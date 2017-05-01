



Первомайская открытка, Почта СССР, 1984

1 мая в Казахстане отмечается День единства народа Казахстана. Празднику этому — уже больше 20 лет: еще в 1995 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днём единства народа Казахстана, отменив тем самым празднование Дня труда. А отмечать этот праздник стали с 1996 года. Только вот, как показывают события минувшей недели, в стране имеются проблемы, как с единством народов, так и с трудом. Но обо всем по порядку.

Модернизация определяет сознание

Объявленный 12 апреля президентом Казахстана курс на модернизацию общественного сознания, в рамках которого планируется в том числе и перевод казахской письменности с кириллицы на латиницу, будоражит сознание казахстанского общества.

В стране, пожалуй, не осталось ни одного человека, который бы не знал о том, что сознание общества будут модернизировать. Но при этом нет ни одного человека, который бы знал, каким образом это будет осуществляться.

Стоит напомнить, что указом главы государства была создана Национальная комиссия, которой поручено провести модернизацию. Комиссия состоит из 61 человека, четыре из которых — председатель и его заместители. Примечательно, что львиная доля членов нацкомиссии — чиновники. Среди них — руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков — председатель комиссии, первый заместитель руководителя Администрации президента Марат Тажин и руководитель Канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов — заместители председателя нацкомиссии, завотделом внутренней политики Администрации президента Аида Балаева — секретарь нацкомиссии, министры, депутаты Сената (верхняя палата) парламента, акимы областей (губернаторы) и городов (мэры) Астаны и Алма-Аты. Вошли в комиссию также председатели политических партий, главные редакторы государственных СМИ, директоры научных институтов, ректоры вузов, а также представители нескольких общественных фондов.

«Данная комиссия, как видно из указа Назарбаева, состоит практически исключительно из представителей государственных органов. И это делает ее легитимной лишь на поверхности, поскольку гражданское общество здесь никак не представлено. А поскольку президент в духе старых советских традиций возложил реализацию программы модернизации общественного сознания исключительно на государственные органы, то и отвечать за ее реализацию придется им только перед президентом, а не перед народом. Гражданскому обществу в который раз отказано в том, что составляет исключительно его собственную прерогативу, его цель и способы существования и развития. Поскольку сознание общественное, то и модернизировать его должно было бы само гражданское общество при содействии власти. Ан нет! Что это значит? Народу опять отказано в главном — в способности творить свою судьбу даже в мыслях и на словах», — пишет по этому поводу журнал Exclusive в статье «Горькие плоды модернизации».

Автор публикации, разбирая идею о модернизации общественного сознания и оценивая тех, кому поручена эта миссия, в выражениях нисколько не стесняется:

«Эта комиссия — очередной образчик авторитарного и патерналистского, в духе старого советского планового, но ни в коем случае не нового демократического подхода. Да и сама статья президента о модернизации грешит многочисленными ошибками и заведомо ложными утверждениями, на что не обратили внимание ни дежурные политологи, ни независимые юристы, ни штатные социологи. К счастью, без настоящей и глубокой политической модернизации никакая, даже поверхностная модернизация общественного сознания осуществиться не сможет. И никакая поверхностная политическая модификация гибридного режима, частично перераспределившая полномочия между правительством и парламентом, но оставившая экстраординарные полномочия Президента, не способна отказать обществу в его собственном понимании модернизации его же сознания», — говорится в публикации.

Шеф-редактор журнала Esquire Гульнара Бажкенова тоже не скрывает скепсиса по поводу модернизации. В своем блоге (на сайте «Радио Азаттык» (казахстанских филиал «Радио «Свобода» — ИА REGNUM ), Бажкенова утверждает, что «в то время как власть без конца твердит о модернизации, общественно-бессознательное движется назад к истокам архаики».

