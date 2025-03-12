Дмитрий Круглов — известный петербургский реконструктор и фехтовальщик пропал без вести ещё весной 2024-го. Только в феврале 2025 года семья узнала о том, что он погиб на фронте, сражаясь на луганском направлении, а в конце месяца его привезли домой.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Круглов

На похоронах собралось множество его друзей и единомышленников, погибшего товарища проводили салютом и звоном шпаг, мечей и сабель.

На похоронах, как и на поминках, состоявшихся 1 марта, вспоминали только светлое — общие фестивали, спортивные достижения, проекты в кино и лесные реконструкторские игры. Жена Круглова Ольга и его друг Дмитрий Кугук в беседе с ИА Регнум рассказали историю погибшего товарища, судьба которого круто переменилась после драки с двумя гражданами Азербайджана.

В 2020 году имя Круглова, а также его реконструкторские имена — Жером и Дункан мак-Мастер много звучали в СМИ — как петербургских, так и федеральных. В ноябре того года в Красногвардейском районе северной столицы произошла стычка, после которой в полицию обратились два гражданина Азербайджана.

По их словам, при себе у фехтовальщика была «огромная катана», которой он нанёс им тяжелые ранения, а ещё забрал телефон у одного из них. По версии самого реконструктора, это приезжие напали на него с целью ограбления, отобрали телефон, но не рассчитали свои силы против крупного мужчины и опытного спортсмена.

Суд признал реконструктора виновным и назначил наказание — 5 лет колонии строгого режима. Так что судьба опытного кузнеца-оружейника, фехтовальщика и актера сделала крутой поворот.

В 2007 году на экраны вышел сериал Алексея Карелина «Мушкетёры Екатерины». Как рассказывал журналистам старший тренер сборной Санкт-Петербурга по артистическому фехтованию Сергей Мишенёв, всё оружие в сериале было изготовлено Кругловым. В кино, в массовке, снимался и он сам — в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом» и сериале Сергея Жигунова «Три мушкетёра».

А 2022 году Круглов решил отправиться в зону СВО, хотя о том, что поедет воевать в Донбасс, заговорил с семьёй уже после того, как состоялся суд.

«По образованию он и повар, и преподаватель физической культуры, а в пулемётчики его взяли, наверное, потому, что и спортивный опыт по занятиям военно-исторической реконструкцией, и габариты — он был не маленький, — объясняет Дмитрий Кугук. — Он, конечно, владел другими видами оружия — шпаги, охолощённые мушкеты, но всё равно же была и физическая, и строевая подготовка. И на сборы он ездил».

Ольга Круглова в разговоре с ИА Регнум говорит: он как будто бы всегда знал, что попадёт на эту войну.

Социальные сети Дмитрий Круглов

«Он пытался разными путями попасть, — вспоминает женщина. — Летом 2023-го его завернула медкомиссия, а уже осенью, ближе к зиме, он позвонил мне и сказал, что уходит наконец и можно попрощаться. Старшая дочка приехала, я сына привезла. У нас была возможность пообщаться несколько дней в пункте отбора. Не знаю, почему его взяли именно пулемётчиком… Думаю, просто потому, что он был здоровый, крепкий дядька, а пулемёт — штука тяжёлая. Я тогда не знала в целом, какие вопросы задавать, многого не понимала».

О фронте Дмитрий жене рассказывал совсем немного. «Наверное, берёг меня», объясняет она. В первом же бою Круглов получил множественное осколочное ранение, попал в госпиталь. При втором штурме — осколок в ногу, и снова госпиталь. Связываться с женой ему удавалось именно в эти моменты — во время лечения.

А начале весны 2024 года он пропал: Ольга не могла ничего узнать о муже, хотя обращалась в десятки госпиталей. Некоторые отвечали, но информации всё не было.

«Всё закончилось в нынешнем феврале, — рассказывает она. — Мне позвонили из части, сказали, что нашли его. Опознали по жетону».

Выяснилось, что Жером — такой позывной себя оставил реконструктор и на войну — погиб ещё год назад — попал под обстрел, вытаскивая раненого товарища.

«Мы по телевизору узнаём о тех, кто совершил подвиг, но ведь большинство людей погибает, не дожив до подвига. Это для них, наверное, самое страшное и горькое: когда умираешь и кажется, что напрасно. Хотя всегда, конечно, не напрасно — в масштабе истории, а для отдельного человека — трагедия. Дима к этому шёл. Когда всё началось… Я думаю, что, если бы он не попал под суд и не сел, он всё равно пошёл бы. Он очень любил песни об Афгане, купил гитару, мечтал научиться… Было ощущение, что он родился поздно, не успел на ту войну», — рассуждает его супруга.

Она говорит, что муж был человеком, который хочет попробовать всё, — искал впечатлений, адреналина. Наверное, хорошо бы воевал, если бы удалось выжить. Но не всем везёт дожить до подвигов.

«Больше всего Дима любил Шотландию. XVII век, последний бой с англичанами… У него было много фотографий: в берете, в шляпе — костюм более зажиточного человека. Больше всего любил именно Шотландию, потому Дунканом-то и был. Францию тоже, но это сложнее — очень дорогие костюмы, снаряжение, лошади. А с шотландцами проще: сделал килт, надел рубашку и побежал. Я много бывал у него в гостях, общался, он постоянно мне что-то об этом рассказывал и обучал меня», — вспоминает Дмитрий Кугук.

Поэтому на похоронах Дмитрия на Северном кладбище Петербурга звучала шотландская волынка, а на могилу положили саблю.