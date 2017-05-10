Бедность — не порок?

Казахстан

За первый квартал 2017 года инфляция в Казахстане составила 2,75%. Как сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики республики, цены на продовольственные товары увеличились на 3,8%, непродовольственные товары и платные услуги — по 2,1%.

Больше всего в цене с начала года выросли картофель — на 35,5%, овощи свежие — на 18,8%, баранина — на 8,8%, говядина — на 7,3%, масло сливочное — на 5,4%. Кроме того, значительно подорожали и другие продовольственные товары.

По данным той же статистики, величина прожиточного минимума в стране в апреле 2017 года также выросла — на 1,6% по сравнению с мартом, а в сравнении с данными за аналогичный период 2016 года рост составил 11%. При этом величина прожиточного минимума в апреле 2017 года составила 22 792 тенге (4144 руб.).

При этом официальная статистика гласит, что доля казахстанцев, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, упала до минимальной отметки. По итогам 2016 года их число снизилось до 2,6% — это наименьший показатель за годы независимости страны.

«Однако тут не все так однозначно. Так, по итогам 2015 года доля населения, имеющего доход ниже величины прожиточного минимума, в Алма-Ате составляла 0,2%. То есть за год количество бедняков в южной столице выросло в 4 раза. В Астане рост менее значительный — с 0,4 до 0,7%. Хуже в 2016 году ситуация складывалась в Актюбинской области — доля нуждающихся в ней за 12 месяцев увеличилась на 0,9, до 1,9%.

Естественно, что дело не только в резком обнищании отдельных личностей. В большинстве случаев ряды малоимущих в столицах пополняются за счет тех же жителей сел и маленьких городов, которые, не видя перспектив у себя, едут в поисках лучшей жизни в столицы. Получается, как демонстрирует статистика, далеко не у всех», — говорится в публикации портала 365info.

О том, что эти официальные данные несколько оторваны от реальности, говорят и другие цифры. К примеру, в Казахстане за год число людей, переключившихся на фриланс (подразумеваются занятые, выходящие на временную работу — ИА REGNUM ), выросло на девять тысяч человек, или на 4%, и к концу 2016 года превысило 215 тысяч человек. В результате доля фрилансеров среди наемных работников в Казахстане увеличилась с 3,3% до 3,4%.

Как правило, фрилансеры и их права законами практически не защищены. И массовый исход специалистов во фриланс в будущем может навредить как им самим, так и экономике страны в целом.

«За 2016 год численность городского населения, имеющего временный контракт, увеличилась сразу на 42%, с 73,5 тысячи до 104 тысяч человек. Сельские жители, напротив, активно уходят от временной занятости — за прошлый год их число уменьшилось на 17%, или на 22 тысячи человек, до 111 тысяч», — сообщает «МК Казахстан».

Однако не исключено, что с 2018 года ситуация изменится, поскольку по новому трудовому законодательству со следующего года изменится принцип оказания адресной социальной помощи малоимущим семьям: в стране начинают борьбу с тунеядцами.

Как сообщила на минувшей неделе вице-министр труда и социальной защиты Казахстана Светлана Жакупова, с 2018 года денежная помощь будет делиться на два вида: безусловная и обусловленная.

По словам вице-министра, безусловная помощь будет выдаваться тем семьям, которые в силу объективных причин не имеют возможности трудиться. Обусловленная же денежная помощь будет оказываться семьям, в составе которых есть хотя бы один трудоспособный член. С семьёй будет заключаться социальный контракт, одним из условий которого будет трудоустройство этого трудоспособного члена семьи и получение им заработной платы параллельно с получением адресной социальной помощи.

«Трудоспособные члены семьи не должны отказываться от трудоустройства. В случае отказа от трудоустройства, будут применены к данной семье штрафные санкции. Это означает, что если человек отказывается в первый раз, то сумма пособия уменьшается на 50% для трудоспособных членов семьи. Если отказывается второй раз беспричинно, то прекращаются выплаты всем трудоспособным членам семьи. Остаются безусловные выплаты для нетрудоспособных — это дети, мамы, которые сидят по уходу за детьми до 7 лет», — уточнила вице-министр.

