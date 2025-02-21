Отсутствие воды в кране — беда, с которой жители Донецка живут уже три года. После подрыва в 2022 году канала Северский Донец — Донбасс, по которому в город поступала вода из Днепра, были испробованы разные способы решения проблемы: новый водовод Дон — Донбасс, водохранилища, тотальная экономия. Но радикально ситуация не улучшалась.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь же власти ДНР решили обратиться к методу, который многие называют крайним — очищать шахтные воды. Сначала об этом говорил первый зампред правительства ДНР Андрей Чертков, а в ходе прямой линии 18 февраля заявил и глава республики Денис Пушилин.

По его словам, водовод Дон — Донбасс вместе с порядком истощёнными водохранилищами закрывает около 50% от потребности агломерации, «поэтому президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение изыскать дополнительные возможности для обеспечения населения водой, пока со стороны киевского режима продолжается водная блокада».

Использовать шахтные воды — один из рассматриваемых вариантов. Однако он вызывает много вопросов и откровенную тревогу у дончан.

Прежде вода из донбасских шахт никогда не использовалась — советские исследования показывали, что она полна опасных для человека бактериальных примесей, минеральных солей и тяжёлых металлов.

Учёные называют шахтные воды опасными даже в случае, когда они попадают в реки и водоёмы естественным путём — они сильно минерализованы, выделяют «мёртвый воздух» с содержанием кислорода меньше 21%. Опасна и концентрация хлоридов, карбонатов, сульфатов, а также частицы угля и ржавчина.

Попытки очистки шахтных вод в добывающих регионах были и в других странах, по крайней мере широко известны проекты в США и Китае. Но не всегда они оказывались удачны — как минимум работы были слишком дорогими.

В свою очередь украинские экологические организации раньше много писали о шахтах Донбасса: по их данным, наиболее опасны были шахты в Золотом в ЛНР («Первомайскуголь»), шахта «Голубовская» и «Юнком» в Енакиево (была закрыта с 2002 года из-за опасений последствий подземного ядерного взрыва, произведённого в 1979 году).

Очевидно, что опасность понимают и власти ДНР, потому заявляют о тщательном изучении каждой шахты, которое займёт немало времени. Понятно также и то, что в мирное время этому сугубо научному процессу уделили бы ещё больше времени, отмечает в беседе с ИА Регнум доктор геолого-минералогических наук, председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко, но сейчас времена тяжёлые.

«Конечно, всегда есть опасения, связанные с загрязнением шахт, опреснением вод, но главное в этой ситуации — обеспечить мирных людей и войска водой. Уверен, что эта вода пройдёт через все очистительные сооружения, в соответствии со всеми санитарными нормами — у нас в стране за этим строго следят», — говорит Тарасенко.

Собеседник агентства подчёркивает: разумеется, речь не идёт о радиоактивных рудах, но в нынешний ситуации приходится прибегать к мерам, о которых никто бы не задумался при других обстоятельствах.

Уже в мирное время, продолжает доктор геолого-минералогических наук, можно будет вернуться к традиционным методам водоснабжения — будет вода из Северского Донца и Оскола, протекающего чуть севернее.

Но даже если благодаря современным технологиям действительно удастся очистить шахтные воды до приемлемого состояния, остаётся вопрос оплаты. Очистная установка стоит очень дорого, сможет ли она окупиться в масштабах ДНР? И кто может гарантировать, что дончанам, и без того жалующимся на огромные счета за воду, не начнут приходить «золотые» платёжки?

Четыре главные проблемы

ИА Регнум неоднократно писало о катастрофической ситуации с водой в Донецке, Горловке, Макеевке, маленьких городах и посёлках Донбасса. Можно выделить четыре ключевые проблемы.

Проблема первая: в ряде посёлков и районов Донецка совсем нет воды в кранах после обстрелов канала Северский Донец — Донбасс в феврале–марте 2022 года. Многие дончане живут по графикам подачи воды, при этом часто опубликованные коммунальными службами графики не совпадают с реальностью, а техническую и питьевую воду привозят волонтёры и военные.

Жители посёлков спасаются дождевой водой. До верхних этажей многоквартирных домов вода не доходит из-за слабого напряжения. А поскольку круглосуточной подачи нет, трубы ржавеют, регулярно происходят прорывы — ремонтных бригад мало и их работа смертельно опасна.

Более того, как рассказывал ИА Регнум журналист издания «Блокнот Донецк» Алексей Руцкой, практически все источники, из которых Донецк и его агломерация получали воду — карьеры, озёра, водохранилища, — исчерпаны досуха.

Проблема вторая: качество воды в кранах. Несмотря на заверения местных властей, что она «соответствует нормативам технического регламента в чрезвычайной ситуации на выходе из фильтровальной станции», фактически текущая из крана жидкость оставляет желать лучшего.

Ещё в сентябре глава ДНР поручил министерству строительства республики и ГУП «Вода Донбасса» провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу подаваемой воды и «разработать комплекс мер по её улучшению». Тогда дончане рассказывали: даже дождавшись нескольких часов спасительной влаги, воды они не видят — из кранов течёт «нутелла»: мутная коричневая жижа, в которую превращается вода, доходящая до горожан по не ремонтировавшимся годами трубам.

Проблема третья: платить за воду должны даже те, кто не получает её с марта 2022 года. Тогда, в первый день весны, в ДНР ввели мораторий на оплату водоснабжения, но 29 августа 2024 года предприятие «Вода Донбасса» объявило, что начинает взимать плату за воду с дончан, причём с 7 августа — фактически задним числом.

Уже в конце сентября жители Донецка, получившие первые счета, рассказывали ИА Регнум, что пришли в ужас: суммы вдвое-втрое превышают даже самые пессимистичные ожидания.

Собеседница агентства Юлия, живущая в посёлке Лидиевка, входящем в Кировский район Донецка, подчёркивала: воды не было с весны 2022-го, а в личном кабинете появилась задолженность. Женщина заверяла: платить по счетам не будет, но обязательно соберёт все платёжки на случай судов.

Проблема четвёртая: огромное количество аварий на водоводах. Только за один день, 19 февраля, ремонтные бригады устранили 281 аварию на территории республики. При этом работать бригадам приходится под постоянными обстрелами, а трубы нередко находятся в плачевном состоянии.

В прифронтовых посёлках и прилегающих к линии боестолкновения частях Кировского, Петровского и Куйбышевского районов Донецка давно не было капитального ремонта внутридомовых коммуникаций, а немногие выезжающие на места прорывов ремонтные бригады становятся мишенью для дронов противника. Об этом в комментарии ИА Регнум раньше рассказывал депутат Народного Совета ДНР, председатель комитета Народного Совета по вопросам агропромышленного комплекса и земельных отношений Юрий Леонов.

Очевидно, что одной только очисткой шахтных вод решить эти давно накопившиеся проблемы не получится.