"Советская власть по крайней мере была последовательной в том, какими хотела видеть своих граждан. Она не металась в противоречиях и если не приветствовала религиозное чувство, то не культивировала его новыми мечетями и церквями, а отводила им скромное тихое место. Древние традиции, объявленные наследием темного прошлого, были запрещены и по закону, и по факту. Вы не могли жить с несколькими женами одновременно и раздавать об этом хвастливые интервью. Сегодня афишировать такой образ жизни стало модно, и никого не смущает, что это нарушение закона. Какой бы ни была советская власть, но именно она когда-то модернизировала сознание казахов. А новое капиталистическое время привнесло архаику и возрождение обычаев, которые надо бы забыть навсегда. Такие вот парадоксы истории», — говорится в авторской колонке Бажкеновой под заголовком «Обновление, не приходя в сознание».

Аналогичную позицию выражает и колумнист казахстанской газеты «Время» Тулеген Байтукенов в статье «Страна делает первый шаг к широкомасштабной модернизации национального сознания».

«Самое важное (по мнению автора — Нурсултана Назарбаева) — провозглашаемый в статье «культ знаний». За последние годы стало очевидным, что наша страна при постоянных реформах системы образования стремительно скатывается в невежественность и мракобесие. Об этом можно судить даже по актуальному тезаурусу казахского языка. 30 лет назад слова «токал» (вторая жена или любовница — ИА REGNUM ), «байбише» (старшая жена — ИА REGNUM ) и «шаруа» (категория зависимых крестьян-скотоводов и земледельцев в казахском феодальном обществе ИА REGNUM ) однозначно воспринимались как архаизмы одного ряда с кучером и барыней в русском языке. Сейчас они звучат вполне современно. Но не потому, что слова стали вдруг адекватными XXI веку, а потому, что наша казахстанская современность в культурном смысле догнала XIX век. Никакими запретами и увещеваниями эту проблему не решить. Понятия и явления отмирают сами, когда становятся не нужны, а чтобы они стали не нужны, как места для цветных в США или бинтование ног девочек в Китае, общество должно постоянно прогрессировать. Именно поэтому и нужен культ знаний — только знание и наука обеспечивают обществу поступательное движение вперед», — пишет Байтукенов.

Мир, труд, май: коррупция, прощай!

Как видно из вышеприведенных отрывков, идея модернизации сознания особых восторгов ни у кого не вызывает. Есть слабая поддержка отдельных пунктов этой программы — к примеру, раздела «Туган жер» (родная земля), в котором говорится о развитии краеведения, любви к малой и большой родине и т.д. и т.п.

«В условиях неослабевающего экономического кризиса и ухудшающегося социального самочувствия граждан власть вынуждена искать новые идеологические формулы для того, чтобы объединить население. С этой точки зрения концепция патриотизма по отношению к малой родине — очень удобная вещь. Во-первых, она адресована жителям регионов, где проживает основная часть электората. Во-вторых, если говорить об очевидных вещах, но с конкретизацией направления, то это всегда будет в пользу говорящего. А в-третьих, нынешняя внешнеполитическая обстановка не исключает вероятности появления сепаратистских настроений, и именно «малый» патриотизм может стать серьезным заслоном на их пути. Более надежным, чем армия», — высказываетсяпо этому поводу другое казахстанское издание — Central Asia Monitor (САМ).

Но сможет ли малый патриотизм породить патриотизм большой. Тот самый, когда люди готовы отдать жизнь за Родину? И готовы терпеть любые тяготы и невзгоды, строя светлое будущее на родной земле? Думается, вряд ли. И миграционная статистика — яркое тому подтверждение.

Впрочем, не одной миграцией можно проверить уровень патриотизма в стране. Есть и другие критерии.

К примеру, тот же праздник 1 мая — День единства народов Казахстана. Когда эта дата была Днем солидарности трудящихся — все было ясно и понятно. И даже традиции празднования за годы существования СССР сложились. И после переименования этого дня те старые традиции никуда не ушли. Люди все так же выезжают на маевки и широко отмечают законный выходной, забыв об опостылевшем труде. Вот и вся суть праздника нынешнего.

