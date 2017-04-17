Минувшая информационная неделя в Казахстане выдалась яркой. Даже более чем. Если произошедшие события должны были отвлечь внимание общества от чего-либо более важного, как уже традиционно предполагают в стране после каждого большого скандала, то задумка удалась. Вот только от чего отвлекали внимание народа — это пока неясно.

Депутаты — тоже люди!

Всю неделю внимание общественности было приковано к депутатам. Выяснилось, что с 1 марта народным избранникам повысили зарплату. Однако общественность узнала об этом радостном событии лишь месяц спустя.

При этом доходы населения Казахстана в долларах за три года упали в 1,5 раза. О чем население сразу же вспомнило. Депутаты в ответ заявили, что их тоже обидели — повысили зарплату позднее, чем госслужащим.

«Депутаты тоже государственные деятели, выразители народных чаяний. На них возложена большая ответственность. Думаю, они должны получать зарплату в соответствии со своей ответственностью. Как можно не радоваться повышению зарплаты? Мы тоже люди, у нас тоже есть семьи, свои потребности», — процитировал депутата Мажилиса (нижняя палата) парламента Бекболата Тлеухана казахоязычный портал SN.kz.

«Мы последние, кто получил повышение из политических служащих. Это решение было принято ещё четыре года назад. Поскольку сначала было в министерствах и ведомствах, прошло четыре года, через четыре года только нам повышают», — заявил в свою очередь заместитель председателя Мажилиса (вице-спикер) Владимир Божко.

Депутат Серик Сейдуманов даже, не стесняясь, назвал свою зарплату в интервью газете «Время».

»Я вам назову конкретную сумму — вас же она интересует. Хотя все мы депутаты Мажилиса и имеем одинаковый статус, но наша заработная плата зависит от стажа работы на госслужбе. Например, в наш комитет (Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию) входит молодой Геннадий Шиповских. Так вот, у него самый маленький стаж на госслужбе, у меня — самый большой. Геннадий получает 638 тысяч тенге (116 тысяч руб.), я — 740 тысяч (134,5 тыс. руб.) тенге», — рассказал Сейдуманов, отметив, что 740 тысяч тенге — это максимальный уровень зарплаты.

Для сравнения: в третьем квартале 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 141187 тенге (26538 руб.), и снижение по сравнению с предыдущим кварталом составило 1,7%.

В том же материале приводятся данные по зарплатам других депутатов. Исходя из них, получается, что в среднем казахстанские парламентарии получают по полмиллиона тенге (90 тыс. руб.). Минимальная же планка равна 400 тыс. тенге (72 тыс. руб.).

И, согласно данным, опубликованным в различных открытых источниках, среди депутатов стран Средней Азии казахстанские — не самые бедные.

«В европейских странах расслоение в обществе не так велико, у нас в стране разница в доходах зашкаливает и составляет 30 раз. Расслоение казахстанского общества по уровню благосостояния давно достигло «предельно допустимых размеров». Поэтому мы должны рассмотреть моральную сторону вопроса. Если в стране картина состоит таким образом, что простой народ, интересы которого, по идее, должны представлять народные избранники, «хлебает щи», имеют ли депутаты моральное право повышать себе зарплату? Девальвация моральных ценностей начинается с таких поступков, вернее, отсутствия ответственных поступков. Я, к сожалению, так и не услышал ни одного голоса депутата, ратующего за стипендии студентам, питание в школах, оплату за ребенка, которая, как оказалось, составляет всего 2500 тенге в месяц и т.д. Нигилизм-то сами выращиваем таким поведением. Вот о чем надо думать», — написал по этому поводу казахстанский политолог Ерлан Саиров.

Однако тот же Серик Сейдуманов с такой постановкой вопроса не согласен:

«У нас привыкли считать деньги в чужих карманах. Может, это и правильно. Но нужно объективно подходить к этому вопросу. Любая работа должна оплачиваться в зависимости от требований, которые к ней предъявляются, и от степени ее сложности. Поэтому я считаю, зарплата депутатов устанавливается в соответствии с той работой, которую мы проводим. Работой, к которой должен стремиться каждый гражданин, желающий послужить своей стране», — заявил депутат в интервью газете «Время».

