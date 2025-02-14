Российская военная колонна заходила в Киевскую область. Первое, что увидели — зарево, за ним — подбитая техника. В этот момент, вспоминает спецназовец Сергей Сережин, ему открылись глаза на то, что такое война.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я был водителем бронеавтомобиля. Мы пересекли границу, проехали несколько десятков километров и увидели огромную вспышку — не только красивую, но и очень опасную. А затем — много подбитой и сожжённой военной техники, плюс-минус такой же, на которой ехал я. Это было одно из первых сильнейших впечатлений», — рассказывает молодой ветеран СВО в разговоре с ИА Регнум.

Страшнее всего на войне, говорит он, терять знакомых и узнавать о гибели земляков. Сам он попал на фронт после службы в большой военной части, нередко встречал сослуживцев из Хабаровского края.

При первом массированном обстреле, под который попало подразделение Сергея, погиб его командир – совсем молодой, двадцать семь лет, мужчина.

«Мальчишеская романтика спецназа»

Сергею Сережину 25 лет, а его биографии уже хватило бы на несколько приключенческих романов. Родился он в узбекистанском Ангрене, но вырос в Хабаровске, поэтому родным называет именно этот город.

Детство собеседника ИА Регнум было спортивным: лыжи, единоборства, олимпиады, спартакиады… И одновременно – стихи, а потом ещё увлечение кино, сценарным искусством.

По образованию Сергей электрик, окончил Хабаровский машиностроительный техникум. В институт, Северо-Восточный университет путей сообщения, поступил на инженерный факультет — по настоянию дедушки.

Идти в армию парень, как признаётся он сам, не собирался. Думал, что продлится отсрочка из-за того, что после техникума сразу поступил в ВУЗ, а на втором курсе должны были начаться занятия на военной кафедре. Но вышло иначе: после полутора лет учёбы в университете пришла повестка. Так Сережин оказался на срочной службе в войсках ПВО в Комсомольске-на-Амуре.

О службе в армии у Сергея сохранились самые положительные воспоминания: окрестности Комсомольска — живописнейшие места, тайга, да и сама служба не оставила неприятных впечатлений. Потому, когда за месяц до дембеля ему позвонил знакомый и предложил подписать контракт с Хабаровской частью, отказываться не стал.

Из личного архива

На дворе был 2020 год, служить предложили в спецназе.

«А ведь это такая мальчишеская история! — вспоминает Сергей. — Как красиво нам рисуют это в кино: боевики, российский спецназ, армейская романтика, элитные подразделения… С этими мыслями я поехал и подписал контракт с войсками специального назначения.

В целом всё так и оказалось. Я вынес очень много ценной информации, знаний, умений, навыков. Прыгали с парашютом – это тоже, наверное, одно из главных мечтаний любого человека, который живёт на адреналине. И там реально братство, все друг за друга, брат за брата».

«Чернобыль похож на Комсомольск-на-Амуре»

Зимой 2022 года контракт Сергея подходил к концу. Объявили учения — в январе, в Белоруссии. После всех этапов учений — граница с Украиной, Киевская область, Гостомель.

«Когда мы добирались до Гостомеля, где выполняли боевые задания, ехали мимо Чернобыля. Это очень атмосферное место, — рассказывает собеседник ИА Регнум. — И он очень похож на наш Комсомольск-на-Амуре! Сам Чернобыль сейчас живой город, отстроенный: магазины, школы, полиция, музеи.

Больше всего впечатлило, когда проезжали мост через реку Припять, с которого видно саму станцию. Там сразу отбрасывает тебя в те времена, когда всё случилось… До Припяти мы, конечно, не доехали, но помню, что там две контрольные точки, две зоны: десятикилометровая и тридцатикилометровая. Там совсем маленькие поселения, деревушки, в которых никто с тех самых пор не живёт, а перед каждой деревней стоит табличка: название её, 86-й или 87-й год и количество людей, которые были оттуда эвакуированы».

А самое запоминающееся, по его словам, — места, где поражённую радиацией землю увозили в радиоактивные могильники, засыпали новой землёй, и до сих пор виднеются фрагменты домов, мебели, печей — «как в компьютерной игре».

