Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Нью-Дели 28 февраля заявила, что к концу 2025 года может быть заключено беспрецедентное соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Индией.

Иван Шилов ИА Регнум

Фон дер Ляйен пафосно добавила, что «визит знаменует начало новой эры» и «настало время вывести стратегическое партнерство между ЕС и Индией на новый уровень». Также она объявила, что Европейский союз активно изучает возможность нового «партнерства в области безопасности и обороны» с Индией, аналогичного существующим соглашениям ЕС с такими ключевыми партнерами, как Япония и Южная Корея.

Давнее партнёрство

История взаимоотношений Индии и ЕС довольно длительна. Индия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Европейским экономическим сообществом в 1962 году.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между ЕС и Индией от 1994 года стороны создали целую систему для реализации сотрудничества и в конечном итоге повысили свои отношения до уровня стратегического партнерства в 2004 году. В 2007 году стороны начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о торговле и инвестициях на широкой основе. Однако после 15 раундов переговоров в 2013 году они зашли в тупик.

Виной стали амбиции сторон.

8 мая 2021 года лидеры ЕС и Индии договорились возобновить переговоры по «сбалансированному, амбициозному, всеобъемлющему и взаимовыгодному» торговому соглашению и начать отдельные «ветки» по соглашению о защите инвестиций и соглашению о географических указаниях. В апреле 2022 года было принято решение о создании Совета по торговле и технологиям между ЕС и Индией.

Согласно официальным документам Европейского союза, он является крупнейшим торговым партнером Индии. На его долю в 2023 году приходилось 12,2% от общего объема индийской торговли, товарооборот составил 124 миллиарда евро.

Индия является девятым по величине торговым партнером ЕС, на долю которого приходилось 2,2% от общего объема торговли товарами ЕС в 2023 году. Торговля услугами между ЕС и Индией достигла в 2023 €59,7 млрд по сравнению с €30,4 млрд в 2020 году.

Основные темы торговых переговоров: снятие барьеров и помощь фирмам из ЕС; открытие рынков услуг и госзакупок; обеспечение защиты географических указаний; обязательства в области торговли и устойчивого развития.

Последний раунд переговоров между Индией и ЕС проходил в ноябре 2024 года по тарифам в отношении группы товаров, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. Согласно плану, стороны должны были представить свое видение к 10 февраля. По-видимому, обмен данными произошел успешно, из-за чего представители ЕС и заявили о том, что соглашение может быть подписано уже в этом году.

Геополитические обстоятельства

Помимо чисто технических нюансов и защиты собственных интересов со стороны ЕС и Индии, к соглашению Брюссель подталкивают сложившиеся геополитические обстоятельства, которые оставляют мало пространства для маневра.

Новое руководство США обещало, что с апреля уже будут введены 25% тарифы на товары из ЕС в ответ на протекционистские меры Брюсселя. С другой стороны, внутри ЕС опасаются усиления влияния Китая на европейском рынке, особенно в области редкоземельных металлов и телекоммуникационной продукции.

Евросоюз также может использовать в своих интересах стратегическое противостояние Индии и Китая, поэтому глава Еврокомиссии и говорила об оборонном сотрудничестве. Поскольку Индия старается диверсифицировать поставки вооружений и развивать собственный военно-промышленный комплекс, предложения ЕС по этому вопросу могут прийтись Нью-Дели весьма кстати.

Добавим, что ранее Индия подписала ряд соглашений с США в области перспективных технологий и науки, а личные отношения премьер-министра Нарендры Моди и президента Дональда Трампа складываются довольно хорошо. К тому же на фоне критики ЕС со стороны Белого дома и их текущих разногласий Индия находится в выигрышной позиции.

К этому можно добавить продолжающееся сотрудничество с Россией, которое помогает Индии развивать собственную экономику.

Вполне вероятно, что за решением ЕС установить свободную торговлю с Индией может быть двойное дно — если часть нефтепродуктов из России до настоящего момента поступала в ЕС через третьи страны, то в рамках нового соглашения Индия может развернуться в этой сфере гораздо шире.

Нефтепродукты являются одним из основных товаров, которые Индия поставляет в страны Евросоюза. И главное — никакие санкции ей не страшны, поскольку и США, и ЕС вряд ли будут накладывать на нее ограничения, что подтверждают и предыдущие отказы от санкционного режима в отношении Нью-Дели.

Агенты-потребители

К другим индийским товарам, которые идут в ЕС, относятся готовая одежда, сталь, электромашиностроение и фармацевтика. Экспорт услуг, таких как телекоммуникации и транспорт, после подписания соглашения также может значительно вырасти.

Предполагается, что ЕС выиграет от увеличения экспорта таких товаров, как самолеты и запчасти к ним, электрическое оборудование, химикаты и алмазы. Сектор услуг также выиграет от расширения торговли услугами в области интеллектуальной собственности, телекоммуникаций и IT.

C учетом того, что в странах ЕС проживает два с половиной миллиона индусов, и эта цифра в ближайшее время явно вырастет, Индия фактически имеет своих агентов-потребителей на местах, которые на деле будут лоббировать ее вхождение на европейский рынок.

По последним данным, ЕС стремится отменить пошлины на более чем 95% своего экспорта, включая чувствительную сельскохозяйственную продукцию и автомобили. Со своей стороны, Индия хочет открыть для ЕС только около 90% своего рынка, не решаясь снижать тарифы как раз на сельхозпродукцию.

Что касается непосредственного маршрута для поставок в обе стороны, то сейчас в ЕС делают ставку на ближневосточный коридор. Здесь может быть задействован как классический маршрут через Суэцкий канал, так и альтернативные варианты через Турцию, Ирак и Иран.

Впрочем, в будущем, после отмены санкций, нельзя исключать и маршрут через Россию. Кроме того, продукция наших совместных предприятий, изготовленная на территории Индии, также может поставляться в ЕС.