«В советское время была выстроена система военно-патриотического воспитания. Она была четко продуманной, с работающими на всех уровнях элементами: ценностями, программами, фильмами, книгами, акциями, теле‑ и радиопередачами, учебными программами, профессионалами-идеологами. К сожалению, в Казахстане, на мой взгляд, такая система еще не сформировалась. Да, государство регулярно предпринимает попытки объединить казахстанцев вокруг какой-нибудь национально-патриотической идеи. Власти прекрасно понимают, что для сохранения государства с обширной территорией, которую населяют представители более ста этносов и 46 конфессий, необходима мощная объединяющая основа. Однако большинство наших сограждан воспринимает эти идеи формально. О новом казахстанском патриотизме говорят везде: на официальных собраниях, различных мероприятиях, всевозможных акциях, на государственных теле‑ и радиоканалах. Однако его еще нет в умах и сердцах жителей страны», — заявиласоциолог Айгуль Есенгалиева в интервью САМ.

По мнению социолога, причиной неэффективности выдвигаемых патриотических концепций и программ является прежде всего то, что они плохо проработаны и поверхностны.

«Патриотизм в современном Казахстане имеет разные лица и проявления. Особенно сильно ощущается разница в возрастном срезе. Более патриотичны люди старшего поколения, менее — молодые казахстанцы. Интересно также, что среди казахскоязычного населения патриотически настроенных людей гораздо больше, чем среди русскоязычного. Ощутима разница и в плоскости «село — город». Как показывают исследования, о любви и преданности родине чаще говорят жители сельской местности, нежели горожане. Большую тревогу вызывает молодое поколение казахстанцев, имеющих западное образование или обучающихся на английском языке. Согласно данным некоторых опросов, большинство выпускников зарубежных вузов при первой же возможности хотели бы уехать из Казахстана, чтобы жить и работать в другой стране. Кроме того, неутешительными оказались результаты социологического опроса, проведенного среди школьников, которые учатся в наиболее престижных школах страны. На вопрос: «Если бы у вас была возможность уехать в другую, более развитую страну, вы бы уехали или же остались бы в Казахстане?» большинство ответили, что выбрали бы переезд», — отмечает Есенгалиева.

Между тем, по мнению другого казахстанского социолога, Бахытжамал Бектургановой, в том, что в Казахстане не работают толком ни одна стратегия и ни одна госпрограмма, виновата в первую очередь коррупция.

«Есть серьезный, трудноискоренимый порок, который снижает качество исполнения государственных услуг. Этот порок называется коррупцией. Во многом из-за нее качество госслужбы пока обеспечивает только высокие темпы обещаний, но не прорывной, упреждающий характер развития экономики страны. Экономика по-прежнему несбалансированная, с огромным объемом теневого сектора, монополизацией главных сегментов рынка, коррумпированностью его участников. В СМИ с завидным постоянством сообщается об очередных коррупционных скандалах, сотрясающих ветви центральной и местной власти», — уверена Бектурганова.

Коррупция — это бич Казахстана. Как сообщает комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Казахстана, за первые три месяца 2017 года количество коррупционных нарушений увеличилось на 33% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Кроме того, согласно данным ведомства, в 2016 году коррупционных преступлений было на 20% больше, чем в 2015 — 960 против 760.

«Можно предположить, что к концу 2017 года количество коррупционных преступлений может на 50% превысить уровень 2015 года», — пишетпортал 365info.

Между тем, экономист Рустем Жансеитов предполагает, что статистический рост количества коррупционных преступлений напрямую связан с общим фоном усиления борьбы с коррупцией в государстве: что скрывалось ранее, стали чаще регистрировать и осуждать.

«Возможно, что в дальнейшем произойдет ещё большее увеличение коррупционных нарушений, а после того как меры дадут о себе знать, прогнозируется постепенное снижение. Главное — усиливать борьбу на всех уровнях до полного искоренения, если конечно такое возможно», — отмечает он.

С ним солидарен и политолог Марат Шибутов.

«Это не коррупционеров больше стало, а их стали больше задерживать. В этом году агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции начало более активно себя вести, и это дает нам право утверждать, что ситуация становится лучше», — говорит он.

В материале приводится также мнение другого политолога, Данияра Ашимбаева, который уверен, что государство проигрывает в борьбе с коррупцией.

