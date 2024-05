Казахстан

«Вы каждый день ноете, как вам здесь тяжело и невыносимо, но вы ничего не делаете, чтобы все изменить, чтобы выбраться отсюда».

Рэндл Макмёрфи, «Пролетая над гнездом кукушки»

Минувшая неделя в Казахстане прошла тихо. Значимых новостей было мало, а те, что были, иначе как анонсовыми не назовешь: предстоящий парад по случаю 25-летия Вооруженных сил республики, намерение страны увеличить посевные площади, желание госструктур Казахстана ввести платную доставку документов на дом и так далее в том же духе. Были, конечно, и другие — так сказать, уже свершившиеся, события — к примеру, потеря связи со спутником KazSat-2. Наиболее интересные события за последние 7 дней отражены в новостной ленте ИА REGNUM, посвященной Казахстану.

Ненаучный подход

Полтора тысячелетия назад было очевидно, что Земля — центр Вселенной. Пятьсот лет назад все были уверены, что она плоская. Пятнадцать минут назад ты знал, что человек — самый разумный вид на планете. А что ты будешь знать завтра…

Агент Кей, к/ф «Люди в черном»

В начале недели страна все еще отходила от празднования Наурыза (праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов) и первого визита Шавката Мирзиёева в качестве нового президента Узбекистана. Напомним, узбекский лидер прибыл в Астану 22 марта, где на следующий день провел встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По итогам переговоров было подписано множество двусторонних соглашений.

Казахстанские эксперты активно обсуждали визит Мирзиёева. Основной акцент в прогнозах делался на то, будет ли между Узбекистаном и Казахстаном создано новое региональное объединение в виде какого-нибудь союза. После завершения визита эта тема нисколько не утихла. К примеру, политолог Досым Сатпаев в интервью Forbes. kz сделал предположение, что создание такого союза вполне вероятно.

«Это возможно, если внешнеэкономическая политика Узбекистана претерпит свою трансформацию в сторону большей открытости на долгосрочной основе. Кстати, в отличие от аналогичного первого официального визита в Туркменистан, новый глава Узбекистана, будучи в Астане, был решительно настроен усилить именно экономическое взаимодействие с Казахстаном. Другой вопрос, как эти соглашения будут реализовываться на практике, учитывая, что экономические системы двух стран пока еще сильно отличаются друг от друга, в том числе с точки зрения защиты инвестиций.

Следует вспомнить и то, что еще до Шавката Мирзиёева, в последние годы своей жизни первый президент Узбекистана Ислам Каримов также стал демонстрировать попытку сближения с Казахстаном. Но он лишь пытался создать некий альянс с Астаной по водной проблематике на фоне ухудшения взаимоотношений с Киргизией и Таджикистаном, которые активно пытались реализовать проекты строительства новых ГЭС», — поясняет Сатпаев свою позицию.

Политолог напоминает, что «ни один совместный региональный проект так и не был запущен», поскольку «движение стран Центральной Азии навстречу друг другу шли по изначально бесперспективной траектории «один шаг вперед, два шага назад».

«Если Узбекистан рано или поздно осознает важность региональной кооперации, то начать, в принципе, можно с двух первых шагов. Это создание водно-энергетического консорциума, что когда-то предлагал Казахстан в рамках Центральной Азии, а также формирование «границ с человеческим лицом», которые бы облегчали передвижение людей, товаров, капиталов и услуг. Ведь в этом случае инвесторы будут ориентироваться на больший по размерам рынок всей Центральной Азии, а не на маленькие экономические пространства отдельных государств региона», — говорит Сатпаев.

При этом, как отмечает эксперт, есть риск того, что «пробуждающийся» Узбекистан может составить экономическую и политическую конкуренцию Казахстану.

«Реальная, а не мнимая внешнеполитическая и экономическая открытость нашего соседа действительно имеет для Казахстана не только явные плюсы, в виде снижения региональной напряженности, но и скрытые минусы. Ведь превращение Узбекистана в более открытое и инвестиционно привлекательное государство при условии реализации успешных экономических реформ может со временем лишить Казахстан образа экономического фаворита в регионе, который, в основном, строился вокруг добычи сырья. Если новому руководству Узбекистана удастся хотя бы частично реализовать свои планы по улучшению делового климата, это позволит республике составить вполне реальную конкуренцию Казахстану. К тому же в Узбекистане, территория которого меньше, проживает населения почти в два раза больше, чем в Казахстане, и значителен процент более дешевой рабочей силы, что может быть привлекательным для инвесторов и международных кредиторов. В целом, Узбекистан планирует в 2017—2021 привлечь кредиты международных финансовых институтов на сумму более $7,7 млрд. В частности, Всемирный банк готов предоставить $3 млрд на реализацию 27 проектов. Азиатский банк развития к 2019 выдаст кредиты на сумму $3,7 млрд для осуществления 25 проектов. Еще $1 млрд выделит Исламский банк развития», — поясняет Сатпаев.

