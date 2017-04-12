В переходе на латинскую письменность есть глубокая логика, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей статье под названием «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс на будущее: духовное возрождение»), опубликованной сегодня, 12 апреля, в газете «Егемен Казахстан».

Казахстан

«Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с особенностями процессов в обучении и науке 21-го века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с помощью ученых и обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», — пишет Назарбаев в своей статье.

Он отмечает, что за долгую историю существования казахский алфавит переводился на ту или иную письменность исключительно из политических соображений, но никак не в интересах народа.

«Вы знаете, что корни казахского алфавита идут из глубокого прошлого: VI—VII вв. — это раннее средневековье. В этот период на Евразийском континенте возникло и начало использоваться древнетюркское руническое письмо известное науке как «Орхоно-енисейские письмена». Это один из самых древних алфавитов в истории человечества. В V—XV веках тюркский язык был языком межнационального общения на значительной территории Евразийского континента. К примеру, все официальные документы и международные переписки Золотой Орды велись в основном на тюркском языке. Когда наш народ принял ислам, использование рунической письменности начало постепенно снижаться, началось распространение арабского языка и арабского алфавита. С Х по ХХ век, в течение 900 лет на территории Казахстана использовался арабский алфавит. 7 августа 1929 года Президиум Центрального исполнительного комитета СССР и Совета народных комиссаров СССР принял постановление о внедрении «Единого тюркского алфавита» на основе латиницы. Письменность на основе латинского алфавита использовалась с 1929 года по 1940 год, затем случился переход на кириллицу. 13 ноября 1940 года был принят Закон «О переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики». Таким образом, история перевода казахского алфавита на тот или иной алфавит диктовалась определенными политическими мотивами», — излагает Назарбаев историю казахской письменности.

При этом президент напоминает, что заявлял о необходимости перехода с 2025 года на латиницу еще в 2012 году в Стратегии «Казахстан-2050».

"Это означает, что с обозначенного периода мы начинаем переход на латиницу во всех сферах. То есть к 2025 году мы должны начать использовать латиницу в делопроизводстве и осуществлять на ней публикацию периодической печати, учебников и всего остального. Этот период уже приблизился, поэтому, не теряя времени, мы должны приступить к этой работе сейчас. Правительству необходимо разработать конкретный план по переводу казахского языка на латинский алфавит. До конца 2017 года при помощи представителей научной среды и используя советы общественности необходимо принять единый стандарт казахского алфавита в новой графике. С 2018 года мы должны приступить к обучению специалистов, которые будут обучать новому алфавиту, а также должны начать готовить учебники для школ. В предстоящие два года должны проводиться организационные и методические работы. Конечно, в период адаптации к новому алфавиту определенное время будет использоваться и кириллица», — поясняет Назарбаев.

Тут следует уточнить, что Назарбаев и раньше высказывался в пользу латиницы. К примеру, выступая 24 октября 2006 года в Астане на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана президент страны заявил следующее:

«Нужно вернуться к вопросу о переходе на латиницу казахского алфавита. Мы в своё время отложили его. Все же латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве. И не случайно многие страны, в том числе и постсоветские, перешли на латиницу. Специалисты в течение полугода должны изучить вопрос и выйти с конкретными предложениями».

Если сравнить эти два заявления, то становится понятно, что за минувшее десятилетие в Казахстане, в том числе и в текстах выступлений главы государства, ничего не изменилось.

В 2007 году, который был объявлен Годом языка в Казахстане, полемика по этой теме обострилась особенно сильно. В ходе общественной дискуссии выяснилось, что у президентской инициативы немало противников, которые считали и считают, что перевод казахского языка на латиницу приведет к обнищанию фонетической специфики казахского языка. Дело в том, что, по мнению лингвистов, латинский алфавит менее приспособлен к казахскому языку, нежели привычная всем кириллица, — в частности он содержит в себе почти вполовину меньше необходимых букв. Сейчас в казахском языке используется 33 буквы русского алфавита плюс 9 специфических букв. Латиница же может предложить всего 26 букв алфавита.

