17 мая в швейцарском Базеле пройдёт финал 69-го «Евровидения».

TASS /Zuma участник от Армении Parg

Финалисты уже известны: 26 стран, среди которых победители двух полуфиналов, страны Большой пятёрки и сама Швейцария. Украина тоже прошла: коллектив Ziferblat привёз на конкурс песню Birth of Pray.

Украина в этот раз участвует в конкурсе подозрительно бесконфликтно, хотя само по себе «Евровидение» — сплошной скандал.

Зато украинские журналисты, как обычно, не посрамили отечество.

Список злодеяний подрезали

Уже во время голосования в первом полуфинале буквально все украинские СМИ как по команде опубликовали статьи-инструкции с одним и тем же заголовком: «За кого не голосовать на Евровидении».

Некоторые, вроде «24 канала», всё же стыдливо оговорились: «Важно подчеркнуть, что каждый зритель «Евровидения» имеет абсолютное право отдать свой голос за любого участника по собственному рассуждению. Но украинским фанатам важно обратить внимание на приведённые факты о конкурсантах и их связях со страной-агрессором…»

А началось всё с расследования телеграм-канала UA WAR Infographics. В их чёрный список за эти самые «связи со страной-агрессором» попали шесть стран (одну потом вычеркнули): Ирландия, Швеция, Австрия, Армения, Грузия и Эстония.

Норвежская певица EMMY (Эмми Кристиансен), выступающая за Ирландию, провинилась перед украинским народом песней о собаке-космонавте Лайке — той самой, что отправилась на орбиту 3 ноября 1957 года на корабле «Спутник-2». Композиция называется Laika Party.

«Вместо того, чтобы вспомнить трагическую судьбу животного, певица мечтательно представляет, что Лайка всё ещё летает меж звёздами. И всё бы ничего, если бы не одно «но» — автор песни вообще-то россиянка Лариса Тормей», — пишет «РБК-Украина».

TASS /EPA Норвежская певица EMMY

Настоящее имя композитора (не автора, а соавтора композиции) — Лариса Вильданова, она живёт в Ирландии больше 20 лет, там её называют «русской звездой ирландского кантри». Сама EMMY горячо поддерживает Украину и собирает благотворительные концерты в поддержку беженцев. Но кого и когда это спасало от украинского разоблачения?

«РБК Украина» сурово резюмирует: «Тут вопрос сложный: простить ли ироничный текст песни на фоне настоящей человеческой позиции автора? Выбор за каждым. Но важно помнить, что на «Евровидении» важна не только музыка, но и контекст».

Ещё один — эстонец Tommy Cash (Томас Таммеметс) . Его выступления — сплошной скандал. К примеру, клип с конкурсной песней Espresso Macchiato возмутил итальянских зрителей, так как собрал об этой стране буквально все стереотипы: спагетти, мафия, чрезмерная экспрессия…

Но это все вещи невинные. А вот то, что Томми Кэш посмел побывать в Крыму и писал в соцсетях какие-то посты на тему «раньше (в СССР — прим. ред.) было лучше», — делает его для украинского зрителя существом конченым. Ну и главное: он сотрудничает с российскими лейблами и артистами. Это уже бесспорное преступление против человечности. Долой!

TASS/AP эстонец Tommy Cash

Или вот Мариам Шенгелия (Грузия), исполнившая песню Freedom. Она, как пишет украинский Telegraph, «поддерживала Украину и выступала против пророссийской власти в Грузии, но потом что-то пошло не так». «Не так» — это, в общем-то, политическая ситуация в другой стране. В Грузии прошлой осенью прошли выборы с попыткой госпереворота. Сейчас Мариам поддерживает правящую партию «Грузинская мечта».

А вот с участником от Армении Parg (Паргев Варганян) всё просто, без оттенков: он выступает в российских шоу, недавно побывал в Сочи и ничего не говорит об Украине.

Интересно, как его земля носит?

Швецию «простили»

Самое комичное обвинение выдвинуто против австрийского исполнителя JJ (Йоханнес Питш): он при написании песни вдохновлялся творчеством и образом Анны Нетребко.

Говорить о Нетребко в 2025 году в контексте информационных войн даже нелепо. Её сначала яростно отменили во всех европейских и американских театрах, потом не менее яростно вернули, потому что она — объективно звезда. Малолюдные митинги украинских активистов под стенами La Scala больше не вызывают ни малейшего интереса.

И вот Питш спокойно рассказал в интервью, что его композиция Wasted Love написана благодаря ей, Нетребко. Что она — его муза.

«Суть остаётся сутью: если твоё вдохновение — человек из страны-агрессора, то ты точно не герой нашего вечера», — неумолимо резюмируют украинские СМИ, хотя JJ считается одним из фаворитов этого года.

Последние участники, за кого велели не голосовать, — группа KAJ из Финляндии, выступающая за Швецию. В их аккаунте в соцсетях нашли «лайки» на постах других артистов со словами «Из России с любовью».

За них активно вступились комментаторы, вспомнили, что коллектив тоже устраивал концерты и собирал для Украины деньги. Сошлись на том, что соцсети у них ведёт невнимательный SMM-специалист, — и под натиском общественного мнения Швецию убрали из «чёрного списка». Простили, значит.

Уход от политики?

В целом именно участие Украины в этом году достаточно необычное. Ziferblat — коллектив самобытный, необычный, для ценителей. Во многих их композициях акцент на инструментальных проигрышах и эпизодах, к поп-музыке их никак не отнести. Песня их — совершенно нейтральная, никакой политики, даже никакой войны: свобода, полёт, любовь, духовные связи — вполне классическая композиция для альтернативного рока.

А ведь было обычно не так. Украинские участники год от года превращали поездку на «Евровидение» в политический хеппенинг: от Верки Сердючки (Андрей Данилко) с её (его) скандальной DancingLasha Tumbai, группы «Ґринджоли» с песней «Разом нас багато!» («вместе нас много» — укр., неофициальный гимн «оранжевой революции» 2004 года. — прим. ред.) и Джамалы (Сусана Джамаладинова) с песней «1944» на крымско-татарском языке до прошлогоднего дуэта Alyona Alyona (Алёна Савраненко) и Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней «Teresa & Maria», которая сопровождалась световым шоу с лучами ПВО.

Доля правды в украинских статьях есть — на конкурсе всегда уделяют гораздо больше внимания контексту, чем музыке. Но, похоже, в этом году украинский политический креатив на «Евровидении» ограничится только истерикой киевских СМИ.