Хабаровские бизнесмены — ветераны СВО

В мае Сергей подал прошение об отпуске — жена должна была вскоре родить. Ни ей, ни родителям молодой человек не признавался, что был на территории Украины: успокаивал, говорил, что всё ещё на учениях. Хотя потом родные признались: всё понимали, но не хотели признаваться даже себе.

«Символично, что 9 мая я вернулся в Хабаровск, а 27-го родилась дочка. Спустя ещё полтора месяца службы у меня закончился контракт, продлевать я его не стал – сделал выбор в пользу семьи и саморазвития. А всё, что мог отдать Родине, я отдал», — говорит он.

Поработав немного по специальности, электриком, Сергей решил открыть свой бизнес. К слову, ещё в 2021 году он именно так познакомился с женой: во время первых попыток заняться предпринимательством.

«Думал, что нашёл партнёра по бизнесу, а оказалось – партнёра на всю жизнь», — говорит он.

В мае 2023 года молодой человек открыл ИП. Вместе с товарищем начинали с мелких заказов по ремонту электрики, с каждым месяцем объекты становились всё значительнее — не только квартиры и дома, но и коммерческие помещения, офисы, магазины, рестораны.

К тому же в Хабаровске для ветеранов СВО созданы особые условия: по поручению губернатора Дмитрия Демешина работает программа «Герои Vостока». В её рамках вернувшиеся с фронта, имеющие высшее образование, могут пройти курсы повышения квалификации в Президентской академии управления и госслужбы, а в дальнейшем — получить работу в муниципальных городских центрах управления.

У программы есть и специальное направление для предпринимателей — «Бизнес для своих».

«Это проект, по которому ветераны, вернувшиеся с СВО, у которых есть планы и амбиции начать своё дело, подают документы, регистрируются, и с ними работают в этом направлении, — объясняет собеседник ИА Регнум. — Центры поддержки работают с парнями и девушками, помогают с тем, что необходимо для начала, объясняют режимы налогообложения, как формируется бренд, как выстраивается маркетинговая стратегия.

Из личного архива

В итоге они разрабатывают бизнес-план и подаются на гранты и соцконтракты с хорошей базой знаний. А тем, кто хороший профессионал и хочет примкнуть к предпринимателям, помогают устроиться на хорошую должность».

Сергей также является резидентом Клуба молодых предпринимателей от программы «Росмолодёжь Бизнес». Инициативная группа консолидирует молодых предпринимателей Хабаровска — возрастом до 35 лет.

Сережин отмечает: полученные в армии навыки здорово помогают в бизнесе: умение решать проблемы любым доступным (и обязательно законным способом), решительность, готовность к трудностям.

В мечтах — кино

В то же время настоящей мечтой и страстью Сергей называет кино. То, что он хочет писать киносценарии, молодой человек понял ещё в старших классах школы. Одновременно с техническим вузом подавал документы и на режиссёрское отделение Хабаровского института культуры.

И прошёл — на бюджет, при конкурсе 40 человек на место. Но семья настояла на инженерной специальности, а воспитание, признаётся Сережин, у него «восточное», узбекистанское: слово старших — закон.

Совсем недавно, рассказывает он, встретил в Хабаровске девушек, которые пока ещё на любительском уровне, но стараются организовать собственную медиакомпанию и мечтают снимать фильмы об СВО. Сейчас формируется команда: к ней присоединяются парни, девушки, режиссёры, операторы, монтёры, звукорежиссёры, дизайнеры, гримёры.

Из личного архива

Уже стартовали съёмки короткометражного фильма. Деталей сюжета собеседник ИА Регнум не раскрыл, но рассказал, что речь о ветеране СВО, который жил вдвоём с любимой собакой и ушёл на фронт, она побежала за хозяином и в результате спасла мужчине жизнь.

Есть ещё один проект — документальные интервью с ветеранами.

«Чтобы показать, что люди, которые оттуда возвращаются, тоже живые, со своими увлечениями, ценностями… Они должны быть приняты обществом в полной мере, чтобы у нас ни в коем случае не повторялось то, что было после Чечни и Афгана», — поясняет Сергей.