Денег нет, но вы держитесь…

Между тем многочисленные коррупционные скандалы, происходящие в высших эшелонах казахстанской власти, наглядно показывают, что топ-чиновники одной зарплатой сыты быть не могут. А потому-то и пускаются во все тяжкие. О том, сколько получают казахстанские министры, официальной информации нет, но можно сделать примерный расчет со слов вице-спикера парламента Владимира Божко, который признался, что, будучи вице-министром, он получал в два раза больше денег, чем депутаты.

«Почти на 500 тысяч… Я получал больше миллиона (на должности замминистра внутренних дел — ИА REGNUM ) тенге. Я вам больше скажу: здесь некоторые сотрудники аппарата получают зарплату выше, чем депутаты», — признался Божко журналистам.

Исходя из этого, можно предположить, что заработная плата министров составляет порядка 1,5−2 млн тенге (272−363 тыс. руб.).

Однако мы помним, что в январе 2017 года были арестованы министр национальной экономики Куандык Бишимбаев по подозрению в коррупционных преступлениях, заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Баглан Майлыбаев по подозрению в хищении 1,3 млрд тенге (более 232 млн рублей) из средств республиканского бюджета. В феврале по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержали заместителя председателя правления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Каната Султанбекова, в доме которого потом во время обыска нашли свыше одного миллиарда тенге (200 млн руб.). Накануне ареста Султанбекова сотрудники антикоррупционного ведомства задержали заместителя директора юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. Основанием стало получение взятки в размере 6,2 млн тенге (1,24 млн руб.).

В марте список задержанных по коррупционным мотивам пополнился председателем Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Казахстана Базарбаем Нурабаевым.

Раз люди воруют, значит, им недостаточно денег. Поэтому решение о повышении оклада чиновникам и депутатам вполне логично. Только как быть простым гражданам? У них зарплата зачастую в разы меньше депутатской и уж тем более министерской, только воровать им неоткуда.

Но, как говорится, голь на выдумки хитра. К примеру, как сообщает казахоязычный портал Stan. kz, нуждающиеся казахстанки нашли доступный способ заработка — суррогатное материнство.

«Желающих (заработать таким способом — ИА REGNUM ) много, но не любая женщина может стать суррогатной матерью, потому что к ним предъявляются особые требования. Женщина должна быть здоровой и не старше 35 лет, иметь как минимум одного ребенка. Сейчас рассматривается увеличение возраста до 40 лет, в случае если суррогатной матерью хочет стать родственница. По данным одной только клиники, в год в среднем 10 супружеских пар становятся родителями с помощью суррогатного материнства. Религиозные деятели в свою очередь говорят о том, что суррогатное материнство запрещено шариатом», — пишет портал, уточняя при этом, что услуги суррогатных матерей стоят порядка 5 миллионов тенге (около миллиона рублей).

Стоит отметить, что в суррогатные матери чаще всего идут многодетные женщины, которым не на что содержать своих родных детей. Это совсем неудивительно, учитывая тот факт, что в Казахстане нет такого понятия, как «материнский капитал». Есть лишь единовременные выплаты за рождение ребенка: за первого, второго и третьего ребенка государство платит 66 621 тенге (12 112 руб), за четвертого — 111 135 тенге (20 206 руб.). С 1 июля 2017 года эти пособия будут увеличены и составят 86 тысяч тенге (15,6 тыс. руб.) и 142 тысяч тенге (25,8 тыс. руб.) соответственно. Для сравнения можно привести следующие цифры: упаковка подгузников в среднем стоит порядка 7000 тенге (1272 руб.). То есть единовременной выплаты хватит максимум на 10 упаковок подгузников.

И как жить на эти деньги многодетным матерям? Государство эту проблему решило. Как сообщает казахстанский портал 365info, многодетных матерей в Казахстане с 1 января 2018 года заставят… выходить на работу.

