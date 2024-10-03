1 октября японским парламентом был утвержден новый премьер-министр, им стал Сигэру Исиба. Правительство ушло в отставку в полном составе, и новый глава сразу же начал формировать свой кабинет. Изменения были ожидаемы, поскольку накануне Исиба стал главой Либерально-демократической партии (ЛДП), а она вместе с партией «Комэйто» обладает большинством в обеих палатах парламента.

ИА Регнум Сигэру Исиба

Исиба уже баллотировался на пост премьер-министра четыре раза — и всегда безуспешно. Сейчас гонка тоже была нелегкой, в ней участвовали девять кандидатов. Но только два из них — Коидзуми Синдзиро и Сигэру Исиба — были явными фаворитами как среди сторонников партии, так и среди общественности.

К концу двухнедельной кампании ЛДП появился третий кандидат — Такаити Санаэ, которая бросила вызов им обоим. Именно она стала победительницей первого тура партийного голосования, в котором участвуют 736 выборщиков: поровну парламентариев и представителей партийных организаций в регионах. Такаити получила 72 и 109 их голосов соответственно. Исиба, неизменный фаворит членов партии в регионах, получил меньшую поддержку законодателей и отстал, набрав суммарно 154 голоса.

Результат же второго тура — 215 голосов за Исибу против 194 в пользу Санаэ — выявил разногласия внутри партии.

Такие цифры стали прямым следствием особенностей японского партийного устройства. Если в нашем представлении в политической организации должна быть дисциплина, то в Японии все партии состоят из клик, интересы которых иногда могут противоречить друг другу.

67-летнего банкира, фаната аниме, коллекционирующего модели военной техники, называют помешанным на военном деле за интерес к оборонной политике, который, по его словам, возник в 90-е годы после войны в Персидском заливе. За свою 38-летнюю политическую карьеру (впервые он был избран в парламент в 1986 г.) он успел побывать министром обороны страны и занимался в основном вопросами безопасности и возрождения сельских общин Японии.

Исиба выступает за создание азиатского аналога НАТО и возможность размещения ядерного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе: эти предложения он выдвинул во время избирательной кампании. Новый премьер активно продвигает свою позицию и в США. В частности, Гудзонский институт 25 сентября опубликовал его статью о двустороннем сотрудничестве и системе безопасности в азиатском регионе.

Можно сказать, что в успехе Исибы большую роль сыграли акценты на внешней политике и обороне.

Незадолго до своего избрания он посетил Тайвань, где его принял президент Лай Цзиндэ, чтобы обсудить японо-тайваньские отношения и сдерживание Китая. Ранее Китай и Япония взаимно обвиняли друг друга в нарушении морских границ. Исиба полагает, что японским силам самообороны необходимо дать разрешение на предупредительные выстрелы, если другие иностранные суда будут заходить в их воздушное или водное пространство.

Помимо концепции создания азиатского аналога НАТО у Исибы есть определенные предложения о необходимости внесения изменений в Соглашение о статусе вооруженных сил, которое регулирует военное присутствие США в Японии. Премьер заявил, что это будет одним из приоритетов для его кабинета.

Вторым внешнеполитическим фокусом кампании Исибы стала реакция Японии на гибель десятилетнего японского ребенка в Китае, когда мать провожала его в школу в Шэньчжэне 18 сентября. Китайские официальные лица утверждали, что это был несчастный случай, но трагедия совпала с годовщиной так называемого мукденского инцидента 1931 года, который привел ко Второй китайско-японской войне.

Исиба сразу же энергично взялся исполнять свои полномочия и предвыборные обещания.

В ночь с 1 на 2 октября, после инаугурации своего кабинета, он позвонил президенту США Джо Байдену и обсуждал укрепление японо-американского альянса, призывая Соединенные Штаты продолжать тесно сотрудничать с Японией в качестве глобального партнера. Глава японского кабинета министров также сообщил о своем намерении увеличить оборонный бюджет страны и укрепить её военный потенциал.

Также известно, что Байден и Исиба поддержали необходимость развития многосторонних блоков стран-единомышленников, например, сотрудничество с Австралией и Индией в рамках Четырехстороннего партнерства, а также трехстороннего партнерства с Южной Кореей и Филиппинами. Кроме того, были затронуты темы КНДР, Украины и запуска баллистических ракет Ирана по Израилю.

Хотя Исиба заявляет, что в экономическом отношении он продолжит курс предыдущего премьер-министра Фумио Кисиды, чтобы вывести Японию из многолетней спирали дефляции, его избрание привело к колебанию курса иены.

Перед тем как Исиба стал новым главой партии, за доллар давали 146 иен, а к 30 сентября — уже 141. Новый премьер заявил о желании повысить налоги на финансовые доходы, что привело к падению индекса Nikkei, поскольку инвесторы считают, что такая политика может негативно сказаться на японских акциях.

С большой вероятностью валютно-финансовая волатильность будет сохраняться до начала ноября, когда и в Японии, и в США пройдут выборы и по их результатам будет легче определить направление денежно-кредитной политики Японии и США.

Роспуск нижней палаты парламента Японии ожидается 9 октября, а досрочные выборы пройдут 27 октября. Новый премьер-министр уже выразил готовность к предстоящим выборам в палату представителей, сказав: «Я хочу встретить выборы лицом к лицу, всем сердцем и душой, не убегая».

Несмотря на проявляемый энтузиазм, выборы для него могут быть непростыми.

23 сентября Конституционно-демократическая партия Японии избрала бывшего премьер-министра Ноду Есихико своим новым лидером в попытке привлечь на свою сторону больше центристских консерваторов, недовольных ЛДП. В партии «Комэйто», которая является партнером ЛДП также проходят изменения в руководстве.

Есть мнение, что Исиба хоть и прорвался на пост премьер-министра, но не сможет там долго удержаться.

Его предложение об «азиатском НАТО» совершенно нереалистично и не выдержит обсуждения в парламенте, учитывая то, что даже в США отнеслись к этой идее довольно настороженно. А упомянутый призыв к повышению налогов будет негативно воспринят японскими избирателями.

Наконец, особенности самой политической системы Японии, где скандалы с участием членов кабинета министров часто становятся причиной перетряски правительства, также могут сыграть свою роль.

Например, специальный советник бывшего премьера Синдзо Абэ в дополнение к этому считает, что политические позиции Исибы и его сомнительные управленческие навыки не сулят ничего хорошего.

Для России же очевидно, что если идеи об «азиатском НАТО» начнут даже частично воплощаться в реальность, то такой стратегический курс ничего хорошего Японии не сулит. Да и на безопасности региона в целом он скажется не лучшим образом.