Сеть всколыхнуло очередное изображение православных храмов без крестов. На этот раз — на обложке к школьному учебному пособию, практикуму по обществознанию купола церкви, схематически напоминающей московский храм Василия Блаженного, венчают не кресты, а непонятные шпили вроде тех, на которые крепят флюгеры на лютеранских кирхах и соборах.

Иван Шилов ИА Регнум

Пособие для подготовки к ЕГЭ выпущено, как уточняется, с учётом изменений от 5 октября 2022 года издательством «Феникс».

Эта тема поднимается не впервые: совсем недавно широко обсуждалась банкнота номиналом 1 тысяча рублей Центрального банка, на которой также был изображён храм без креста. Ещё один похожий скандал — монумент «Тысячелетие России» на эмблеме Новгородской области, за который проголосовали жители региона, а уже после голосования с него исчезли кресты.

В обеих ситуациях в дело вмешались активисты и общественные организации, они обращались в Генеральную прокуратуру РФ и добились успеха.

«Сознательная провокация врагов»

Все подобные истории — сознательная и целенаправленная провокация, уверен член Совета при президенте Российской Федерации по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. И цель этой провокации — не только оскорбление чувств верующих и унижение их, но и раскол российского общества.

«Храм, само архитектурное строение, является вместе с крестом единым целым. Единым христианским образом и философией. И когда мы убираем крест с храма, это то же самое, что замазать лик святого, — объяснил он свою точку зрения в беседе с ИА Регнум. — Это общая тенденция, она направлена на уничтожение основ нашего христианского мира в России».

У этой тенденции, считает Кабанов, есть конкретные интересанты и инициаторы. Прежде всего — внешние враги страны: Великобритания, Турция.

«Почти 90% граждан России считают себя православными, ассоциируют себя с православием. Возможно, они не все воцерковлены, но православие для них часть нашей общей культуры. Сейчас же всё превращается в западное понятие толерантности, а она уже поглотила европейскую христианскую цивилизацию. И эта толерантность превращается в некое смешение исламского радикализма с таким непонятным внешним трендом. Явно гомосексуальным», — говорит он.

Член СПЧ уверен, что всему виной западные программы, по которым с 90-х годов обучалась творческая российская молодёжь, молодые чиновники от культуры и образования, которые пропагандировали «толерантное отношение». Кабанов же, цитируя президента РФ Владимира Путина, называет его «уничтожением культурной и исторической самоидентификации».

«Я разговариваю с большим количеством людей, которые говорят: «Ну и что? Ничего же страшного!» Для меня это оскорбление, а для них — ничего страшного, у нас ведь отношения с арабским миром… Но, заметьте, не было ни одной истории, чтобы мечеть, минарет изобразили без полумесяца или синагогу без звезды Давида. Была бы жёсткая реакция, как минимум из нескольких наших регионов. На сегодняшний день кто-то специально, продуманно провоцирует граждан России», — резюмировал собеседник агентства.

Кабанов также рассказал, что в СПЧ на данный момент есть документ, который в скором времени будет обнародован и который содержит мнения специалистов о том, что храм и крест являются единым целым. Собеседник ИА Регнум подчёркивает: этот документ станет основанием для возбуждения уголовных дел в подобных ситуациях.

«Сделать символы нейтральными»

Кирилл Кабанов напомнил ещё одну недавнюю скандальную историю: храм Василия Блаженного без креста был изображён на афише фестиваля-ярмарки «Сделано в России», который проводил Российский экспортный центр в Объединённых Арабских Эмиратах.

Историк Александр Дюков обратился к организаторам мероприятия с вопросом, по какой причине христианская святыня была изображена именно таким образом.

В ответе было сказано, что изображение выбрали с учётом культурно-религиозного контекста страны, в которой проводилась ярмарка.

«ОАЭ — мусульманская страна, поэтому мы постарались использовать знаковые образы России, известные во всём мире, но при этом сделать их нейтральными и понятными всем людям, вне зависимости от происхождения, пола, религии и других факторов», — сказано в ответе, который он получил.

Сам Дюков в своём телеграм-канале прокомментировал это так: «Апелляция к «нейтральности» — абсолютно в духе западной woke-повестки».

Ассоциации с тем, что происходят в Европе, приводят самые разные. Один из самых ярких примеров — требование мусульманских общин в Германии убирать из общественного пространства рождественские ёлки. Садовника из Гамбурга Флориана Шрёдера в прошлом году оштрафовали за ёлку, которую он установил перед детским садом, отказавшимся от рождественских символов «по соображениям религиозного равенства».

В России существуют и другие мнения по поводу храмов без крестов: чаще всего защитники этих изображений ссылаются на Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», в котором сказано:

«В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включённых в Список всемирного наследия».

В таком контексте эта норма применима, скорее всего, именно к коммерческой печати: рекламным буклетам, плакатам и всему тому, что человек, которому вручили это на улице, может просто скомкать и выбросить в ближайший мусорный бак.

В 2019 году в Москве произошла история, где вопрос был именно в уместности: в некоторых видах транспорта — автобусах, маршрутках — на сиденьях появилась драпировка с архитектурными достопримечательностями столицы. В их числе были «сталинские» высотки, Останкинская телебашня, Спасская башня Кремля, а также храм Василия Блаженного, церковь Вознесения Господня в Коломенском и храм Троицы Живоначальной в Останкине.

Представители Русской православной церкви осудили эти изображения, так как люди в транспорте сидят на задрапированных таким образом сидениях, а это — выражение непочтительного отношения к храмам.

Изображённые на их куполах кресты лишь усугубляют оскорбительность ситуации, писал, в частности, кандидат богословия, настоятель храма Рождества Богородицы Петрозаводской и Карельской епархии священник Алексей Кнутов.

Скорее всего, ключевым в данном случае является вопрос именно уместности. Свою чёткую позицию по этой теме выразил в январе 2025 года патриарх Кирилл.

«Традиционные ценности порой не просто попираются, но и перечеркиваются. Затирание крестов на изображениях храмов, в том числе в государственной символике, — это попирание традиционных ценностей, попытка превратить многонациональную Россию в «безнациональную» и «бесконфессиональную» страну», — сказал глава РПЦ.