И доказать государству, что ты фрилансер, а не тунеядец, будет довольно проблематично.

Но проблематично в Казахстане не значит нерешаемо. Коррупция — это болезнь, поразившая практически все государственные органы страны. Об этом свидетельствуют цифры, опубликованные в недавнем Национальном докладе о противодействии коррупции: в 2016 году в стране было зарегистрировано 2807 коррупционных преступлений.

«По данным Международного валютного фонда, из-за коррупции мировой ВВП ежегодно теряет около 2%, что эквивалентно 1,5−2 трлн долларов (87,6−117,2 трлн руб.). Если провести аналогичные расчеты на примере Казахстана, то ежегодные потенциальные потери составляют около 3,8 млрд долларов (221,9 млрд руб.)», — говорится в отчете.

Следует отметить, что в Казахстане давно и регулярно звучат предложения узаконить коррупцию, раз уж эффективно бороться с ней не выходит. Определить законодательно расценки за ту или иную услугу того или иного госслужащего в зависимости от материального положения просителя.

И тут можно воспользоваться предложением, которое на минувшей неделе выдвинули казахстанские юристы. Если коротко — они предложили официально поделить казахстанцев на сословия.

Поводом для такой инициативы послужила формулировка, которая была добавлена в Уголовный кодекс, — разжигание сословной розни. За это преступление предусмотрено наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения, а то и смертная казнь с конфискацией имущества или выдворением из страны. Проблема одна — в стране официально нет никаких сословий.

«В Конвенции о правах нет такой формулировки — сословия! А раз так, то в национальном законодательстве она тоже не должна употребляться. Но словосочетание «сословная рознь» уже внесено в Конституцию — акт высшей юридической силы, поэтому теперь его просто обязаны внести и в закон. То есть эта норма будет недействующей, потому что в Казахстане нет сословий, но она будет сидеть в законе, пока она прописана в Конституции!» — говорит по этому поводу директор Института европейского права, доктор юридических наук Марат Башимов.

Адвокат Хамида Айткалиева уверена, что норма, предусматривающая уголовное наказание за разжигание сословной розни, появилась в Уголовном кодексе совсем не случайно.

«Это сделано намеренно, чтобы в будущем можно было воспользоваться этим упущением. Подобные статьи являются политическими, и соответственно в них очень много таких «упущений». Если следовать логике некоторых сенаторов (Сенат — верхняя палата парламента — ИА REGNUM ), то у нас в Казахстане существует прослойка общества, которая наделена особыми правами и привилегиями. И поскольку депутат определил принадлежность к сословию в зависимости от толщины кошелька, то наши правоохранительные органы тоже могут исходить из этого», — поясняет Айткалиева.

Одним словом, без сословий не обойтись ни при определении наказания за разжигание сословной розни, ни при формировании прайс-листа на коррупционные услуги. Так что предложение адвокатов может оказаться весьма кстати.

Acta est fabula

На минувшей неделе не стихало в Казахстане и обсуждение перехода казахской письменности на латиницу. В обществе продолжаются споры о том, нужна ли казахскому языку латинская графика или все же кириллицу оставить?

«Переход казахского шрифта на латиницу — важнейший шаг к деколонизации, это избавление от навязанного алфавита, обретение свободы. Не зря в некоторых политических кругах России высказывают обеспокоенность тем, что мы отдалимся от российского культурного пространства. Однако нельзя отрицать, что многие народы, пользующиеся латинским шрифтом, имеют тесные связи с русской культурой. Поэтому казахско-русские экономические, культурные и научные связи будут развиваться дальше», — поделился своим мнением на этот счет казахстанский ученый Амангельды Айталы на казахоязычном портале kerey.kz.

Российские эксперты действительно несколько напряженно отнеслись к решению Казахстана перейти на латиницу. К примеру, оренбургский журналист Андрей Федосов считает, что реформа казахского языка — внутреннее дело Казахстана. Но относиться к этому моменту легкомысленно Федосов не рекомендует.

