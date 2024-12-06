Ольга Борисова
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Последние публикации
Недетская беда. Как вступиться за чужого ребёнка и не оказаться виновным
Очередное видео с жестоким обращением с ребёнком появилось в Telegram-каналах Уфы. На камеру смартфона попала сцена, как отец ногой скинул малолетнего сына с заграждения-полусферы, после чего несколько раз, снова ногой, пнул уже лежащего на земле малыша. Позже мать мальчика рассказала журналистам...
6 декабря 2024
С лета без зарплаты. Учителя и врачи Херсонской области остаются без денег
В редакцию ИА Регнум обратились жители Херсонской области, которым серьёзно задерживают и без того невысокие зарплаты. Общение с профильными ведомствами и министерствами результатов не приносит, при этом люди боятся проблем из-за того, что поделились своими бедами с журналистами. Имена героев...
3 декабря 2024
«Заложники международных правил». Спортсменам в России запрещают креститься
25 ноября во время турнира в московской спортивной школе «Самбо-70»один из мальчиков-участников перекрестился, после чего судья Наталья Ватутина сделала ему замечание, сказав, что демонстрация своего вероисповедания на татами запрещена. На инцидент вскоре отреагировала вице-спикер Госдумы Анна...
27 ноября 2024
Лишние для Киева люди. Переселенцы массово возвращаются с Украины в Россию
Украинское информационное поле взбудоражить трудно — всё и без того накалено до предела, но депутату Верховной рады от «Слуги народа» Максиму Ткаченко это удалось. Во время единого телемарафона на минувших выходных депутат заявил, что около 150 тысяч переселенцев вернулись в родные города, села и...
27 ноября 2024