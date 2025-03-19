«Там всё под фундамент снесено», — говорит Юрий Кулешов, побывавший спустя полгода в родной Курской области. Осенью ИА Регнумрассказывало его историю: Юрий пошёл воевать добровольцем вместе со своим сыном, а вернулся один, тяжело раненый.

Иван Шилов ИА Регнум Юрий Кулешов с сыном

Тогда, в последние дни августа, он не смог забрать тело погибшего сына с поля боя. Последнее, что услышал от Юрия Кулешова-младшего — заверения, что всё в порядке, что он держится. В очередной раз потеряв сознание и, наконец, очнувшись, отец увидел, что парень не дышит: под непрекращающуюся стрельбу закрыл ему глаза, опёрся на автомат и пошёл к позициям, путь к которым был невероятно далёк.

Почти вся группа Юрия уже погибла и помочь было некому.

Только теперь, спустя полгода тело младшего Кулешова смог забрать его отец. Помогли нашему собеседнику ИА Регнум его сослуживец.

Возвращение

«Честно вам скажу, я не узнал эту местность. Там всё в труху, всё, вплоть до того, что деревья выкосило», — рассказывает мужчина о том, что увидел в хорошо знакомых и почти родных местах сейчас, в марте.

Юрий родился в Москве, но детство и юность провёл в родных местах матери — в Курской области, в Большесолдатском районе. Суджа, Черкасское Поречное, Русское Поречное — теперь уже всем известные из новостей наименования населённых пунктов для него были родными.

Туда мужчина обещал привезти своего сына, всё показать и рассказать. Но вместо этого им обоим в августе довелось воевать в этих местах. Сейчас они мало похожи на воспоминания молодости.

«Там вообще ничего не осталось. Всё под фундамент. Я не знаю, как это можно будет восстановить, честно вам скажу… По-хорошему, там весь мусор нужно будет бульдозерами вытаскивать, только куда — непонятно. И всё заново отстраивать.

Но проблема в том, что сначала всё это нужно разминировать: там огромное количество неразорвавшихся снарядов, просто огромное», — рассказывает Кулешов об увиденном.

Во время скорбной поездки он смог сразу найти места, где оставались тела погибших, и опознать их. В те же дни на месте работала похоронная команда подразделения, в котором они воевали, но Юрий хотел забрать сына и двоих сослуживцев лично.

Боевой товарищ предложил свою помощь, поехали на его машине и всех нашли там, где они оставались. Лежали на месте гибели.

«С нами был мой брат — это ведь мои родные места, в десяти километрах оттуда моя мать родилась, мы их хорошо знаем, — когда зачистка закончилась, мы втроём быстро заскочили после сапёров и забрали их. Шли прямо по горячим следам: впереди шёл бой, бойцы отошли где-то километров на четыре-пять, ну, а нам повезло, что «птичек» не было»,— рассказывает Юрий.

Помог и местный проводник, с ним бывший военный познакомился ещё в августе, когда он помогал им. В марте снова встретились: удивились, порадовались, что оба живы. Оказалось, что этот человек помогает отыскать погибших, сообщает о них бойцам, после чего за телами приходит похоронная команда.

из личного архива Юрий Кулешов с сыном

Их отвезли в расположение части, дальше в Курск вместе с мужчинами поехал сопровождающий. Уже в областном центре Кулешов составил на всех троих сопроводительные документы — до этого момента они числились пропавшими без вести.

По процедуре, общей для всех подразделений, останки всех погибших, независимо от того, где они находились, направляются в Ростов-на-Дону — в главный морг. Там проводят анализ ДНК и все остальные необходимые процедуры, оформляют документы. По словам Юрия, обычно это занимает около двух недель.

Только после этого работники военкомата привезут тело Кулешова-младшего в Москву, где его похоронят со всеми воинскими почестями.

В Ростове личного присутствия родных не требуется, особенно когда личности погибших подтверждены. Это сделал сам Кулешов, а семьям его товарищей в Ижевск и Якутию отправили фотографии личных вещей.

Лечение и долгая реабилитация

Тогда, в августе, бывший историк сражался всего две недели, но эти 14 дней слились для него в один бесконечный бой. Уже потеряв сына и группу, огромным усилием воли он смог выйти к своим позициям, но до полноценной медицинской помощи было ещё далеко.

Кулешов прошёл под огнём 15 километров до эвакуационного пункта, затем до стационарного медицинского пункта Минобороны, и только потом оказался в курской больнице.

Когда мы говорили с Юрием в сентябре, он находился уже в московском госпитале. Лечение ему предстояло долгое, сейчас мужчину уже выписали, но впереди долгое восстановление.

из личного архива Юрий Кулешов-старший

«В принципе, я уже, скажем так, мобильный, но из-за ноги и ранения в пах далеко ходить не могу. То есть хожу, конечно, но с большими усилиями. А недавно приятели приехали, вытащили погулять, мы прошли километров пять, и я день потом лежал», — говорит он.

Уже после выписки из госпиталя ветеран столкнулся с неожиданной проблемой: ему не удалось оформить страховку и выплаты по ранению.

«Так как я ветеран военной службы, служил в органах госбезопасности, когда меня эвакуировали из Курска в Москву, положили в наш ведомственный пограничный госпиталь,— объясняет он.— Так я попал туда не от службы, а как ветеран, сказали, что на медицинское обслуживание я имею право, а страховку должен оформлять военкомат. Когда выписали, я пошёл в военкомат, но там объяснили, что оформлять должен госпиталь…

из личного архива Юрий Кулешов-старший

Редакция ИА Регнум попросила руководителя правовой службы Комитета семей воинов отечества (КСВО) Александра Терновцова прокомментировать эту ситуацию. Юрист подтверждает: действительно, военкоматы не оформляют документы по ранению, этим занимаются исключительно медицинские учреждения.

Основная путаница, отмечает он, происходит обычно тогда, когда справка о первичном осмотре, констатирующая ранение, была выписана в другом месте — например, военной медицинской службой. Однако оформление страховки и выплат в любом случае ответственность госпиталя, больницы, или даже частной клиники — любой медицинской организации, в которую боец попал после ранения.

«Мы не за деньгами туда шли, это понятно, но всё-таки чисто по-человечески обидно,— признаётся Юрий. — А практически всю нашу группу тогда выбило за две недели. Кто сейчас ещё жив, находится на излечении. Одному моему товарищу должны сделать операцию по замене плечевого сустава, второй ожидает пластину в череп — у него ранение в голову.»

Так что после похорон сына ему еще предстоит воевать дальше — теперь уже за свои права.