за ними — БТР, на котором были установлены флаг Казахстана, копия Знамени Победы и Знамя «Бессмертного полка», затем курсанты со штандартами всех фронтов, а после уже горожане с портретами своих героических дедов и прадедов.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM

Грянули первые аккорды песни «День Победы». Колонна тронулась в путь. Маршрут «Бессмертного полка» все тот же: от монумента двум самым знаменитым дочерям казахского народа — Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой — до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, где установлен Мемориальный комплекс и горит Вечный огонь.

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM

Колонна движется ровными рядами. Периодически кто-то из толпы скандирует «Слава героям-победителям! Ура!», «Слава казахстанским ветеранам! Ура!», «Слава подвигу советского народа! Ура!». И толпа каждый раз дружно подхватывает: «Уррра!»

Руслан Бахтигареев ИА REGNUM

Наконец «Бессмертный полк» доходит до парка, где уже собралась многотысячная толпа. Ряды смешиваются, но никакой давки нет. Официальная церемония возложения цветов к Вечному огню прошла еще утром — за два часа до начала шествия «Бессмертного полка», и открывал ее аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек.

«Казахстанцы проявили героизм на всех фронтах войны, доблестно и самоотверженно сражаясь с жестоким врагом. Имена Бауыржана Момышулы, Талгата Бигельдинова, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, Сергея Луганского, Леонида Беды, Нуркена Абдирова и еще тысяч и тысяч казахстанцев золотыми буквами вписаны в историю великих подвигов той войны. Наш долг — сделать все, чтобы сберечь мир и согласие в независимом Казахстане, сохранить безоблачное небо над головами будущих поколений», — отметил Байбек в приветственной речи.

Он также напомнил и о трудовом подвиге казахстанцев: девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца. В республике выплавлялось 35% общесоюзной меди, 83% свинца, 60% молибдена.

После выступления акима собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания, затем состоялось торжественное прохождение роты почетного караула и праздничный концерт.

В Астане также прошли праздничные мероприятия, участие в которых принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства возложил «Гирлянды славы» и корзины с цветами к монументу «Отан коргаушылар» (Защитники Отечества).

«Я сердечно поздравляю всех с великим праздником Днем Победы во Второй мировой войне. Это была самая кровопролитная война в истории человечества, самая жестокая война человечества, которая унесла жизни десятков миллионов человек. В их числе были и казахстанцы. Из всего шестимиллионного населения миллион восемьсот, то есть 20 процентов всего состава населения, отправились на фронты Великой Отечественной войны. Половина из них не вернулись, полегли на фронтах. Ветераны, которые у нас есть, которых нет, проложили путь к нашему счастью, нашей независимости, синему небу нашему сегодняшнему. Поэтому мы сегодня возлагаем цветы к памятнику Защитников отечества, защитников и тех, кто пал на полях сражений, проявляем свои чувства великого восхищения героизмом, трудом на фронтах и в тылу нашего народа. Наше уважение к ветеранам должно быть таким же великим, как и их подвиг. Я хочу еще раз поздравить всех казахстанцев, всех ветеранов с этим Днем Победы радостным. Пожелать крепкого здоровья и всего самого доброго всем нам. Прежде всего, победа была достигнута в результате единства, братства, дружбы всех народов, населявших страну. Именно с этим лозунгом и мы сейчас живем», — отметил Назарбаев.