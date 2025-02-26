Весна принесет собачникам Подмосковья новые веяния с учетом: с 1 марта 2025 года хозяев всех незарегистрированных в государственных ветеринарных учреждениях домашних питомцев ждут штрафы. Владельцы других животных смогут поставить их на учет по собственному желанию, а ветклиники, подведомственные Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, обязаны принять всех.

Иван Шилов ИА Регнум

Административные сайты городов и населённых пунктов Московской области сообщают: главная цель изменения в законодательстве — сократить количество потерянных собак и облегчить их возврат хозяевам. Каждому питомцу присваивают уникальный номер, а данные о нем вносят в реестр домашних животных.

Норма про обязательную регистрацию в Подмосковье была введена еще в сентябре 2023 года — с того времени было зарегистрировано 11 тысяч заявок. Но теперь вступает в силу закон, вносящий изменения в КоАП России, и за несоблюдение правил придется заплатить от 1500 до 3000 рублей, поскольку это теперь будет считаться административным правонарушением. Исключение составят лишь те случаи, когда собака была у законного владельца похищена.

Обязательная регистрация собак сейчас введена в 19 регионах России, и от региона к региону правила незначительно варьируются. Например, в Ленинградской области будут вносить в реестр инновационным способом — по биометрическим данным питомца, нейросеть отсканирует 522 точки на теле животного, позволящие его идентифицировать.

В Амурской области регистрировать необходимо не только собак, но вообще всех питомцев, когда им исполняется два месяца. В Алтайском крае для удобства владельцев сделали льготную цену на чипы — 175 рублей, но штрафы выше, чем в столичном регионе — до 5 000 рублей.

А вот в Саратовской области местные депутаты приостановили работу над законопроектом — там рассчитывают на то, что Госдума примет так называемый «рамочный» федеральный закон, а на региональном уровне будут определять только конкретные требования к регистрации животных.

Может быть, закон будет даже настолько подробным, тогда необходимость в областном регулировании отпадет.

Ветеринарам проще

Собачники относятся к новой ограничительной норме настороженно, как и к любой другой, рассказывает в беседе с ИА Регнум ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

«Сейчас собачники называют многие меры репрессивными: в метро можно заходить только с переносками или с собакой-поводырём, вызвать такси с большой собакой буквально невозможно», — пересказывает он фрагменты своих бесед с клиентами.

При этом собеседник агентства назвал и очевидные плюсы: повышение качества и доступности ветеринарных услуг.

«Например, вы поехали с собачкой в Сочи, она там отравилась или ещё что-то с ней случилось. Местный врач просто просканирует чип и сразу увидит всё, что добавляли в её карточку московские коллеги: какие хронические заболевания, аллергии и прочее… Это сэкономит время и упростит задачу», — объясняет ветеринар.

Контроль над домашними собаками поможет также сотрудникам правоохранительных органов — особенно в ситуациях с неадекватными владельцами. Шеляков привёл пример: встречаются владельцы крупных собак, которые натравливают их на прохожих по непонятным нормальным людям причинам.

«Что с ним делать? Бить морду — незаконно, доказывать, что собака его, — трудно, а с чипом таких вопросов возникать не будет. Или другая ситуация: гуляла без поводка, выбежала на дорогу и спровоцировала серьёзное ДТП с человеческими жертвами и ущербом на пять миллионов. Что сделает умный хозяин? Скажет, что не знает её, что собака просто увязалась за ним и шла рядом. А по чипу владелец известен сразу», — рассказал специалист.

При этом собеседник ИА Регнум уверен: прежде чем вводить ограничительные меры, обязательно должны существовать некие «спусковые клапаны», выручающие человека в неоднозначной ситуации.

«Истории бывают трагикомические. Например, у нас человек купил реликтовую ящерицу — вернее, он думал, что это реликтовая ящерица, которая не будет расти, а оказалось — крокодил. Что с ним делать? Зоопарки не принимают от частного лица, выпустишь его на улицу — обречёшь на верную смерть, продавца, естественно, след простыл», — рассказал ветеринар.

Но если история с крокодилом — экзотика, то собак, за которыми хозяева больше не могут по той или иной причине ухаживать, — множество, а питомники берут их неохотно, отмечает Шеляков.

«Ситуации бывают разные, обязательно нужна разъяснительная работа. Человек чипировал собаку, а потом, например, что-то случилось с его здоровьем, и он вынужден её отдать. Что ему делать? Всё это должны чётко и публично объяснить каждому владельцу питомцев», — говорит врач.

При этом, продолжает он, больше всего людей пугают штрафы: многие люди, слыша о регистрации, сразу же думают о налоге на домашних животных, о проблемах, которые они не смогут решить. Если человек боится наказания, он может пойти на крайние меры, а в этих случаях всегда расцветает чёрная ветеринария.

Шеляков сравнил эти опасения с введением налога на питомцев в Германии: тогда у ветеринарных клиник выстроились очереди на усыпление — скорее от страха перед непонятными тратами в будущем, а не потому, что сам налог был слишком велик.

В России такие налоги не вводились.

При этом регистрация домашних животных — это также и мера борьбы с бездомными собаками. Согласно статистике, в странах, в которых регистрация, чипирование и лицензирование строго контролируются, бездомных и бесхозных собак на улицах просто нет. Речь идёт прежде всего о Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции и Швейцарии.

А первой страной в мире, где бездомных животных нет уже около десяти лет, стали Нидерланды: там строго контролируются права животных, введены высокие налоги, контроль за учётом питомцев и тюремные сроки за жестокое обращение с ними.

Инструкция для владельцев собак

Жителям Подмосковья такие суровые меры пока не грозят, в Россельхознадзоре говорят, что главная цель — дисциплировать хозяев. Так что поставить своего четвероногого друга на учёт всё же придётся.

Что должен знать владелец собаки в Московской области:

1. Зарегистрировать питомца нужно в течение 14 дней после достижения им трёхмесячного возраста.

2. Сделать это можно в любом ветеринарном учреждении, которое подведомственно Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На приём можно записаться по телефону: +7 (495) 668-01-25 или через портал «Госуслуги».

3. При регистрации врач попросит владельца предоставить его личные данные и информацию о собаке: породу, окрас, пол, кличку, прививки, болезни и адрес проживания животного.

4. Собаке будет присвоен индивидуальный идентификационный номер.

5. Регистрация бесплатна, но установка чипа оплачивается отдельно. Цены разные, стартуют от 1500 рублей.

6. Зарегистрировать в Московской области можно будет не только собак, но и других питомцев — по желанию хозяев.

7. Собак можно будет зарегистрировать сколько угодно — количество не ограничивается.