Кроме того, по словам Сатпаева, у Узбекистана в глазах международных инвесторов есть один большой плюс, которого пока нет у Казахстана.

«В отличие от нашей республики, в Узбекистане уже прошли первый этап смены власти, и пока бесконфликтно. Понятно, что среднесрочное будущее страны все еще туманно, учитывая наличие большое количества нерешенных внутренних экономических и политических проблем, которые накопились в стране еще при Исламе Каримове. Но если руководство Узбекистана сможет провести страну через все возможные рифы политической нестабильности, то, с точки зрения долгосрочных инвестиций, это государство может быть более предпочтительным, чем Казахстан, которые все еще стоит на пороге транзита власти, что многими инвесторами уже рассматривается в качестве дополнительного серьезного политического риска», — резюмирует эксперт.

Как будет выпутываться из этой дилеммы Казахстан — пока не ясно. Но однозначно можно сказать одно: стране совершенно не выгодно лишаться статусов экономического фаворита и наиболее привлекательного для инвесторов государства в регионе и терять миллиарды иностранных инвестиций. Потому что стоимость нефти низкая, страна переживает затяжной экономический кризис, о котором, правда, говорить совершенно не принято. Но о том, что кризис есть, свидетельствуют многочисленные факты. К примеру, то, что доходы населения в долларах за три года упали в 1,5 раза или то, что государственный долг страны по состоянию на 29 марта превысил 11,6 трлн тенге (2,14 трлн руб.).

Еще одним свидетельством сложного экономического положения Казахстана является расходование средств из Национального фонда страны. Нацфонд — это такая кубышка, в котором аккумулируются доходы, получаемые страной от продажи нефти. Изначально Нацфонд был неприкасаем: в нем хранились деньги для будущих поколений казахстанцев. Но потом его распечатали…

«Как сообщили в правительстве и Нацбанке, «на оздоровление банковского сектора» выделяется более 2 трлн тенге (370 млрд руб). В основном эти деньги будут выделены из Национального фонда. Как заявил ряд экспертов, за указанные средства, скорее всего через Фонд проблемных активов, выкупят «плохие» кредиты «Казкоммерцбанка», чтобы затем его мог приобрести Народный банк. Что касается бюджета, то от него, считают аналитики, уже пора спасать сам Нацфонд, поскольку трансферты достигли серьезных для нашей «копилки будущего» размеров. К нынешнему году из Нацфонда выделяется практически 3 трлн тенге (555 млрд руб.). По сообщению министра нацэкономики Тимура Сулейменова, снижения объема трансфертов следует ожидать лишь к 2020 году. Выдержит ли Нацфонд подобную нагрузку, пока остается неизвестным», — говорится в статье «Пора спасать Нацфонд?», опубликованной на минувшей неделе на портале «Номад».

Следует отметить, что казахстанские эксперты, опрошенные порталом, выражают крайнюю обеспокоенность фактом траты денег Нацфонда.

«Все страны постсоветского пространства, кроме нас, России и Азербайджана, тоже нефтяных держав, сумевших сформировать нацфонды, ходят с протянутой рукой. Скатываются в рецессию. Поэтому мы правильно пользуемся Нацфондом, но бесконечно черпать из него нельзя. Чем меньше он будет, тем ниже будут у нас рейтинги, тем дороже Казахстан будет занимать деньги за рубежом. Думаю, нужна новая концепция управления Национальным фондом, так как на сегодняшний момент, как я понимаю, несколько чиновников Нацбанка по большей части определяют политику расходования средств. Докладывают президенту, что так будет лучше и выгодней, но за свои советы они потом ответственности не несут», — заявил депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента от Коммунистической Народной партии Айкын Конуров.