«Полагаю, упрекать соседей в переходе на латинский алфавит глупо. Это означает лишь, что Запад в какой-то момент стал для них привлекательнее. Почему? Наверное, потому что Россия проигрывает идеологически. Мало присутствует в медиапространстве этой страны. Мало занимается продвижением Русского мира. Самое неприятное — это мы уже проходили. На Украине. Долгие годы мы уповали там на давнее братство, общую историю. Пили с ними горилку, плясали гопака. Поддерживали экономику этой прежде невиданной страны ценами на газ и кредитами. А ДРУГИЕ никому не помогали. Они просто недорого купили местных маргиналов и организовали там агрессивную пропаганду. И всего за несколько лет миллионам людей внушили, что Украинская держава была современником Древней Греции, а Россия — враг. Причем затратили на это намного меньше, чем мы на поддержание на плаву украинской экономики. И кстати, те, кто ссорил нас с украинцами, немало сил и средств вложили в борьбу с русским языком на Украине. Потому что язык — это не просто средство коммуникации. Это национальный код. Пора делать выводы», — предупреждает Федосов.

О том, что делать выводы пора, говорит не только решение о переходе на латиницу. Есть масса других тревожных звоночков.

К примеру, казахоязычный портал abai. kz предложил вешать на улицах городов билборды с изображением врагов национальных интересов. В числе первых кандидатов на «доску позора» оказалась, к примеру, депутат Ирина Смирнова, которая заявила, что переход на латиницу означает уход от Русского мира.

«Можно эти билборды выставить на центральных улицах крупных городов. Иначе они не перестанут унижать казахов. Среди первых кандидатов на «доску позора» депутат Ирина Смирнова, которая после заявления Елбасы о переходе на латиницу сказала, что мы отдаляемся от Русского мира, или коммунист Владислав Косарев, горящий желанием привезти тело Ленина в Казахстан. Список получится длинный», — пишет автор заметки Акеш Байбатыр.

Еще одним тревожным звонком можно считать публикацию журналиста казахоязычного портала ult. kz Марата Токашбаева, который написал о том, что в Казахстане есть только одна нация — казахская, а все остальные — только диаспоры.

«Определение «многонациональный» было узаконено в союзной Конституции, принятой 20 апреля 1978 года. На самом деле в Казахстане никогда не было других наций, кроме казахов, и не будет. Для того чтобы называться нацией, у этноса не должно быть другой родины. С этой точки зрения на казахской земле может быть только казахская нация. Нет правового основания у диаспор, живущих здесь, называться нацией. В Конституции, принятой в1995 году, нет словосочетания «многонациональный Казахстан». И то, что здесь проживает 130 национальностей и народностей, это все выдумки. Есть 9 диаспор, численность которых не более 100 тысяч человек, и представители других национальностей. Следовательно, нет законного основания для словосочетания «многонациональный». Это слепая калька с конституции Казахской ССР. Поэтому нужно в рамках духовной модернизации полностью реформировать и межэтническую политику», — уверяет читателей Токашбаев.

Или другой факт: в Алма-Ате в скором времени откроют памятник жертвам голодомора. Его презентацию на днях в музее Алма-Аты провел аким (мэр) города Бауыржан Байбек. Памятник создан по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Открытие памятника состоится 31 мая ко Дню жертв политических репрессий, который отмечается в стране с 1997 года.

«Массовый голод (Ашаршылык) 1931−1933 годов в Казахстане был вызван официальной политикой «уничтожения кулачества как класса» и коллективизацией, а также увеличением плана заготовок продовольствия и конфискацией скота у казахов центральными властями. Имущество под конвоем милиции направляли в «точки оседания». Результатом всех этих акций стал небывалый голод, поразивший все без исключения районы Казахстана. По разным оценкам, от 2 до 3 миллионов человек стали жертвами массового голода, более 1,5 миллиона бежали, что в общей сложности составило 60−65% всего казахского народа. Часть казахов вынуждены были откочевать в Китай, Монголию, Ирак и Афганистан», — сообщает в новости о памятнике государственное информагентство «Казинформ».