«Адресная соцпомощь со следующего года будет разделена на два вида: безусловную и обусловленную. Безусловную будут получать лишь те семьи, где нет трудоспособных членов. К примеру, если опеку над детьми осуществляют инвалиды или пожилые пенсионеры. Если же в семьях будет как минимум один работоспособный гражданин, с ними будет заключен новый контракт, который обяжет их трудиться. В противном случае пособия не будет. Если же на работе зарплата работающего члена семьи превысит 13 тысяч тенге (2,3 тыс. руб.), то есть половину прожиточного минимума, семья также будет лишена пособий. Несколько позже Министерство труда пояснило предлагаемые поправки. Оказалось, что если в семьях трудоспособные члены по объективным причинам не смогут участвовать в мерах содействия занятости, то лишать безусловной денежной помощи их не будут. В качестве таких причин они привели ситуацию, когда мать воспитывает детей дошкольного возраста в одиночку. Из этого можно сделать вывод, что если дети пошли в школу, то единственного кормильца многодетной семьи все же обяжут выйти на работу. В целом, как говорится в министерстве, нововведение поспособствует стимулированию потенциала семьи для выхода из состояния бедности», — отмечается в публикации.

В статье также приводится мнение президента фонда «Ұлағатты жанұя» (с каз. — Большая семья) Марианны Гуриной, которая заявляет, что такими новшествами государство признается в своем бессилии и неуважении к женщине.

«На мой взгляд, такие методы являются позорными для страны. Сегодняшняя поддержка семьи несоразмерна ситуации, в которой находятся многие казахстанские семьи: прожить на эти деньги невозможно. У нас есть две категории многодетных матерей. «Кумис алка» (серебряная медаль) — эту награду получают матери шестерых детей и «Алтын алка» (золотая медаль) — выдается матерям, родившим 7 и более детей. При этом размер пособия (ежемесячного — ИА REGNUM ) для матерей, родивших 4 и 5 детей, составляет 9400 тенге (1709 руб.), а для обладателей «Кумис алка», на текущий год — 14 522 тенге (2640 руб.)», — говорит Гурина.

Де и Ре сидели на трубе

Казахстанцы стали меньше бояться коррупции и беззакония, но стали больше страшиться обнищания и экономического кризиса. Такие данные в интервью порталу kz. expert сообщила на минувшей неделе президент центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова.

«В 2013 году, по нашим данным, больше всего опасались коррупции и беззакония — 80,6%, а еще аварий на транспорте и производствах — 80,2%. В конце же 2016 года на первое место вышла именно экономика. Безработица, обнищание и экономический кризис — причины главных страхов и опасений казахстанцев (92% опрошенных)», — говорит Илеуова.

По словам эксперта, напряжение в обществе возросло, потому что экономическая ситуация ухудшилась. Поэтому боязнь коррупции и беззакония уступили первое место экономическим страхам.

«На мой взгляд, это результат той шоковой терапии, которая была проведена в 90-е годы прошлого века, когда произошел резкий переход от советского государства, довольно сильно социально ориентированного, к почти полному отказу государства от социальных обязательств и поддержки населения. Позже государство вернулось к исполнению социальных обязательств, но уже не в тех объемах, что были при советской власти. Эта шоковая терапия сильно изменила установки населения», — полагает Илеуова.

В том, что экономические страхи у населения находятся на высоком уровне, нет ничего удивительного. Опыт последних пяти лет наглядно показывает, что государство может обвалить курс национальной валюты — тенге — в любой момент. Причем это решение зачастую идет вразрез с экономическими показателями, стоимостью нефти, золота и прочими факторами, влияющими на соотношение валюты к доллару. А это означает, что планирование своего финансового будущего — затея безнадежная, поскольку главный риск — девальвацию — предсказать никто не может.

Между тем тенге пока укрепляется. Укрепляется вопреки прогнозам экспертов и мировой экономической конъюнктуре. С 1 декабря 2016 тенге укрепился на 8,4% к доллару США и на 8,3% — к евро.

Авторы казахстанской версии журнала Forbes попробовали проанализировать причины, которые помогают тенге оставаться на плаву. Картина нарисовалась, скажем так, весьма любопытная.