«Национальный фонд должен существовать для обеспечения хорошего будущего, а не для того, чтобы исправлять неизвестно чьи проблемы прошлого. Деньги Нацфонда не должны направляться в банковский сектор, где они «сгорят», как и выделенные в 2008—2009 средства. Они должны идти на такие экономические объекты, которые могут сами приносить деньги. Вкладывать деньги в наш квазигосударственный сектор, который очень плохо управляется, дает низкую прибыль государству как акционеру и состоит из кучи уровней управления, которые не нужны, это реально красть будущее. Спасением банков должны заниматься их акционеры, до этого получавшие дивиденды из их прибыли. Куда-то же они эти деньги дели? Почему прибыль должна доставаться им, а убытки должны оплачивать все граждане страны вместе взятые? Да и не настолько важна банковская отрасль для нашей страны, чтобы постоянно ее вот так вытаскивать. наоборот, сейчас банки тормозят всю экономику Казахстана, за счет того, что аккумулировали огромное количество недвижимости и держат цены на нее. Обрушение цен на недвижимость помогло бы бизнесу намного больше, чем все меры поддержки правительства», — в свою очередь заявил по этому поводу казахстанский политолог Марат Шибутов.

Понятно, что при таком отношении к деньгам будущих поколений вполне обоснованно возникает вопрос: а будут ли эти будущие поколения?

Но неудобные темы в Казахстане теперь поднимать рискованно. К примеру, во второй декаде марта известный казахстанский киноактер Ануар Нурпеисов, будучи одним из гостей съезда казахскоязычных блогеров в Атырау, высказал мысль, что не нужно держаться за этнику, как за единственный институт идентичности, поскольку есть гипотеза, что через 1000 лет не будет такого понятия, как нация. Следовательно, вполне вероятно, что как нации не будет и казахов…

Впоследствии актер неоднократно пожалел о своей откровенности. Ни казахскоязычные блогеры, ни казахоязычное население страны его не поняли. И, пожалуй, только ленивый не предал Нурпеисова остракизму.

Понятно, что столь важное событие не могло так быстро сойти на нет. Его отголоски до сих пор встречаются на просторах казахстанского интернет-сегмента.

«С практической точки зрения вопрос (и ответ!) о том, будут ли существовать казахи в третьем тысячелетии, вряд ли имеет какой-либо смысл. Как справедливо заметил режиссер Нуртас Адамбай, о какой тысяче лет может идти речь, если ты не знаешь, что будет со страной через два года. Но любой вопрос, касающийся национальной самоидентификации, в нашей стране выходит из области рационального — он слишком чувствительный и болезненный, чтобы оперировать прагматическими категориями.

Нам нельзя не быть, мы ведь Мəңгілік Ел (Вечный народ — ИА REGNUM ). Такая слепая вера в собственную исключительность больше всего напоминает религиозную реакционность Средних веков. Теперь нужно говорить, что вообще-то футурологи считают идею нации обреченной в тысячелетней перспективе, и мир станет другим, но казахов это, естественно, не касается. Мир очень конкурентный и мобильный, нужно отвоевывать свое место в новом глобализованном мироустройстве, но только не казахам, нет, у нас и так все отлично. Планетой правят технологии, нетехнологичные страны и народы обречены остаться ресурсоемкими придатками, за исключением нашей замечательной нации. Все, что для этого нужно, — истово верить. А настоящая вера, как известно, не просит доказательств. Тем более, если их нет», — отозвалась на это событие казахстанская газета «Время».

В другой статье «Исчезнут ли казахи через 500 лет или нет — науке это неизвестно», опубликованной на портале «Матрица.кз», приводится мнение биолога Сержана Аманова, который рассуждает о том, что казахам, чтобы не раствориться в общечеловеческой популяции, придется стать влиятельным игроком на геополитической сцене. Таким как Россия, США или Китай.

«Чтобы сравняться с Китаем, нам необходимо кардинально изменить подходы к воспроизводству потомства. Даже если мы сможем призвать ВСЕХ казахов на землю обетованную, придется ВСЕ женское население озадачить ежегодными родами на протяжении следующих 500 лет. Но как показывает история развития экономики в прошлых двух веках, только вовлечение женского труда в общемировое производство позволило так бурно развиваться цивилизации людей. Или поступить как США, привлекая сюда эмигрантов. Для защиты своей территории нашей стране необходимо около 200 миллионов особей только в этом — 21 веке. Вот тут возникает вопрос устойчивости культуры титульной нации к такому потоку не только биологического материала, но и различных культур. Иначе эта земля превратиться в новый Вавилон. Вот и остается нам единственный путь не быть стертыми с лица истории — «Многовекторная» политика. Но боюсь, такой подход, рано или поздно надоест главным геополитическим державам, и через лет 300 в какой-нибудь державе встанет вопрос сохранения этноса казахов, хотя бы в рамках резерваций», — пишет биолог.

