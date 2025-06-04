Якобы похищенные украинские дети — одна из тем, которую обсуждали российская и украинская делегации на переговорах. Это подтвердил глава российской переговорной группы, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, но подчеркнул: тема не была центральной, а украинская сторона просто сделала из неё «шоу для сердобольных европейцев».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы всё время пытались документально подтвердить — какие это «украденные РФ» дети, списков не было. Звучало, что полтора миллиона украинских детей похищены. Потом стало 200 тысяч. Теперь официальная цифра 20 тысяч. Мы пытались как-то документально подтвердить, но списков не было»,— сказал он журналистам.

Когда украинская сторона в конце концов передала список тех самых «украденных детей», в нём оказалось всего 339 фамилий — не тысячи и, уж конечно, не миллионы, как утверждали в Киеве все эти годы.

Но и этих детей никто не похищал. Они были эвакуированы, спасены российскими солдатами. Каждый ребёнок, законного представителя которого удалось разыскать, возвращается к семье, подчеркнул Мединский.

«Из похожего списка недавно дети оказались в Германии, но претензии предъявлялись РФ. Эту постыдную пиар-кампанию надо прекращать. Все семьи воссоединятся, это вопрос чести», — добавил он.

Тех самых детей — 161 ребёнка с Украины год назад обнаружили эвакуированными в Германию, что подтвердил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. При этом два года подряд все мировые СМИ писали о «похищенных», в самой мягкой формулировке — «насильственно депортированных» детях в Россию и Белоруссию.

С самого начала российский омбудсмен по правам ребёнка Мария Львова-Белова констатировала: это просто нечистоплотная пиар-акция украинских властей по демонизации России.

«Украденные украинские дети» — очередной яркий миф украинской пропаганды вроде «резни в Буче» или «голодомора». Число, которое звучало изначально, — полтора миллиона — абсурдное и абстрактное, — поначалу действительно вызывало эмоции у иностранной публики.

Эвакуацию детей из зоны боевых действий украинские власти и пропагандисты пытались представить актом «геноцида». Звучали даже тезисы о том, что эти дети, временно находясь до воссоединения со своими семьями в санаториях и пансионатах на Чёрном море, потеряют «свою украинскую культурную идентичность».

В действительности же процесс воссоединения семей не прекращался в течение всего времени проведения СВО. Дети встречались со своими родными при посредничестве Катара, Белоруссии и других стран, о чём регулярно сообщает офис омбудсмена. Причём украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца — тоже.

Люди — это ресурс

Есть ли у настойчивых требований Киева немедленно вернуть детей и другие цели, помимо пиара? Вполне вероятно, потому что украинская власть рассматривает своих граждан исключительно в качестве ценного ресурса.

Ежедневно на улицах украинских городов хватают, избивают и калечат мужчин, которых отправляют на фронт без какой-либо серьёзной подготовки.

Украинские власти делают всё возможное, чтобы вернуть из стран Евросоюза беженцев, прежде всего, конечно, мужчин. Для них максимально были усложнены правила оформления документов, а некоторые страны в Восточной Европе грозятся начать их выдавать по запросу украинских военкоматов.

Разговоры о вероятной мобилизации женщин то вспыхивают, то вновь утихают, но на днях замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила о создании сети Центров подготовки национального сопротивления — по сути, военных подготовительных центров по всей стране, куда будут принимать и женщин, и мужчин.

Проиллюстрировала она эту инициативу своими воинственными фотографиями с тренировок на одном из полигонов в Киевской области — с автоматом в руках и восторженным блеском в глазах.

Но что же с детьми?

Если в Киеве беспокоятся об их безопасности, украинские власти должны быть рады тому, когда дети находятся вдали от боевых действий, в эвакуации. Однако нет. Украинские и европейские волонтёрские сообщества на этой неделе потрясла новость: на Украину вернули из Австрии детей с ограниченными возможностями, которые были эвакуированы ещё в 2022-м.

В Киеве мотивировали это тем, что детей необходимо устроить в украинские семьи и госучреждения. Вернуть их обещали в безопасные регионы, а на самом деле привезли в Кропивницкий (переименованный Кировоград) в центральной части Украины. В областной администрации объяснили: дети достигли возраста, когда они должны быть усыновлены. При этом возраст 52 ребят — от трёх до десяти лет.

