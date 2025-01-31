Уже полгода правоохранители разбираются в трагической истории, которая произошла в подмосковном Подольске. 6 августа четырёхлетняя Лиза, ученица группы дошкольного образования одной из школ города, потеряла зрение на одном глазу после того, как наткнулась на карандаш.

Иван Шилов ИА Регнум

В середине января источник ИА Регнум сообщил, что Следственный комитет проводит проверку по этому делу. До сих пор не установлены виновные: проведённое администрацией школы расследование не дало понимания, по чьей вине пострадал ребёнок. Родители девочки, естественно, недовольны и обратились в правоохранительные органы.

«Четырёхлетняя девочка получила травму левого глаза в результате непреднамеренного контакта с карандашом, находившимся в руке другой воспитанницы. Это произошло, когда воспитатель отвлеклась от присмотра за двумя девочками, которые занимались рисованием во время утренней прогулки», — рассказал источник агентства.

Следственный комитет проверяет подольскую МОУ «СОШ № 34» по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщается, занятая другими детьми педагог узнала о случившемся, когда услышала крик ребёнка: девочка прижимала руки к глазу и звала на помощь. Школьный фельдшер определил, что необходима госпитализация, девочку отвезли в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского.

Травма оказалась серьёзной. Восстановить зрение на левом глазу не удастся, хотя девочка уже перенесла две операции, а в мае предстоит ещё одна. Сейчас врачи стараются сохранить сам глаз.

«Будет ещё одна операция по реконструкции глаза, после майской операции через какое-то время врачи смогут понять, возможно ли будет пересадить хрусталик. Никто пока не может прогнозировать, что будет дальше и есть ли надежда вернуть зрение хотя бы в небольшом объёме», — рассказал отец девочки Дмитрий в беседе с ИА Регнум.

Кто виноват?

Родители Лизы узнали о трагедии, когда девочку везли в больницу. Ребёнка уже готовили к операции, поговорить им удалось только после неё.

«Дочь сказала: «Папа, глазик мне ударила в садике не специально моя подружка зелёным карандашом. Было очень больно». Травма была серьёзная, врачи написали в карте «обширное проникающее роговичное ранение с выпадением оболочек левого глаза, ранение с потерей зрительных функций, травматический разрыв радужки, травматический частичный гемофтальм».

Дочь полностью потеряла зрение на левом глазу. При выписке травму определили как вред здоровью тяжелой степени», — рассказал Дмитрий.

С этого момента Дмитрий с женой Олесей приложили немалые усилия, чтобы выяснить, по чьей вине произошла беда. В администрации школы внятных объяснений они не получили, более того, там фактически обвинили саму Лизу и её подругу.

По версии администрации дело было так: дети находились на утренней прогулке под присмотром воспитателя и нянечки на детской площадке. Каждый ребёнок занимался чем-то своим: бегали, играли с куклами и собирали конструкторы, рисовали и копались в песочнице. Лиза и ещё одна девочка увлеклись цветными карандашами, сидя за игровым столом.

В какой-то момент нянечке, младшему воспитателю, пришлось отлучиться, чтобы накрыть для детей столы к обеду, а педагог должна была собрать детей и возвращаться с ними в школу.

«По их словам, около 11:45 воспитатель попросила детей закончить игры, убрать игрушки и карандаши с бумагой. В это время Лиза заплакала и схватилась ручкой за глаз. Воспитательница не видела, что именно произошло, но, услышав крик, подбежала к ребёнку. Девочка, которая рисовала вместе с Лизой, сказала воспитателю: «Я нечаянно». Конфликтной ситуации у детей не было. Девочки дружат, они вместе рисуют и играют», — рассказал Дмитрий.

Спустя неделю организованная администрацией школы комиссия завершила проверку и предоставила свой вывод: причина несчастья — случайность.

«Это была просто бюрократическая отписка, без значимых деталей и подробностей. Исходя из этого акта, который нам предоставили после так называемого расследования, причиной несчастного случая стал «непреднамеренный контакт глаза моей дочери с карандашом в руке рядом сидящего ребёнка», то есть 4-летнего ребёнка сделали виноватым в том, что он повернул голову не в ту сторону в неудачный момент.

Нас с супругой не допустили к личному участию в расследовании несчастного случая и ознакомили не со всеми материалами, что нарушает приказ Минобрнауки России, регламентирующий такие расследования», — считает отец Лизы.