Следует добавить, что это не первый памятник жертвам голодомора в Казахстане. Еще в октябре 2014 года аналогичный монумент появился в Балхаше.

«В результате этого голощекинского террора в Казахстане погибло больше половины коренного населения. А вот данные, которые приводит казахстанский демограф Макаш Татимов, соавтор установленного памятника: «Погибло 2 миллиона 350 тысяч казахов — 51% от общей численности. Тогда численность казахов составляла больше 5 миллионов, но в Казахстане официально жили 4 миллиона 200 тысяч. Особенно пострадали северные скотоводческие регионы. Из-за изъятия скота, насильственного оседания, нового образа жизни, но в основном все же из-за изъятия скота. Голощекинский голодомор — одна из величайших трагедий XX века. По масштабам он в процентном отношении превосходит армянский геноцид, в три раза превосходит украинский голодомор, и он почти равен еврейскому Холокосту. Он даже трагичнее, чем кампучийская резня при Пол Поте», — сообщал в 2014 году «Континент-А».

Еще один сигнал вроде бы обусловлен экономическими причинами, но тем не менее выглядит довольно двусмысленно. Как сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки», с 1 июня 2017 года пассажирский поезд сообщением Алма-Ата — Москва больше ходить не будет.

«В прямом международном сообщении между Алма-Атой и Москвой наполняемость составила менее 40 процентов, что является нерентабельным. Однако, учитывая интересы пассажиров, совместно с ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») вместо отмены поезда №7/8 было принято решение сократить маршрут до станции Саратов. При этом расписание было разработано с учетом удобной пересадки пассажиров на станции Саратов на поезд № 17/18 сообщением Саратов — Москва формированием ОАО «РЖД», — пояснили в пресс-службе компании.

Являются ли эти факты свидетельством того, что между Казахстаном и Россией пробежала черная кошка? Власти обеих стран любые подозрения подобного рода всячески опровергают: мол, страны — партнеры навеки, и дружба их нерушима. Но все-таки определенное охлаждение друг к другу заметно уже и невооруженным глазом. А тут еще и украинские СМИ масла в огонь подливают, а казахстанские — активно перепечатывают.

К примеру, украинский портал dialog.ua объявил о том, что Россия начала «скрытую гибридную войну в Казахстане». Поводом стала новость о том, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой решить проблему переселения двух тысяч российских граждан из Байконура на родину.

«Есть проблемы по отдельным территориям. Две тысячи граждан в Байконуре не имеют сейчас возможности отселиться в Россию, потому что прекратила действие программа. Я подготовила для Вас специальное обращение, письмо. Прошу его рассмотреть и принять соответствующие меры», — обратилась к Путину Москалькова. Однако мы знаем, что все эти показные «обращения» омбудсменов — лишь замыливание глаз, а на самом деле автор этого плана сидит сейчас в Кремле. Похоже, начинается кампания по «защите прав русскоязычных» по аналогии с ситуациями в Молдове, Грузии и Украине», — сообщил украинский портал.

И хотя речь идет о переселении российских граждан, новость «о защите прав русскоязычных» живо перепечатали многие казахстанские СМИ. А «Радио «Азаттык» — казахстанское представительство американского «Радио «Свобода» — даже опрос экспертов на эту тему провело.

«Имперские амбиции (у России) не угасают. В то же время со стороны официальных властей России такие выпады не осуждаются и не пресекаются. Я имею в виду, прежде всего, территориальные притязания со стороны некоторых публичных людей России к Казахстану», — цитирует «Азаттык» мнение ветерана КНБ, генерала Турсуна Айжулова.

Аналогичной позиции придерживается и другой опрошенный изданием эксперт — полковник КНБ в отставке Арат Нарманбетов.

«Есть много общего между министерством обороны Казахстана и бывшим (до аннексии Россией Крыма) военным ведомством Украины, прежде всего в части коррумпированности, которая обязательно сопровождается очковтирательством. Агрессивная пропаганда, которая круглосуточно идет с российского телевидения, особенно опасна в связи с возможностью разжигания межэтнической вражды. Донецк и Луганск — это просто процветающие края были. Это всё извне было привнесено в виде этой гибридной атаки. Всё извне эта пропаганда сработала. В людях разожгли ненависть пропагандой, действующей и день и ночь. И всё это порушили», — считает Нарманбетов.