«Если до февраля 2017-го между средневзвешенной ценой на Brent и курсом тенге к доллару наблюдалась корреляция, то в последние два месяца такая зависимость не наблюдается. Более того, снижение средневзвешенных цен на нефть как будто подстегивает тенге к укреплению. То есть если на курс тенге не влияет цена на нефть, значит, на него влияет что-то другое. Есть еще одно предположение: курс тенге к мировым валютам больше зависит от курса рубля, так как Россия является нашим крупнейшим торговым партнером. Нынешнее укрепление тенге, привязанное к рублю, выглядит спорным», — отмечают авторы статьи.

Они также развенчивают и другу точку зрения — о том, что тенге укрепляется из-за налогового периода.

«Ситуация с курсом тенге к доллару выглядит управляемой лишь из-за усилий Национального банка и «усыхания» бизнес-сегмента. Сокращение казахстанского бизнеса неминуемо в среднесрочной перспективе приведет к повышению удельной доли импорта в потреблении домохозяйств. А рост импорта несет потенциальную опасность резкого ослабления тенге», — резюмируется в статье.

Однако президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, напротив, уверен в том, что тенге будет укрепляться и дальше. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалу «Мир».

»Снизилась бедность в Казахстане — с 40% до 5%, безработица резко снизилась, и все это создает стабильную обстановку в обществе. Мы никогда не снижали уровень пенсий и заработных плат, даже в кризисные периоды, этому способствовал специальный национальный фонд, который был накоплен в хорошие годы, нормальные годы. И когда есть крепкая экономика, тогда может развиваться и оборона, и культура, и просвещение, и здравоохранение. По всем этим направлениям мы сделали немало. Я считаю, за это время и по некоторым видам реформ мы опережали всех, и они были примером для соседних государств. У Казахстана за 25 лет в 23 раза повысилась экономика, и по ВВП на душу населения мы сильно опережаем всех соседей и находимся наравне с восточноевропейскими государствами. Но сейчас снижение цен, прошедшая девальвация, конечно, повысила эти показатели, но может быть ревальвация, может все вернуться, но общий объем производства остается таким, какой он есть», — отметил президент.

Между тем, согласно публикации на портале 365info, девальвация тенге неизбежна, и для того есть целых четыре причины:

1. зависимость от соседей;

2. цена на нефть;

3. интересы инвесторов;

4. международная выставка EXPO.

Под соседями в первую очередь, конечно же, подразумевается Россия.

«Российская нацвалюта должна просесть примерно на 10%, чтобы поддержать экспорт и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. При чем тут Казахстан? Во-первых, структура экономики стран во многом похожа и зависима от одних и тех же параметров. А потому и решают стороны аналогичные проблемы, причем, как правило, одинаковыми способами. Косвенным показателем этого является стабильность курса нацвалют двух стран: резкие изменения происходят крайне редко, но они надолго остаются в памяти простых граждан», — говорится в материале.

Что касается нефти, то и тут без России не обошлось:

«Цена на нефть в среднесрочной перспективе — один из самых трудно прогнозируемых показателей. Ее стабилизация на нынешнем уровне во многом связана с соглашением ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи. Срок действия соглашения заканчивается 1 июля 2017 года, и перспективы его продления пока туманны. Два главных игрока, от которых зависит будущее сделки, — это Саудовская Аравия и Россия. Но эти страны особой активности по пролонгации договора пока не проявляют. Если стороны не договорятся, то добыча ресурса в мире будет расти, а цена соответственно падать, что снизит цену на баррель ниже необходимой отметки в 16 500 тенге (3 тыс. руб.). И вернуться к этому показателю можно будет только одним путем — повышением курса доллара», — предупреждает портал.

Что касается инвесторов, то тут все просто: для их мотивации Нацбанк пойдет на девальвацию:

«Схема классическая: девальвация, повышение ставки Нацбанка (ее снижение на протяжении последних месяцев делает возможным этот маневр) и увеличение доходности в тенге. Инвесторы берут доллары в иностранных банках под низкий процент и вкладывают их в Казахстан, получая бОльшую прибыль в тенге. Казахстан получает инвестиции, спонсоры — легкую прибыль. Довольны все», — даются пояснения в отношении третьего пункта.

Четвертый пункт — EXPO — привязан к третьему пункту — к инвесторам. Они приедут на выставку, с ним заключат договора, а затем запустят схему, описанную выше.