Эндшпиль с гайкой

Although Kazakhstan a glorious country, it have a problem, too: economic, social, and Jew.

Borat,

Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan

Всю прошлую неделю в Казахстане активно обсуждали события в России. А конкретно — несогласованные митинги, прошедшие 26 марта. Напомним, президент Владимир Путин уже дал свою оценку этим событиям, заявив, что акции в Москве и других городах России против коррупции «использовались в корыстных целях».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения российского оппозиционного блогера Алексея Навального в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева о незаконной недвижимости и фондах. Песков назвал выступления популистскими и не отвечающими реальному положению дел.

В Казахстане с коррупцией, а точнее с борьбой с ней, дела обстоят очень плохо. Что бы ни предпринимало государство, как бы ни ужесточало ответственность за коррупционные преступления, люди все равно их совершают. Причем очень часто на этом ловят весьма крупных чиновников.

К примеру, в конце минувшей недели был задержан заместитель главы комитета министерства по делам религии и гражданского общества Бауржан Мусин, обвиненный в получении взятки в размере 1,4 млн тенге (около 260 тыс. руб.).

Чуть раньше — в феврале 2017 года — был задержан заместитель директора юридического Департамента министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. Основанием стало также обвинение в получении взятки в размере 6,2 млн тенге (1,24 млн руб.)

А еще раньше — экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Тоже по обвинению в систематическом получении взяток.

Естественно, события в России не могут не беспокоить местные власти. К тому же акции протеста были и в Киргизии, и в Белоруссии. А вдруг по Казахстану тоже прокатится волна антикоррупционных митингов? Что тогда чиновникам делать? А если это вообще очередные признаки цветных революций? Тех самых, которых Казахстану за 25 лет независимости удалось избежать только чудом…

«В этом мире все возможно, в том числе и уличные протесты в Казахстане. Для этого есть субъективные причины — желание подхватить протестную волну, которая прошла в России, Белоруссии, Киргизии, желание капитализироваться и повысить свой потенциал. А из объективных причин я сейчас поводов не вижу. Возможно, будут поводы летом: внедрение обязательного медицинского страхования, новые экзамены, проблемы с ликвидацией последствий паводков, банкротство банков и так далее. Не надо забывать, что наша власть тоже смотрит на ситуацию и вполне может применить превентивные меры. К примеру, после начала призывов к выступлениям арестовать всех возможных лидеров протеста. И на этом все и кончится. Так что я бы сказал, что весна у всех своя будет, и не надо чужие тенденции примерять на нашу реальность», — успокаивает всех политолог Марат Шибутов в статье «Протесты в СНГ: дойдет ли волна митингов до Казахстана?».

Другой политолог Замир Каражанов призывает власть учиться на чужих ошибках.

«Говоря о вероятности подобных событий в Казахстане, нужно вспомнить о прошлогоднем теракте на западе страны: мы считались стабильной страной, и никто подобных событий не ожидал. Поэтому Казахстан ни от чего не застрахован. Нам нужно адекватно оценивать риски, нельзя замалчивать проблемы. Их нужно решать сейчас, чтобы потом не бегать, как пожарные, и тушить все, чтобы хоть что-то спасти», — отмечает эксперт.

Между тем, директор Экспертно-проектного бюро общественно-политических процессов Уразгали Сельтеев уверен, что акции протеста против коррупции в Казахстане маловероятны.

«У нас еще не сформировались основы антикоррупционной культуры и нетерпимое отношение к этому явлению. Напротив, люди привыкли к тому, что житейские вопросы гораздо проще решать посредством сложившейся системы «благодарности». Эта проблема лежит в плоскости деформирующейся ментальности и представляет собой широкое поле для работы на идеологическом уровне. Коррупция как общественно-политический раздражитель больше действует на интеллектуальную прослойку общества, а она у нас не столь широкая. «Молчаливый», латентный протест протекает сам по себе, изучать и прогнозировать его последствия затруднительно. А вот принимать конкретные меры для его нейтрализации, то есть системно устранять условия для коррупции — вполне реально», — говорит Сельтеев.