Но напряженными становятся не только отношения между Россией и Казахстаном: ухудшается и межэтническая ситуация внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией социологов и политологов Казахстана (АСиП). Примечательно, что данные опроса были опубликованы в нескольких СМИ, однако в тот же день страницы с этими публикациями были удалены, и отчет по результатам опроса можно найти только в кэше Google.

«В Казахстане нарастает межэтническая отчужденность. Судя по данным опроса, за последние 4 года в 1,3 раза повысился уровень межэтнической отчужденности в стране. Максимум, к чему открыты сегодня русские и казахи, — это сохранять дружеские отношения (в пределах одной трети опрошенных), в меньшей степени — учиться/работать в одном коллективе и быть соседями. Большинство представителей основных этнических групп в Казахстане оказались практически закрытыми для отношений, предполагающих более тесные связи: развивать совместный бизнес, вступать в семейно-брачные отношения и т.д. Деструктивным фактором, способным уже в ближайшей перспективе поставить под угрозу межэтнический мир и согласие в республике, является растущий казахский этнонационализм, в последние годы активно проявляющий нетерпимость к русскоязычным согражданам, в том числе и своей этнической группы. Как показывает опрос, в межэтнических отношениях основная линия напряженности проходит между казахо‑ и русскоязычными казахами. Линия второго плана — между казахоязычными казахами и русскими. Каждый 6-й опрошенный респондент русской национальности отмечает напряженность отношений с казахоязычными казахами (каждый 11-й казах указывает на напряженность отношений с русскими). В этом плане весьма симптоматично, что уровни ожиданий открытого межэтнического конфликта у русских и казахов совпадают: каждый 5-й опрошенный русский и каждый 5-й казах считают, что конфликта «не избежать», «все к этому идет». Более того — показатели этноконфликтного потенциала русских и казахов также соотносятся в сопоставимых пределах — 32,9% и 34,6% соответственно. Такую синхронизацию «конфликтогенных» настроений у основных этнических групп нельзя рассматривать как случайное совпадение. Скорее, это индикатор наличия ксенофобских настроений, имеющих охватом одну треть казахско-русского населения республики», — сообщает АСиП.

В публикации также рассматриваются и источники ксенофобских настроений среди казахстанских русских:

«Основные источники — рост этнического самосознания казахов и растущая политизация этнической напряженности в республике. Усилилась пропаганда Казахстана как страны казахов и казахской культуры в СМИ и общественных дискуссиях. В казахоязычной прессе, социальных сетях часто используются этнические противопоставления, призывы и другие формы этномобилизации, что ведет к усилению межэтнической отчужденности и ксенофобии у русскоязычного населения, включая русскоязычных казахов. Количество русскоязычных школ сократилось до немногим более 20%, что вызывает негативный отклик у русскоязычных казахстанцев. В последние годы участилось использование казахского языка как инструмента вытеснения русских с тех или иных профессионально-образовательных позиций. Идет навязывание односторонней этноказахской культурной политики», — говорится в статье.

В ней также добавляется, что «тот факт, что в Казахстане до сих пор не произошло насильственных конфликтов, среди прочего, есть результат массового выезда русскоязычного населения из страны. За период с 1992 по 2015 год Казахстан покинуло около 2,5 млн русскоязычного населения, из них более 60% — русские».

Настоящий полковник

7 мая в Казахстане прошел парад, посвященный 25-летию образования Вооруженных сил суверенного Казахстана. Его назвали самым масштабным за всю историю независимости страны. Парад принимал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По площади Независимости в столице Казахстана торжественным маршем прошли более пяти тысяч военнослужащих ВС республики, проехали парадные расчеты военной техники. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе показали порядка 70 единиц авиационной техники Сил воздушной обороны страны. Всего было представлено 400 единиц военной техники.