И смех и грех

В общем, если тенге обвалится, население будет знать, кого винить — Россию. Впрочем, поводы для обвинения северного соседа в Казахстане долго не ищут.

К примеру, именно Россия, оказывается, виновата в том, что в Казахстане наблюдается резкое увеличение числа трудовых мигрантов. Такой вывод следует из статьи «Трудовая миграция меняет вектор», опубликованной на портале Информационно-аналитического центра.

«Наша страна (Казахстан — ИА REGNUM ) привлекает все больше низкоквалифицированных трудящихся мигрантов из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Такое положение является следствием того, что число трудящихся-мигрантов из стран Центральной Азии в России стабильно уменьшается. И такая тенденция, согласно прогнозам, будет сохраняться в течение ближайших десяти лет. Небольшая часть мигрантов давно облюбовала новые страны, такие как Турция, страны Ближнего Востока и даже Америка и страны Западной Европы. Но большая часть в последнее время стабильно предпочитает соседний Казахстан», — говорится в статье.

В ней также приводятся слова координатора по Центральной Азии и главы миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Казахстане Деяна Кесеровича, который отмечает, что за последние пару лет число трудящихся-мигрантов в России снизилось в два раза, и, по сути, все эти люди обосновались в Казахстане. В качестве альтернативы трудящиеся-мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии выбрали две страны: Турцию и Казахстан. Согласно «Региональной полевой оценке по Центральной Азии» от 2016 года, сделанной экспертами МОМ, почти 950 тысяч граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии временно проживали на территории Казахстана в 2015 году (около 500 тысяч мигрантов в 2011 году).

Еще одно обвинение в адрес России — вмешательство в во внутренние дела Казахстана.

К примеру, пользователей соцсетей весьма разозлила публикация в газете «Правда», посвященная Мустафе Шокаю (1890−1941 г.г.) — казахскому общественному и политическому деятелю, идеологу борьбы за независимость Единого Туркестана.

Статья называется «Поставили памятник пособнику Гитлера». Ее автор — собкор газеты «Правда» в Бишкеке Сергей Кожемякин.

«В Казахстане увековечивают память главарей антисоветского движения и приспешников фашизма. Открытый в Кзыл-Орде памятник Мустафе Шокаю стал очередным шагом на пути создания псевдоисторических мифов, на которые опирается официальная идеология страны. Здесь для конструирования идеологической мифологии используются две эпохи. Первая — Казахское ханство (XV—XIX века), а вторая — период с 1917 по 1920 год, когда в Центральной Азии предпринимались попытки создать собственные, враждебные советской власти государственные образования. Речь идёт об Алашской и Кокандской (или Туркестанской) автономиях. Их столетие, отмечаемое в этом году, вызвало всплеск пропагандистской активности, направленной в том числе на прославление лидеров буржуазно-националистического движения начала XX века. Но, как нередко бывает, начав с восхваления активистов антисоветского движения, современные идеологи постепенно скатываются к прославлению пособников фашизма», — пишет «Правда».

Далее в статье напоминают о том, кто такой Шокай. Рассказывается о его сотрудничестве с Третьим рейхом, о его антисоветской деятельности и так далее. А также о том, что 28 марта в Кзыл-Орде был помпезно открыт 12-метровый памятник Шокаю.

«Прославление подобных личностей — только часть общей идеологической кампании по возвеличиванию антисоветского движения и очернению СССР. Например, лидер парламентской фракции «Ак Жол» Азат Перуашев заявил недавно: «Нынешний независимый Казахстан — самое убедительное доказательство того, что нечеловеческие усилия и отчаянные жертвы героев движения «Алаш» (казахская партия в 1917—1920 гг. Была упразднена большевиками, а все ее руководители были расстреляны — ИА REGNUM ) были не напрасны. В историческом плане победили всё-таки они, а не Советы».

Эта тенденция не может не пугать. На Украине тоже всё начиналось с восхваления Петлюры, Бандеры и прочих одиозных фигур прошлого. Закончилось же кровавым переворотом, бесчеловечным режимом и гражданской войной. Неужели кто-то заинтересован в том, чтобы и Казахстан пошёл по тому же пути?» — говорится в статье «Правды».

