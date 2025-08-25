Новый исполняющий обязанности генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Светлана Котляревская, которая пришла в культуру из МВД, встревожена падением посещаемости в десять раз.

Иван Шилов ИА Регнум

Форменное безобразие: по словам «директорки», в 2017–2019 годах музей-заповедник (такой статус Лавра имеет официально) в год посещали около 400–440 тысяч человек. В 2022 году этот показатель упал до 36 тысяч, в 2023 г. — приподнялся до 58 тысяч, а в прошлом — 89 тысяч, что по-прежнему является катастрофически низкой планкой.

Такая ситуация объективно связана с разгромом Лавры как православной святыни: бесовскими плясками «активистов», изгнанием монахов, арестом наместника, митрополита Павла, закрытием пещер со святыми мощами на «инвентаризацию», разного рода «культурными мероприятиями» — вроде съемки кулинарного шоу в Трапезном храме.

Сама же Котляревская вынуждена признать, что большинство гостей и паломников приезжали «ради духовной поддержки» — поклониться святым мощам в пещерах, посетить службы, поговорить со священниками и монахами.

В тех храмах, где служили «целебные» батюшки, которым людская молва приписывала всякие чудеса вроде изгнания бесов, на литургиях было просто не протолкнуться. А многочисленные музеи и выставки все равно не могли отменить истинной сути старинного монастыря, продолжающего жить своим уставом параллельно с работой национального заповедника, с которым делил территорию.

Некоторые насельники в них по-прежнему находятся в Лавре, поскольку украинское законодательство неожиданно им помогло — их можно выгнать из тех помещений, где они прописаны, только решением суда, которое еще не вынесено. Но находятся православные монахи фактически на осадном положении.

По словам Котляревской, до 2023 года, когда дирекция в одностороннем порядке прекратила действие договоров аренды кафедрального Успенского собора и Трапезной церкви с Украинской православной церковью, а затем начала выгонять монахов, вся инфраструктура Нижней лавры работала «в идеологии врага и имела свои задачи».

«Теперь создаем новое во благо Украины и Лавры. Поэтому я сейчас больше говорила бы не о сроках, а о разработке комплекса мероприятий для открытия территории Нижней лавры и пещер. Это не только судебные вопросы, но и полный запуск всех компонентов инфраструктурного менеджмента, необходимых посетителям Лавры», — рассказывает пани «директорка» в программном интервью крупному украинскому информагентству.

В числе таких «мероприятий» — никому не понятные манипуляции со святыми мощами.

На прошлой неделе православные и новостные паблики распространили фото и видео, на которых, как утверждается, сотрудники минкульта вынесли из лаврских пещер раки и оставили их просто на полу в одном из пустующих кабинетов. А сразу перед этим в Сети появились кадры, на которых одетые в обычную гражданскую одежду люди занимаются переоблачением в нарушение всех христианских правил.

Одежды, в которых лежат мощи, ежегодно менялись в Петров пост монахами в священном сане и по строгой, не меняющейся многие десятилетия процедуре, с чтением Псалтиря. То, что видно на фото и видео, — равнодушная работа с ковырянием в гробах и просушкой одежд просто на заборе.

Бежавший с Украины народный депутат Артем Дмитрук, позиционирующий себя как ревнитель православия, обращает внимание на деревянные лотки в форме силуэта человека, стоящие у входа в пещеры.

Социальные сети Мощи в Киево-Печерской лавре

«Они ещё в старые, дореволюционные времена были сделаны для того, чтобы непосредственно на них лежали мощи. Чтобы они не повредились при переносе и, самое главное, чтобы не потерять даже малейшие частицы мощей, которые время от времени могут отделяться от тела святого.

Обычно во время переоблачения мощи обязательно остаются не только на этом лотке, но и на особой мантии светлого оттенка, в которую этот лоток оборачивается. Светлого — для того, чтобы даже пылинка величайшей святыни — мощей — не была утеряна. Здесь же видны вертикально стоящие лотки. Где и на чём при этом лежат мощи и сколько частиц могло упасть под ноги, на попрание — остаётся только догадываться…» — пишет он, констатируя, что случилось надругательство над святыней всеправославного масштаба.

Впрочем, новое руководство это, похоже, совершенно не волнует.

И. о. директора предполагает, что проблему с падением посещаемости вполне можно решить другими способами — в рамках общей борьбы за «национальную идентичность». Развивать гостеприимство (в том числе «инклюзивное») и инфраструктурный комфорт, обеспечить достаточное количество мест, где можно выпить воды или кофе, купить мороженое или сувениры.

