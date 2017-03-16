Национальный банк Казахстана опубликовал результаты исследования «Экспорт Казахстана в условиях корректировки курса тенге», которое наглядно демонстрирует, что фактическая фиксация курса тенге к доллару в период до августа 2015 года на фоне девальвации рубля привела к падению экспортных поставок в Российскую Федерацию и снижению конкурентоспособности казахстанских товаров в третьих странах.

Напомним, 20 августа 2015 года в Казахстане было принято решение об отмене валютного коридора с последующим переходом к свободно плавающему обменному курсу национальной валюты — тенге. Как поясняли тогда власти страны, такой шаг был предпринят в целях стабилизации экономической ситуации и защиты казахстанских товаропроизводителей.

Аналогичную точку зрения тогда высказали и российские эксперты. К примеру, глава комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в интервью ИА REGNUM заявил, что эта мера правильная:

«Обвалом бы я это не назвал, это понижение курса, и реально оно поддержит казахстанского производителя. Для России это никакого влияния не имеет, для населения Казахстана, наверное, не самая приятная вещь — девальвация», — отметил Аксаков.

В свою очередь, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, комментируя отправку тенге в свободное плавание, также высказал уверенность, что обвал валюты Казахстана не окажет заметного влияния на российский рубль. Он отметил, что это немного изменит торговый баланс между Россией и Казахстаном, однако «это экономически незначимое событие».

Доктор экономических наук, заведующий кафедрой политэкономии РЭУ им. Плеханова Руслан Дзарасов, заявил тогда, что ослабление тенге — «неблагоприятный знак для ЕАЭС». При этом эксперт пояснил, что девальвация тенге была продиктована необходимостью поддержать экспорт страны, который в основном идет в Китай (20% экспорта Казахстана), а также в Россию (9%).

Между тем, по мнению главного специалиста департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального банка Казахстана Каната Кожамкулова, являющегося автором исследования «Экспорт Казахстана в условиях корректировки курса тенге», влияние курсовой политики на изменения, происходящие в экспорте Казахстана, можно сравнить с цилиндром, рассматриваемым с разных точек:

«Снизу виден только круг, сбоку только прямоугольник. Одни видят в свободном плавании тенге положительные для экспортеров факторы, другие только отрицательные. Все это формирует неоднородное общественное восприятие», — цитирует Кожамкулова газета «Казахстанская правда».

Как отмечается в публикации, корректировка курса тенге, которая последовала за решением о переходе к свободно плавающему обменному курсу, не только ограничила рост импорта, но и оказала определенное влияние на экспортную структуру Казахстана.

«В качестве фокус-группы в исследовании рассматривается динамика экспорта готовых товаров, который за 12 месяцев после корректировки курса в августе 2015 года составил 2,4 млрд долларов (76,6 млрд рублей по курсу на тот период), или пятую часть несырьевого экспорта и 6,6% от общего экспорта Казахстана. Среди экспортируемых Казахстаном готовых товаров наибольшую долю составляют продукты питания (39,5%), в том числе — мука, табачная продукция, рыбопродукты, напитки, подсолнечное масло, кондитерские изделия; продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (23,3%), машины и оборудование (19,2%), в том числе — легковые автомобили, аккумуляторы, подшипники; металлы и изделия из них (11,6%)», — говорится в статье.

Автор исследования поясняет, что в течение года до августа 2015 года казахстанские производители и экспортеры малого и среднего бизнеса остро ощущали давление импорта вследствие девальвации валют стран — торговых партнеров, последовавшей за спадом мировых цен на сырьевые ресурсы.

«За этот период физические поставки экспорта готовых товаров в сравнении с предыдущими 12 месяцами имели наибольшие темпы снижения — на 18%, в то время как поставки сырьевых товаров снизились на 7%, промежуточных обработанных — на 1%. Августовская корректировка курса тенге и восстановление паритета тенге к рублю позволили восстановить физический объем экспорта готовых товаров», — отмечает Кожамкулов.

В опубликованном отчете также приводятся данные Национального банка Казахстана за тот период, согласно которым рынки сбыта экспорта готовых товаров Казахстана охватывают более двадцати стран, из которых на десять крупнейших стран-импортеров приходится 78% от общего объема экспорта.