Естественно, эта публикация не могла остаться незамеченной в Казахстане, где именем Шокая называют улицы, скверы и школы.

«Знает ли автор (статьи в газете «Правда» — ИА REGNUM ), что памятник деятелю «Алаш Орды» Мустафе Шокаю был установлен в 2010 году в Париже? Нужно прекратить позволять пропагандистским российским СМИ сеять рознь в стране. Просим правоохранительные органы Казахстана и депутатов обратить внимание на публикацию», — отозвался собственной публикацией на эту тему казахоязычный портал abai.kz.

«Из истории известно, что один из деятелей Алаша Мустафа Шокай вел непримиримую борьбу против советской власти. А Сергей Кожемякин в своем контексте открыто клеймит Мустафу Шокая «фашистом». Российский журналист, открыто искажая историческую истину, нарочно клевеща на Мустафу Шокая, выражает недовольство тем, что страны Центральной Азии, отказавшись от социалистического пути развития, стали возрождать свои национальные, исторические, культурные и духовные ценности. Сергей Кожемякин, оскорбивший память деятелей Алаша, сравнив их с приспешниками фашистской системы, и газета «Правда», опубликовавшая этот материал, понимали и понимают, что данная публикация негативно скажется на межгосударственных отношениях двух дружественных стран, очерняет не только историческую личность нации, но и всю историю казахов», — говорится в статье «Правда» раскачивает ситуацию в Казахстане?», опубликованной на портале 365info.

Тем временем другой казахоязычный портал поднял тему русских слов-паразитов, которые прочно вошли в лексикон казахоязычных граждан.

«Такие слова, как «дажы» (даже), «вапще» (вообще), «пастаяно» (постоянно), «мәләдес» (молодец), «давай» (давай!), «па любому» (по-любому), «міне кәжится» (мне кажется), «паходу» (по ходу) и другие прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Эти слова — признаки рабской психологии, неуважения к своему языку, бескультурность с позиции национального самосознания. Это дурная привычка проявлять таким образом высокомерие», — говорится в статье «Есть ли казахские варианты слов «между прочим», «по ходу»?».

Вполне возможно, что избавить граждан Казахстана от слов-паразитов могли бы учителя русского языка и литературы. Но с ними в стране — «походу напряженка».

«Из-за нехватки учителей русского языка и литературы в школах Чимкента акимат (мэрия) готов выписывать их из стран ближнего зарубежья. По данным городского департамента образования, 2,5 тысячи преподавателей русского языка вышли на пенсию. На сегодня имеется 18 вакансий, но учителей нет. Заявки в местные вузы подавались, однако, как выяснилось, выпускников по этой специальности в последние годы не было. Представители департамента предложили привлекать специалистов из северных регионов. Аким (мэр) города Габидолла Абдрахимов поддержал педагогов и предложил приглашать учителей из ближнего зарубежья. «Если есть необходимость, мы готовы приглашать их из России и с Украины. Нужно построить для них общежитие, с отдельной кухней и санузлом», — приводит слова чиновника казахоязычный портал oinet.kz.

Оговорка акима про санузлы и кухни может стать причиной всплеска ненависти и к специалистам из России. А все потому, что казахстанский депутат, лидер парламентской фракции «Ак Жол» Азат Перуашев на минувшей неделе затронул тему туалетов и кухонь в общежитиях, да так, что в соцсетях до сих пор выражаются в его адрес нецензурными словами.

12 апреля на пленарном заседании в Мажилисе парламента Азат Перуашев предложил для решения жилищного вопроса строить в стране «социальное жилье с общей кухней и санузлом». По его подсчетам, такой подход позволит в 2,5 раза удешевить стоимость квадратного метра жилья, а также обеспечить несколько десятков тысяч человек квартирами в Астане и в Алма-Ате.

«Подобные общежития — это социальный лифт и путевка в жизнь для многих простых казахстанцев. Самой отчаянной группой бездомных сегодня является аульная (сельская) молодежь, перебирающаяся в города. Необходим дополнительный инструмент решения жилищной проблемы именно для этой категории граждан. Такой инструмент подсказывает стихийно сложившаяся практика, когда частные лица строят дешевые общежития коридорного типа с небольшими комнатами по 15−20 квадратных метров и общим санузлом. Только в Астане насчитываются десятки таких общежитий под видом индивидуального жилищного строительства», — заявил Перуашев.