Отметим также, что идея о переходе на латиницу в казахстанском обществе витает уже давно — буквально с момента распада СССР. Однако какие-либо решительные шаги в этом направлении до сих пор не предпринимались. Причин тому множество. В первую очередь, далеко не все граждане страны выражают оптимизм в отношении латиницы. Во-вторых, среди сторонников перехода нет четкого понимания, какой именно алфавит (а есть несколько вариантов казахского алфавита в латинской транскрипции) использовать. В-третьих, такой переход потребует больших материальных ресурсов.

Между тем, еще в 2013 году, когда перевод казахской письменности на латиницу активно обсуждался, Нурсултан Назарбаев активно подчеркивал, что в этом нет никакой политической подоплеки.

«Кое-кто совсем безосновательно увидел в этом некое «свидетельство» изменения геополитических предпочтений Казахстана. Ничего подобного. На этот счет скажу однозначно. Переход на латиницу — это внутренняя потребность в развитии и модернизации казахского языка. Не надо искать черной кошки в темной комнате, тем более если ее там никогда не было. Напомню, что в 20−40-е годы казахский язык уже использовал латиницу. В трех из пятнадцати союзных республик бывшего СССР до самого момента его распада национальные языки были также на латинице», — пояснил президент.

При этом тогда он подчеркнул, что переход на латиницу не должен повлечь за собой утрату кириллической письменности.

«Этот процесс должен быть хорошо подготовленным и взвешенным. Здесь важно помнить, что в ХХ веке на основе кириллической графики наработан огромный пласт литературного и научного наследия на казахском языке. И важно, чтобы это народное достояние не было утрачено для последующих поколений казахстанцев. Мы создадим Государственную комиссию по переводу казахского языка на латинскую графику», — подчеркнул глава государства.

Чуть позже стало известно, что госкомиссия по переходу на латиницу может быть создана к сентябрю 2013 года. Об этом на заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана по вопросам латиницы сообщил депутат Алдан Смайыл.

Однако в Комитете по языкам министерства культуры и информации Казахстана заявление депутата тогда опровергли.

«Сегодня можно говорить разве что о работе научно-экспертной общественности по определению концептуальных подходов к решению этой задачи. В частности научно-лингвистические вопросы казахского алфавита рассматриваются учеными Института языкознания имени Байтурсынова. Вопрос непростой, все должно быть обдумано. До сегодняшнего дня единого видения по алфавиту среди экспертов и ученых нет», — заявил заместитель председателя Комитета по языкам министерства культуры и информации Казахстан Шерубай Курманбайулы.

В 2016 году заместитель директора Института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Анар Фазылжанова рассказала в интервью казахстанским СМИ о том, что в переходе на латиницу есть масса преимуществ:

«В советский период все иноязычные слова входили в казахский язык через русский язык, он был языком-донором иноязычных заимствований. Но был утвержден строгий закон «писать и произносить все заимствования через русский язык по-русски». Таким образом, естественный механизм адаптирования иноязычных слов на основе артикуляционной базы языка реципиента был выключен. А это мощный иммунитетный аппарат любого языка. То есть любой язык для того, чтобы он существовал, должен иметь свои механизмы адаптации. Они выступают мощными иммунными средствами языка. Если такое средство страдает, велика вероятность, что язык в последующем превратится в креолизированный, калькированный язык. В любом языке иноязычные слова либо переводятся ресурсами этого языка, либо адаптируются к произношению и написанию в этом языке. Например, в русском языке очень много заимствованных слов с английского, немецкого, французского языков, но все они были адаптированы на произносительный лад русского языка. Они все пишутся так, как удобно писать русским, произносятся так, как удобно произносить русским. Например, на сегодня никто в этих англицизмах не узнает английских слов: акцентировать, аналогичный, варьировать, вульгарный, дезинформировать, декорировать, идеальный и т.д.; тюркизмах — тюркских: артель, барабан, бирюза, бугор, кайма, колчан, чемодан и т. д. А в казахском языке все заимствования не только с русского, но и со многих европейских языков пишутся и произносятся по-русски:лагерь, инженер, шахтер, шифоньер, эволюция и т.д. Такой же механизм освоения чужих элементов на свой лад, если посмотреть историю, прослеживается и у казахского языка. Это говорит о том, что язык имел мощный иммунитет:тәрелке (тарелка), бөкебай (пуховой), үстел (стол), самаурын (самовар), бөрене (бревно) и т.д. Но, к сожалению, сейчас в казахских текстах с каждым годом увеличивается объем слов русского происхождения, которые должны писаться по правилам русской орфографии и произноситься по правилам русской орфоэпии. Таких слов с каждым годом становилось все больше и больше. Это «результат» работы многолетнего стереотипа: «пиши русские слова по-русски». Этот мощный, инерционный стереотип до сих пор работает, несмотря на то, что мы получили независимость уже 25 лет назад. И реформы кириллицы тут бессильны. Поэтому, чтобы обойти его (а, как известно по психологии, сломать стереотип сложнее) нужно выбрать новую графику», — разъяснила эксперт нюансы этого вопроса.

