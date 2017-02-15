В Казахстане набирает обороты скандал вокруг инвестиций Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). С пояснениями вокруг ситуации с ЕНПФ выступила сегодня, 17 мая, министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова. По ее словам, информацию о том, что Международный банк Азербайджана (МБА), куда ЕНПФ вложил 71,6 млрд тенге (свыше 13 млрд руб.), уже 7 июня 2017 года может быть объявлен банкротом, она получила только вчера.

Иван Шилов ИА REGNUM Тамара Дуйсенова

«Информацию относительно азербайджанского банка я получила вчера, после ознакомления дам полный ответ. Сведения о том, куда инвестируются средства ЕНПФ, мы получаем через совет (по управлению пенсионными активами — ИА REGNUM ). Наше министерство не занимается непосредственно вопросом инвестирования средств ЕНПФ и не определяет выбор инструментов для инвестирования. Основная наша обязанность — обеспечить передачу пенсионных накоплений каждому гражданину, когда он выйдет на пенсию», — отметила Дуйсенова.

Она также добавила, что государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты.

Следует отметить, что заявление Дуйсеновой идет вразрез с пояснениями Национального банка страны.

«ЕНПФ является институциональным инвестором, и управление пенсионными активами должно осуществляться с учетом оценки рисков при принятии инвестиционных решений. Мы считаем, что проблема обеспечения сохранности пенсионных накоплений лежит не в плоскости гарантирования, а в плоскости улучшения качества инвестиционных решений и управления рисками при осуществлении деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами, в том числе за счет вовлечения самих вкладчиков в процесс, например, путем выбора управляющих», — заявили в Нацбанке.

Напомним, 4 мая Насиминский районный суд города Баку санкционировал добровольную реструктуризацию активов Международного банка Азербайджана (МБА) и предоставил ему защиту от внешних кредиторов. Как сообщило азербайджанское агентство abc. az, имея такую защиту и право приостановки выплат внешним кредиторам, которое предоставила Палата надзора над финансовыми рынками (FIMSA), МБА уже 10 мая пропустил выплату по внешнему долгу на сумму 100 млн долларов (5,7 млрд руб.). Следует отметить, что общий долг МБА составляет 3,34 млрд долларов (190,7 млрд руб.). Из них 2,337 млрд долларов (133,4 млрд руб.) — долги перед иностранными кредиторами, а один миллиард долларов (57 млрд руб.) — долг банка перед Государственным нефтяным фондом Азербайджана.

Международный банк Азербайджана является одним из двух государственных банков и наиболее крупным в банковской системе Азербайджана. Банк был основан в 1992 году. Убытки банка по итогам 2016 года превысили миллиард долларов (57 млрд руб.).

13 мая Нью-Йоркский суд принял решение о защите активов финучреждения и назначил слушания на 7 июня 2017 года. Вполне возможно, что в результате слушаний банк будет признан банкротом, а его многочисленные кредиторы, в том числе и казахстанский Единый накопительный пенсионный фонд, потеряют свои деньги.

В Казахстане по этому поводу поднялась нешуточная паника: слишком часто в ЕНПФ в последнее время происходят скандалы. К примеру, в конце 2016 года была отозвана лицензия у казахстанского «Казинвестбанка», на депозитах которого находились 2,9 млрд тенге (527 млн руб.) пенсионных активов.

А 9 января 2017 года Алмалинский районный суд города Алма-Аты санкционировал арест председателя правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Руслана Ерденаева, начальника управления финансовых рисков департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Мусы Бахтова, а также председателя наблюдательного совета АО «АлатауМунайАлтын» Бахытжана Кенжебаева и директора ТОО «Бузгул Аурум» Азата Найзагарина.

Как сообщало тогда ИА REGNUM, все четверо арестованных подозреваются в присвоении и растрате вверенного им чужого имущества. Отметим, что правоохранительные органы Казахстана взялись за проверку деятельности Единого накопительного пенсионного фонда еще 21 декабря 2016 года. Проверка проводилась по операциям, совершенным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.

«Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно. Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО «ЕНПФ» и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики. Национальный Банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений», — говорилось в распространенном пресс-службой ЕНПФсообщении.

Следует отметить, что собственные активы ЕНПФ были потрачены на покупку облигаций «Бузгул Аурум». Как пояснил на брифинге в декабре 2016 года начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Казахстана Александр Терентьев, факт покупки акций в ходе проверки подтвердился.

«ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел, факт налицо. Эта сделка прошла на организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE). Место проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель — ЕНПФ. Сумма сделки: 5 миллиардов тенге (1 млрд руб.). То есть ЕНПФ за счет собственных средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, которое осуществляет Национальный банк, она не имеет. Уголовное дело возбуждено Следственным управлением департамента Комитета национальной безопасности Алма-Аты», — сообщил Терентьев.

Не прошло и полгода, как снова грянул скандал. Только на этот раз связанный напрямую с деньгами вкладчиков.

Скриншот страницы kapital.kz Национальный банк Казахстана

По сложившейся традиции компетентные органы до последнего не комментировали ситуацию. В качестве экспертов и прогнозистов выступали исключительно негосударственные экономисты.

«То, что Национальный банк Казахстана пятый день молчит по поводу ситуации с облигациями Международного банка Азербайджана, в которые вложены средства ЕНПФ, само по себе достаточно характерно. По всей видимости, им просто нечего сказать обнадеживающего и оптимистичного, что могло бы успокоить людей. Азербайджан — это развивающаяся страна с достаточным высоким уровнем коррупции, которая намного больше зависит от нефти, чем даже Казахстан. У нас кроме нефти есть много чего, а у них только фрукты. Уровень эффективности управления там очень низкий. Многое держится за счет поддержки турков. Инвестиция пенсионных активов была осуществлена в октябре 2014 года. Если вспомнить, а это важный штрих, это было время, нефть теряла в цене, когда российский рубль уже почти год как плавно падал. И мы все ждали, когда упадет наш тенге. В тот же период казахстанцы массово скупали в России автомобили и технику, которые за счет курсовой разницы оказались более доступными нашим соотечественникам. И вот на таком тренде Нацбанк осуществляет инвестирование четверти миллиарда долларов в азербайджанский банк. Тут даже не надо быть специалистом-аналитиком-рисковиком, чтобы понять, — это был не самый лучший период для инвестирования в страну с высокими рисками. Да и непонятно, с чего это вдруг сразу такая большая сумма? Я понимаю, что где-нибудь в Лондоне или Гонконге такие деньги не казались бы большими, но и для Казахстана, и для Азербайджана сумма очень серьезная», — прокомментировалситуацию бывший председатель Ассоциации накопительных пенсионных фондов, экономист Айдар Алибаев.

Более того, экономист обвинил руководство Нацбанка Казахстана в проведении антинародной политики.

«Пару месяцев назад я писал официальное письмо руководству Национального банка и ЕНПФ с просьбой предоставить подробную инвестиционную раскладку, куда и как инвестированы активы ЕНПФ. Особенно меня интересовали зарубежные инструменты. Мне дали формальную отписку, что вся информация имеется на официальном сайте. Сегодня Нацбанк такими сомнительными инвестициями угрожает финансовой независимости государства. Это не просто разбазаривание денег вкладчиков, а вообще антинациональная политика, которая приведет нас неизвестно куда», — заявил он.

16 мая 2017 года стало известно, что Азербайджан намерен вернуть деньги вкладчиков ЕНПФ. Как сообщил азербайджанским СМИ член коллегии адвокатов Азербайджана Акрам Гасанов, МБА готов вернуть долг ЕНПФ в полном объеме за счет средств государственного нефтяного фонда. И причин для беспокойства у казахстанцев нет.

«После реструктуризации обязательств Международный банк будет компанией с чистой прибылью. Поэтому у Межбанка не будет каких-либо проблем. И поэтому им беспокоиться не нужно. Просто в Казахстане началась необоснованная паника. Кроме того, государство будет вынуждено брать на себя долги Межбанка, поскольку это представляет собой меньшее из зол. Банкротство МБА привело бы к краху всей банковской системы страны», — уточнил Гасанов.

Надо отметить, что к критике работы казахстанского ЕНПФ были причастны как ведущие бизнесмены страны, так и партия «Ак Жол», представляющая интересы бизнес-сообщества.