Общественности идея Перуашева пришлась не по душе. Пользователи казахстанского сегмента социальных сетей подняли инициативу на смех и обвинили главу фракции партии «Ак жол» в снобизме, предложив депутату с коллегами самим переехать в квартиры с общей кухней и туалетом.

«В среду по мозгам пользователей власть ударила двойным комбо: вновь отличились представители депкорпуса, и президент выступил с поручением начать переход казахского языка на латинский алфавит. Однако момент объявления о начале перехода на латиницу был выбран крайне неудачно. Дело в том, что именно в среду депутат мажилиса Азат Перуашев выступил с «креативным» и, без всякого сомнения, «инновационным» предложением по строительству социального жилья. Эдакие «вороньи слободки» как в бессмертном романе Ильфа и Петрова. Этот «креатив» подхлестнул пользователей Фейсбука, еще не забывших о депутатских зарплатах, на новый шквал возмущений и едкой сатиры. И возмущенных предложением лидера фракции «Ак жол» было настолько больше тех, кто радовался переходу на латиницу, что, грубо говоря, статья президента была смыта в туалет Перуашева. Намеренно так получилось или же это результат грубейшей ошибки медиапланирования — не суть важно. Ассоциативная цепочка «латиница — туалет» закрепилась в массовом сознании, которое выдает примерно такой тезис: они все разворуют на создании алфавита, а нам предлагают мыться и готовить кушать по очереди всем этажом», — написал по этому поводу портал better. kz в статье «Власть выходит из запоя?.. А вокруг злое население».

Absit invidia verbo

Перевод казахского языка на латиницу стал еще одной бурно обсуждаемой темой в Казахстане.

Как уже сообщало ИА REGNUM, одни восприняли эту новость на ура, другие же были резко против. Нашлись и те, кто увидел в этом решении президента Назарбаева попытку избавиться от колониальных оков России.

К примеру, казахстанский политолог Султанбек Султангалиев расценил заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переходе казахского алфавита на латиницу как внешнеполитический сигнал, прежде всего для России и США.

«Не алфавит сближает страны, а общие интересы. Но нельзя исключать и того, что статья президента является сигналом и Москве, и Западу. Для России — это намек на то, чтобы она была более уступчивой в вопросах, касающихся общих экономических интересов, а для Запада — демонстрация лояльности и независимой позиции на фоне ухудшения отношений России и США», — считает Султангалиев.

При этом он полагает, что на первоначальном этапе латинизации казахского алфавита «неграмотными окажутся абсолютно все».

«За парты сядет вся страна — от детского сада до пенсионеров, вне зависимости от степени знания казахского языка. Но в этом существует определенный стимулирующий фактор для тех, кто не знает или плохо владеет государственным языком», — говорит политолог. «Сильно сомневаюсь, что введение латиницы приведет к положительным сдвигам в каких-либо сферах жизни общества. Чиновник, пишущий латинскими буквами, будет воровать не меньше, нежели тот, кто сейчас пишет на кириллице. Так что вопрос об ускорении латинизации имеет в первую очередь внешнеполитическую направленность», — отмечает Султангалиев.

Еще одним последствием перехода на латиницу, по его мнению, станет рост эмиграции.

«Неизбежным последствием перехода на латиницу станет усиление чемоданных настроений русскоязычного населения и рост эмиграции из страны уже в текущем году. Не следует ожидать от русскоязычного населения какого-то активного сопротивления поистине глобальной языковой реформе. Им проще уехать, что они и сделают. А остальные останутся со старыми проблемами и новой латиницей», — резюмирует политолог.

Подобные опасения выразила и депутат Мажилиса парламента Казахстана Ирина Смирнова.

«Я переживаю, что Казахстан, таким образом, все дальше уходит от Русского мира. Потому что кириллица уходит, и этот алфавит будет потерян для следующего поколения. Мне это печально», — отметила она.

Слова Смирновой в свою очередь вызвали возмущение главного редактора газеты «Қала мен Дала».