Австрийские социальные службы этим решением оказались шокированы. До сих пор дети благополучно проживали в специальном учреждении SeneCura в Бургауберг-Нойдауберг под наблюдением украинских специалистов.

Бывший госсекретарь Австрийской народной партии Кристине Марек написала открытое письмо украинскому послу, назвав решение «абсолютно непонятным» и угрожающим благополучию детей. Обеспокоенность выразил и представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Вене Кристоф Пинтер.

Но ни это, ни десятки возмущённых статей в австрийских СМИ не помогли. 1 июня детей увезли, а по украинским волонтёрским чатам разлетелись истории о том, как небрежно, не соблюдая никаких медицинских требований, их везли в Кропивницкий.

Год назад украинские власти таким же образом хотели вернуть детей-сирот из Бердянска, эвакуированных в итальянскую провинцию Бергамо. К счастью, суд по делам несовершеннолетних города Брешия запретил это делать, детям продлили срок размещения в местных центрах и оставили под защитой Рима.

«Все семьи воссоединились»

Ситуация с детьми, эвакуированными в Россию, — другая.

В интервью ИА Регнум директор Луганского детского дома № 1 Виктория Мочалова рассказывала, что впервые её воспитанников эвакуировали 2014 году, когда Украина начала обстреливать Луганск. Тогда детей вывезли в Одесскую область, но в Луганск они так и не вернулись.

Постепенно у детского дома, страдавшего от ударов со стороны ВСУ и лишений, появились новые воспитанники. А в феврале 2022 года уже этих ребят увезли в Азов, Ростовскую область, подальше от военных действий, когда Украина снова начала наносить артиллерийские удары по жилым кварталам Луганска, совершенно не переживая о детях.

Поэтому о детях переживали другие.

«Вот все-таки русская душа есть русская душа. Понимаете? Вот с этими красными кулёчками приехали туда — у каждого запасные трусики, носочки, футболочки. А когда уезжали — я звонила своим в опеку: говорю «дайте, пожалуйста, автобус, чтобы всё поместилось». Вот просто всё. И одежда, и обувь, то, что люди сами несли, когда узнали про нас. Тут же сразу азовские власти нам организовали образовательный процесс.

С нами был ребенок такой… который требовал особого внимания. Девочка не совсем здоровая была. Взяли в семью эту нашу девочку. Поэтому спасибо все-таки Господу, что он помогает нам и добрым людям, которые всегда встречаются на нашем пути. Наверное, всё не просто так в этой жизни»,— рассказывала она об этой эвакуации.

Похожая история — у детей из школы-интерната в Перевальске в Луганской Народной Республике. Директор учреждения Татьяна Семёнова рассказывала в разговоре с ИА Регнум, как в 2022 году сотрудники интерната разыскивали по всему миру родных тех детей, которые оказались под его крышей в кутерьме военных действий и эвакуации.

Родители и родственники находились и в России, и на Украине, и в Европе.

«Одну семью мы нашли в республике Марий Эл. Семья оказалась буквально разделена надвое: родители с тремя детьми — в эвакуации за полторы тысячи километров, трое младших детей — девочка и двое мальчишек — у нас, в ЛНР.

В Марий Эл им, как многодетным, выделили дом. Полиция смогла найти их только в январе 2023 года, тогда семья воссоединилась», — вспоминала Семёнова.

Конец мифа

Каждая такая история — судьба маленького беззащитного человека. Но разве узнают об этих луганских, бердянских, горловских детях те, для кого украинские власти уже третий год по всем каналам показывают «шоу для сердобольных зрителей»?

Зачем детей настойчиво пытаются вернуть именно на Украину, пренебрегая их безопасностью, — неизвестно. А кроме того — нелогично, потому что Елена Зеленская, руководящая гуманитарным фондом помощи, совсем недавно заявила: каждый четвёртый украинский ребёнок хотел бы покинуть родную страну и обосноваться за границей.

Ну а никаких миллионов детей, о чём год за годом и так заявляла Россия, просто не было. Список из 339 фамилий, предоставленный украинской стороной, не просто подтверждает этот факт, но и ставит в этом вопросе точку.