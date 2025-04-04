Разгорается громкий скандал с очередным «волшебным» средством для похудения: едва только таблетки «Молекула» успели завируситься в русскоязычном TikTok, сразу появились и видео, рассказывающие о неприятных побочных эффектах.

Иван Шилов ИА Регнум

Популярные маркетплейсы рекламируют «Молекулу» как классическую «чудо-таблетку» и совершенно безопасную биодобавку. В описании можно прочесть, что препарат помогает быстро сжигать жир, улучшать обмен веществ, выводит токсины, подходит в равной степени мужчинам, женщинам и детям.

О побочных эффектах тоже предупреждают, но весьма скупо: может быть нарушение сна и повышенная энергия ближе к ночи, но, если чётко следовать инструкциям, никаких последствий быть не должно.

Однако из покупательских отзывов можно узнать совсем другое. Результат зачастую действительно стремительный — потеря нескольких килограммов буквально за пару дней, но и эффект непредсказуем.

«Первый раз заказала капсулы «Молекула» по отзывам, попробовала по инструкции [принимать] утром натощак две таблетки, запивая стаканом воды, сначала ничего не происходило, я думала, очередная пустышка. Но уже спустя полтора часа я начала ощущать сухость губ, тошноту, при взгляде на еду — отвращение. За четыре дня — 2 килограмма», — делится в комментариях впечатлениями одна из покупательниц, и её отзыв — один из самых мягких.

Комментаторы пишут, что потеря веса действительно молниеносная, но в комплекте — сильный упадок сил, депрессивное состояние, расстройство пищеварения, головокружение, тошнота и — самое пугающее — привыкание. Девушки признаются, что, сбросив за неделю четыре-пять килограммов, они попробовали отказаться от чудо-капсул, но им это не удалось — уже появилась зависимость.

Состояние некоторых покупателей ухудшилось критически — настолько, что пришлось вызывать скорую помощь из-за сильной слабости, потери сознания, мигреней и тахикардии. У некоторых юных девушек поднималась температура, у женщин постарше — давление, мужчины и женщины начинали страдать от бессонницы и рвоты. У некоторых начали выпадать волосы и даже ресницы. И таких комментариев — сотни, как в «ТикТок» и других соцсетях, так и на маркетплейсах, которые уже начинают снимать препарат с продажи.

Покупатели отмечают, что капсулы мягко пахнут травами и корицей, в их составе, по крайней мере официальном, — экстракты семян фенхеля, зелёного кофе, чёрного чая, гибискуса, сенны. Очевидно, что столь сильные побочные эффекты вызывает нечто другое, поэтому первое предположение всех пострадавших — лживо прописанный состав БАДа, что бывает нередко.

«Непонятно, что внутри»

Специалисты полагают, что дело в сибутрамине — препарате, производном амфетамина, который усиливает чувство насыщения и подавляет аппетит. Такой же точки зрения придерживается и нутрициолог и автор статей по питанию и здоровью Юлия Шарапова.

«Он влияет на центральную часть нашего головного мозга, снижается аппетит, человек не хочет есть, повышается потоотделение, усиливается тахикардия. Именно поэтому он не рекомендуется лицам младше 18 и старше 60 лет, особенно тем, у кого есть проблемы с давлением и тахикардией, — объяснила она в беседе с ИА Регнум. — Скорее всего, туда добавлены ещё серьёзные слабительные компоненты — более серьёзные, чем указанные в составе фенхель и травки.

Не бывает такого, чтобы обычный БАД вызывал такие побочные действия. Вряд ли за месяц, как пишут в комментариях некоторые девушки, выпадут все волосы, они реагируют в целом на стрессы, на разные добавки, но начинают выпадать, как правило, через три месяца».

По её словам, самое неприятное, если все эти последствия вызывает действительно добавленное ненатуральное вещество, так как оно явно вызывает привыкание.

«Молодые люди уже в таком юном возрасте привыкают таким образом питаться и так справляться со своими проблемами. Это может вылиться в сердечно-сосудистые патологии, и, конечно, опасно, так как нет никакого понимания, что конкретно добавлено в данный БАД», — добавила нутрициолог.

Врачи разных специальностей давно и активно призывают россиян не вестись на вспыхнувшую вновь моду на быстрое похудение, а регулировать свой вес повышением физических нагрузок и обращаться к диетологу. Об опасностях БАДов специалисты говорят в один голос, но люди продолжают неосмотрительно заказывать на маркетплейсах и самостоятельно «назначать» себе таблетки. При этом не имея проблем ни с ожирением, ни даже предожирения.

Кроме того, «чудодейственные» средства с мгновенным эффектом, распространяемые недобросовестными платформами, могут быть просто опасны для жизни. Фармацевты настоятельно рекомендуют: если уж вы решили заняться своей фигурой таким рискованным способом, обязательно проверьте БАД на подлинность.

Опасные эксперименты

Мода на препараты для молниеносного похудения и для того, чтобы при минимальных затратах сил и времени быстро привести себя в «идеальную форму», в последние годы действительно вспыхнула с новой силой.

Главное доказательство тому — международная шумиха вокруг препарата «Оземпик», который рекламировали звёзды и селебрити первой величины. А мечтали приобрести за баснословные суммы простые девушки и парни, для которых он практически недоступен.

Реклама у него была безупречна: если препарат помог Илону Маску, Опре Уинфри, Лане дель Рей (Элизабет Грант) и Анне Семенович, разве может он быть неэффективен?

Но уже спустя короткий промежуток времени после старта всемирного ажиотажа врачи констатировали: как минимум 15–20% людей, принимавших «Оземпик», столкнулись с серьёзными последствиями для здоровья. Вскоре это начали подтверждать и сами стремительно постройневшие звёзды.

Специалисты настаивают: такие эксперименты над своим здоровьем никогда не заканчиваются хорошо, а тот же пресловутый «Оземпик» приводил даже к летальному исходу. Проблема в том, что все эти «волшебные» средства нарушают работу кишечника. Из организма «вымываются» полезные вещества, что приводит к потере кальция, железа, фосфора, витаминов и, как следствие, нарушению работы внутренних органов.

Менее фатальный, но разочаровывающий факт заключается также в том, что примерно в 60% случаев вес возвращается, как только человек прекращает принимать препарат ускоренного действия. Ведь происходит возврат к обычной жизни, где нет спорта и правильного питания.

Желание получить всё при минимальных усилиях старо как мир. В прошлом уже возникали подобные опасные эксперименты: в XX веке женщины, желающие немедленно и быстро похудеть, прибегали к «гельминтной диете». Они глотали личинки ленточного червя солитера, веря, что он съест всё лишнее в их организме. Разумеется, это приводило лишь к трагическим последствиям.

Никакой «чудо-способ» не заменит упорной работы и дисциплины. Настоящий результат невозможно купить, его можно только достичь.