«Что это было? Что еще за «русский мир»? Разве Смирнова не знает, какой истинный смысл несет эта концепция, усилившаяся с приходом Путина к власти? Наверняка знает. В 2006 году Путин сказал следующее: «Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за её пределами». Из этих слов ясны его помыслы и цели. Так чьи чаяния выражает депутат Смирнова? Не смахивает ли это на своего рода угрозу? Кто знает, может, она выразила мнение всего русского сегмента населения?» — написалДуман Быкай в своей газете.

Между тем известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что переход на латиницу — изначально провальная затея.

«У нас есть примеры постсоветских республик, наших соседей, которые уже перешли на латиницу. И какого-то существенного цивилизационного прорыва у них не наблюдается.

Полагаю, президент сам прекрасно понимает, что задача перехода на латиницу невыполнима, и этот проект ждет судьба других наших многочисленных государственных программ стратегического направления, которые провалились», — отметил Ашимбаев в интервью Информационно-аналитическому центру.

В свою очередь российский политолог Сергей Рекеда напоминает, что из-за вопроса латиницы «за скобками остался более важный сигнал казахстанского президента, работающий как раз на укрепление ЕАЭС».

«В интервью телеканалу «Мир 24» на этой неделе Елбасы (лидер нации — ИА REGNUM ) заявил о необходимости «подтянуть» все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к одному уровню. Назарбаев фактически поставил вопрос о результатах и человеческом измерении интеграции. По его словам, некоторые страны ушли дальше в своем развитии, другие находятся в середине, третьи — совсем внизу, и более бедные надеются на помощь более богатых. «В этом проблема, надо всех подтянуть, чтобы можно было равносторонне нам работать», — сказал Назарбаев. Думается, что силы экспертного сообщества и обитателей блогов гораздо больше послужили бы делу развития евразийского единства, если были бы направлены на поиск механизмов выравнивания экономического уровня внутри ЕАЭС, а не только сохранения казахстанского языка в кириллическом алфавите», — полагает Рекеда.

В завершение хочется отметить, что, несмотря на то, что неделя была насыщена громкими событиями, казахстанская общественность все еще не может забыть событие двухнедельной давности — а именно приезд российского журналиста Владимира Соловьева в Казахстан с мастер-классом «Жёсткие переговоры, или Искусство быть лидером!».

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанские национал-патриоты выступили решительно против приезда «рупора кремлевской агитации» и предпринимали попытки сорвать этот визит. Но не вышло. Однако на этом история не закончилась: после отъезда московского гостя нападки начались на тех, кто ходил на его мастер-класс. Одной из таких «жертв» стал известный медиамагнат Арманжан Байтасов.

Именно в честь него казахстанский политолог национал-патриотического толка Айдос Сарым ввел новый термин — «эластичный казах», который определяет человека с неустоявшимися политическими и морально-нравственными взглядами.

«Что касается моего отношения к «эластичным казахам», то, как я уже отметила ранее, это стратегия сформировалась давно. Это был своего рода способ выживания, адаптации к ситуации неопределенности. Несмотря на то, что ситуация неопределенности в ее таком жестком формате, как голод, война, репрессии, уже завершилась, стратегия поведения сохранилась. Это не вопрос мировоззрения, на мой взгляд», — заявила по этому поводу директор Центральноазиатского фонда развития демократии Толганай Умбеталиева в интервью журналу Еxclusive.

«Соловьев является мини-эпигоном Геббельса. Но при этом он, скорее всего, профессионал в сфере пропаганды и обладает харизмой, безотносительно его моральных качеств. Наверное, некоторые люди думают, что у него есть чему поучиться, но, по моему мнению, эра пропаганды и пропагандистов уже давно прошла. Их инструментарий груб и вызывает неприятие у многих образованных людей. Мне кажется, «преклонение перед героем бывшей метрополии» — это свойство провинциальности мышления. Причем эта провинциальность доминирует в мозгах большинства граждан Казахстана, к сожалению. Насчет «эластичных казахов», я думаю, что не открою Америки, сказав, что люди «носят разные маски» в разных ситуациях и перед разными аудиториями», — в свою очередь высказался историк Жаксылык Сабитов.

Тем временем в Казахстане усиливался паводок.

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