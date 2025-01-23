Жители Кировского, самого протяжённого и густонаселённого района Донецка, 21 января вновь собрались, чтобы встретиться с городскими властями и представителями коммунальных служб. Некоторые улицы района, особенно те, где расположены многоэтажные дома, живут без воды уже почти месяц. Людям приходится закупать и носить к себе на верхние этажи бутылки с водой — иначе нельзя даже помыть посуду.

Иван Шилов ИА Регнум

Живут без воды — не преувеличение. Если в некоторых домах (чаще на нижних этажах) тоненькая струйка появляется хотя бы через день, то в других из крана не удаётся добыть ни капли.

Жители улиц Кирова, Карла Маркса, Газеты «Комсомолец Донбасса» и других, соседних, рассказали журналистам издания Блокнот Донецк»: вода едва-едва течёт только в подвалах, в квартирах её нет с декабря, а обращения к органам власти не помогают.

«Нас никто не слышит! — восклицает один из местных жителей на видео. — Посмотрите, кто здесь стоит: женщины, дети, а воды всё нет…»

«А поблизости у нас — школа, две больницы…» — добавляет другая женщина.

Ещё в декабре, накануне праздников, ИА Регнум писало, что первый заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков в ходе прямой линии пообещал, что к Новому году ситуация, давно и безнадёжно катастрофическая, должна наладиться — вода в праздничные дни будет поступать в дома дончан бесперебойно.

Однако чуда не случилось.

Власти предупреждали жителей Донецка и Макеевки, что им необходимо срочно сделать запасы воды. Мутная и жёлтая жидкость, непригодная ни для чего, кроме самых грубых хозяйственных нужд, переставала течь в кранах даже у тех, у кого, согласно расписанию главного оператора водоснабжения ДНР, она должна была быть.

«График подачи воды — через день, включают её на несколько часов, — рассказывает в беседе с ИА Регнум жительница Кировского района Елена. — Но даже при таком графике вода доходит не ко всем. Особенно страдают жители верхних этажей многоэтажных домов. А если к тому же не работает лифт — это катастрофа».

Такая же ситуация, продолжает женщина, во всех районах города. При этом в районах, которые меньше пострадали от вражеских обстрелов, хотя бы начали менять трубы.

А вот Кировского, Петровского, Киевского и Куйбышевского «до нормализации обстановки» даже нет в планах.

«Невозможно нормально помыться, сделать уборку, помыть посуду и постирать бельё. За питьевой водой ходим в магазины отдельно. Мало того, что надо натаскать технической воды, ещё и принести питьевую. А для тех, у кого маленькие дети или больные старики, — это вообще ад», — говорит Елена.

Источники исчерпаны, воду брать негде

Проблемы с водой в Донецке не решаются. Не решатся они и в ближайшие дни и месяцы, уверен журналист «Блокнот Донецк» Алексей Руцкой, активно занимающийся этой темой. От своих источников он узнал: беда Донецка — куда более серьёзная, чем принято думать. Сейчас исчерпаны практически все источники, из которых город получал воду.

«Карьеры, озёра, водохранилища — они все сухие, всё исчерпано. Я обращался в Минстрой, но не получил осмысленного ответа. Мы сейчас зависим от водовода Дон — Донбасс, но поставляется всего 20% воды от объёмов, в которых нуждается Донецкая агломерация.

Это ведь не только Донецк, но и ряд промышленных городов вокруг, которые обеспечивались построенным Сталиным водоводом Северский Донец — Донбасс из Днепра. Украинцы его перекрыли, сейчас у нас проблема с водой везде», — рассказал Руцкой в беседе с ИА Регнум.

Два засушливых лета и наскоро построенный водовод, который обеспечивает водой лишь тех, кто находится поблизости от водопроводных узлов, только усугубили проблему, объясняет журналист.

«Вода не подаётся круглосуточно, трубы ржавеют стахановскими темпами, а когда воду дают — происходят прорывы. Чинить их некому: на Кировский район — одна бригада. Ни для кого уже вроде бы не секрет, что в 2022 году мобилизовали коммунальных работников», — добавляет собеседник ИА Регнум.

Местным же чиновникам, получается, действительно нечего ответить людям: на встрече 21 января присутствовали сотрудники «Воды Донбасса», городской администрации и администрации района, но диалога не получилось.

При этом в середине января, встречаясь с жителями микрорайона Победа — всё того же многострадального Кировского района, — первый заместитель директора донецкого филиала ГУП ДНР «Вода Донбасса» Ярослав Капустин признавал, что ремонтная бригада на весь район действительно одна. А первый заместитель гендиректора «Воды Донбасса» Сергей Мокрый утверждал: объёмы поступающей воды действительно катастрофически сокращаются, потому что «с источниками — беда».

Алексей Руцкой в своей статье приводил слова участников встречи, которые, отчаявшись, планировали обратиться за помощью к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Платёжки за опасную ржавчину

В целом же донецким проблемам с водой — не месяц и даже не год. Ещё осенью 2024-го редакция ИА Регнум общалась с жителями посёлка Лидиевка, которые живут без центрального водоснабжения два года — после разрушения в ходе боёв канала Северский Донец — Донбасс.

Пожилые жительницы посёлка рассказывали, как им приходится выживать: собирая дождевую воду и ожидая «бочку» с водой, которую раз в неделю привозят волонтёры.

А в конце прошлого лета ситуация усугубилась тем, что был отменён введённый весной 2022 года властями республики мораторий на оплату водоснабжения. Людям начали приходить платёжки, а сразу за ними — задолженности, к тому же выписанные задним числом.

Огромные суммы к оплате начали получать жители Донецка, Горловки, Иловайска, Ясиноватой, Макеевки и других городов ДНР — даже в тех населённых пунктах, где воды не было с марта 2022-го. Собеседницы агентства тогда говорили: платить за воду, которой нет, не собираются ни при каких обстоятельствах, а вот платёжки обязательно сохранят — для будущих судов.

И даже в домах и квартирах, которым посчастливилось иметь в кране воду, не всё так гладко. Чудом дошедшая до квартир дончан по давным-давно не ремонтированным трубам вода оказалась «мутной оранжевой жижей», которую не только нельзя использовать для приготовления еды или гигиенических нужд, но даже для стирки и других бытовых дел.

Власти эту проблему отрицали. Андрей Чертков заявлял, что вода «соответствует нормативам технического регламента в чрезвычайной ситуации на выходе из фильтровальной станции». Сами же дончане прозвали мутную и, вполне вероятно, ядовитую субстанцию «нутеллой».

Жительница Кировского района Донецка Елена уверена: ничего не изменится, пока не будет запущен канал Северский Донец — Донбасс, а это может произойти лишь после освобождения Славянска.

«Сейчас нам обещают перейти на ежедневную подачу по часам, стараются подавать с 17 до 21 часа. Получается не всегда. А если перейдут на ежедневный график, будет и того меньше. Пока не отстроят Северский Донец — Донбасс, ситуация не улучшится», — сказала собеседница ИА Регнум.