Он, как и его жена, уверен, что администрация не хочет признавать вину сотрудников школы, а игровое пространство для детей организованно травмоопасно: стол, за которым играли девочки, слишком тесный, дети могут дотягиваться до лиц друг друга, а воспитатель не должна была оставаться одна со всей группой.

Единых правил не существует

Может ли один человек, педагог или воспитатель, углядеть за целой гурьбой неугомонных малышей — один из основных вопросов этой истории. Впрочем, как и многих других несчастных случаев, которые происходят с учениками детских садиков или младших школьных классов.

Мнения на этот счёт расходятся, что доказали в том числе комментарии к публикации ИА Регнум на эту тему — материал вызвал широкий общественный резонанс.

Некоторые читатели заняли сторону воспитателей, которым действительно непросто справиться с большим количеством детей и огромной ответственностью, учитывая при этом низкие зарплаты и непомерные обязанности. В свою очередь другие уверены, что дело в организации учебного и игрового процесса: недопустимо оставлять детей практически без присмотра с острыми и опасными предметами в руках — теми же карандашами.

Редакция ИА Регнум обратилась за разъяснением к министерству образования Московской области. Выяснилось, что существующие на данный момент правила предусматривают далеко не все нюансы.

«Нормативно правовыми документами не определяется расстояние между детьми и количество воспитанников, одновременно работающих с принадлежностями по изобразительной деятельности. (…) Штатным расписанием образовательных организаций в каждой возрастной группе предусматривается один воспитатель в смену», — сказано в официальном ответе.

Рисование красками, карандашами, фломастерами, лепка и аппликации в детсадах входят в программу «Художественно-эстетическое развитие», рассчитанную на детей в возрасте от 1,5–2 лет, а уже с трёх лет педагог формирует у детей навыки самостоятельного рисования, сообщили в ведомстве.

«При формировании основ безопасного поведения воспитатель обсуждает с детьми правила безопасности в группе, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за столом и другое. В рамках инструкции по охране труда воспитатель дошкольной образовательной организации обязан следить за соблюдением порядка и дисциплины в помещении группы, не оставлять без присмотра воспитанников, при обучении работе с инструментами проводить инструктаж по технике безопасности», — говорится в документе.

С опасными же предметами — такими как ножницы, карандаши, фломастеры и кисточки, — педагоги знакомят детей в ходе первого занятия, согласно инструкциям по правилам безопасного поведения, а после периодически напоминают о правилах их использования малышам.

«На ребёнка зла не держим»

Главное для детского садика или любого дошкольного учреждения — безусловно безопасное пространство, в котором просто не могут находиться никакие острые предметы, рассказала в беседе с ИА Регнум психолог Марина Цветкова.

Всё, что дети используют на творческих занятиях под присмотром взрослых — карандаши, фломастеры, флажки или кисточки — после урока должно сразу же быть убрано подальше и точно не находиться там, где малыши играют сами, без чуткого наблюдения.

«Дети в таком возрасте не воспринимают другого ребёнка как соратника, друга по играм, человека. Они воспринимают его как объект и только с четырёх лет начинают играть вместе, учатся сотрудничать. Они не понимают, что могут сделать больно, и сами травмируются по той же причине — не имея опыта, просто не осознают, чем игра с тем или иным предметом может закончиться», — объясняет Цветкова.

Количество детей в группе, уверена психолог, обязательно должно быть регламентировано. Присмотреть за двадцатью-тридцатью ребятишками одному взрослому человеку физически невозможно.

«Я всегда злюсь, когда слышу, что говорят: у нас нет очередей в детские сады. Их потому и нет, что в группы записывают по 20, 30 и больше детей, уповая на то, что часть будет болеть, часть — пропускать и так далее. Так что в этом случае вопросы исключительно к нашей системе образования», — подчеркнула собеседница ИА Регнум.

После случившегося с дочерью Дмитрий и Лиза получили много поддержки, рассказывает мужчина. По его словам, многие родители из группы после несчастного случая предложили материальную и другую помощь.

«Родители подружки Лизы приносили извинения, но мы не держим зла на ребёнка. Дети ни в чём не виноваты. Нам предлагали организовать сбор на лечение, но пока этого не требуется. Детский сад возместил нам затраты на медикаменты. Но будут и новые траты, лечение ещё продолжается», — рассказывает он ИА Регнум.

При этом семья ждёт результатов расследования и установления факта — кто виновен в случившемся? В случае, если и на этот раз внятных результатов не будет, Дмитрий и Олеся намерены обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.