Еще 28 апреля на расширенном заседании фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе (нижней палате) парламента председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимур Кулибаев (зять президента и участник казахстанского списка Forbes — ИА REGNUM ) высказался о нарушениях в работе ЕНПФ:

«Пенсионные ресурсы — это классическая схема во всех странах. Источник для долгосрочных инвестиций, через фондовый рынок, через другие инструменты. И когда мы принимали решение по созданию накопительной пенсионной системы, именно одним из фактов создания было то, что это может быть ресурсом для расширенного воспроизводства, для инвестиций. И что мы видим? Да, действительно, были проблемы с управляющими компаниями, которые нарушали законодательство при управлении пенсионными накоплениями. Были такие факты. Но это говорит о слабости надзора. То есть, в то время когда Национальный Банк вел надзор, они должны были с этими управляющими компаниями работать. Собрали все в ЕНПФ. Было обоснование, что коммерческие банки не могут управлять, там балуются. ЕНПФ куда эти деньги разместил? Два инструмента: государственный долг и депозиты коммерческих банков. То есть, у кого забрали, опять тем и отдали на управление. Только вместо длинных денег отдали уже на депозиты, на краткосрочное финансирование», — заявил Тимур Кулибаев.

Сегодня, 17 мая, свое мнение о работе ЕНПФ высказал депутат Мажилиса, глава партии «Ак Жол» Азат Перуашев. В депутатском запросе на имя главы Нацбанка Данияра Акишева член фракции «Ак жол» Азат Перуашев сообщил, что в партию обратился независимый эксперт Рахим Ошакбаев (бывший заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей — ИА REGNUM ), который выявил, по его словам, факты необоснованного приобретения на средства ЕНПФ облигаций Международного банка Азербайджана на 78 миллиардов тенге.

Он напомнил, что фракция ранее обращалась по поводу суммы ЕНПФ в три миллиарда тенге, которая оказалась под угрозой из-за лишения лицензии «Казинвестбанка».

»Примерно тогда же был выявлен факт приобретения руководством ЕНПФ ценных бумаг сомнительным эмитентом на KASE на сумму пять миллиардов. Все эти примеры говорят о вопиющей халатности и безответственности в обращении с пенсионными накоплениями граждан. Как тут не вспомнить ответ на один из запросов фракции «Ак жол» об инвестировании средств ЕНПФ в нашу собственную экономику. Нацбанк заявлял, что главной задачей является не инвестирование, а обеспечение сохранности вверенных накоплений. Теперь же выясняется, что вопреки собственным заявлениям ЕНПФ активно вкладывает пенсионные средства в финансовые институты, чье положение заведомо не внушало доверия», — сказал Перуашев.

Он отметил, что в 2014 году, когда ЕНПФ инвестировал в Международный банк Азербайджана, руководство «Халык банка» (принадлежит Тимуру Кулибаеву — ИА REGNUM ) оценило его положение как ненадежное и вывело оттуда свои средства.

«Почему же ЕНПФ принимает прямо противоположное решение? Было ли оно продиктовано низкой квалификацией руководства ЕНПФ или какими-то другими стимулами? Более того, сегодня ЕНПФ продолжает держать сотни миллиардов тенге в ценных бумагах и на депозитах других банков, которые имеют крайне низкие рейтинги с негативным прогнозом. Как ни парадоксально, именно в таких институтах хранится больше всего средств ЕНПФ, выделенных отечественной банковской системе», — высказался парламентарий.

«По состоянию на 2016 год на депозитах банках с низким рейтингом В — хранится 161 миллиард тенге, а с самым высоким рейтингом ВВ — 79 миллиардов, то есть в два раза меньше. В ценных бумагах банков, вообще не имеющих никакого рейтинга, хранится 61 миллиард, а самым высоким рейтингом ААА — только 983 миллиона, то есть в 65 раз меньше», — добавил депутат.

Напомним, АО «Единый накопительный пенсионный фонд» было создано в августе 2013 года на базе Государственного накопительного пенсионного фонда. Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Казахстана. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк республики. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Отметим также, что, по данным Национального банка Казахстана, на 1 декабря 2016 года пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ составили 6,63 трлн тенге (1,32 трлн руб.), в том числе пенсионные взносы в размере 5,27 трлн тенге (1,05 трлн руб.) и инвестиционный доход в размере 1,36 трлн тенге (272 млрд руб.). С момента образования ЕНПФ объем пенсионных выплат вкладчикам, включая переводы в страховые организации, составил 397 млрд тенге (79,4 млрд руб).

Ранее пенсионные фонды в Казахстане в основном принадлежали банковским группам, которые часто использовали их средства для инвестиций внутри страны, в том числе и в связанные с ними проекты. Часто за счет этого доходность этих пенсионных фондов была низкая или отрицательная, что и стало поводом для создания государственного ЕНПФ. Однако эта мера вызвала возмущение бизнесменов, которые лишились возможности распоряжаться таким количеством денежных средств.