«Коррупция настолько всеобъемлющая, что борьба с ней не поспевает за масштабами явления. Так что какие бы меры ни принимались, у нас слишком много дыр в законодательстве и в бюджетном процессе, поэтому некоторым фактам коррупции не дается политическая оценка. Взять даже уголовное дело по EXPO — детали не были озвучены, а тема была свернута после приговора. Есть нацкомпании, которые вообще не проверяются — в первую очередь речь идет о компаниях, связанных с энергетикой. Также мы видим, что в новых, недавно созданных министерствах, например, в Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности и Министерстве по делам религии и гражданского общества уже пошли аресты, хотя им еще и года нет», — отмечает Ашимбаев.

Тем временем, по подсчетам центра деловой информации «Капитал», в настоящий момент в Казахстане под арестом находится девять государственных мужей: председатель комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Сакташ Хасенов, бывший председателя правления АО «Байтерек Development» Бахыт Жаксыбаев, зампредседателя «Байтерек Development» Аслан Джакупов, экс-председатель КНБ Нартай Дутбаев, бывший председатель правления ЕНПФ Руслан Ерденаев, начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками ЕНПФ Муса Бахтов, экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, заместитель руководителя Администрации президента Баглан Майлыбаев, заместитель заведующего отделом внутренней политики в Администрации президента Николай Галихин.

Между тем, самым громким коррупционным делом, а точнее его исходом, стало дело президента Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» Василия Ни. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Василий Ни был задержан в сентябре 2016 года при получении взятки в размере 1 миллиона долларов (65 миллионов рублей). Однако за решеткой Ни провел не очень много времени. 24 апреля 2017 года стало известно, что Василий Ни и его коллега Махаббат Сайдуллаева (обвинялась в пособничестве в получении взятки) освобождены от уголовной ответственности.

«По ходатайству прокурора, с учетом того, что подсудимые ранее не судимы, по месту работы и жительства характеризуются с положительной стороны, вину в предъявленном им обвинении признали в полном объеме, а также наличия у подсудимой Сайдуллаевой на иждивении малолетнего ребенка, судом Василий Ни и Махаббат Сайдуллаева освобождены от уголовной ответственности», — сообщил председатель коллегии по уголовным делам Алма-Атинского городского суда Бахытжан Караманов.

«Это удивительное решение, которому не находится никакого разумного и законного объяснения. Самое неприятное, что суд намеренно скрывал освобождение Ни от уголовной ответственности. Для этого приняли беспрецедентные меры — дело даже исключили из онлайн-базы судебных актов, чтобы никто не знал о завершении дела и сомнительном результате. Ходатайство прокурора об освобождении Ни от уголовной ответственности говорит о том, что прокуратура и судебная система согласовали между собой постановление суда. Тем самым прокуратура дала суду гарантии, что не будет его опротестовывать. Я вообще не помню случаев такой внезапной мягкосердечности прокурора к осужденному, независимо от его положения», — прокомментировал решение суда известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков.

Но вернемся к 1 мая. День единства народа Казахстана был учрежден с целью сплочения всех народов, проживающих в Казахстане. К слову, с этой же целью в 1995 году в Казахстане была создана Ассамблея народа Казахстана (АНК). Правда, у этой организации, являющейся консультативным органом при президенте Казахстана, имеется, по сути, свой неофициальный праздник — День благодарности. Но и 1 мая имеет к АНК самое непосредственное отношение.

Впрочем, символизм 1 мая и символизм АНК — полностью идентичны, поскольку имеют чисто декларативные цели.

Видимо, по этой причине казахстанский общественный деятель Мухтар Тайжан считает, что АНК давно уже потеряла актуальность и недалек день, когда ее распустят.

«Этот институт, который был нужен 25−20−15 лет назад. Тогда казахов было 38−50%. Но сейчас с учетом резко изменившейся демографической ситуации (казахов 77% по стране, чем моложе страта и южнее область, тем этот процент выше) все очевиднее становится ее наигранность, искусственность. Скажем прямо, у нас нет ни 140, ни 128 наций и народностей. Это липа в духе коммунистических времен. В Казахстане есть одна государствообразующая, уже 13-миллионная, казахская нация и есть, как и в любой другой стране, диаспоры и ирреденты, имеющие возможность сохранять свою национальную идентичность, язык традиции, религии. Но при этом дети и молодежь уже должны знать государственный казахский язык. Тут государство должно помочь и принудить. Очевидно, что Ассамблея в таком виде конституционного аппендикса переживает свои последние годы. Демография заставит исправить национальную идеологию в стране, что уже и происходит. Мы должны построить нормальное национальное демократическое правовое государство по европейскому типу», — цитирует Тайжана казахоязычный портал SN.kz.