В свою очередь, один из руководителей Общенациональной социал-демократической партии Айдар Алибаев, обсуждая с радио «Азаттык» эти митинги, выразил уверенность, что в Казахстане подобное не случится.

«В Казахстане есть все проблемы, против которых протестовали в этих трех странах, и казахстанские власти такие же, как в этих странах. Однако обстановка в Казахстане отличается от ситуации в России, Белоруссии и Киргизии тем, что здесь, по словам Алибаева, «народ другой» — обладающий «безграничным терпением». Власти, пользуясь этим, по его мнению, могут и дальше закручивать гайки», — цитирует эксперта «Азаттык».

Вопросом, что будут предпринимать казахстанские власти на фоне митингов в соседних странах, задается и политолог Айдос Сарым.

«События у соседей будут только кочегарить протест у нас. Экономика просела, доходы граждан падают. Внешних резервов нет. И выбор сильно ограничен: либо впадать в маразм дальше и показать нежизнеспособность, либо начать демократический процесс. Что выберет режим?» — приводятся в публикации слова Сарыма.

Между тем политолог Ерлан Саиров в интервью порталу «Матрица.кз» заявил, что о последствиях российских митингов пока говорить рано:

«Ясно одно, постепенно Россия будет переключаться на решение внутренних социальных проблем. Украина вкупе с Сирией — неподъемная ноша для наших соседей. […]. Великого прорыва в западном направлении не получилось. Решение внутренних проблем, особенно социальных, возможно только при глубокой трансформации всей государственности. Как они справятся, справятся ли вообще, это их проблемы. Нам нужна миролюбивая, уважающая интересы соседей Россия. Я уважаю истинные чувства граждан РФ, которые хотят быть услышанными и жить в достоинстве», — заявляет политолог.

Что касается Казахстана, то тут, по мнению Саирова, нужно создать социальные лифты — и как можно скорее.

«Численность самозанятого населения составляет 2,7 млн человек, что является 25% от общей численности трудоспособного населения страны. Нужно понимать, что это колоссальная социальная сила, которая должна найти свое место в жизни. Молодежь — еще одна тема. Кратко говоря, нам нужна социальная трансформация. Причем нашей стране стабильность и спокойствие нужны как никогда. Значит, нужна колоссальная совместная работа общества и властей. На равноправной основе. Очень много внешних рисков и вызовов. Времени все меньше и меньше», — резюмирует он.

Но кто будет заниматься этими вопросами? Это, простите за тавтологию, тот еще вопрос, поскольку структура власти в Казахстане в последнее время заметно обновилась. Во многих регионах у руля встали люди, имеющие большой аппаратный опыт работы. То есть кабинетный: в кулуарах правительства, но никак не в поле, не на должностях акимов (мэров и губернаторов).

Но и ближайшие соратники президента скоро могут смениться. Не из-за того, что попадут в опалу или сядут по коррупционной статье (хотя и такое возможно), а в силу возраста.

Как отметил казахстанский портал о политике «Саясат», уже в ближайшие несколько лет большая группа нынешнего состава истеблишмента достигнет пенсионного возраста.

«К примеру, в этом году 63 года исполнится: руководителю президентской администрации Адильбеку Джаксыбекову, председателю Верховного Суда Кайрату Мами, акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову. Через год, то есть в 2018 году пенсионного возраста достигнет аким Кзыл-Ординской области Крымбек Кушербаев, а также председатель Высшего Судебного Совета Рашид Тусупбеков. В декабре 2019 года 63-летний порог перешагнет такая знаковая фигура казахстанской политики как посол в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. В том же году в потолок упрется и Ермухамбет Ертысбаев, ныне возглавляющий дипломатическую миссию в Грузии», — отмечает портал в статье «Пенсионный эндшпиль».

В публикации, правда, отмечается, что 63 года в Казахстане для политиков из президентской свиты не означает быстрый конец карьеры, однако же конец этот неизбежен.

