Российская военная колонна заходила в Киевскую область. Первое, что увидели — зарево, за ним — подбитая техника. В этот момент, вспоминает спецназовец Сергей Сережин, ему открылись глаза на то, что такое война.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я был водителем бронеавтомобиля. Мы пересекли границу, проехали несколько десятков километров и увидели огромную вспышку — не только красивую, но и очень опасную. А затем — много подбитой и сожжённой военной техники, плюс-минус такой же, на которой ехал я. Это было одно из первых сильнейших впечатлений», — рассказывает молодой ветеран СВО в разговоре с ИА Регнум.

Страшнее всего на войне, говорит он, терять знакомых и узнавать о гибели земляков. Сам он попал на фронт после службы в большой военной части, нередко встречал сослуживцев из Хабаровского края.

При первом массированном обстреле, под который попало подразделение Сергея, погиб его командир совсем молодой, двадцать семь лет, мужчина.

«Мальчишеская романтика спецназа»

Сергею Сережину 25 лет, а его биографии уже хватило бы на несколько приключенческих романов. Родился он в узбекистанском Ангрене, но вырос в Хабаровске, поэтому родным называет именно этот город.

Детство собеседника ИА Регнум было спортивным: лыжи, единоборства, олимпиады, спартакиады… И одновременно стихи, а потом ещё увлечение кино, сценарным искусством.

По образованию Сергей электрик, окончил Хабаровский машиностроительный техникум. В институт, Северо-Восточный университет путей сообщения, поступил на инженерный факультет — по настоянию дедушки.

Идти в армию парень, как признаётся он сам, не собирался. Думал, что продлится отсрочка из-за того, что после техникума сразу поступил в ВУЗ, а на втором курсе должны были начаться занятия на военной кафедре. Но вышло иначе: после полутора лет учёбы в университете пришла повестка. Так Сережин оказался на срочной службе в войсках ПВО в Комсомольске-на-Амуре.

О службе в армии у Сергея сохранились самые положительные воспоминания: окрестности Комсомольска — живописнейшие места, тайга, да и сама служба не оставила неприятных впечатлений. Потому, когда за месяц до дембеля ему позвонил знакомый и предложил подписать контракт с Хабаровской частью, отказываться не стал.

Из личного архива

На дворе был 2020 год, служить предложили в спецназе.

«А ведь это такая мальчишеская история! — вспоминает Сергей. — Как красиво нам рисуют это в кино: боевики, российский спецназ, армейская романтика, элитные подразделения… С этими мыслями я поехал и подписал контракт с войсками специального назначения.

В целом всё так и оказалось. Я вынес очень много ценной информации, знаний, умений, навыков. Прыгали с парашютом это тоже, наверное, одно из главных мечтаний любого человека, который живёт на адреналине. И там реально братство, все друг за друга, брат за брата».

«Чернобыль похож на Комсомольск-на-Амуре»

Зимой 2022 года контракт Сергея подходил к концу. Объявили учения — в январе, в Белоруссии. После всех этапов учений — граница с Украиной, Киевская область, Гостомель.

«Когда мы добирались до Гостомеля, где выполняли боевые задания, ехали мимо Чернобыля. Это очень атмосферное место, — рассказывает собеседник ИА Регнум. —  И он очень похож на наш Комсомольск-на-Амуре! Сам Чернобыль сейчас живой город, отстроенный: магазины, школы, полиция, музеи.

Больше всего впечатлило, когда проезжали мост через реку Припять, с которого видно саму станцию. Там сразу отбрасывает тебя в те времена, когда всё случилось… До Припяти мы, конечно, не доехали, но помню, что там две контрольные точки, две зоны: десятикилометровая и тридцатикилометровая. Там совсем маленькие поселения, деревушки, в которых никто с тех самых пор не живёт, а перед каждой деревней стоит табличка: название её, 86-й или 87-й год и количество людей, которые были оттуда эвакуированы».

А самое запоминающееся, по его словам, — места, где поражённую радиацией землю увозили в радиоактивные могильники, засыпали новой землёй, и до сих пор виднеются фрагменты домов, мебели, печей — «как в компьютерной игре».