«У нас нет врагов ни в одной точке земного шара. Мы строим отношения дружбы и доверия по всему периметру с нашими соседями, мы дружны с ними. Мы помним мудрый завет, что единственное мирное соглашение дороже ста побед», — сказал Назарбаев.

При этом глава Казахстана подчеркнул, что стране нужно иметь мощную и современную армию, чтобы защитить свою независимость.

«Казахстанская армия должна держать руку на пульсе времени и быть готовой дать отпор любой угрозе, откуда бы она ни исходила», — отметил глава государства.

Одним из новшеств стал зенитно-ракетный комплекс С-300, который был взят недавно на вооружение Силами противовоздушной обороны Казахстана.

Кроме того, были продемонстрированы система залпового огня «Каз Град», «Смерч», «Прима», боевые разведывательные машины «Кобра», боевые машины пехоты БМП-2, огневая система ТОС-1 «Солнцепек», противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», бронетранспортеры БТР-80А, БТР-82А, гаубица «МСТА-Б», батарея пушек «Гиацинт», самоходный миномет «Тюльпан», тактические ракеты «Точка-У», бронированные колесные машины «Арлан», высокоманевренные многоцелевые армейские бронеавтомобили повышенной проходимости «Хаммер», беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной разведки «Натиск», колонна специальных бронированных автомобилей «Федерал», специальный полицейский автомобиль «Тигр» и другие образцы современной военной техники.

Отметим, что бюджет Министерства обороны Казахстана на 2016 год составил 434,1 млрд тенге (78,9 млрд руб.), на 2017 год — 382,4 млрд тенге (69,5 млрд руб.). По сравнению с 2006 годом бюджет министерства увеличился почти в 5 раз. Однако после 2016 года финансирование ведомства сокращается. В 2018 году сумма составит 378 млрд тенге (68,7 млрд руб.), а в последующие годы сократится почти на 40 млрд тенге (7,2 млрд руб.).

Следует отметить, что среди 126 стран мира казахстанская армия занимает 66-е место, а среди стран Центральной Азии — второе. На первом месте — Узбекистан. Среди стран СНГ казахстанская армия занимает третье место после российской и украинской.

Вооруженные Силы Казахстана комплектуются смешанным способом, — как по призыву, так и по контракту. При этом более 70% личного состава составляют военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту, и до 30% — военнослужащие срочной службы. С учетом офицерского состава профессионализация армии достигает до 82%. На сегодня в Вооруженных силах Казахстана проходят воинскую службу 35 генералов и около 1000 полковников. В целом структура Вооруженных сил состоит из сухопутных войск, сил воздушной обороны и военно-морских сил. Образованы соответствующие рода войск, наделённые своими стратегическими задачами с учётом возможных военных угроз государству. Среди них аэромобильные войска, ракетные войска и артиллерия, специальные войска. На административных границах страны дислоцируются региональные командования «Астана», «Восток», «Запад», «Юг».

Отметим также, что укомплектованность основным вооружением и военной техникой составляет 92%, в том числе современным вооружением — 24,5%.

Приятным подарком для военнослужащих страны стало распоряжение президента Казахстана повысить должностные оклады военнослужащим Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и государственной службы охраны на 25% с 1 июля 2017 года по случаю 25-летия Вооруженных сил.

Рейхстаг — наш!

Празднование Дня защитника Отечества плавно перетекло в празднование Дня Победы. Традиционно, сопровождалось оно дискуссиями на тему: «не праздник, а День скорби»; «не гвардейская это лента, а власовская» и прочее, прочее в том же духе.

К примеру, общественный деятель Расул Жумалы опубликовал статью на казахоязычном портале zhasalash. kz о том, что 9 мая якобы был не днем почитания жертв и участников войны, а днем превозношения вождей СССР.

«Сокращение с каждым годом числа зарубежных представителей на параде в Москве говорит о многом. В этом военном параде перестали участвовать и руководители бывших союзных республик. К примеру, в прошлом году из 200 стран мира на официальном уровне принимали участие лишь Китай, Венгрия, Казахстан и несколько африканских стран. Если говорить об окончании Второй мировой войны, то точная дата не 9 мая, а 2 сентября 1945 года», — написал Жумалы.