«В России проблему высокопоставленных пенсионеров решили повышением предельного возраста для государственных служащих с 65 лет до 70 лет. Соответствующий законопроект был внесен в сентябре 2012 года лично президентом Владимиром Путиным и был принят в начале 2013 года. В Казахстане же новая редакция Закона «О государственной службе» была введена позже — в январе 2016 года. Но Акорда не стала перенимать опыт Кремля и не увеличила пороговое значение, сохранив за пенсионным возрастом роль естественного фильтра для нахождения во власти. Однако возможности для тактических маневров все же были оставлены. Но, как показывает практика, продление полномочий скорее носит ритуальный характер для того, чтобы процесс выхода на пенсию был мягким. И после адаптационного периода пенсионер, морально приняв неизбежность заката своей политической карьеры, выходит в отставку. Так, за последние несколько лет из большой политики выведены Аслан Мусин (экс-посол в Хорватии — ИА REGNUM ), Владимир Школьник (экс-министр энергетики — ИА REGNUM ), Темирхан Досмухамбетов (экс-министр туризма и спорта — ИА REGNUM ), Канат Саудабаев (экс-министр иностранных дел — ИА REGNUM )», — говорится в статье.

Волшебная страна

«Нас всех могли убить… или, что еще хуже, исключить из школы. А теперь, если вы не возражаете, я пойду спать».

Гермиона Грейнджер, «Гарри Поттер и философский камень»

Социальные сети в Казахстане на минувшей неделе гудели от напряжения. Поводов было несколько: и приезд российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева в Астану и в Алма-Ату с лекциями, и проникновение казахстанского бизнеса на российский медицинский рынок, и инструкции МИД России для россиян, направляющихся в Казахстан, и много другое.

Что касается российского медицинского рынка, то тут речь идет о довольно интересной новости — известный казахстанский бизнесмен Тимур Кулибаев решил приобрести 50% подмосковной Ильинской больницы. Сумма сделки, естественно, не называется.

Строительство Ильинской больницы в деревне Глухово Московской области началось в 2014 году по инициативе бизнесменов Абая Закарьянова и Максима Савельева. Руководит проектом Артем Гапеев, ранее занимавший должность генерального директора Европейского медицинского центра (EMC). По плану, Ильинская больница должна объединить несколько многофункциональных высокотехнологичных медицинских центров.

Всего в проект в настоящее время инвестировано 1,35 млрд рублей. Совокупный объем вложений в первые два этапа проекта оценивается инвесторами на уровне $120 млн (6,8 млрд рублей).

Но главная интрига в этой новости — зачем Кулибаеву больница? Тимур Кулибаев имеет много разных активов, как внутри Казахстана, так и за рубежом. Кулибаев занимает вторую строчку в рейтинге богатейших людей Казахстана по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов. Кроме того, Кулибаев — крупнейший рантье в Казахстане. Портфель коммерческой недвижимости бизнесмена составляет около 470 тыс. кв. м (торговые центры, бизнес-центры и склады). Совместно с женой Динарой Кулибаевой владеет Народным банком Казахстана через АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС». Также в числе его казахстанских активов значатся ТОО «Фирма «АЛМЭКС Плюс», ТОО «Кипрос», ТОО «Mercury Properties», АО «Аксайгазсервис», ТОО «Viled Group», ТОО «Viled Fashion» (магазин Saks Fifth Avenue) и другие. Пополам с Михаилом Гуцериевым (№16 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Russia) является собственником АО «Каспий Нефть». Кулибаев — член совета директоров «Газпрома» с 2011 года. А еще он — зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Вот поэтому-то эта новость и вызвала такой шквал обсуждений в соцсетях: всем было интересно, кому же понадобилась эта больница и сколько она стоит?

Между тем казахстанцам нужно было следить не за деньгами Тимура Кулибаева, а за своими. Как стало известно, на минувшей неделе, 6 казахстанских банков были атакованы киберпреступниками. Хакеры пытались получить доступ к конфиденциальным данным держателей карт-счетов, чтобы завладеть их деньгами. В некоторых случаях им это даже удалось. Какова сумма нанесенного кибератаками ущерба, неизвестно. Но зато известно, откуда преступники родом. Как сообщил президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин, следы хакеров ведут на Украину.

«К сожалению, наши органы берут только исполнителей. Наши органы в этом ещё ничего не понимают, им надо всё разжевать, и когда они берут уже определённых людей, проходит уже определённое время», — сокрушается Горожанкин.

Если у казахстанских правоохранительных органов есть проблемы с противостоянием интернет-фишерам, то в борьбе с интернет-пользователями соцсетей у них никаких проблем нет.