Actum ut supra (действуй, как указано выше)

Как уже отмечалось ранее, одним из основных столпов модернизации общественного сознания казахстанцев станет отказ казахской письменности от кириллицы и ее перевод на латиницу.

Этот вопрос вызвал живейшие дискуссии в казахстанском обществе. Эксперты всех мастей и сортов уже не раз высказали свои соображения рro et contra на эту щепетильную тему. Но дебаты все равно продолжаются.

Между тем, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поспешил успокоить граждан, что латиница не поставит крест на кириллице.

«Переход на латиницу это не прихоть, это веяние времени. Когда я говорю о трудоспособном государстве, я говорю о трудоспособных гражданах. Нужно знать международный язык английский, потому что на нем все передовое держится. Я слышу разные опасения. Но мы не отойдем от кириллицы. Мы не забудем русскую культуру и русский язык. Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется. Наш сосед всегда рядом, и мы всегда будем сотрудничать», — заявилНурсултан Назарбаев на встрече с жителями Чимкента.

Реакция внутри страны, вызванная новостью о переходе на латиницу, видимо вызывает у казахстанских властей определенные опасения. Поскольку в средствах массовой информации регулярно стали появляться статьи за подписями как людей «от сохи», так и представителей интеллигенции, которые, тщательно подбирая выражения, приводят аргументы в пользу необходимости этого перехода. К примеру, на портале 365info было опубликовано мнение доктора философских наук, профессора Актюбинского регионального государственного университета Амангельды Айталы, который уверен, что переход на латиницу необходим.

«Замысел русификации народов при Советской власти осуществлялся широко, русский язык становился единственным языком во многих сферах, тем самым блокируя развитие национальных языков. Поэтому в ментальности казахов, узбеков и других тюркских народов СССР кириллица оказалась связана с принудительной советской национальной политикой. Латинский алфавит с этой точки зрения нейтрален и потому предпочтительно использовать его. Переход казахского языка с кириллицы на латиницу является одним из главных моментов деколонизации и освобождения от навязанного колонизаторами алфавита. Весьма симптоматично, что в России определенные политические силы сегодня с большим сожалением говорят о том, что переход на латиницу приведет к дистанцированию казахов от российского культурного пространства. С русской культурой сегодня взаимодействуют многие народы, которые не пользуются кириллицей, и казахско-российские экономические, культурные, научные связи и впредь будут развиваться и углубляться», — заверяет профессор.

При этом ученый довольно трезво оценивает проблемы, которые ждут Казахстан при осуществлении этого перехода, в том числе — культурные и этнические.

«У нас все упирается в человеческий фактор. В Узбекистане и Азербайджане все граждане коренной нации владеют, т. е. говорят, читают, пишут, а следовательно, думают на родном языке, и потребность в нем высокая. В Узбекистане, например, численность русских 4,7%. Языком межнационального общения является узбекский язык. В Казахстане по итогам переписи 2009 года ситуация вроде благополучная. 98,3% казахов понимают устную речь, 95,4% свободно читают, 63,2% свободно пишут. Но эта статистика не внушает доверия. Потому что специалисты знают — казахов, говорящих на казахском, особенно на смешанном русифицированном варианте, много. Но читающих и пишущих на казахском языке намного меньше. По сравнению с Узбекистаном и Азербайджаном колониальный синдром в Казахстане очевиден, приоритет русского языка не вызывает сомнений. Сегодня в школах учатся около 700 тысяч детей в русских школах на кириллице, одна треть из которых казахи. Русские школы будут обучать на алфавите, основанном на кириллице. Выпускники этих школ будут продолжать образование на русском языке в колледжах и вузах — выбор языка обучения — конституционное право гражданина. Таким образом, переход на латиницу будет означать культурный раскол среди самих казахов, которые и без этого расколоты на роды и племена, бедных и богатых, религиозные группы и землячества, местных и оралманов (этнических казахов-переселенцев — ИА REGNUM ), — уверен Айталы.

В свою очередь казахстанский писатель и поэт Олжас Сулейменов также считает, что поспешный переход казахского алфавита на латиницу может стать причиной дополнительных проблем. По словам Сулейменова, алфавит в первую очередь должен быть сопряжен с языком, а подражание узбекской, азербайджанской или туркменской латинице не приведет к прогрессу.

«Кириллицу надо осознать как ценность, от этой ценности отказываться нельзя. И об этом я писал в книге «Тюрки в доистории». Она вышла в 2001 году, Академия наук эту книгу наградила премией Культегина, но, видимо, не прочла. Иначе давно этот вопрос был бы прояснен, обсуждался бы в научных кругах. Но этих кругов я не вижу тоже. В 1929 году мы однажды попробовали перейти на латиницу. В то время мы подражали Ататюрку, прогрессивному деятелю, который, стремясь выйти из-под эгиды ислама и приблизиться к Европе, заменил арабский алфавит на латинский. Но проблема была в том, что латинский пришел без языка, а просто как механический набор знаков. Не только правительство решает, правда же? Мы живем в демократической стране, давайте будем обсуждать и выбирать свой путь», — говорит поэт.

Отметим также, что 20 апреля состоялась встреча Назарбаева с казахстанскими писателями. И на минувшей неделе писатели делились своим мнением относительно результатов этой встречи. В том числе и по вопросам языка.

В частности, писатель Смагул Елубай рассказал, что президент поддержал его точку зрения о том, что всех детей в республике нужно воспитывать на казахском языке, невзирая на национальность.

«Вопрос трехъязычия подробно обсуждался на этой встрече. Само слово «трехъязычие» как бы ставит на один уровень государственный язык с русским и английским. Так не должно быть. Государственный язык — казахский. На мой взгляд, начиная с детского сада, нужно воспитывать детей на государственном языке, невзирая на национальность. И в школах так должно быть. Конечно, нужны предметы отдельно на русском и английском языках, но основное воспитание и обучение должно быть на казахском. Только в этом случае после 11 лет учебы ребенок любой национальности будет свободно владеть тремя языками, языковой вопрос сам собой разрешится. Так будет формироваться единый дух казахстанской нации», — приводит слова Смагула портал qazaquni.kz.

Тем временем, по данным аналитического портала ranking. kz, за годы независимости Казахстана доля казахскоязычного населения выросла с 37% в 1991 году до 76,3% в 2015 году, составив на конец 2016 года уже 82,3%.

«Одновременно растет число изучающих язык — плюс 22,3% к 2015 году. Что касается русскоязычного населения, то доля их сократилась на 0,6% к 2015 году, составив 89,4%. Согласно госпрограмме развития и функционирования языков, ожидается, что к 2025 году преобладать в стране будет знание казахского языка: 95% населения будут свободно говорить на казахском языке, 90% на русском. Доля выпускников школ, владеющих казахским языком, увеличилась с 68% до 70% за 2016 год. На сегодняшний день в стране 3,8 тысяч школ с казахским языком обучения, что составляет 53% от общего количества, в 2015 году — 51%, в 1991 году — 32%. За 2016 год доля казахскоязычного контента в электронных СМИ возросла на 12,7%, составив 84%. Доля исключительно русского контента (СМИ) сократилась на 10,8% и составила 16% на конец года. Однако доля электронных СМИ в общей структуре составляет лишь 16%. Остальная часть приходится на печатные СМИ, где доля казахскоязычного контента составляет более 50%», — говорится в аналитическом обзоре, опубликованном на портале на минувшей неделе.

Однако особой уверенности в этих прогнозах нет. Как впрочем, и в заверениях, что ни от русского языка, ни от кириллицы Казахстан не намерен отказываться: гонения и давление на русский язык в стране существуют. Порой, ревнители казахского языка для достижения своих целей делают даже абсурдные заявления. К примеру, на минувшей неделе казахский общественный деятель и писатель Мырзатай Жолдасбеков раскритиковал учебник «Русской литературы» казахстанского издательства «Мектеп» для учеников 8 классов. Если говорить конкретнее, то писателю не понравились стихи Кондратия Рылеева (русский поэт, общественный деятель, декабрист, один из пяти казнённых руководителей декабрьского восстания 1825 года — ИА REGNUM ), включенные в учебник. По мнению Жолдасбекова, «произведения Рылеева, равно как и других декабристов, содержат в себе призывы к государственному перевороту».

