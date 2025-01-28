До августа 2024 года Александр и Татьяна Лисихины жили обычной жизнью деревенских жителей российского приграничья. Муж работал завхозом в сельсовете, жена — в пункте выдачи популярного маркетплейса.

Иван Шилов ИА Регнум Александр и Татьяна Лисихины

При этом Курская область, в отличие от многих других регионов страны, столкнулась с боевыми действиями с самого начала СВО. Татьяна и Александр не смогли остаться в стороне — по мере сил помогали военным.

До вторжения ВСУ в регион их село Малогнеушево Рыльского района было условным тылом: порой «прилетало», рядом стояли военные, кружили вражеские беспилотники, но всё же можно было жить привычной жизнью. 6 августа прошлого года всё изменилось. Больше всего Александр тревожился за пожилых родителей, которые жили в селе Махновка Суджанского района.

«До 10 августа они были там, а потом все бежали как могли. Эвакуации не было. Мой отец выезжал в шортах и сланцах, в машине лежали только паспорт и права. Ну, и мама так же — в сланцах и халате. Всё осталось там, — вспоминает мужчина в разговоре с ИА Регнум.

Шестого августа, когда ещё была связь, отец Александра позвонил: сказал, что стало «более шумно», обстановка ухудшается. Лисихин сразу сказал: собирайтесь, приезжайте ко мне. Между сёлами — 65 километров, а в Малогнеушево на тот момент было ещё относительно тихо, выстрелы грохотали где-то вдалеке.

«Но родители — старые люди, им уже по 77 лет, упорно не хотели уезжать. Потом начала пропадать связь. Мы просто не знали, что там. Знаете, как это звучало в новостях? Мол, всё ерунда, три [украинца] зашли. Но когда [украинцы] подошли уже к Коренево, стало понятно, что всё не так хорошо — от нас это 10 километров по прямой, через поле…», — вспоминает мужчина.

Родители Александра уехали из своего села только 10 августа — сначала к сыну, позже — в Железногорск, в пункт временного размещения эвакуированных (ПВР).

из личного архива героев Александр и Татьяна Лисихины

«Деревня превратилась в настоящий фронт»

В те же дни, рассказывает собеседник ИА Регнум, в село зашли российские военные, а их сослуживцы на блокпостах рекомендовали уезжать, или, по крайней мере, стараться не выходить из дома. Ситуацию усложняло то, что матери Александра постоянно необходим инсулин, а достать его было практически невозможно — удалось только благодаря главврачу Рыльской больницы.

«Мы с женой остались, тут появились наши солдаты. Видно было: в чём были, в том и пришли. Мы их, естественно, приняли – наши же ребятки. Помогли зарядками, да и прочим элементарным: умыться, помыться, поесть. У нас в семье так: все солдаты — наши дети. Мы с ними и сейчас на связи, они нам как родные, все эти шестеро парней», — говорит Лисихин.

У пары есть сын, его родители перед обострением ситуации отправили в Курск. А сами, уточняет Александр, остались, чтобы помогать солдатам.

Когда снаряды начали прилетать уже во двор Лисихиных, военные посоветовали семье всё же куда-нибудь перебраться. Тогда Александр и Татьяна переехали ненадолго к родственникам в соседний населённый пункт, а свой дом оставили военнослужащим — вместе с собакой и курами, которых те добросовестно кормили все эти дни.

Когда Лисихины вернулись, деревня сильно изменилась, вспоминает мужчина: на въезде, на остановке — баррикада с пулемётами, настоящий фронт.

«Людей в деревне осталось мало, магазины закрыты. А солдаты прибывают, спрашивают: где можно взять еды, где переночевать? Я и помогал, как мог. Кого-то у себя размещали, кому-то помогали найти необходимое. Но мы это делали с 2022-го ещё, когда у нас в деревне стояли танкисты, что из Киева (Киевской области – Ред.) вернулись», — вспоминает собеседник ИА Регнум.

из личного архива героев Александр Лисихин

Роковая авария

Следующий крутой и неприятный поворот в жизни семьи Лисихиных произошёл в самом конце осени. 27 ноября Александр и Татьяна в очередной раз поехали как волонтёры в Курчатов — за гуманитарной помощью, посылками для военных.

«Ребята, бывает, просят. Не все могут куда-нибудь выехать, обращаются, а я всем помогаю. Любого спроси – все знают, кто я. Ну, и когда нужно, например, письмо от жены получить, посылку, просто сигарет купить – мы всегда выезжаем», — поясняет Лисихин.

Но поездка обернулась большими неприятностями: на непростом участке дороги навстречу Александру и Татьяне вылетели зелёные «Жигули», прямо из-за военной колонны, и врезались в машину семьи. Лисихины чудом уцелели: сработали ремни и подушки безопасности. Татьяна получила ушибы и ссадины, у Александра оказались сломаны рёбра.

При этом даже больше, чем за себя, Александр и Татьяна испугались за водителя «Жигулей» — совсем молодого парня в военной форме. Он ударился головой о лобовое стекло и лежал без движения. Солдат был трезв. Когда пришёл в себя, заявил: денег нет, оплатить компенсацию Лисихиным за разбитую машину не может. Выяснилось, что он сотрудник военной комендатуры.

Виновник и пострадавшие в аварии обменялись номерами, весь декабрь были на связи, но дело с мёртвой точки так и не сдвинулось. ГАИ, рассказывает Лисихин, не выдаёт справку о ДТП. В момент аварии у военного не было при себе никаких документов, не было и полиса ОСАГО, поэтому сразу ничего и не оформили, а потом парня долго не могли найти — он лежал в разных госпиталях.

из личного архива героев Благодарственное письмо Лисихину Александру

Сам виновник ДТП говорит, что согласен судиться. Но и в суд пока обратиться нельзя — из-за того, что нет справки из ГАИ.

«С одной стороны, это не такая уж смертельная беда, чтобы по судам ходить. Но парень выбрал такую позицию — денег у меня нет. Я его как-то набрал, говорю: ты свяжи меня хотя бы со своим командиром, я с ним попробую поговорить. А он всё то же: «Ничего не знаю, денег у меня нет, идите в суд», — рассказывает Александр.

Главная проблема для Лисихиных — разбитая машина, единственная кормилица и помощница в волонтёрских делах. Ещё летом Александра сократили в сельсовете, до конца ноября он подрабатывал на стройке, но теперь не может делать и этого — из-за сломанных во время аварии рёбер.

P.S. ИА Регнум обращается к читателям: если у вас есть возможность помочь семье Лисихиных — поучаствовать финансово в ремонте машины или передать им своё авто, пишите, пожалуйста, в редакцию.