Более того, для наказания неугодных в стране была разработана новая статья уголовного кодекса 184−1. В ней говорится следующее: «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному развитию государства и общества». Что интересно — по этой статье можно получить не только от 15 лет до пожизненного заключения, но и смертную казнь, а также лишение гражданства.

«Грустный и затянувшийся полет в пропасть. Или бесконечный поиск нового дна. За посягательство на нашу драгоценную «стабильность» уже и к стенке ставить собрались. Спасибо поправкам в Конституцию, которые разрешили лишать гражданства за «вред жизненным интересам» республики! Что за «жизненно важные интересы» такие у Казахстана, НИГДЕ не раскрывается», — написал по этому поводу в Facebook известный казахстанский юрист Джохар Утебеков.

По мнению правозащитника Евгения Жовтиса, эта статья при ее введении по факту запрещает любую оппозиционную деятельность в стране вообще.

«Это классическая 58-я статья УК РСФСР, только в слегка переписанном варианте. Об этом могут говорить санкции, вводимые за преступление. Статья, очевидно, политическая, и такая санкция, например, как лишение гражданства — прямой симптом даже не авторитарного, а тоталитарного государства», — прокомментировал «Новой газете» эту статью Евгений Жовтис .

В свою очередь, экономист Петр Своик считает, что причина появления такой статьи несколько иная.

«Такие поступки со стороны власти совершаются только тогда, когда все очень и очень перенапряжено. Все идет к некоей финальной развязке, и у кого-то наверху уже сдают нервы. И даже если в итоге все обойдется снижением сроков, отменой смертной казни за такую статью, уже одно введение понятия «лишение гражданства» за подобные нарушения — это симптом «клиники», — говорит Своик.

«Понятно, что статью 184−1, как и практически все другие «антитеррористические поправки», готовят к часу икс, который может растянуться на несколько месяцев и будет тем самым транзитом власти, его основной частью. В такой ситуации становится более или менее понятно, зачем нужно запугивать народонаселение подобными законопроектами: жизненно важные интересы переходного периода нужно обезопасить», — в свою очередь полагает журналист Мирас Нурмуханбетов.

Действительно ли ужесточение законодательства — признак приближающегося транзита власти? Судя по словам известного казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, транзитом в стране даже не пахнет.

«Наш президент находится на своей должности уже 28 лет, и по последним заявлениям видно, что уходить он никуда не собирается. В недавнем интервью он дал понять, что обдумывает выборы 2020 года. За это время было несколько волн наследников, из них некоторые вышли на пенсию, некоторые ушли из жизни, кто-то сбежал, проиграв аппаратные войны. А первый президент по-прежнему у руля и жестко руководит командой, кого-то поднимает, кого-то смещает и расслабиться не дает. Политическая борьба у нас напоминает правила игры в квиддич из книг про Гарри Поттера. Все бегают по полю, добиваясь локальных успехов и терпя тактические поражения, но наступает момент, и игру выигрывает единственный, поймавший золотой мячик. Смысл всей прочей борьбы — сгонять лишний жир и быть всегда в тонусе, но из команды можно вылететь, и тогда ты утратишь возможность поймать золотой мяч», — заявил Ашимбаев в интервью порталу voxpopuli.kz.

И другие новости

Ошибаетесь, уважаемый, это дело общественное. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели.

Иван Бунша, к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»

Как уже говорилось выше, МИД России тоже спровоцировал на минувшей неделе массовые обсуждения и возмущения в социальных сетях. Дело в том, что консульский информационный портал российского МИД опубликовал крайне подробную инструкцию для российских туристов с рекомендациями о том, как нужно вести себя за рубежом. Есть в нем и указания о том, что надо и что не надо делать в Казахстане.

«В общении казахов между собой возможно употребление нижеследующих эпитетов, имеющих оскорбительное значение, повторение которых российским гражданам категорически не рекомендуется.

«Мамбет» — уничижительное прозвище выходцев из сельской местности. Означает «некультурный, малограмотный человек, быдло». «Мамбетом» также могут назвать человека, плохо говорящего по-русски.

«Калбит» — крайне оскорбительное прозвище представителей этносов Центральной Азии.

«Топас», «акымак» — придурок, дурак, тупой.

«Мырк», «мыркымбай» — недалекий, непутевый человек, неудачник, синоним русского «Ивана-дурака».

В обращении к представителям малых народностей страны не приветствуется упоминание их этнической принадлежности, что может быть расценено как высокомерное или пренебрежительное отношение», — говорится в инструкции.

