Начало летнего сезона для детских лагерей отдыха традиционно отмечено волной отравлений.

Иван Шилов ИА Регнум

Уже несколько дней всеобщее внимание приковано к спортивно-оздоровительному лагерю «Орлёнок» в Калачинском районе Омской области, где 5 июня, несколько детей почувствовали недомогание. В результате были госпитализированы одиннадцать ребят от 7 до 14 лет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления, в лагере по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко проводится проверка, к ней подключили сотрудников региональных Министерств образования и спорта. Во всяком случае, официальные аккаунты ведомств активно вступают в диалоги с взволнованными родителями в соцсетях лагеря.

Но волнений много, а информация о случившемся — противоречивая. Некоторые родители пишут, что в медпункте лагеря находятся десятки детей с кишечной инфекцией, а жалобы на обстановку были ещё за неделю до отравления — ребята жаловались на то, что кормят мало и невкусно.

«Я просто в ужасе, что происходит в лагере?! — пишет в комментариях на странице лагеря в соцсети Елена Емельянова-Мышкина. — Мой ребёнок находится там всего семь дней, испытал все прелести жизни. Сначала мы боролись за тёплую и вкусную пищу, еда подавалась холодной и отвратительной на вкус, ребёнок постоянно жалуется на голод. (…) Буквально на третий день у ребёнка заболело горло, сегодня его всю ночь рвало, понос, голова. Утром его повели сначала в столовую — завтракать, затем в медпункт. Там всё переполнено, дети сидят в очереди с такими же симптомами! Как вы до такого довели? Почему в оздоровительном лагере это происходит?!»

Другие утверждают обратное: рядовая ситуация, приболели одиннадцать детей, своего ребёнка приехали и спокойно забрали — здорового и довольного. Особенно переживают те родители, которым не удаётся связаться со своими детьми. Из-за проверки, как пишет администрация лагеря, один из корпусов изолирован, а связь в здании плохая. В целом, ситуация напряжённая.

Другие утверждают обратное: рядовая ситуация, приболели одиннадцать детей, своего ребёнка приехали и спокойно забрали — здорового и довольного. Особенно переживают те, кому не удаётся связаться со своими детьми. Из-за проверки, как пишет администрация лагеря, один из корпусов изолирован, а связь в здании плохая.

«Родители сами навели панику, детей напугали, раздули всё это непонятно для чего. (…) В школах и садах города ходила ротавирусная инфекция, много детей болело. Теперь обвинять лагерь, что это там все подхватили — бред. Родители панику навели, «12 канал» всё приукрасил», — отмечает Юлия Кытина.

Разумеется, версии произошедшего выдвигаются самые разнообразные. Чаще всего причиной отравления становятся токсикоифекции и кишечные вирусные инфекции. Например, летом 2023 года сразу в двух лагерях Нижегородской области — «Лазурный» и «Золотое колесо» дети массово заразились стафилококком. Закончилось всё трагедией — умер 13-летний подросток.

Ещё один показательный случай — массовое отравление в лагере «Огонёк» в Светлогорске Калининградской области прошлым летом. Там 32 ребёнка подхватили ротавирус, причиной, как правило, является банальное отсутствие базовой гигиены — небрежное отношение к мытью рук, обработке продуктов и фильтрации воды.

В комментарии ТАСС директор Научно-исследовательского института системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун утверждал, что главная профилактическая мера — соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, и никаких других решений в этом вопросе нет.

В конце мая 2025 года — в преддверии открытия летнего сезона отдыха — представители фракции Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов и Яна Лантратова сообщили, что внесут в Госдуму предложение об ужесточении наказания за отравление детей в лагерях.

Согласно законопроекту, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, из-за чего массово заболели дети, должно караться штрафами от одного до двух миллионов рублей. Альтернатива — взимание зарплаты осуждённого за период от двух до трёх лет, запрет на работу на определённых областях от двух до трёх лет, либо ограничение свободы сроком до четырёх лет.

Конечно, если в результате отправления погиб ребёнок или несколько детей, наказания будут куда жёстче.

Действующие на данный момент санитарные нормы вступили в силу 1 марта этого года. Главные нововведения укладываются в пять пунктов. Во-первых, детские учреждения теперь должны контролировать температуру блюд, а сами они должны быть использованы в течение двух часов с момента приготовления. В еде для детей снижается норма потребления соли.

Далее, рекомендовано размещать меню на официальном сайте организации. Наконец, обязательным является вентилирование пищевых зон. Предусмотренные штрафы за нарушение этих правил — от 50 000 рублей.

Но что же всё-таки происходит в детских лагерях и насколько часто случаются такие инциденты? Ведь на самом деле, проблемы не начинаются в наступлением лета.

Так в январе нынешнего года суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы бывшую руководительницу оздоровительного лагеря «Горный орлёнок» в Республике Алтай. Там, как выяснило следствие, несоблюдение санитарных норм и неправильное хранение продуктов — овощей и фруктов — привели к отравлению более 70 детей.

В ходе расследования массового отравления детей в лагере «Уральские зори» в Башкирии в прошлом году следственный комитет установил, что дети задолго до первых симптомов отравления жаловались на грязную посуду «с кусочками засохшей еды», но их, конечно же, никто не послушал.

Одной из причин массового недомогания в лагере «Юность» в Евпатории стал солнечный удар, другой — ротавирус после купания в море. То есть речь не шла об испорченных продуктах и плохо вымытых руках воспитателей, но отдых ребят всё равно был испорчен болезнью.

Другое исключение — отравление пяти детей в лагере «Восток» в Бокситогорском районе Ленинградской области. Детей в тяжёлом состоянии доставили в больницу, четверых — в реанимацию. Оказалось, что они нашли на территории лагеря неизвестные грибы и съели их сырыми. А четыре года назад дети из Карелии, ехавшие на отдых, отравились в поезде Мурманск-Анапа.

Сейчас в СМИ такие сообщения появляются редко, но распространённой причиной отравлений подростков в лагерях ещё десять лет назад был некачественный алкоголь, который ребята 14-15 лет всеми правдами и неправдами проносили на территорию лагеря, а покупали зачастую с рук в окрестных населённых пунктах, что очень опасно для здоровья, но подростками не осознается.

А в лагере «Чагытай» в Туве посетители, вполне вероятно — родители, в прошлом году привезли своим детям гостинцы: чипсы, шаурму и шашлык, хотя, конечно же, это запрещено правилами любого лагеря. Отравились не только 30 детей, но и воспитатель.

Но самое что бы ни произошло и какая бы причина массового отравления ни была установлена — виноватой всегда остается администрация лагеря. Поэтому в подобных ситуациях она старается всеми силами скрыть происшествие и не сообщает о нем ни в соцсетях, ни на сайте, ни адресно — родителям, пытаясь справиться с ситуацией силами своих медпунктов.

То же самое случилось и в случае омского лагеря «Орлёнок», в итоге попавшем во все новости страны. А когда в дело вступают одновременно всполошенные родители, следственные органы и СМИ — проблема превращается в катастрофу. Но при этом гарантий, что где-то ещё случится массовое отравление, это не создает.

Так что очевидным выводом из этого является необходимость разграничить те сферы, за которые руководство детских лагерей отдыха несет ответственность, и те, за которые отвечать не может.