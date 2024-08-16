После проведения выборов президента Боливарианской Республики Венесуэла 28 июля в стране начались беспорядки по сценарию «цветной революции». Хотя и заметны отличия от других подобных акций, которые США и их ставленники инспирировали в Европе и других регионах (недавний случай в Бангладеш тоже имеет к этому определенное отношение), окончательная цель Вашингтона вполне очевидна.

ИА Регнум

В США не признали результаты прошедших выборов, заявив, что победил оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес, а не действующий президент Николас Мадуро, что вызвало чувство дежавю в отношении избирательных кампаний начала 2000-х. Тогда марионетки США оспаривали результаты выборов и при помощи дипломатического давления захватывали власть в ряде стран.

У США есть определенная позиция в отношении Латинской Америки, которая отражает их глобальные интересы. Этот регион в Вашингтоне всегда считали своим «задним двором» после появления доктрины Монро 200 лет назад. И несмотря на попытки переключить внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, в последние годы в США снова активно стали заниматься Центральной и Южной Америкой.

Об этом говорит ряд стратегических документов США, которые прямо указывают на необходимость восстановления влияния в регионе и, прежде всего, в Карибском бассейне. В законе о стратегии по безопасности в Западном полушарии, который был представлен в Сенате США в мае 2023 г., указано, что регион важен для жизненных интересов США, и любое влияние там Китая, России, Ирана и КНДР несет риски как для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, так и для национальных интересов США.

Очевидно, что к зоне риска, по мнению авторов документов, относятся ключевые партнеры указанных стран, к которым относится в первую очередь Венесуэла. Это государство еще при Уго Чавесе установило стратегическое сотрудничество со всеми перечисленными четырьмя «проблемными» государствами.

В США подчеркивают, что они борются с авторитаризмом и поддерживают в Латинской Америке демократию. Под этой мантрой и происходит вмешательство в политические процессы в Венесуэле.

Еще в 2022 г. на сайте Корпуса мира (один из инструментов «мягкой силы» США) отмечали, что «как внешний субъект, Соединенные Штаты попытались «интернационализировать» процесс диалога, привлекая как можно больше стран к поддержке венесуэльской демократии — как для оказания давления на режим Мадуро, так и для пресечения попыток России и Китая сохранить статус-кво в Венесуэле».

На сайте Госдепартамента США подтверждается, что под видом предоставления гуманитарной помощи США работают внутри Венесуэлы, охватывая множество общественных сфер и предоставляя различные услуги уязвимым слоям населения.

В качестве инструмента влияния США в регионе Латинской Америки используется и Саммит Америк, и Организация Американских государств, не говоря уже о различных фондах, НПО и протестантских сектах, у которых религия всегда имеет политическую подоплеку.

Военное присутствие США в Латинской Америке также в последнее время возросло. В апреле 2024 г. министерство обороны США отмечало углубление партнерства с Мексикой, Бразилией, Колумбией и Чили.

США с 2014 г. регулярно вводили санкции против Венесуэлы, особенно в отношении нефтяного сектора (с 2019 г.), на который опирается местная экономика. Из-за этого добыча нефти значительно сократилась, хотя ряд американских компаний и продолжает работать в стране. Доходило даже до парадоксальных ситуаций, когда они оплачивали полученную нефть, но деньги поступали на счета внутри США, которые были заморожены американским правительством. Американские СМИ, естественно, подливали масла в огонь, описывая негативные последствия от санкций для нефтяного сектора Венесуэлы.

Углеводороды Венесуэлы — одна из причин, по которым политические и олигархические круги в США хотят подчинить себе это государство. И это — не абстрактная «демократия», а более приземленный и конкретный интерес гринго (как называют в странах Латинской Америки представителей США).

При этом Вашингтон не смущают нынешние проблемы с добычей и состоянием оборудования, поскольку в США надеются получить доступ к запасам нефти и газа, которые считаются одними из самых крупных в мире.

Исторически Венесуэла продавала большую часть нефти именно в США, и многие нефтеперерабатывающие заводы там настроены под венесуэльскую нефть. Поэтому даже сейчас в США компании, помимо тех, которым разрешили работать с Венесуэлой, покупают эту нефть через посредников-трейдеров, таким образом формально соблюдая санкции, наложенные американским правительством.

Намеренно подрывая нефтяной сектор и экономику Венесуэлы, США делают ставку на рост недовольства внутри страны, что уже приводило к протестам. И они, естественно, направлены против правительства, вынужденного реагировать на такие вспышки социальных проблем и искать пути оздоровления экономики.

Аналогичная ситуация складывается и в данном случае. США грозят новыми санкциями и пытаются заручиться поддержкой своих сателлитов в регионе, чтобы установить блокаду Венесуэлы. Это должно привести к усугублению внутренних проблем и усилению давления низов на правительство чавистов.

Правда, в случае успеха этого плана американцы сами столкнутся с крайне негативными последствиями — число мигрантов, которые превращаются в главную головную боль американцев, существенно возрастет. Действия американского правительства уже поспособствовали резкому росту числа венесуэльцев, покидающих родину и нелегально въезжающих в США. Особенно увеличилось их число после жестких санкций, введенных во времена президентства Дональда Трампа.

Однако в сегодняшнем противостоянии лагеря чавистов и прозападной оппозиции есть одна серьезная дилемма, которая выводит этот конфликт на мировой геополитический уровень, — именно последователи Уго Чавеса настроены на защиту суверенитета и продолжение курса на многополярность.

Оппозиционеры Мария Корина Мачадо и Эдмундо Гонсалес, как и ранее Хуан Гуйадо, — чистые марионетки США, хотя и связаны с некоторыми венесуэльскими олигархическими группами. Третьей силы в Венесуэле попросту нет, поэтому и внешние игроки будут поддерживать соответствующие лагеря в зависимости от идеологии и геополитических интересов. Россия, Китай и Иран — за Мадуро, тогда как США и ЕС — за оппозиционера Гонсалеса.

Правительство Мадуро настроено решительно. Более двух тысяч участников и организаторов беспорядков в Венесуэле арестованы, силовики продолжают расследования, а в парламенте готовятся принять новый закон против фашизма и неофашизма, который затрагивает еще и работу западных социальных сетей в стране.

А в условиях сложившегося «междуцарствия» США активных мер противодействия не принимают, что ослабляет позиции проамериканской оппозиции.