Леонид Савин
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Последние публикации
Какой кабель перережет НАТО, если захочет отключить Россию от интернета
Текущая конфронтация йеменских хуситов и западной коалиции в Красном море открыла новое измерение конфликта. Сообщается, что в понедельник 4 марта были повреждены три кабеля, которые пролегают на дне Красного моря. Согласно сообщению гонконгской компании HGC Global Communications, это были...
6 марта 2024
Сторонники отказавшегося осудить СВО лидера выигрывают выборы в Пакистане
8 февраля в Пакистане состоялись всеобщие выборы, на которых граждане избирали депутатов в Национальную ассамблею, а также членов парламента четырех основных провинций, из которых состоит это федеративное государство. Главным итогом выборов будет формирование нового правительства Пакистана — страны...
12 февраля 2024
Вандализм, погромы и враги-соседи. Проект «Великой Индии» набирает обороты
22 января премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в церемониальном открытии индуистского храма, посвященного Раме — одному из богов многочисленного индуистского пантеона. Храмовый комплекс был построен в штате Айодхья на месте древней мечети Бабри эпохи Моголов, которую в декабре 1992...
28 января 2024
Выборы в Пакистане: рука Лондона тянется к исламской ядерной кнопке
8 февраля парламентские выборы пройдут в Пакистане — стране, которая официально является членом «ядерного клуба». Выборы состоятся на фоне затянувшегося политического кризиса, возникшего из-за импичмента премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его последующего ареста по сомнительным обвинениям...
19 января 2024
Почему Индия, Китай и Россия против планов утроения возобновляемой энергии
13 декабря в Дубае завершился климатический саммит Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Он продлился на день больше запланированного, поскольку у участников возникли разногласия по поводу итогового документа. COP28 завершился первым в истории обещанием поэтапно сократить...
15 декабря 2023
«Лобби Армагеддона». Как христианские сионисты влияют на политику США
Несмотря на то, что во время бомбардировок сектора Газа израильскими войсками были разрушены не только больницы и мечети, но и христианские храмы, многие люди, называющие себя христианами и не являющиеся этническими евреями, активно поддерживают действия Израиля. Откуда возник этот феномен? Дело в...
15 ноября 2023
Почему в ближневосточном конфликте Индия поддержала Израиль
26 октября власти Катара приговорили восьмерых граждан Индии к смертной казни по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. В СМИ сообщается, что обвиняемые являлись бывшими кадровыми офицерами Индии и работали в частной компании Al Dahra Global Technologies and Consultancy Services. Они были задержаны...
29 октября 2023
Война в Израиле поставила под удар обходящий Россию транспортный коридор
На фоне очередного конфликта в Палестине новость о том, что Саудовская Аравия приостановила переговоры с Израилем, стала поводом для более широкой трактовки событий, затрагивающей интересы Индии, Ирана, ЕС, России и Китая. Буквально за несколько дней до атаки ХАМАС Белый дом подтвердил, что...
10 октября 2023