Вместе с тем она отметила, что корень проблемы кроется не в кириллице, а в психологических стереотипах.

«Кириллица сама по себе, если рассматривать чисто с лингвистической точки зрения, это совершенный алфавит, модернизированный, современный. Но если мы сейчас начнем на кириллице писать русские слова на казахский лад, адаптируя их по старым механизмам, то сами казахи будут очень возмущены, потому что у них этот стереотип в сознании мощно засел. Они никак не могут представить себе по-казахски написанное русское слово на кириллице. А латинские буквы пока в сознании нашего населения не имеют никакого стереотипа. Если мы латинскими буквами будем писать иностранные слова на казахский лад, в основном русские, то сопротивления не будет. Таким образом, мы можем заново возродить иммунитетный механизм адаптации иноязычных слов. Иначе он наполовину превратится в русский, и наполовину — в казахский. В казахском языке своих исконных звуков всего 26. И эти 26 звуков мы передаем 42 буквами. Вы представляете, казахский ребенок идет в первый класс, он выучивает 42 буквы, среди которых около 15 не касаются его языка. Он их выучивает для того, чтобы писать русские слова. Все слова с европейских языков приходят к нам, преломляясь через русскую орфографию. Если мы перейдем на латиницу, то многие слова мы сможем брать с оригинала и сразу адаптировать их к артикуляции казахского произношения. Тем самым мы сохраним самобытность языка и его звуковой строй», — пояснила Фазылжанова.

Между тем на озвученное вновь предложение Назарбаева о переходе на латиницу уже пошли отклики. В частности профессор, доктор филологических наук, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии НИУ ВШЭ Максим Кронгауз в интервью nsn. fm заявил, что в этом вопросе имеется все же большая политическая подоплека.

«Тут причины, конечно, не лингвистические, а, скорее, политические. Это вопрос политического выбора страны и сближения с той или иной цивилизацией. В данном случае выбор латиницы означает сближение с другими тюркскими языками. Прежде всего, это турецкий. И некоторое удаление от цивилизации, использующей кириллицу, то есть от России. Это всегда очень мучительный процесс. Глаз привыкает к своей графике. Это я ещё не говорю о том, что это достаточно дорогостоящий процесс. Придётся заново издавать классику. Кроме того, речь идёт и о всех наименованиях, переписывании табличек и так далее», — отметил профессор.

В Казахстане тоже дают оценку статье президента. По традиции, реакция пошла с самых верхов. В частности спикер Мажилиса (нижняя палата) парламента Нурлан Нигматулин заявил, что статья главы государства имеет историческое значение, поскольку является масштабным проектом модернизации общественного сознания.

«Она дополняет программу политической реформы и экономической модернизации уникальным видением духовной модернизации казахстанского общества и каждого казахстанца. Только высокообразованные и духовно обогащенные люди могут гибко реагировать на новые вызовы времени и принимать верные решения. Поэтому очень важно, что статья содержит ряд конкретных мер в виде актуальных на сегодняшний день общественно-политических и культурно-просветительских проектов, каждый из которых подразумевает огромный пласт работы. Уверен, что новые масштабные задачи модернизации общественного сознания, поставленные Лидером Нации, откроют перед нашим народом новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития».