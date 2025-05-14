Россияне, которые держат у себя дома экзотических и опасных животных, больше не смогут этого делать.

Иван Шилов ИА Регнум

Решением председателя правительства РФ Михаила Мишустина на днях был утвержден соответствующий список, содержащий 121 позицию. Теперь изысканных питомцев придется сдавать в профильные учреждения — зоопарки, дельфинарии, цирки и океанариумы.

Мамба вне закона

В перечне встречаются как животные, которых трудно вообразить домашними (слоны, носороги, бегемоты), так и те, кого можно иногда встретить в домах, например, отдельные виды змей (кобры, питоны, мамбы).

Под запрет также попали представители семейства кошачьих (лев и ягуар), гиены, приматы, дикобразы, пингвины, страусы, пеликаны, совы, журавли.

Отдельные виды черепах также теперь не смогут обитать у россиян дома. Например, каймановая черепаха, но при условии, что размер её панциря превышает 30 см.

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Коснулись ограничения и морских жителей — моржей, тюленей, китообразных, электрических угрей и других.

Этот перечень — обновлённый вариант списка, утверждённого в 2019 году. Сейчас его привели в соответствие с последней версией закона об ответственном обращении с животными.

Распоряжение вступает в силу с сентября этого года и будет действовать в течение шести лет.

Согласно российскому законодательству, за содержание запрещённых животных гражданам грозит административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность. Проживание в квартирах и подсобных хозяйствах животных из этого списка может быть опасно не только для самих зверей из-за несоответствия условий содержания, но и для человека. Многие из этих представителей фауны по своей природе хищники и представляют угрозу, как их не одомашнивай.

При этом экзотические животные в российских семьях не то чтобы экзотичны. В селе Калтаево в Башкортостане в частном доме семья завела льва, который жил в вольере на участке. Когда львёнку было пять месяцев, его повезли в Уфу на осмотр к ветеринару, до которого он не доехал, так как сбежал. К счастью, хищника вернули назад, никакого вреда он никому не причинил.

В прошлом году в Москве у одного из жителей столицы изъяли тигрёнка. Мужчина ходил с ним по магазинам, держа животное в переноске.

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Наделала шума и история, произошедшая в столичном районе Кунцево. Там можно встретить пуму, которую выгуливает на поводке один из жителей. Выяснилось, что большая кошка живёт у своего хозяина уже пять лет. Местные жители неоднократно предпринимали попытки привлечь мужчину к ответственности и выселить животное, однако безуспешно.

Отдельно стоит сказать про змей. Во время новогодних праздников эти пресмыкающиеся стали модным подарком как символ 2025 года. Особой популярностью пользовались те самые кобры, которые теперь под запретом. Всё это привело к тому, что множество таких змей попросту сбежали от своих владельцев.

Галя погуглила?

Список «запрещенных» животных абсолютно избыточен, заявил в комментарии ИА Регнум политолог, натуралист Дмитрий Бавырин. По его мнению, в него попали те животные, которых и так никто не будет заводить в здравом уме у себя в доме.

Zuma/TASS

«У меня есть подозрение, что этот список формируется по принципу «Галя погуглила», — полагает он.

Перечень животных, по его словам, сформирован во многом случайным образом, то есть туда включили тех представителей фауны, о ком удалось без усилий найти информацию.

Эксперт аргументировал свою точку зрения на примере ламантина: «Это животное полтонны весом, очень редкое, которое живёт в воде и не размножается в неволе. Даже если кто-то очень захотел, как звезду с неба, ламантина, и готов за это заплатить миллиард долларов, то у него не получится доставить этого зверя в Россию, а если даже и получится, то животное сразу же умрёт», — отметил Бавырин.

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По списку запрещено держать четыре вида гадюковых змей, однако можно легко назвать несколько десятков еще более опасных змей, которые никак в этом перечне не обозначены, добавил он.

Ещё один яркий пример, на который обратил внимание собеседник: запрещено держать гиен, а вот земляных волков — можно. Интрига в том, что земляные волки, ближайшие родственники гиен, живут практически только в ЮАР и питаются термитниками. То есть прокормить его в России будет невозможно.

Другой неоднозначный пункт — птицы. Нетрудно, например, представить себе человека, приманившего в парке сову и поселившего её у себя дома. Но это действие и так рассматривается с точки зрения российского законодательства как преступление — вылов животных в дикой фауне.

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Дмитрий — специалист по змеям. Опасных и ядовитых змей он не содержит, но экзотических — да. В коллекции Бавырина разные виды полозов — краснохвостая медянка, амурский полоз (полоз Шренка), амазонский древесный удав, лягушки, пауки, — но ничего запрещённого.

«Запрещен к содержанию тигровый гремучник. Я не то чтобы возражаю, но из всех гремучих змей, например, самая ядовитая, самая опасная — гремучая змея мохаве. У неё специфический для гремучих змей состав яда, и она считается наиболее опасной в этом отношении», — рассказал натуралист.

Собеседник ИА Регнум также обратил внимание на проблему правоприменения этого закона. Он привел в пример зоантарий — подвид коралловых полипов, который также попал в правительственный список.

«Кто будет отличать в аквариуме: зоантарии это или цариантарии, например? Это другой род коралловых полипов. Вот чем они отличаются? Нужна экспертиза, а как её проводить? Полицейский должен зайти в квартиру и забрать аквариум. А куда его отправлять? В академию наук?», — задался вопросом Бавырин.

Кроме того, не отрегулирован вопрос содержания в жилых домах тех хищников, которые были специально выведены как домашние, отметил он.

«В списке есть обыкновенная лисица. Дело в том, что есть морфы, породы домашних лисиц. То есть лисы, которые уже методом многих-многих поколений, путем отбраковки наиболее агрессивных особей представляют из себя что-то среднее между собакой и кошкой. Это не те лисы, которые из леса. Это те лисы, которые из специального питомника. Но с точки зрения закона — юридически, с точки зрения биологии, это тот же самый вид животных», — заметил собеседник агентства.

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Получается, что специально выведенных домашних лис содержать нельзя, потому что лис нельзя содержать в принципе. Это странно, подытожил эксперт.

В целом обновлённый список запрещённых животных не сообщает ничего принципиально нового: содержать дома крупных хищников и ядовитых змей нельзя, вылавливать птиц и рептилий в дикой природе — тоже. Ко всему прочему, нельзя мечтать о домашнем пингвине или ките. Осталось только найти россиян, которые не вынесут этого жестокого запрета.