Нешуточные баталии разгорелись, когда стало известно, что в Караганде планируют сделать реконструкцию взятия Рейхстага.

«Если уж развивать и раскручивать логику организаторов, то почему бы не реконструировать Освенцим с Майданеком, а потом еще и Хиросиму с Нагасаки? Вот уж фееричная получится реконструкция! Еще раз: а) если некуда девать деньги, отдайте их самим ветеранам; б) некуда девать энергию, ходите почаще на субботники. Вряд ли наши предки, умирая на фронтах, мечтали о таком цирке! Сходите в мечеть, церковь, синагогу, испеките 7 шельпеков (поминальных лепешек — ИА REGNUM ), поставьте свечки, съездите к местам захоронений или на кладбище, помогите ветерану с огородом. В этом больше памяти и достоинства, чем в карикатурном штурме районного Дома культуры», — высказался по этому поводу другой национал-политолог Айдос Сарым.

Однако, несмотря на критику, реконструкция штурма Рейхстага все же состоялась.

«В преддверии Дня Победы площадь перед Дворцом культуры Нового Майкудука в шахтерской столице на время превратилась в зону ожесточенных боевых действий. Местные любители истории устроили грандиозное представление в честь подвига казахстанца Рахимжана Кошкарбаева, который вместе с сослуживцем Григорием Булатовым, как считают некоторые историки, первым водрузил Красное Знамя Победы на здание Рейхстага. Историческая реконструкция подобного рода в Караганде проводилась впервые. Идея воссоздать памятное событие пришла в голову местному предпринимателю, депутату гормаслихата Толегену Ашимову. Единомышленников и помощников долго искать не пришлось: услышав о готовящемся «штурме Рейхстага», порядка двухсот карагандинцев изъявили желание принять в нем участие. Люди сами шили себе амуницию времен Великой Отечественной войны, мастерили деревянные винтовки, ружья и гранаты. Все исправно являлись на репетиции и по несколько раз ползком пересекали площадь. К слову, местные власти разрешили раздолбить асфальт на этой площади и установить там макеты боевых укреплений. В скором времени тут все равно начнутся работы по благоустройству и всю площадь заложат брусчаткой. К тому же местные строители помогли с декорациями: соорудили ежи с колючей проволокой, доставили на место «боевых действий» мешки с песком и кирпичи. Что касается самого здания ДК, то для придания сходства с настоящим Рейхстагом его затянули маскировочными сетками. И вот 8 мая в 11 утра начался «бой». За действом наблюдали карагандинские ветераны и труженики тыла. Они сидели вместе с ребятишками на импровизированной трибуне. Многие из них растрогались и не могли сдержать слез», — сообщила подробности реконструкции казахстанская газета «Время».

А пока в Караганде готовились к «штурму» Рейхстага, акимат (мэрия) Чимкента совершил «нападение» на Обелиск Славы, расположенный в парке имени Абая. За один день с монумента исчезли гвардейские ленты, украшающие макеты ордена Победы и ордена Отечественной войны, установленные у основания обелиска. На следующий день стало известно, что гвардейские ленты были заменены на национальные голубые ленты с желтым казахским орнаментом.

Аналогичные акции прошли и в Алма-Ате. Буквально за одну ночь власти города сменили все рекламные конструкции, на которых была изображена гвардейская лента, на новые, с голубой лентой.

Впрочем, одной только сменой лент в Казахстане решили не ограничиваться. Следующим шагом стал перевод песни «День Победы» на казахский язык. Новая версия бессмертного хита уже выложена на портале YouTube.

Между тем удивило и отношение казахстанских властей к ветеранам Великой Отечественной войны. Как оказалось, заслуги их перед обществом неравноценны и обусловлены не свершенными подвигами, а исключительно местом проживания. Ветеранам, проживающим в Астане, ко Дню Победы вручили по 500 тысяч тенге (свыше 90 тыс. руб.), в то время как ветеранам Южно-Казахстанской области власти передали вдвое меньше — всего лишь 226 тысяч тенге (41 тыс. руб.).