«Статистика свидетельствует, что более половины экспорта готовых товаров приходится на страны СНГ (56,8%) и почти четверть — на рынок Российской Федерации. При этом динамика курсов валют стран СНГ в значимой степени определяется изменением курса российского рубля. Проведенное в ходе исследования сопоставление объемов экспорта готовых товаров и номинального курса российского рубля к казахстанскому тенге показывает, что падение объемов экспорта происходило в периоды фактической фиксации номинального курса тенге к доллару на фоне девальвации российского рубля. Причем в эти периоды отдельные аналогичные российские товары становились более конкурентоспособными не только на внутреннем рынке, но и на рынках третьих стран в сравнении с аналогичными товарами казахстанского экспорта. То есть при отсутствии логистических преимуществ отечественных экспортеров на традиционных рынках сбыта российский рубль определяет как внутреннюю, так и внешнюю конкурентоспособность казахстанских товаров», — пишет автор исследования.

При этом он отмечает, что сохранение паритета тенге к рублю позволило не только увеличить конкурентоспособность казахстанских товаров на внешних рынках, но восстановить и увеличить физические объемы экспортных поставок со второй половины 2015 года.

Оценивая влияние изменения курса тенге на экспорт обработанных товаров, автор проанализировал помесячные данные экспорта с индексами номинальных и реальных обменных курсов.

«Результаты анализа подтвердили взаимосвязь физических поставок экспорта с колебаниями курса тенге. В частности прослеживается влияние февральской девальвации тенге 2014 года (https://regnum.ru/news/economy/1 954 935.html), которая позволила сохранить существующие объемы экспортных поставок готовых товаров. Между тем в периоде, предшествовавшем отмене валютного коридора в августе 2015 года, наблюдается резкое снижение экспорта вследствие девальвации рубля и укрепления тенге. В свою очередь, после введения режима свободно плавающего курса тенге наблюдаются восстановление паритета тенге к рублю и рост физических поставок», — отмечает Кожамкулов.

По его словам, исследование показало, что за все рассматриваемые периоды (с сентября 2013 года по август 2016 года — ИА REGNUM ) коэффициент корреляции индекса физических поставок экспорта готовых товаров с индексом номинального курса тенге к рублю был выше, чем к доллару.

«При укреплении обменного курса тенге к рублю наблюдается удорожание казахстанской продукции и снижение экспорта готовых товаров, а при восстановлении паритета тенге к рублю наблюдается рост их экспорта. Вместе с тем индекс стоимости экспорта готовых товаров теснее коррелирует с долларом, что особенно прослеживается после августа 2015 года. Это объясняется выражением цен в долларовом эквиваленте при оценке стоимостного экспорта. Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в нынешних условиях паритета курса тенге к рублю наблюдается положительный тренд экспорта готовых товаров. Поддержка несырьевого экспорта со стороны государства даст наибольший эффект при создании благоприятного макроэкономического климата и взвешенной валютной политики, которая бы поддерживала конкурентоспособность отечественных товаров на внешних рынках и позволила диверсифицировать экспортные позиции Казахстана», — резюмирует Канат Кожамкулов.

Напомним также, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, комментируя ИА REGNUM переход к свободно плавающему курсу, акцентировал внимание на падении внешнеторгового оборота Казахстана.

«Девальвация была произведена для того, чтобы позволить экспортерам стабилизировать свою финансовую позицию. Я думаю, имел место определенный элемент провокации с их стороны, игры на том, что без девальвации возможна остановка предприятий, невыплата зарплат. В результате правительство охотно поддалось. У нас идет много разговоров о поддержке отечественного производителя. Но реального производителя никто особо не видел. Все о нем только «заботятся», игнорируя главный принцип развития бизнеса — конкуренцию. В республике не анализировали эффективность наших предприятий. В итоге внутреннею экономическую неэффективность списывают на проблемы российской экономики. Очень удобная позиция — не нужно искать виноватых в своей стране. Это то же самое, что обвинять Нацбанк во всех смертных грехах, не учитывая тот факт, что на него оказывалось беспроцентное давление олигархического лобби», — пояснил тогда Ашимбаев.

Отметим, по данным Комитета по статистике Казахстана, товарооборот страны в 2015 году составил 6,205 млрд долларов (381 млрд рублей). Импорт Казахстана составил 2,326 млрд долларов (143,2 млрд рублей), а казахстанский экспорт — 3,87 млрд долларов (238 млрд рублей). В тройку главных экспортеров Казахстана вошли Россия, Китай и Германия.

В 2016 году товарооборот Казахстана составил 6,515 млрд долларов (436,3 млрд рублей), импорт — 2,529 млрд долларов (169,3 млрд рублей), экспорт — 3,986 млрд долларов (266,8 млрд рублей). Импорт из России в Казахстан составил 1,09 млрд долларов (73 млрд рублей).