"Не знаю, кто утверждал этот учебник, но это полный беспорядок. Стихи декабристов, в частности Рылеева, призывы к свержению власти… Разве этому мы должны учить? Дети не знают, кто такой Мукагали Макатаев (казахский советский поэт и писатель, переводчик — ИА REGNUM ), для которого было три святыни: народ, язык и родина. Если вы почитаете его стихи, то увидите пропаганду национальных ценностей. Все мы учились в школе, где, вместо того чтобы изучать родной край, нам рассказывали про какие-то неизвестные Бангладеш или Африку. Теперь с помощью программы «Туган жер» нам нужно взять все это в руки, иначе патриотов мы не вырастим! Чтобы вырастить настоящих патриотов, нужно чтобы они полюбили родную землю, свой народ, его историю и традиции», — заявил Жолдасбеков на заседании республиканского совета «Мирас», посвященном обсуждению статьи президента Казахстана «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Отметим, что Мырзатай Жолдасбеков был в свое время заведующим идеологическим отделом ЦК Компартии Казахстана.

Между тем, довольно любопытная дискуссия случилась на Международной конференции по риск-менеджменту, прошедшей в Алма-Ате. Как сообщает Forbes. kz, в дискуссии принимали участие ведущий программ на радиостанции «Коммерсантъ FM» и телеканале «Дождь» Константин Эггерт, ведущий телеканала РБК Игорь Виттель и председатель правления казахстанской страховой компании «Евразия» Борис Уманов.

В частности, Игорь Виттель заявил, что «отношения России и Казахстана за 10 лет изменились не в лучшую сторону, и дружбы навек между странами давно уже нет — и не Россия тому виной».

Борис Уманов на этот выпад ответил тем, что друзьям свойственно ссориться.

«Россия пытается активно играть на нашем информационном поле. Я не рассматриваю это как враждебную деятельность. Одно дело — занимать деньги Марин Ли Пен, и другое — дискутировать о том, надо ли казахскому языку переходить на латиницу или оставаться на кириллице. Мы понимаем: в России все глобальные проблемы решены, с соседями помирились, давайте займемся вопросами языкознания в Казахстане. Но нельзя забывать, что каждая страна вольна выбирать систему письма», — заявил Уманов.

Нескольким позже Виттель заявил, что при транзите власти в Казахстане есть большой риск, что Россия захочет вмешаться в процесс. Аналогичной точки зрения придерживается и Константин Эггерт.

«Российское руководство этот вопрос очень интересует. Несомненно, президент Казахстана очень уважаем в Москве. К нему относятся даже с неким пиететом. Я не считаю, что в Москве кто-то серьёзно относится к тому, что процесс передачи власти решают США. Я думаю, что тех, кто принимает решения в России, беспокоит то, как Китай поведет себя в этой ситуации, так как ощущение роста китайского влияния в Казахстане присутствует. Разумеется, то, что Казахстан — это пока незыблемый оборонительный вал от исламского экстремизма, воспринимается позитивно, что тоже станет темой для обсуждения и беспокойства. Я уже сказал, что в российской внешней политике не исключаю ничего. В случае каких-то хаотических событий никаких гарантий о том, что будет или не будет делать Москва, я бы давать не стал», — пояснил он.

В завершение темы о переходе на латиницу хочется упомянуть о подсчетах, сколько может стоить казахстанскому бюджету перевод на латиницу казахского алфавита, произведенных директором Национального бюро экономических исследований Касымханом Каппаровым. Согласно результатам, полученным Каппаровым, цифра получается довольно внушительная — от 500 млн до 1 млрд долларов (28,45 — 56,9 млрд руб.).

И другие новости

Традиционным окончанием обзора казахстанским СМИ является краткий пересказ интересных материалов, не вошедших в обзор. На прошедшей неделе таких материалов было довольно много.