«Заповедник должен заниматься культурой и наукой, а профильный бизнес — своим делом: кофейни должны варить кофе, дизайнерские компании — разрабатывать мерч и сувениры. Кстати, о кофе. По утверждениям наших ученых, есть интересная гипотеза, что кофе появился в Лавре в Киеве даже раньше, чем он появился во Львове.

Имеем огромное поле для исследования и создания рецепта «лаврского кофе». Мы готовы к сотрудничеству с кафе, которые хотят исследовать вместе с нами ее исторические составляющие», — увлеченно рассказывает Котляревская, до появления которой вся торговля продуктами и сувенирами велась за пределами лаврских стен, и это никому не мешало.

Петр Сивков/ТАСС Киево-Печерская лавра

Потому что, как мы уже говорили выше, люди приезжали не за картонным стаканчиком кофе, который можно было спокойно выпить в ресторане рядом. Теперь же, когда исчезло главное, увлеченные имитаторы бурной деятельности концентрируются на второстепенных вещах.

Кроме кофе и сувенирного мерча это еще и «уникальная техника лаврского шитья», вышивка золотом и серебром, которую выполняли в монастырях, для которой ищут «фэшн-амбассадора». Помещения Лавры рассматриваются как пространство для сдачи в аренду в качестве лекториев и конференц-залов, в частности, библиотеку митрополита Флавиана, открытую в 1910 году, где хранится более 20 тысяч книг.

А в Онуфриевской башне (наибольшей в крепостной системе Лавры), построенной в свое время за средства Ивана Мазепы, уже анонсировано открытие его музея. Что, очевидно, является публичной мотивацией для сбора денег — с 2021 г. здание законсервировано, а связанных с опальным гетманом артефактов вряд ли можно набрать на целую экспозицию.

И вопрос об освоении гигантских сумм на архитектурную реставрацию, в том числе, Ближних и Дальних пещер, тоже озвучивается как приоритетное направление, поскольку Лавра — это «как Украина в миниатюре», следовательно, её возрождение «является значимой частью возрождения Украины». Такое логическое построение, по мнению Котляревской, вполне годится, чтобы требовать 100 млн гривен на ту же библиотеку, средства на ремонт Троицкой надвратной церкви и «дерусификацию» Успенского собора, где на фресках изображены предстоятели УПЦ.

В этом она «вдохновляется» духовным наставничеством главы политической ПЦУ Епифания и назначенного им нового руководителя Лавры Авраамия, у которых лично имеет «опору и духовный совет». Но которые при этом не имеют в своей идеологической структуре достаточного количества монахов, способных заполнить образовавшуюся пустоту.

По официальным данным 2021 г., на всю страну их было 233, и с тех пор данные не обновлялись — при том, что только в одной Киево-Печерской лавре постоянно служило более 140 монахов канонической церкви.

Максимум, что осилила ПЦУ — это первая и пока единственная служба в пещерах, в церкви в честь преподобного Феодосия Печерского. Предыдущая служба на украинской мове проведена 6 января 2023 г. в Успенском соборе — на этом расово верная «православная жизнь» заканчивается. И, как можно понять со слов истовой патриотки Котляревской, все равно приходится просить о помощи настоящих православных монахов, которых она сама же очень хочет изгнать навсегда.

«Лавра — центр духовности, жизни и истории. Была. А люди не готовы к новой политике. Падение посещаемости в 10 раз — очень много, и это показатель отношения к этому новому простого люда. Нельзя монаха заменить на кофе. Киев не может и не должен конкурировать со Львовом, это смешно. Он как минимум старше. Во Львове уже презентовали наливку «Старый Лемберг», но у Киева нет другого названия. И у Лавры нет. И не может быть. Сколько историю не переписывай, мать городов русских стоит как стояла. Что бы кто не говорил»,— грустно говорит в беседе с ИА Регнум коренной киевлянин Дмитрий, принципиально не желающий уезжать из родного города.

Для него, как и для тысяч других людей, Киево-Печерская лавра была и останется древнерусской православной святыней, которую незачем посещать, чтобы покушать мороженое или сходить в музей.

Так что можно вполне уверенно огорчить энергичную и. о. директора: пустынная, зато тщательно брендированная территория с ненужными церквями и «лучшим-чем-во-Львове» кофе, едва ли поможет.