Писатель, тюрколог и историк Марал Томпиев не скрывает своего недовольства этой инструкцией.

«Я считаю, что российский МИД таким образом разжигает межнациональную рознь, то есть акцентирует внимание на культурной части нашего населения. Я удивлен, что МИД России написал такое, тогда получается казахам тоже надо написать инструкцию, чтобы русских не называли «русаками», «ваньками», «дурочками» и тому подобное. Это наше внутреннее дело, как мы себя называем. Эти сленговые выражения знают только те русские, которые здесь живут, а россияне откуда? Многие там даже не знают, где находится Казахстан», — возмущается Томпиев.

«Первая мысль возникла, что в российском МИДе «не все дома». Как можно обсуждать такие примитивные вещи, рассуждать так грубо и безграмотно? Я не знаю, можно ли серьезно обсуждать такое, ведь это грубая ошибка, за которую надо наказывать. Это, прежде всего, подрывает репутацию российского МИДа. Это же деликатные вещи, касающиеся межнационального общения. Если бы речь шла о иностранцах, которые мало знакомы с нашей культурой, я бы еще понял. Но мы родственные народы, бок о бок живем не одно поколение, и нет необходимости разъяснять нам какие-то элементарные и очевидные вещи», — вторит Томпиеву глава Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков.

Между тем, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, памятка была составлена по той причине, что россияне регулярно сталкиваются с проблемами из-за незнания местных обычаев, но не извлекают уроков.

Тем временем казахоязычная газета «Айкын» подсчитала, сколько голов казахов хранится в российской Кунсткамере. Напомним, в октябре 2016 года Кунсткамера вернула в Казахстан череп Кейки-батыра по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, было обещано вернуть и голову другой исторической личности — Кенесары-хана. Однако это до сих пор не было сделано.

По данным издания «Айкын», в Кунсткамере на сегодняшний день хранится еще порядка 40 черепов, принадлежавших некогда знаменитым предкам казахов.

Понятно, что выходки МИДа и черепа казахов в Кунсткамере не прибавляют России очков в глазах казахстанцев. Да еще и повсеместно используемый в Казахстане русский язык тоже вызывает у местного населения жуткое неприятие.

«Вышел в Наурыз на улицу, чтобы посмотреть, как отмечают праздник. Не увидел в районе улиц Абая — Алтынсарина ни одной праздничной надписи на казахском языке. Зато в магазинах везде названия товаров на русском. Попытался образумить продавщицу, на вопросы на казахском языке отвечающую на русском. Говорю ей: «Мы же живем в Казахстане, почему не говорите на казахском?». А она ответила: «Какая разница!». «Только казахи и чукчи гордятся тем, что умеют говорить на русском», — сказал ей в ответ. «Сам ты чукча», — бросила она мне вслед», —пишет на казахоязычном сайте abai. kz казахстанский поэт Мырзан Кенжебай.

Но, пожалуй, самая удивительная публикация минувшей недели была обнаружена на казахоязычном портале qamshy.kz. Статья называется просто, но со вкусом: «Если ваш муж взял вторую жену, поступайте так…» В ней дается 11 практических советов тем женщинам, мужья которых завели себе вторую жену. Приведем их полностью. Вдруг пригодятся. Итак, если ваш муж завел вторую жену, нужно сделать так:

«1. Это разрешено Аллахом, вот если возьмет пятую, тогда можно сильно расстраиваться.

2. Он же не умер, просто еще раз женился. Не увидитесь сегодня, увидитесь завтра. А вы подумайте, сколько женщин остаются вдовами.

3. Ну, будет приходить раз в два дня, бывает же так, что по разным обстоятельствам, из-за работы некоторые жены не видят своих мужей месяцами, или несколько раз в год.

4. Он не совершил прелюбодеяние, он честно женился. И это благое дело.

5. Он женился, не развелся с вами.

6. Он женился на мусульманке, разве хорошо, если мусульманки буду оставаться одинокими?

7. Ему нравятся женщины, значит, он настоящий мужчина.

8. Таких мужчин, взявших ответственность сразу за двух жен, не так уж и много.

9. Он выполняет волю Пророка.

10. Он опирался на Коран.

11. Он хочет, чтобы поклонников Пророка (мусульман) было как можно больше. Поэтому, если ваш муж взял вторую жену, не надо плакать, нужно надеяться на награду за богоугодное дело».