1. Самой популярной социальной сетью в Казахстане оказалась российская соцсеть «ВКонтакте». Согласно результатам исследования компании АСТ Казахстан, социальными сетями пользуется 70% населения республики. Среди мужчин пользователей соцсетей меньше, чем среди женщин — 45% и 55% опрошенных соответственно. Городские жители более активны в соцсетях — среди них пользователями являются 76%, среди сельских жителей — 61%. Лица, состоящие в браке, менее активны в соцсетях — среди них 65% пользователей, тогда как среди не состоящих в браке — 81% пользователей. В целом, рейтинг популярности социальных сетей в Казахстане выглядит следующим образом (с указанием долей пользователей): ВКонтакте — 43%, Одноклассники — 34%, Instagram — 31%, Мой Мир — 21%, Facebook — 19%, Twitter — 5%, другие — 3%.

2. Казахстанское издание Forbes обнаружило среди фигурантов нового рейтинга «200 богатейших бизнесменов России» олигархов, связанных в той или иной степени с Казахстаном. К примеру, сообщается, что сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож является сыном именитого геолога Юрия Воложа, одного из открывателей месторождения Кашаган.

3. Товарооборот между Казахстаном и Китаем увеличился на 30 процентов. Как сообщает портал RGmedia. kz, эта цифра была озвучена на 8-м заседании казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству.

«За первые два месяца 2017 года объем товарооборота между нашими странами увеличился на 30 процентов и составил 1,3 миллиарда долларов (73,9 млрд руб.). Это очень высокий показатель. Контейнерные перевозки по маршруту Китай — Казахстан в Европу ежегодно увеличиваются в два раза, за три месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост в 2,6 раза. Растущий объем перевозок свидетельствует о практической реализации программы «Один пояс — один путь», — сообщил после заседания первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин.

4. Три миллиона холостых и незамужних граждан проживают в Казахстане на сегодняшний день.

«Средний возраст девушек, вступающих в брак — 24 года, молодых людей — 26−27 лет. Из-за того, что молодежь сейчас ставит на первое место карьеру, многие стали поздно создавать семьи. Такой позиции придерживается 80−90 процентов молодых людей на Западе, этот принцип за правило стали брать и в Казахстане. Утрата национального менталитета ведет к утрате семейных ценностей. Вступая в поздние браки, немногие могут иметь более трех детей. Со временем это может вылиться в настоящую трагедию. За последние 10 лет рождаемость снизилась на 30 процентов — это значит, что через 15−20 лет количество призывников в ряды национальной армии может сократиться в три раза. Разводы в последнее время также растут, 60 процентов семей, созданных в не очень молодом возрасте, распадаются», — говорится в статье «Последствия поздней женитьбы», опубликованной на портале Elana. kz.

5. Законодательный запрет на ношение хиджаба может быть введен в Казахстане уже до конца 2017 года. Как пишет портал qamshy. kz со ссылкой на заместителя председателя Комитета по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества Бахытжана Кулекеева, сейчас законопроект об изменениях и дополнениях в соответствующее законодательство находится на стадии разработки, до конца года он будет представлен правительству.

6. Казахстанский автопром завоевывает рынки ЕАЭС. В планах автомобилестроителей — выход в Сибирский и Дальневосточный регионы России. С начала 2017 года на зарубежные рынки было отправлено 204 автомобиля — партия преимущественно ушла в Китай. Пробные поставки ушли в Киргизию, Таджикистан и Объединенные Арабские Эмираты.

7. Депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана, почетный секретарь Центрального Комитета Коммунистической Народной партии Владислав Косарев предложил перевезти тело Ленина в Казахстан.

«Мы об этом говорили: отдайте нам его тело. Это вполне реально. Можно было бы нам перевезти сюда, в Казахстан, тело Ленина. Но мы настолько слабы ещё против нашей власти, что памятник Ленину, который лежит на свалке, не можем восстановить. Зло и ненависть капиталистического мира к Ленину и его памяти проявляются не первый день. Люди, которые хотят построить у нас общество крупного капитала, готовы снести с лица земли все, что напоминает о советском прошлом в нашей истории. Думаю, эти страсти пройдут, а пока я хотел бы обратиться к коммунистам России: нам необходимо объединить силы и устоять против этих натисков», — обратился казахстанский коммунист к российским коллегам.