Хабаровские бизнесмены — ветераны СВО

В мае Сергей подал прошение об отпуске — жена должна была вскоре родить. Ни ей, ни родителям молодой человек не признавался, что был на территории Украины: успокаивал, говорил, что всё ещё на учениях. Хотя потом родные признались: всё понимали, но не хотели признаваться даже себе.

«Символично, что 9 мая я вернулся в Хабаровск, а 27-го родилась дочка. Спустя ещё полтора месяца службы у меня закончился контракт, продлевать я его не стал сделал выбор в пользу семьи и саморазвития. А всё, что мог отдать Родине, я отдал», — говорит он.

Поработав немного по специальности, электриком, Сергей решил открыть свой бизнес. К слову, ещё в 2021 году он именно так познакомился с женой: во время первых попыток заняться предпринимательством.

«Думал, что нашёл партнёра по бизнесу, а оказалось партнёра на всю жизнь», — говорит он.

В мае 2023 года молодой человек открыл ИП. Вместе с товарищем начинали с мелких заказов по ремонту электрики, с каждым месяцем объекты становились всё значительнее — не только квартиры и дома, но и коммерческие помещения, офисы, магазины, рестораны.

К тому же в Хабаровске для ветеранов СВО созданы особые условия: по поручению губернатора Дмитрия Демешина работает программа «Герои Vостока». В её рамках вернувшиеся с фронта, имеющие высшее образование, могут пройти курсы повышения квалификации в Президентской академии управления и госслужбы, а в дальнейшем — получить работу в муниципальных городских центрах управления.

У программы есть и специальное направление для предпринимателей — «Бизнес для своих».

«Это проект, по которому ветераны, вернувшиеся с СВО, у которых есть планы и амбиции начать своё дело, подают документы, регистрируются, и с ними работают в этом направлении, — объясняет собеседник ИА Регнум. — Центры поддержки работают с парнями и девушками, помогают с тем, что необходимо для начала, объясняют режимы налогообложения, как формируется бренд, как выстраивается маркетинговая стратегия.

Из личного архива

В итоге они разрабатывают бизнес-план и подаются на гранты и соцконтракты с хорошей базой знаний. А тем, кто хороший профессионал и хочет примкнуть к предпринимателям, помогают устроиться на хорошую должность».

Сергей также является резидентом Клуба молодых предпринимателей от программы «Росмолодёжь Бизнес». Инициативная группа консолидирует молодых предпринимателей Хабаровска — возрастом до 35 лет.

Сережин отмечает: полученные в армии навыки здорово помогают в бизнесе: умение решать проблемы любым доступным (и обязательно законным способом), решительность, готовность к трудностям.

В мечтах — кино

В то же время настоящей мечтой и страстью Сергей называет кино. То, что он хочет писать киносценарии, молодой человек понял ещё в старших классах школы. Одновременно с техническим вузом подавал документы и на режиссёрское отделение Хабаровского института культуры.

И прошёл — на бюджет, при конкурсе 40 человек на место. Но семья настояла на инженерной специальности, а воспитание, признаётся Сережин, у него «восточное», узбекистанское: слово старших — закон.

Совсем недавно, рассказывает он, встретил в Хабаровске девушек, которые пока ещё на любительском уровне, но стараются организовать собственную медиакомпанию и мечтают снимать фильмы об СВО. Сейчас формируется команда: к ней присоединяются парни, девушки, режиссёры, операторы, монтёры, звукорежиссёры, дизайнеры, гримёры.

Из личного архива

Уже стартовали съёмки короткометражного фильма. Деталей сюжета собеседник ИА Регнум не раскрыл, но рассказал, что речь о ветеране СВО, который жил вдвоём с любимой собакой и ушёл на фронт, она побежала за хозяином и в результате спасла мужчине жизнь.

Есть ещё один проект — документальные интервью с ветеранами.

«Чтобы показать, что люди, которые оттуда возвращаются, тоже живые, со своими увлечениями, ценностями… Они должны быть приняты обществом в полной мере, чтобы у нас ни в коем случае не повторялось то, что было после Чечни и Афгана», — поясняет Сергей.